Дипломатически совалки в Близкия изток и протести срещу Иран

Ситуацията в Близкия изток се изостря бързо в неделя вечерта. Иран засилва дипломатическите си контакти на фона на остри протести от своите съседи, предава новинарската агенция Asharq Al-Awsat.

Дипломатически совалки между Багдад, Техеран и Исламабад

Новият иракски премиер Али ал-Заиди планира официално посещение в Техеран през следващата седмица. Визитата има за цел подписване на меморандуми за сътрудничество и балансиране на отношенията след срещата му с президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщава Middle East Eye. В същото време иранският вътрешен министър Ескандар Момени пристигна в Пакистан за спешни двудневни разговори с ръководството в Исламабад, потвърждава Minute Mirror.

Кувейт и Йордания осъдиха иранската агресия

Междувременно съседните държави реагираха остро на военните действия на Техеран:

Кувейт: Външното министерство на страната излезе с изявление, в което остро осъди поредния ирански удар срещу жизненоважна съоръжение за производство на електроенергия и обезсоляване на вода, определяйки го като заплаха за цивилните и нарушение на международното право;

Външното министерство на страната излезе с изявление, в което остро осъди поредния ирански удар срещу жизненоважна съоръжение за производство на електроенергия и обезсоляване на вода, определяйки го като заплаха за цивилните и нарушение на международното право; Йордания: Министерството на външните работи в Аман спешно извика иранския шарже д'афер, за да му връчи остър протест. Говорителят Фуад Маджали заяви, че атаките на ирански ракети в йорданското въздушно пространство са „червена линия“

Регионът остава в състояние на повишена боеготовност, докато САЩ и Иран продължават да си разменят удари, информира The Guardian.