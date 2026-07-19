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Дипломатически совалки в Близкия изток и протести срещу Иран

Дипломатически совалки в Близкия изток и протести срещу Иран

19 Юли, 2026 21:28, обновена 19 Юли, 2026 21:32 823 4

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Регионалното напрежение расте след атаки срещу гражданска инфраструктура и нарушаване на суверенитета

Дипломатически совалки в Близкия изток и протести срещу Иран - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията в Близкия изток се изостря бързо в неделя вечерта. Иран засилва дипломатическите си контакти на фона на остри протести от своите съседи, предава новинарската агенция Asharq Al-Awsat.

Дипломатически совалки между Багдад, Техеран и Исламабад

Новият иракски премиер Али ал-Заиди планира официално посещение в Техеран през следващата седмица. Визитата има за цел подписване на меморандуми за сътрудничество и балансиране на отношенията след срещата му с президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщава Middle East Eye. В същото време иранският вътрешен министър Ескандар Момени пристигна в Пакистан за спешни двудневни разговори с ръководството в Исламабад, потвърждава Minute Mirror.

Кувейт и Йордания осъдиха иранската агресия

Междувременно съседните държави реагираха остро на военните действия на Техеран:

  • Кувейт: Външното министерство на страната излезе с изявление, в което остро осъди поредния ирански удар срещу жизненоважна съоръжение за производство на електроенергия и обезсоляване на вода, определяйки го като заплаха за цивилните и нарушение на международното право;
  • Йордания: Министерството на външните работи в Аман спешно извика иранския шарже д'афер, за да му връчи остър протест. Говорителят Фуад Маджали заяви, че атаките на ирански ракети в йорданското въздушно пространство са „червена линия“

Регионът остава в състояние на повишена боеготовност, докато САЩ и Иран продължават да си разменят удари, информира The Guardian.


Иран (Ислямска Република)
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    21:33 19.07.2026

  • 2 ФАКТ

    0 4 Отговор
    Англичани стрелят с английски ракети по Москва, загиват цивилни - малкият мири 3 ливец Пуслер:

    Всичко е по план.

    Коментиран от #3

    21:35 19.07.2026

  • 3 Иванов

    4 6 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    Путин НИЩО, АБСОЛЮТНО нищо не може да направи на запада, освен да пълни крачола. Западът е 30х по-силен от Русия и ще помете Русийката като куцо пише домат. Путин може само да съчиянва декларации в този случай и да се оплаче на арменския поп, че са толкова слаби и безпомощни.

    Коментиран от #4

    21:39 19.07.2026

  • 4 Аби

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Иванов":

    Верно си сатанизиран🤣 и не мислиш логично. Ако беше така, до сега да са го направили

    21:42 19.07.2026

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