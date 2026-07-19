Дипломатически совалки в Близкия изток и протести срещу Иран

Ситуацията в Близкия изток се изостря бързо в неделя вечерта. Иран засилва дипломатическите си контакти на фона на остри протести от своите съседи, предава новинарската агенция Asharq Al-Awsat.
Дипломатически совалки между Багдад, Техеран и Исламабад
Новият иракски премиер Али ал-Заиди планира официално посещение в Техеран през следващата седмица. Визитата има за цел подписване на меморандуми за сътрудничество и балансиране на отношенията след срещата му с президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщава Middle East Eye. В същото време иранският вътрешен министър Ескандар Момени пристигна в Пакистан за спешни двудневни разговори с ръководството в Исламабад, потвърждава Minute Mirror.
Кувейт и Йордания осъдиха иранската агресия
Междувременно съседните държави реагираха остро на военните действия на Техеран:
- Кувейт: Външното министерство на страната излезе с изявление, в което остро осъди поредния ирански удар срещу жизненоважна съоръжение за производство на електроенергия и обезсоляване на вода, определяйки го като заплаха за цивилните и нарушение на международното право;
- Йордания: Министерството на външните работи в Аман спешно извика иранския шарже д'афер, за да му връчи остър протест. Говорителят Фуад Маджали заяви, че атаките на ирански ракети в йорданското въздушно пространство са „червена линия“
Регионът остава в състояние на повишена боеготовност, докато САЩ и Иран продължават да си разменят удари, информира The Guardian.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 брадчедите перси добавиха нови цели
▪️Trump International Hotel Residential Tower Dubai — центърът на Дубай, ОАЕ;
▪️Trump Plaza Tower Jeddah – крайбрежието на Джеда, Саудитска Арабия;
▪️Trump Tower Рияд - Рияд, Саудитска Арабия;
▪️Trump International Golf Club Wadi Safar - Wadi Safar, Дирия, Саудитска Арабия;
▪️Trump International Golf Club Villas Semaisma - Semaisma, Катар;
▪️Trump International Hotel Оман — Маскат, Оман.
21:33 19.07.2026
2 ФАКТ
Всичко е по план.
Коментиран от #3
21:35 19.07.2026
3 Иванов
До коментар #2 от "ФАКТ":Путин НИЩО, АБСОЛЮТНО нищо не може да направи на запада, освен да пълни крачола. Западът е 30х по-силен от Русия и ще помете Русийката като куцо пише домат. Путин може само да съчиянва декларации в този случай и да се оплаче на арменския поп, че са толкова слаби и безпомощни.
Коментиран от #4
21:39 19.07.2026
4 Аби
До коментар #3 от "Иванов":Верно си сатанизиран🤣 и не мислиш логично. Ако беше така, до сега да са го направили
21:42 19.07.2026