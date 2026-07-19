Мъж загина при катастрофа с мотоциклет, друг е в болницата във Велико Търново

Мъж на 46 години от Павликени е загинал при катастрофа. Друг мъж от Севлиево е в болница. Двамата са паднали от мост с мотоциклет, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново, пише БТА.
Произшествието е станало тази нощ около 2:00 часа в сухиндолското село Горско Косово. По първоначална информация двамата са паднали от мост с нерегистриран кросов мотоциклет. Единият е загинал на място, а другият е откаран във великотърновската болница.
Причините за произшествието са в процес на изясняване. Образувано е досъдебно производство.
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 МПС
Коментиран от #3
10:58 19.07.2026
2 Ъъъ пазете мАторИстЪ
Сигурно са карали с разрешената скорост и не са си скрили номерата. Ще пращят по цели нощи и ще събуждат хората, а. Е накараха се.
Сега кой им е виновен, вълната или вакума между ушите ?
11:01 19.07.2026
3 Ъъъ пазете мАторИстЪ
До коментар #1 от "МПС":Като няма пътища, трябва да няма и мозък, за да се стигне до това положение ?
11:02 19.07.2026
4 Путин
11:06 19.07.2026