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Мъж загина при катастрофа с мотоциклет, друг е в болницата във Велико Търново

Мъж загина при катастрофа с мотоциклет, друг е в болницата във Велико Търново

19 Юли, 2026 10:41 501 4

  • севлиево-
  • павликени-
  • мотористи-
  • загинали-
  • ранени

Инцидентите са станали в Павликени и Севлиево

Мъж загина при катастрофа с мотоциклет, друг е в болницата във Велико Търново - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Мъж на 46 години от Павликени е загинал при катастрофа. Друг мъж от Севлиево е в болница. Двамата са паднали от мост с мотоциклет, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново, пише БТА.

Произшествието е станало тази нощ около 2:00 часа в сухиндолското село Горско Косово. По първоначална информация двамата са паднали от мост с нерегистриран кросов мотоциклет. Единият е загинал на място, а другият е откаран във великотърновската болница.

Причините за произшествието са в процес на изясняване. Образувано е досъдебно производство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МПС

    0 0 Отговор
    Докато няма пътища така ще е

    Коментиран от #3

    10:58 19.07.2026

  • 2 Ъъъ пазете мАторИстЪ

    0 0 Отговор
    За днес това е втория случай с мАтОристи. Първият във Варна с трима донори, а сега този в Търново. Дали с това до довечера ще приключи донорската серия или ще има и още.

    Сигурно са карали с разрешената скорост и не са си скрили номерата. Ще пращят по цели нощи и ще събуждат хората, а. Е накараха се.
    Сега кой им е виновен, вълната или вакума между ушите ?

    11:01 19.07.2026

  • 3 Ъъъ пазете мАторИстЪ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "МПС":

    Като няма пътища, трябва да няма и мозък, за да се стигне до това положение ?

    11:02 19.07.2026

  • 4 Путин

    0 0 Отговор
    Заради масовото използване на AI-дронове и прецизно оръжие от Украйна, съотношението на загубите на фронта през първата половина на 2026 г. скочи до потресаващите 8 към 1 в полза на Украйна.

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