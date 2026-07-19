Мъж загина при катастрофа с мотоциклет, друг е в болницата във Велико Търново

Мъж на 46 години от Павликени е загинал при катастрофа. Друг мъж от Севлиево е в болница. Двамата са паднали от мост с мотоциклет, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново, пише БТА.

Произшествието е станало тази нощ около 2:00 часа в сухиндолското село Горско Косово. По първоначална информация двамата са паднали от мост с нерегистриран кросов мотоциклет. Единият е загинал на място, а другият е откаран във великотърновската болница.

Причините за произшествието са в процес на изясняване. Образувано е досъдебно производство.