Руски удар по зърновоз в Черно море: Петима загинали

Руските сили нанесоха брутален въздушен удар по цивилния чуждестранен кораб за насипни товари Golden Leo, плаващ под флага на Гвинея-Бисау и собственост на турска компания.
Търговският съд, който е превозвал зърно, е бил атакуван с три крилати ракети Х-59/Х-69, докато е напускал зоната на бойните действия край бреговете на Одеса. По официални данни на Военноморските сили на Украйна, в резултат на тежкия инцидент петима души са загинали на място, а други петима моряци все още се водят в неизвестност.
Ракетите са поразили десния борд на надстройката на кораба, причинявайки мащабен пожар. В мащабната спасителна операция незабавно се включиха екипи на украинските ВМС и Морската служба за търсене и спасяване. Благодарение на техните усилия осем членове на международния екипаж, състоящ се от граждани на Сирия и Индия, бяха успешно евакуирани и настанени в болница в град Одеса за спешна медицинска помощ. На борда е загинал и украинският морски пилот.
Изпълняващият длъжността министър на външните работи на Украйна Андрий Сибиха категорично осъди нападението срещу невъоръжения цивилен кораб, описвайки го като акт на тероризъм срещу мирното корабоплаване и грубо нарушение на международното хуманитарно право. Дипломатът подчерта, че руските удари умишлено застрашават сигурността на глобалните доставки и световната продоволствена сигурност. Това е поредна ескалация в Черно море, след като само ден по-рано руска ракета порази друг чуждестранен търговски кораб под флага на Антигуа и Барбуда в същия регион.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 знаят къде отиват
Коментиран от #5, #27, #67
21:39 19.07.2026
2 ФАКТ
Всичко е по план.
Коментиран от #4, #6
21:40 19.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 София
До коментар #2 от "ФАКТ":Малкото х юмне Пслуер събра кураж от по-силните - от Иран. И нападна търговски кораби на 5тата година.
21:41 19.07.2026
5 Ердоган
До коментар #1 от "знаят къде отиват":Лошо...за бункерната ханъма...много лошо
21:42 19.07.2026
6 Иванов
До коментар #2 от "ФАКТ":Путин НИЩО, АБСОЛЮТНО нищо не може да направи на запада, освен да пълни крачола. Западът е 30х по-силен от Русия и ще помете Русийката като куцо пише домат. Путин може само да съчиянва декларации в този случай и да се оплаче на арменския поп, че са толкова слаби и безпомощни.
Коментиран от #18, #20, #45
21:42 19.07.2026
7 Гошо
Коментиран от #58
21:43 19.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Точно зърнени култури е носил АХАХАХХАХА
21:43 19.07.2026
10 Майор Деянов, на всеки километър
Коментиран от #21, #22, #30, #57
21:44 19.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Турците и те
21:45 19.07.2026
13 кораба
21:47 19.07.2026
14 Истината
21:47 19.07.2026
15 огромна грешка
Коментиран от #43
21:47 19.07.2026
16 Даааа
21:47 19.07.2026
17 Смешник
Коментиран от #25, #29, #48, #77
21:48 19.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 БАЙ ПУТЯ ХОХОХО
НАТО ОБКРЪЖИ РУСИЯ
ДОЛАРА 200 РУБЛИ
И СЕГА КО ОСТАНА
МНОГО УБИТИ РУСНАЦИ
Е И КВО
НА ВАС КВО ВИ ПУКА
ТЕ СА БЛАТНИ ОРКИ ВОЙНИ НА МРАКА
РАДВАЙТЕ СЕ
ПУТИН РАБОТИ ЗА ВАС
АМА НЕЩО ВИ Е ГЕПИЛА ИСТЕРИЯТА
СПОКО ТЕПЪРВА ЩЕ ВИ ТРЕСЕ ШУБЕТО
ЗАЩОТО СТЕ ШЕПА ГЛАДНИЦИ ОТ БУНИЩАТА
УСУКВАЩИ СЕ ОКОЛО КОФИТЕ ЗА СМЕТ
ЗАЩОТО ТАКА ЩЕ СИ ОТИДЕТЕ НЕСРЕТНИ ОТ ТОЗИ СВЯТ
С НАДЕЖДА ЖУЖЕТО ДА НАХЛУЕ В БЪЛГАРИЯ
И ВСИЧКИ ДА СТАНАТ ЗЛЕ КАТО ВАС
НЯМА ДА СТАНЕ НИКОГА И ЩЕ СИ УМРЕТЕ В ИЗПРАЖНЕНИЯТА СИ
КАК Е ЖИВОТИНЧЕТА КЛЕТИ ХОХОХО
21:48 19.07.2026
20 Владимир Путин, президент
До коментар #6 от "Иванов":Разбира се че нищо няма да направя на Запада.
Не че не мога, а защото всички руски деньги, злато, съкровища, ценни бумаги са изнесени и пазят в лъскавите банки на "прогнилия" Запад, деца, близки, роднини също. Водя тайни преговори за руската Капитулация и гаранции за сигурността ми в някоя тиха западна държава. Това е !!! 👈
21:50 19.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Песъков
Коментиран от #47
21:53 19.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Малката Бахама
До коментар #17 от "Смешник":И ако е доставял оръжие, къв е смисъла да се удря на излизане от Украйна, след като е разтоварил хипотетичното оръжие ? Свали си ушанката 💂♂️👈
21:53 19.07.2026
26 Ботокса е на една ракета живот.
21:54 19.07.2026
27 Ташунко Сапа
До коментар #1 от "знаят къде отиват":Ако това е вярно, Путин настъпи мотиката. Ердоган не си поплюва!
21:54 19.07.2026
28 Мнение
Коментиран от #117
21:54 19.07.2026
29 И като
До коментар #17 от "Смешник":ги доставил,на тръгване го треснали?
21:54 19.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Ной
Коментиран от #84
21:56 19.07.2026
32 Станко
21:56 19.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 ВРЕМЕ Е ЕРДОГАН
ПО БЪРЗО
В ЕСКАЛАЦИЯТА ...
БАТЕ ЕРДО
ДАВАЙ ОРЪЖИЕ
НА УКРАЙНА ДА ЗАПАЛЯТ
ЦЯЛОТО РУСКО МОЧУРИЩЕ.
21:57 19.07.2026
35 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #22 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":"...Я ни обЯсни как.. "
Няма кво да обяснявам.
Природата и Дарвин толкоз са обяснили и взели от руснака, че му е останал само клона и голия банан в ръка 🍌😁
Коментиран от #46, #51
21:57 19.07.2026
36 Факти
21:57 19.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Ъъъу
До коментар #22 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Пригожин сам падна от небето.
21:59 19.07.2026
40 СЕГА СТАВА ИНТЕРЕСНО
ЧЕ ИМА СТАБИЛЕН ОТГОВОР
ОТ ТУРЦИЯ.
ЕРДОГАН НЕ ОБИЧА ТЕРОРИСТИ.
БИЛО ТО И РУСКИ.
Коментиран от #49
21:59 19.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Радев
До коментар #15 от "огромна грешка":Това е краят на Украйна
22:00 19.07.2026
44 Иван
22:00 19.07.2026
45 Българин
До коментар #6 от "Иванов":Западът е мека китка!
Коментиран от #115
22:01 19.07.2026
46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #35 от "Майор Деянов, на всеки километър":НЕ няма, а НЕ МОЖЕШ❗ НЕМОЖАЧ❗
Международен полет над У...йна -
има си посока и височина. В зоната на отговорност на УКРОРВД е променена И ПОСОКАТА, и ВИСОЧИНАТА❗
Естествено е да НЕ ИСКАТ никой да каже,
КОЙ НОСИ ОТГОВОРНОСТ❗ Както и КОЙ, и ЗАЩО го е направил❗
А диспечерът май после бързо напусна този Свят❗
Коментиран от #52
22:01 19.07.2026
47 Захарова
До коментар #23 от "Песъков":Украинците са!
Коментиран от #65
22:01 19.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Иван
До коментар #40 от "СЕГА СТАВА ИНТЕРЕСНО":След твоята овча мисъл става още по-интересно.
22:02 19.07.2026
50 Солдат Красной Армии
22:02 19.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Офчи
До коментар #46 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Стрелков Гиркин лъже значи викаш...ама той бил руснак. значи може да лъже.
Коментиран от #62
22:03 19.07.2026
53 ЗА ПОБЕДА
До коментар #38 от "Ивелин Михайлов":ГОВОРИТЕ ВЕЧЕ
5 ГОДИНИ
БРЕ ЧЕРВЕНИ ГЕЙТЪРИ.
Коментиран от #60
22:03 19.07.2026
54 Иван
22:04 19.07.2026
55 Без име
22:05 19.07.2026
56 Лопата Орешник
22:05 19.07.2026
57 Владимир Путин, президент
До коментар #10 от "Майор Деянов, на всеки километър":Опа, опа....
Майоре, забрави за азерския Ембраер, който лично наредих да свалят по-миналата година.
Ама как викаха, крещяха азери, арменци....😁
22:05 19.07.2026
58 ха, ха, ха...
До коментар #7 от "Гошо":Ти досега тях ли чакаше? Няма да го дочакаш, а дори някога да дойдат няма да е докато си жив и няма да е по начина по който се надяваш.
"Ние нямаме вечни съюзници и нямаме постоянни врагове. Нашите интереси са вечни и постоянни, и тези интереси са наши задължения, които трябва да следваме". Много хора приписват тази мисъл на Чърчил, но дори и някога да я е повторил, тя не е негова, а е изречена около век по рано. Това са думите от речта в Палатата на общините, 1 март 1848 г. на Хенри Джон Темпъл, Трети Виконт Палмерстън или още лорд Палмерстън, английски държавник, дълги години ръководил отбраната и външната политика на страната, а на два пъти избиран и за министър председател на Обединеното кралство. От 1807 г. до края на живота си през 1865 г. той почти без прекъсване е част от правителствения кабинет.
Коментиран от #71, #78
22:06 19.07.2026
59 Ами сега
До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":За да е ударен кораба,значи е използван за пускане на украинските дронове срещу Крим или с него превозват оръжия.
Това за двете причини. Така че, който позволява това да се случва в отговорен за гибелта на моряците.
Затова и Турция засега не коментира
Коментиран от #63, #136
22:07 19.07.2026
60 Такъв първо се удря с бордюр у главата
До коментар #53 от "ЗА ПОБЕДА":Може и с паве или колец.После му се разяснява как стоят нещата.
22:07 19.07.2026
61 ВВП
Коментиран от #68
22:08 19.07.2026
62 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #52 от "Офчи":ОФЧИ мозАк и ОФЧА душа❗ Прочете ли, че става дума за :
Международен полет над У...йна -
В зоната на отговорност на УКРОРВД ❗
И въпросът е
Кой е отговорен и кой направи
промяната на ПОСОКАТА,
и промяната на ВИСОЧИНАТА❓
Естествено е да НЕ ИСКАТ никой да каже,
КОЙ НОСИ ОТГОВОРНОСТ❗ Както и КОЙ, и ЗАЩО го е направил❗
22:08 19.07.2026
63 Без име
До коментар #59 от "Ами сега":Какво да коментира Турция? Тя няма общо с кораба, освен че собственикът е турчин.
22:09 19.07.2026
64 варна
22:09 19.07.2026
65 Лавров , 🐴
До коментар #47 от "Захарова":Украинците са!
22:09 19.07.2026
66 ВВП
22:09 19.07.2026
67 Град Козлодуй
До коментар #1 от "знаят къде отиват":От руснак войник не става, в това е проблема.
Коментиран от #74
22:10 19.07.2026
68 Чиба
До коментар #61 от "ВВП":Мръшо!
Коментиран от #85
22:11 19.07.2026
69 Хари
22:11 19.07.2026
70 ВВП
22:12 19.07.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 жик так
22:12 19.07.2026
73 Ха-ха
Коментиран от #81
22:12 19.07.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Глас от бункера
22:13 19.07.2026
76 ВВП
22:13 19.07.2026
77 1945
До коментар #17 от "Смешник":Оръжие никога не е доставяно с кораб.
Коментиран от #90
22:13 19.07.2026
78 Фалконети
До коментар #58 от "ха, ха, ха...":То не се знае , може и да си жив да видиш !
22:14 19.07.2026
79 ВВП
Коментиран от #86, #89, #91, #114
22:15 19.07.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 ДА ЕДИНИЯ СКЛАД
До коментар #73 от "Ха-ха":НА WILDBERRIES
БЕШЕ УДАРЕН ОТ НЯКАКВИ РУСКИ
ПИЯНДУРНИЦИ
КОИТО СЕ МЪЧАТ С
С ПВО ДА СВАЛЯТ
УКРАИНСКИТЕ ДРОНОВЕ.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
ВЕЛИКО ВИДЕО НА ПОРЕДНАТА
РУСКА ОБОСРАЦИЯ
22:15 19.07.2026
82 Гориил
22:15 19.07.2026
83 Из падмасковие
Коментиран от #94
22:16 19.07.2026
84 Каквото каже Ердоган
До коментар #31 от "Ной":това е истината, Путин вече никой не го брои за жив :)))
Коментиран от #97
22:16 19.07.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 ДА ЕРДОГАН
До коментар #79 от "ВВП":ЩЕ ИМ КАЖЕ КОЕ
Е ЛЕГИТИМНА ЦЕЛ.
БОТОКС МУДАКА
НАГАЗИ В ЛАЙНАРУХАТА .
22:17 19.07.2026
87 ВВП
22:17 19.07.2026
88 Факт
22:17 19.07.2026
89 1945
До коментар #79 от "ВВП":Никога не се доставят оръжия за Украйна с кораби.
22:18 19.07.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Усрано русначе
До коментар #79 от "ВВП":"...Доставял е оръжие...."
Абе Мyнчо.
И кат е доставял оръжие защо руснаците го гърмят след доставката, а не преди ? Тьпак, кат маккя си.....
22:19 19.07.2026
92 Путлето да праща в Анкара
22:19 19.07.2026
93 ВВП
22:19 19.07.2026
94 ха ха ха ..
До коментар #83 от "Из падмасковие":Колко населени места превзехте днес бе козляк ? А вчера ? А миналата седмица ?
А миналия месец ? А миналата година .....
22:19 19.07.2026
95 койдазнай
Коментиран от #100, #103
22:19 19.07.2026
96 Я сие би май
До коментар #85 от "Иван":ка та
22:21 19.07.2026
97 жик так
До коментар #84 от "Каквото каже Ердоган":Ами да видим какво ще каже Ердоган ?
Май ...нищооо...
Или ще обяви война на Русия , а ?
22:21 19.07.2026
98 Манол
За една кръстословица ми трябва.
Коментиран от #113
22:21 19.07.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Усрано русначеУб
До коментар #95 от "койдазнай":Никой не е приятел с миризлифката Русия !!!
Запомни го 👈
Коментиран от #106, #108
22:22 19.07.2026
101 Сатана Z
22:23 19.07.2026
102 И ся кво...-Укрите нескрито се кефят...!
Но първо нека се докаже кой е думнал турският кораб...!
Да не се окаже,като с полските трактористи...!
Укрите обвиниха Русия,пък накрая се оказа,че Украинска ракета ги е убила,като поляците го доказаха...!
22:23 19.07.2026
103 Това изобщо
До коментар #95 от "койдазнай":не вярно. Точно обратното.
22:24 19.07.2026
104 Иван
22:24 19.07.2026
105 САЩисан русофил
Коментиран от #110, #125
22:24 19.07.2026
106 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #100 от "Усрано русначеУб":НЕзнайко, в политиката и бизнеса
няма приятели - има интереси❗
ЗАПОМНИ ГО ❗
Още Чърчил го е казал❗
22:24 19.07.2026
107 ВВП
22:25 19.07.2026
108 НАЛИ?!
До коментар #100 от "Усрано русначеУб":,,Само" половината свят...!
Коментиран от #112
22:25 19.07.2026
109 Цивилен,
Коментиран от #111
22:26 19.07.2026
110 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #105 от "САЩисан русофил":ИзненадАн ще останеш❗
Самолетът беше от база на ШАШт в Турския❗
А самият Ердоган дори не беше уведомен за операцията❗
За доста неща пишете БЕЗ да сте наясно❗
22:27 19.07.2026
111 Чиба мръшо!
До коментар #109 от "Цивилен,":Чиба!
Коментиран от #116, #118, #119
22:27 19.07.2026
112 Усрано русначе
До коментар #108 от "НАЛИ?!":Половината свят....
В коя Вселена бе, Айнщайн ? 😁
Коментиран от #124
22:27 19.07.2026
113 Иван
До коментар #98 от "Манол":Внимавай!!! Ахтунг!!! Думата кръст е забранена в Израел.
22:28 19.07.2026
114 Интересно
До коментар #79 от "ВВП":Неясно. Карал е оръжия от Украйна за къде?
22:28 19.07.2026
115 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #45 от "Българин":В Русия има много повече от нашия отбор, отколкото на Запад😘
Коментиран от #120
22:29 19.07.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Путин
До коментар #28 от "Мнение":Западът ми забрани да целя тези цели.
22:29 19.07.2026
118 Е чиба де
До коментар #111 от "Чиба мръшо!":Ясно е, че щом си евтин троолещ глупак си мръъша. Що се фалиш, не знам. Всъщност знам. Щото си глупак. Знаеш го.
Коментиран от #135
22:30 19.07.2026
119 Иван
До коментар #111 от "Чиба мръшо!":Много си Апан от кучета.
22:30 19.07.2026
120 Важното е
До коментар #115 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":че глупака е изкаран да троли от розовите понита. Дали е пртостт. Я мисля много. 😄
Коментиран от #138
22:31 19.07.2026
121 ВВП
22:31 19.07.2026
122 Исторически парк
22:32 19.07.2026
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Така е
До коментар #112 от "Усрано русначе":Не е половината, а 2/3 от света е зад Русия и срещу запада възродил фашизма. Права си дори и тролейки жално и тъпо. 😄
Коментиран от #132, #137
22:33 19.07.2026
125 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #105 от "САЩисан русофил":България ли зарежда самолетите бомбили Иран❓
Щото и те излитат от Българско летище, при това гражданско❗
22:33 19.07.2026
126 Иван
22:34 19.07.2026
127 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
ЗАЩО НИТО ЕДИН РУСОФИЛ
НЕ КАЗВА И ДУМА
ЗА ПОРЕДНАТА ОБОСРАЦИЯ
НА ГУНДЯЕВ И БЕЛОУСОВ?
КАКВО СТАНА СЪС МОЩИТЕ
НА АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ ?
ЗАЩО ВСИЧКИ МЪЛЧАТ
ЧЕ МОЩИТЕ НА АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ
СА БИЛИ ПОЛЗВАНИ
ЗА МОЛЕБЕН
ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА
КРИЗАТА СЪС ГОРИВАТА
В КРИМ
УКРАНСКИ ДРОН Е УДАРИЛ КАМИОНА
КОЙТО Е ПРЕВОЗВАЛ МОЩИТЕ
И ТЕ СА ИЗГОРЕЛИ
ЗАЕДНО СЪС РУСКИТЕ ВОЙНИЦИ.
ПОРЕДЕН ТОТАЛЕН РЕЗИЛ
НА ПУТЕРАСТИТЕ,
КОИТО
СА ТОЛКОВА ОТЧЯНИ
ЧЕ ПРАВЯТ ПРОСТОТИЯ
СЛЕД ПРОСТОТИЯ.
22:34 19.07.2026
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 От България
22:34 19.07.2026
130 Иван
22:34 19.07.2026
131 ВВП
22:35 19.07.2026
132 Що за виц?
До коментар #124 от "Така е":2/3 от Света е пратил войски в Русия да се бият срещу Фашизма, дори българските русофили не могат да се вредят да се записват за доброволци...
.... що за виц?
Коментиран от #139, #140
22:35 19.07.2026
133 Русия
22:37 19.07.2026
134 хаспел
22:37 19.07.2026
135 Жив ли си още вонящ пaаaцyлe
До коментар #118 от "Е чиба де":Наметнат с руската гъбина,завит с родопското одеяло и седнал на дървената гaвaнкa за голяма нужда от 5 години чакаш мизерните раши в страната да станат всички зле като тъпия олигофрен дрьтт и низвергнат потънал в изпражненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш омaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣 Мнооого по прocт и тъъъп и от кауна мунчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа кратyнa😂🤣😅😆
22:37 19.07.2026
136 1945
До коментар #59 от "Ами сега":Оръжие не се доставя с кораби.
22:38 19.07.2026
137 Жив ли си още вонящ пaаaцyлe
До коментар #124 от "Така е":Наметнат с руската гъбина,завит с родопското одеяло и седнал на дървената гaвaнкa за голяма нужда от 5 години чакаш мизерните раши в страната да станат всички зле като тъпия олигофрен дрьтт и низвергнат потънал в изпражненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш омaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣 Мнооого по прocт и тъъъп и от кауна мунчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа кратyнa😂🤣😅😆
22:38 19.07.2026
138 Рипай у нужнико въшлю😀
До коментар #120 от "Важното е":Да ти се изхождат хората на главата.
22:38 19.07.2026
139 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #132 от "Що за виц?":ЩО ЗА Т.Ъ.П.о тия 🤔
Да поддържаш някого не означава непременно да изпратиш войски❗
22:38 19.07.2026
140 Не бе глупав
До коментар #132 от "Що за виц?":2/3 от света е зад Русия и срещу пропадналият запад възродил фашизма и направил тролещият глупаци на евтини цигани. Бих казал жалко за глупака, но няма да разбере и ще продължи да лази жално и тъпо.
22:39 19.07.2026