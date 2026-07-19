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Руски удар по зърновоз в Черно море: Петима загинали
  Тема: Украйна

Руски удар по зърновоз в Черно море: Петима загинали

19 Юли, 2026 21:34, обновена 19 Юли, 2026 22:20 2 508 140

  • кораб-
  • турция-
  • загинали-
  • черно море-
  • русия

Петима души са в неизвестност след ракетна атака срещу цивилен кораб с жито

Руски удар по зърновоз в Черно море: Петима загинали - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските сили нанесоха брутален въздушен удар по цивилния чуждестранен кораб за насипни товари Golden Leo, плаващ под флага на Гвинея-Бисау и собственост на турска компания.

Още новини от Украйна

Търговският съд, който е превозвал зърно, е бил атакуван с три крилати ракети Х-59/Х-69, докато е напускал зоната на бойните действия край бреговете на Одеса. По официални данни на Военноморските сили на Украйна, в резултат на тежкия инцидент петима души са загинали на място, а други петима моряци все още се водят в неизвестност.

Ракетите са поразили десния борд на надстройката на кораба, причинявайки мащабен пожар. В мащабната спасителна операция незабавно се включиха екипи на украинските ВМС и Морската служба за търсене и спасяване. Благодарение на техните усилия осем членове на международния екипаж, състоящ се от граждани на Сирия и Индия, бяха успешно евакуирани и настанени в болница в град Одеса за спешна медицинска помощ. На борда е загинал и украинският морски пилот.

Изпълняващият длъжността министър на външните работи на Украйна Андрий Сибиха категорично осъди нападението срещу невъоръжения цивилен кораб, описвайки го като акт на тероризъм срещу мирното корабоплаване и грубо нарушение на международното хуманитарно право. Дипломатът подчерта, че руските удари умишлено застрашават сигурността на глобалните доставки и световната продоволствена сигурност. Това е поредна ескалация в Черно море, след като само ден по-рано руска ракета порази друг чуждестранен търговски кораб под флага на Антигуа и Барбуда в същия регион.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 знаят къде отиват

    41 11 Отговор
    всичко е точно

    Коментиран от #5, #27, #67

    21:39 19.07.2026

  • 2 ФАКТ

    18 45 Отговор
    Англичани стрелят с английски ракети по Москва, загиват цивилни - малкият мири 3 ливец Пуслер:

    Всичко е по план.

    Коментиран от #4, #6

    21:40 19.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 София

    18 53 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    Малкото х юмне Пслуер събра кураж от по-силните - от Иран. И нападна търговски кораби на 5тата година.

    21:41 19.07.2026

  • 5 Ердоган

    19 37 Отговор

    До коментар #1 от "знаят къде отиват":

    Лошо...за бункерната ханъма...много лошо

    21:42 19.07.2026

  • 6 Иванов

    26 63 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    Путин НИЩО, АБСОЛЮТНО нищо не може да направи на запада, освен да пълни крачола. Западът е 30х по-силен от Русия и ще помете Русийката като куцо пише домат. Путин може само да съчиянва декларации в този случай и да се оплаче на арменския поп, че са толкова слаби и безпомощни.

    Коментиран от #18, #20, #45

    21:42 19.07.2026

  • 7 Гошо

    55 15 Отговор
    Изглежда руснаците от към една седмица най после запрегнаха /по Бисмарк /"Не бъркайте флегматичността на Русия със слабост. Русите дълго запрягат, но бързо пристигат."

    Коментиран от #58

    21:43 19.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Точно зърнени култури е носил АХАХАХХАХА

    41 6 Отговор
    Според официалните данни плавателният съд е кораб за насипни товари, превозващ зърнени култури.

    21:43 19.07.2026

  • 10 Майор Деянов, на всеки километър

    18 47 Отговор
    Преди 15 години про3дите руснаци бяха свалили малайзийски Боинг, а по времето на СССР и южно-корейски. Много мррръссни животни са това !!!

    Коментиран от #21, #22, #30, #57

    21:44 19.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Турците и те

    44 10 Отговор
    С тези зърнени култури стрелят по Москва.

    21:45 19.07.2026

  • 13 кораба

    33 9 Отговор
    да не би бил пълен с барут..и случайно укроракета да го посетила..ей така както в Полша или Румъния..но разбира се за сороснерес гьобелс пропаганден всичката вина на Москва..после може и украинци били но такива са грантове..лъжиш и печелиш..

    21:47 19.07.2026

  • 14 Истината

    36 6 Отговор
    Е, съветски ракети на въоръжение на украинската армия удариха турски кораб...

    21:47 19.07.2026

  • 15 огромна грешка

    15 44 Отговор
    Това е краят на Русия.

    Коментиран от #43

    21:47 19.07.2026

  • 16 Даааа

    29 6 Отговор
    ...знаем, житото няма да стигне на време за зарята....ха ха ха

    21:47 19.07.2026

  • 17 Смешник

    36 13 Отговор
    Не е изключено да е доставял оръжия за фашисткия режим в Киев Руснаците не бомбят просто така

    Коментиран от #25, #29, #48, #77

    21:48 19.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 БАЙ ПУТЯ ХОХОХО

    14 31 Отговор
    ЗАБРАЙХТЕ КИЕВ ЗА ТРИ ДЕНА
    НАТО ОБКРЪЖИ РУСИЯ
    ДОЛАРА 200 РУБЛИ
    И СЕГА КО ОСТАНА
    МНОГО УБИТИ РУСНАЦИ
    Е И КВО
    НА ВАС КВО ВИ ПУКА
    ТЕ СА БЛАТНИ ОРКИ ВОЙНИ НА МРАКА
    РАДВАЙТЕ СЕ
    ПУТИН РАБОТИ ЗА ВАС
    АМА НЕЩО ВИ Е ГЕПИЛА ИСТЕРИЯТА
    СПОКО ТЕПЪРВА ЩЕ ВИ ТРЕСЕ ШУБЕТО
    ЗАЩОТО СТЕ ШЕПА ГЛАДНИЦИ ОТ БУНИЩАТА
    УСУКВАЩИ СЕ ОКОЛО КОФИТЕ ЗА СМЕТ
    ЗАЩОТО ТАКА ЩЕ СИ ОТИДЕТЕ НЕСРЕТНИ ОТ ТОЗИ СВЯТ
    С НАДЕЖДА ЖУЖЕТО ДА НАХЛУЕ В БЪЛГАРИЯ
    И ВСИЧКИ ДА СТАНАТ ЗЛЕ КАТО ВАС
    НЯМА ДА СТАНЕ НИКОГА И ЩЕ СИ УМРЕТЕ В ИЗПРАЖНЕНИЯТА СИ
    КАК Е ЖИВОТИНЧЕТА КЛЕТИ ХОХОХО

    21:48 19.07.2026

  • 20 Владимир Путин, президент

    12 20 Отговор

    До коментар #6 от "Иванов":

    Разбира се че нищо няма да направя на Запада.
    Не че не мога, а защото всички руски деньги, злато, съкровища, ценни бумаги са изнесени и пазят в лъскавите банки на "прогнилия" Запад, деца, близки, роднини също. Водя тайни преговори за руската Капитулация и гаранции за сигурността ми в някоя тиха западна държава. Това е !!! 👈

    21:50 19.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Песъков

    21 4 Отговор
    Украинците са!

    Коментиран от #47

    21:53 19.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Малката Бахама

    14 9 Отговор

    До коментар #17 от "Смешник":

    И ако е доставял оръжие, къв е смисъла да се удря на излизане от Украйна, след като е разтоварил хипотетичното оръжие ? Свали си ушанката 💂‍♂️👈

    21:53 19.07.2026

  • 26 Ботокса е на една ракета живот.

    12 12 Отговор
    Мдаа.

    21:54 19.07.2026

  • 27 Ташунко Сапа

    13 19 Отговор

    До коментар #1 от "знаят къде отиват":

    Ако това е вярно, Путин настъпи мотиката. Ердоган не си поплюва!

    21:54 19.07.2026

  • 28 Мнение

    13 14 Отговор
    Путин, който не го е хванал, той не го е излъгал. И не, че е наистина толкова глупав. Просто е предател на руските интереси и умишлено води страната си до колапс. Няма такова позорище да водиш по-дълга война от Втората световна война. Измаил, Одеса, мостове, пристанища, инфраструктура, телевизия - всичко в Украйна си стои. На руската армия нарочно Кремъл не позволява да ги бомбардира. Натовските оръжейни доставки не само не са спрели, но и се увеличават, понеже кремльовския ухилен лаладжия, на който отдавна му викат "терпила" е в договорняк да прави кинти със Запада и да разпадне Русия. Както казваше легендарния генерал Александър Лебедь: "Изпратете децата на руския елит на фронта и войната ще свърши за една седмица". Убиха го своите в инсценирана авиокатастрофа.

    Коментиран от #117

    21:54 19.07.2026

  • 29 И като

    8 7 Отговор

    До коментар #17 от "Смешник":

    ги доставил,на тръгване го треснали?

    21:54 19.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ной

    20 8 Отговор
    А дали са Руски обикновено Украинците се хвалят с ударени кораби затова по нашите плажове е пълно с мазут .

    Коментиран от #84

    21:56 19.07.2026

  • 32 Станко

    8 11 Отговор
    Да идва Байрактара!

    21:56 19.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ВРЕМЕ Е ЕРДОГАН

    9 17 Отговор
    ДА СЕ НАМЕСИ
    ПО БЪРЗО
    В ЕСКАЛАЦИЯТА ...

    БАТЕ ЕРДО
    ДАВАЙ ОРЪЖИЕ
    НА УКРАЙНА ДА ЗАПАЛЯТ
    ЦЯЛОТО РУСКО МОЧУРИЩЕ.

    21:57 19.07.2026

  • 35 Майор Деянов, на всеки километър

    7 17 Отговор

    До коментар #22 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    "...Я ни обЯсни как.. "

    Няма кво да обяснявам.
    Природата и Дарвин толкоз са обяснили и взели от руснака, че му е останал само клона и голия банан в ръка 🍌😁

    Коментиран от #46, #51

    21:57 19.07.2026

  • 36 Факти

    11 15 Отговор
    Айде затвориха Босфора за рашистите. Фалитът чука на вратата.

    21:57 19.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ъъъу

    4 5 Отговор

    До коментар #22 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Пригожин сам падна от небето.

    21:59 19.07.2026

  • 40 СЕГА СТАВА ИНТЕРЕСНО

    11 17 Отговор
    СЪС СИГУРНОСТ
    ЧЕ ИМА СТАБИЛЕН ОТГОВОР
    ОТ ТУРЦИЯ.

    ЕРДОГАН НЕ ОБИЧА ТЕРОРИСТИ.
    БИЛО ТО И РУСКИ.

    Коментиран от #49

    21:59 19.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Радев

    13 7 Отговор

    До коментар #15 от "огромна грешка":

    Това е краят на Украйна

    22:00 19.07.2026

  • 44 Иван

    11 3 Отговор
    На кораба е имало сто грама кокаин и половин килограм хашиш.......законна легитимна цел.

    22:00 19.07.2026

  • 45 Българин

    15 5 Отговор

    До коментар #6 от "Иванов":

    Западът е мека китка!

    Коментиран от #115

    22:01 19.07.2026

  • 46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 5 Отговор

    До коментар #35 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    НЕ няма, а НЕ МОЖЕШ❗ НЕМОЖАЧ❗
    Международен полет над У...йна -
    има си посока и височина. В зоната на отговорност на УКРОРВД е променена И ПОСОКАТА, и ВИСОЧИНАТА❗
    Естествено е да НЕ ИСКАТ никой да каже,
    КОЙ НОСИ ОТГОВОРНОСТ❗ Както и КОЙ, и ЗАЩО го е направил❗
    А диспечерът май после бързо напусна този Свят❗

    Коментиран от #52

    22:01 19.07.2026

  • 47 Захарова

    10 4 Отговор

    До коментар #23 от "Песъков":

    Украинците са!

    Коментиран от #65

    22:01 19.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Иван

    6 3 Отговор

    До коментар #40 от "СЕГА СТАВА ИНТЕРЕСНО":

    След твоята овча мисъл става още по-интересно.

    22:02 19.07.2026

  • 50 Солдат Красной Армии

    3 4 Отговор
    Только так

    22:02 19.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Офчи

    7 8 Отговор

    До коментар #46 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Стрелков Гиркин лъже значи викаш...ама той бил руснак. значи може да лъже.

    Коментиран от #62

    22:03 19.07.2026

  • 53 ЗА ПОБЕДА

    4 8 Отговор

    До коментар #38 от "Ивелин Михайлов":

    ГОВОРИТЕ ВЕЧЕ
    5 ГОДИНИ
    БРЕ ЧЕРВЕНИ ГЕЙТЪРИ.

    Коментиран от #60

    22:03 19.07.2026

  • 54 Иван

    7 4 Отговор
    Турските животни ще ги погребват във военни гробища.

    22:04 19.07.2026

  • 55 Без име

    9 5 Отговор
    Собственикът на кораба наистина е турчин, GOLDEN LEO е под флага на Гвинея Бисау. Корабът е бил пълен със зърно и е от сенчестия флот на Украйна.

    22:05 19.07.2026

  • 56 Лопата Орешник

    9 6 Отговор
    Нищо, туй е за ония изтребител!! Случва се, война е!

    22:05 19.07.2026

  • 57 Владимир Путин, президент

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Опа, опа....
    Майоре, забрави за азерския Ембраер, който лично наредих да свалят по-миналата година.
    Ама как викаха, крещяха азери, арменци....😁

    22:05 19.07.2026

  • 58 ха, ха, ха...

    1 5 Отговор

    До коментар #7 от "Гошо":

    Ти досега тях ли чакаше? Няма да го дочакаш, а дори някога да дойдат няма да е докато си жив и няма да е по начина по който се надяваш.
    "Ние нямаме вечни съюзници и нямаме постоянни врагове. Нашите интереси са вечни и постоянни, и тези интереси са наши задължения, които трябва да следваме". Много хора приписват тази мисъл на Чърчил, но дори и някога да я е повторил, тя не е негова, а е изречена около век по рано. Това са думите от речта в Палатата на общините, 1 март 1848 г. на Хенри Джон Темпъл, Трети Виконт Палмерстън или още лорд Палмерстън, английски държавник, дълги години ръководил отбраната и външната политика на страната, а на два пъти избиран и за министър председател на Обединеното кралство. От 1807 г. до края на живота си през 1865 г. той почти без прекъсване е част от правителствения кабинет.

    Коментиран от #71, #78

    22:06 19.07.2026

  • 59 Ами сега

    14 2 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    За да е ударен кораба,значи е използван за пускане на украинските дронове срещу Крим или с него превозват оръжия.

    Това за двете причини. Така че, който позволява това да се случва в отговорен за гибелта на моряците.
    Затова и Турция засега не коментира

    Коментиран от #63, #136

    22:07 19.07.2026

  • 60 Такъв първо се удря с бордюр у главата

    2 1 Отговор

    До коментар #53 от "ЗА ПОБЕДА":

    Може и с паве или колец.После му се разяснява как стоят нещата.

    22:07 19.07.2026

  • 61 ВВП

    13 4 Отговор
    Къв е търсил тоя шлеп там.??.Има блокада за съдове ,доставящи оръжие .Карат дронове и муниция ..Да потапят всичко ,само така ще изолират снабдяването.. Казах;

    Коментиран от #68

    22:08 19.07.2026

  • 62 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 3 Отговор

    До коментар #52 от "Офчи":

    ОФЧИ мозАк и ОФЧА душа❗ Прочете ли, че става дума за :

    Международен полет над У...йна -

    В зоната на отговорност на УКРОРВД ❗

    И въпросът е
    Кой е отговорен и кой направи
    промяната на ПОСОКАТА,
    и промяната на ВИСОЧИНАТА❓

    Естествено е да НЕ ИСКАТ никой да каже,
    КОЙ НОСИ ОТГОВОРНОСТ❗ Както и КОЙ, и ЗАЩО го е направил❗

    22:08 19.07.2026

  • 63 Без име

    8 4 Отговор

    До коментар #59 от "Ами сега":

    Какво да коментира Турция? Тя няма общо с кораба, освен че собственикът е турчин.

    22:09 19.07.2026

  • 64 варна

    4 9 Отговор
    толкова си могат ватенките, тотал щета са

    22:09 19.07.2026

  • 65 Лавров , 🐴

    5 3 Отговор

    До коментар #47 от "Захарова":

    Украинците са!

    22:09 19.07.2026

  • 66 ВВП

    10 5 Отговор
    Щом не реве читака ,значи кораба Нее от Турция ..

    22:09 19.07.2026

  • 67 Град Козлодуй

    5 9 Отговор

    До коментар #1 от "знаят къде отиват":

    От руснак войник не става, в това е проблема.

    Коментиран от #74

    22:10 19.07.2026

  • 68 Чиба

    3 4 Отговор

    До коментар #61 от "ВВП":

    Мръшо!

    Коментиран от #85

    22:11 19.07.2026

  • 69 Хари

    3 5 Отговор
    Ердо ,пусни им и една от твойте

    22:11 19.07.2026

  • 70 ВВП

    6 3 Отговор
    Тромп разстреля 100 шлепа в тихия океан..Защото са нелегални..

    22:12 19.07.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 жик так

    10 3 Отговор
    Насипните товари , западни наемници и оръжие ли е било ?

    22:12 19.07.2026

  • 73 Ха-ха

    8 9 Отговор
    Русийката е в шок и паника. Вече стреля напосоки.!

    Коментиран от #81

    22:12 19.07.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Глас от бункера

    7 6 Отговор
    Не съм азззз!

    22:13 19.07.2026

  • 76 ВВП

    11 4 Отговор
    Окропите крадат зърно от РФ и го продават ефтино..Вкарват оръжие .само лобут за тия нещастници...

    22:13 19.07.2026

  • 77 1945

    4 5 Отговор

    До коментар #17 от "Смешник":

    Оръжие никога не е доставяно с кораб.

    Коментиран от #90

    22:13 19.07.2026

  • 78 Фалконети

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "ха, ха, ха...":

    То не се знае , може и да си жив да видиш !

    22:14 19.07.2026

  • 79 ВВП

    11 5 Отговор
    Кораба е гръмнат защото има причина .Доставял е оръжие.лигитимна цел..Ясен?

    Коментиран от #86, #89, #91, #114

    22:15 19.07.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 ДА ЕДИНИЯ СКЛАД

    3 5 Отговор

    До коментар #73 от "Ха-ха":

    НА WILDBERRIES

    БЕШЕ УДАРЕН ОТ НЯКАКВИ РУСКИ
    ПИЯНДУРНИЦИ
    КОИТО СЕ МЪЧАТ С
    С ПВО ДА СВАЛЯТ
    УКРАИНСКИТЕ ДРОНОВЕ.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    ВЕЛИКО ВИДЕО НА ПОРЕДНАТА
    РУСКА ОБОСРАЦИЯ

    22:15 19.07.2026

  • 82 Гориил

    7 4 Отговор
    Русия изразява недоволство от нарастващите доставки на турско оръжие.

    22:15 19.07.2026

  • 83 Из падмасковие

    7 8 Отговор
    Колективния Брикс изгубихме от една Украйна срам и позор

    Коментиран от #94

    22:16 19.07.2026

  • 84 Каквото каже Ердоган

    5 10 Отговор

    До коментар #31 от "Ной":

    това е истината, Путин вече никой не го брои за жив :)))

    Коментиран от #97

    22:16 19.07.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 ДА ЕРДОГАН

    3 6 Отговор

    До коментар #79 от "ВВП":

    ЩЕ ИМ КАЖЕ КОЕ
    Е ЛЕГИТИМНА ЦЕЛ.

    БОТОКС МУДАКА
    НАГАЗИ В ЛАЙНАРУХАТА .

    22:17 19.07.2026

  • 87 ВВП

    9 2 Отговор
    Сигурни е имало малки деца и родилки..в трюма .Забравиха .да пишат ..По късно.

    22:17 19.07.2026

  • 88 Факт

    6 2 Отговор
    Туркие имат завод байрактар за дронове в украине,лапат долари

    22:17 19.07.2026

  • 89 1945

    3 7 Отговор

    До коментар #79 от "ВВП":

    Никога не се доставят оръжия за Украйна с кораби.

    22:18 19.07.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Усрано русначе

    5 7 Отговор

    До коментар #79 от "ВВП":

    "...Доставял е оръжие...."

    Абе Мyнчо.
    И кат е доставял оръжие защо руснаците го гърмят след доставката, а не преди ? Тьпак, кат маккя си.....

    22:19 19.07.2026

  • 92 Путлето да праща в Анкара

    5 5 Отговор
    Кабаева.

    22:19 19.07.2026

  • 93 ВВП

    5 3 Отговор
    Тука и читаците се развълнуваха за шлепа .Стават нервни..

    22:19 19.07.2026

  • 94 ха ха ха ..

    5 4 Отговор

    До коментар #83 от "Из падмасковие":

    Колко населени места превзехте днес бе козляк ? А вчера ? А миналата седмица ?
    А миналия месец ? А миналата година .....

    22:19 19.07.2026

  • 95 койдазнай

    2 5 Отговор
    Русия и Турция са ориятелски държави. Този случай ще се разреши без никакви последствия!

    Коментиран от #100, #103

    22:19 19.07.2026

  • 96 Я сие би май

    0 2 Отговор

    До коментар #85 от "Иван":

    ка та

    22:21 19.07.2026

  • 97 жик так

    7 1 Отговор

    До коментар #84 от "Каквото каже Ердоган":

    Ами да видим какво ще каже Ердоган ?
    Май ...нищооо...
    Или ще обяви война на Русия , а ?

    22:21 19.07.2026

  • 98 Манол

    4 2 Отговор
    Абе някой да знае, Босфора къде се намира?!?
    За една кръстословица ми трябва.

    Коментиран от #113

    22:21 19.07.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Усрано русначеУб

    4 11 Отговор

    До коментар #95 от "койдазнай":

    Никой не е приятел с миризлифката Русия !!!
    Запомни го 👈

    Коментиран от #106, #108

    22:22 19.07.2026

  • 101 Сатана Z

    6 2 Отговор
    Абе,мисирки,много бързо сменихте заглавието.От Турска гемия станА зърновоз превозващ ракети за Укрия.

    22:23 19.07.2026

  • 102 И ся кво...-Укрите нескрито се кефят...!

    8 4 Отговор
    И се молят Турция да отговори със сила...!
    Но първо нека се докаже кой е думнал турският кораб...!
    Да не се окаже,като с полските трактористи...!
    Укрите обвиниха Русия,пък накрая се оказа,че Украинска ракета ги е убила,като поляците го доказаха...!

    22:23 19.07.2026

  • 103 Това изобщо

    2 0 Отговор

    До коментар #95 от "койдазнай":

    не вярно. Точно обратното.

    22:24 19.07.2026

  • 104 Иван

    5 1 Отговор
    Зърно от Сомалия или зърно за Сомалия......междинна спирка---Реджеп дере.

    22:24 19.07.2026

  • 105 САЩисан русофил

    3 7 Отговор
    Тюркие свалиха руски самальот,и ликвидираха с изстрел от упор руския посланик ,а братушките снишени страхливци

    Коментиран от #110, #125

    22:24 19.07.2026

  • 106 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #100 от "Усрано русначеУб":

    НЕзнайко, в политиката и бизнеса
    няма приятели - има интереси❗
    ЗАПОМНИ ГО ❗
    Още Чърчил го е казал❗

    22:24 19.07.2026

  • 107 ВВП

    4 0 Отговор
    Ердо няма да пропусне шанса да продаде нещо на Окропите.Така че ,целта е легитимна .Казах

    22:25 19.07.2026

  • 108 НАЛИ?!

    5 1 Отговор

    До коментар #100 от "Усрано русначеУб":

    ,,Само" половината свят...!

    Коментиран от #112

    22:25 19.07.2026

  • 109 Цивилен,

    7 3 Отговор
    пренасящ оръжия! Браво на Русия!

    Коментиран от #111

    22:26 19.07.2026

  • 110 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #105 от "САЩисан русофил":

    ИзненадАн ще останеш❗
    Самолетът беше от база на ШАШт в Турския❗
    А самият Ердоган дори не беше уведомен за операцията❗
    За доста неща пишете БЕЗ да сте наясно❗

    22:27 19.07.2026

  • 111 Чиба мръшо!

    1 2 Отговор

    До коментар #109 от "Цивилен,":

    Чиба!

    Коментиран от #116, #118, #119

    22:27 19.07.2026

  • 112 Усрано русначе

    4 4 Отговор

    До коментар #108 от "НАЛИ?!":

    Половината свят....
    В коя Вселена бе, Айнщайн ? 😁

    Коментиран от #124

    22:27 19.07.2026

  • 113 Иван

    3 1 Отговор

    До коментар #98 от "Манол":

    Внимавай!!! Ахтунг!!! Думата кръст е забранена в Израел.

    22:28 19.07.2026

  • 114 Интересно

    1 1 Отговор

    До коментар #79 от "ВВП":

    Неясно. Карал е оръжия от Украйна за къде?

    22:28 19.07.2026

  • 115 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    2 3 Отговор

    До коментар #45 от "Българин":

    В Русия има много повече от нашия отбор, отколкото на Запад😘

    Коментиран от #120

    22:29 19.07.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Путин

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "Мнение":

    Западът ми забрани да целя тези цели.

    22:29 19.07.2026

  • 118 Е чиба де

    1 3 Отговор

    До коментар #111 от "Чиба мръшо!":

    Ясно е, че щом си евтин троолещ глупак си мръъша. Що се фалиш, не знам. Всъщност знам. Щото си глупак. Знаеш го.

    Коментиран от #135

    22:30 19.07.2026

  • 119 Иван

    3 0 Отговор

    До коментар #111 от "Чиба мръшо!":

    Много си Апан от кучета.

    22:30 19.07.2026

  • 120 Важното е

    4 1 Отговор

    До коментар #115 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":

    че глупака е изкаран да троли от розовите понита. Дали е пртостт. Я мисля много. 😄

    Коментиран от #138

    22:31 19.07.2026

  • 121 ВВП

    3 2 Отговор
    Има заповед да се потапя всичко .Това е заради террористичната дейност на Киев и режима..С дронове .,подарък от партньорите..

    22:31 19.07.2026

  • 122 Исторически парк

    4 1 Отговор
    Браво на Русия!

    22:32 19.07.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Така е

    3 2 Отговор

    До коментар #112 от "Усрано русначе":

    Не е половината, а 2/3 от света е зад Русия и срещу запада възродил фашизма. Права си дори и тролейки жално и тъпо. 😄

    Коментиран от #132, #137

    22:33 19.07.2026

  • 125 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #105 от "САЩисан русофил":

    България ли зарежда самолетите бомбили Иран❓
    Щото и те излитат от Българско летище, при това гражданско❗

    22:33 19.07.2026

  • 126 Иван

    1 1 Отговор
    Внимавай!!! Ахтунг!!! Думата кръст е забранена в Израел.

    22:34 19.07.2026

  • 127 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    3 3 Отговор
    ИНТЕРЕСНО

    ЗАЩО НИТО ЕДИН РУСОФИЛ

    НЕ КАЗВА И ДУМА

    ЗА ПОРЕДНАТА ОБОСРАЦИЯ

    НА ГУНДЯЕВ И БЕЛОУСОВ?

    КАКВО СТАНА СЪС МОЩИТЕ

    НА АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ ?

    ЗАЩО ВСИЧКИ МЪЛЧАТ
    ЧЕ МОЩИТЕ НА АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ
    СА БИЛИ ПОЛЗВАНИ
    ЗА МОЛЕБЕН
    ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА
    КРИЗАТА СЪС ГОРИВАТА
    В КРИМ

    УКРАНСКИ ДРОН Е УДАРИЛ КАМИОНА
    КОЙТО Е ПРЕВОЗВАЛ МОЩИТЕ
    И ТЕ СА ИЗГОРЕЛИ
    ЗАЕДНО СЪС РУСКИТЕ ВОЙНИЦИ.

    ПОРЕДЕН ТОТАЛЕН РЕЗИЛ
    НА ПУТЕРАСТИТЕ,
    КОИТО
    СА ТОЛКОВА ОТЧЯНИ
    ЧЕ ПРАВЯТ ПРОСТОТИЯ
    СЛЕД ПРОСТОТИЯ.

    22:34 19.07.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 От България

    2 1 Отговор
    Току що се върнах от магазина и дочух продавачка да казва на охраната, как вчера хванали руснак да краде.

    22:34 19.07.2026

  • 130 Иван

    1 0 Отговор
    Боклук, една дума си написал и е грешна.

    22:34 19.07.2026

  • 131 ВВП

    1 3 Отговор
    Окропите се заравят сами с изпражненията..После реват .Бил турски !Хехе ...

    22:35 19.07.2026

  • 132 Що за виц?

    3 2 Отговор

    До коментар #124 от "Така е":

    2/3 от Света е пратил войски в Русия да се бият срещу Фашизма, дори българските русофили не могат да се вредят да се записват за доброволци...


    .... що за виц?

    Коментиран от #139, #140

    22:35 19.07.2026

  • 133 Русия

    1 2 Отговор
    Първоизточника на съвременния тероризъм е Русия. ЧК-НКВД-КГБ-ФСБ се занимават изключително с тероризъм и подкрепа на терористи финансово, материално и ги обучават.

    22:37 19.07.2026

  • 134 хаспел

    2 1 Отговор
    "превозвал зърнени култури" прикриващи оръжия за Киев.

    22:37 19.07.2026

  • 135 Жив ли си още вонящ пaаaцyлe

    2 2 Отговор

    До коментар #118 от "Е чиба де":

    Наметнат с руската гъбина,завит с родопското одеяло и седнал на дървената гaвaнкa за голяма нужда от 5 години чакаш мизерните раши в страната да станат всички зле като тъпия олигофрен дрьтт и низвергнат потънал в изпражненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш омaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣 Мнооого по прocт и тъъъп и от кауна мунчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа кратyнa😂🤣😅😆

    22:37 19.07.2026

  • 136 1945

    2 2 Отговор

    До коментар #59 от "Ами сега":

    Оръжие не се доставя с кораби.

    22:38 19.07.2026

  • 137 Жив ли си още вонящ пaаaцyлe

    1 2 Отговор

    До коментар #124 от "Така е":

    Наметнат с руската гъбина,завит с родопското одеяло и седнал на дървената гaвaнкa за голяма нужда от 5 години чакаш мизерните раши в страната да станат всички зле като тъпия олигофрен дрьтт и низвергнат потънал в изпражненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш омaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣 Мнооого по прocт и тъъъп и от кауна мунчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа кратyнa😂🤣😅😆

    22:38 19.07.2026

  • 138 Рипай у нужнико въшлю😀

    0 1 Отговор

    До коментар #120 от "Важното е":

    Да ти се изхождат хората на главата.

    22:38 19.07.2026

  • 139 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #132 от "Що за виц?":

    ЩО ЗА Т.Ъ.П.о тия 🤔
    Да поддържаш някого не означава непременно да изпратиш войски❗

    22:38 19.07.2026

  • 140 Не бе глупав

    1 1 Отговор

    До коментар #132 от "Що за виц?":

    2/3 от света е зад Русия и срещу пропадналият запад възродил фашизма и направил тролещият глупаци на евтини цигани. Бих казал жалко за глупака, но няма да разбере и ще продължи да лази жално и тъпо.

    22:39 19.07.2026

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