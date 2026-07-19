Руски удар по зърновоз в Черно море: Петима загинали

Руските сили нанесоха брутален въздушен удар по цивилния чуждестранен кораб за насипни товари Golden Leo, плаващ под флага на Гвинея-Бисау и собственост на турска компания.

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Търговският съд, който е превозвал зърно, е бил атакуван с три крилати ракети Х-59/Х-69, докато е напускал зоната на бойните действия край бреговете на Одеса. По официални данни на Военноморските сили на Украйна, в резултат на тежкия инцидент петима души са загинали на място, а други петима моряци все още се водят в неизвестност.

Ракетите са поразили десния борд на надстройката на кораба, причинявайки мащабен пожар. В мащабната спасителна операция незабавно се включиха екипи на украинските ВМС и Морската служба за търсене и спасяване. Благодарение на техните усилия осем членове на международния екипаж, състоящ се от граждани на Сирия и Индия, бяха успешно евакуирани и настанени в болница в град Одеса за спешна медицинска помощ. На борда е загинал и украинският морски пилот.

Изпълняващият длъжността министър на външните работи на Украйна Андрий Сибиха категорично осъди нападението срещу невъоръжения цивилен кораб, описвайки го като акт на тероризъм срещу мирното корабоплаване и грубо нарушение на международното хуманитарно право. Дипломатът подчерта, че руските удари умишлено застрашават сигурността на глобалните доставки и световната продоволствена сигурност. Това е поредна ескалация в Черно море, след като само ден по-рано руска ракета порази друг чуждестранен търговски кораб под флага на Антигуа и Барбуда в същия регион.