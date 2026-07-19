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Пламен Константинов при Дачков: Истината за Русия

Пламен Константинов при Дачков: Истината за Русия

19 Юли, 2026 03:51, обновена 19 Юли, 2026 04:00 2 506 46

  • пламен константинов-
  • явор дачков-
  • подкаст-
  • русия-
  • гласове

Волейболната легенда с остър коментар за живота в Сибир, пропагандата и икономическото самоубийство на Европа

Пламен Константинов при Дачков: Истината за Русия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пламен Константинов, един от най-успешните български волейболни треньори, гостува в авторския подкаст на журналиста Явор Дачков в платформата „Гласове“. В мащабното интервю специалистът, който от 10 години ръководи руския гранд „Локомотив“ (Новосибирск), сподели своите преки наблюдения за реалната ситуация в Руската федерация отвъд медийните клишета.

Ето детайлен преглед на основните тези и акценти от разговора

Реалността в Русия отвъд западната пропаганда

Константинов разказа подробно за живота си в Новосибирск, третия по големина град в Русия, наричан "столицата на Сибир". Той категорично отхвърли налаганите в Европа стереотипи за икономическа изолация и сивота в страната.

  • Модерна инфраструктура: Спортният специалист подчерта, че руските мегаполиси изпреварват по развитие много от големите европейски центрове по отношение на сигурност, чистота, обществен транспорт и дълбока дигитализация на бита.
  • "Няма европейска столица, която дори да се доближава до Москва по чистота, организация, транспорт и дигитализация. Животът в големите руски градове е на изключително високо европейско ниво."
  • Спокоен живот: Треньорът отбеляза, че обикновеният гражданин в Русия живее много по-спокойно, отколкото се представя в чужбина, а санкциите не са постигнали очаквания от Запада ефект върху ежедневието на хората.
  • "Страната категорично не съответства на плашилото, изграждано от медиите на Запад. Хората там си живеят живота, градят бъдеще и изобщо не се чувстват изолирани."

Критика към управлението на Европейския съюз

Волейболната легенда изрази силно безпокойство относно настоящата политическа линия на Брюксел. Според него лидерите на Стария континент действат против интересите на собствените си народи.

  • Икономически упадък: Константинов дефинира сегашните икономически решения в Европа като вредни и необмислени, водещи до загуба на конкурентоспособност на глобалния пазар.
  • „Урсула и приятелки“ затриват Европа. Водената в момента политика е икономическо самоубийство за Стария континент. Ние сами се лишаваме от евтини ресурси и предаваме индустрията си."

Геополитика, война и спорт

В разговора бяха засегнати дълбоките причини и последици от конфликта в Украйна. Константинов призова за по-нюансирано и обективно разбиране на историческите и геополитическите реалности в региона, без сляпо следване на едностранчиви наративи.

  • Спортът като заложник: Специалистът разкритикува остро пълното превръщане на съвременния спорт в инструмент за политически натиск и санкции.
  • "Спортът вече е чист бизнес и заложник на геополитиката. Наказват се спортисти, които нямат нищо общо с решенията на политиците. Това убива самата олимпийска и спортна идея."

Пълния видеозапис на разговора, заснет в Ехо Медия Студио, можете да откриете в официалния канал на журналиста в youtube.com. Материалът и коментарите към него са достъпни и в информационния сайт на автора glasove.com.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    18 31 Отговор
    дано вече гpъмне тоя АЕЦ че да затрие тоя Пpодажен евроатлантическиБългapcкиГeн

    04:03 19.07.2026

  • 2 Точно такава е истината

    89 25 Отговор
    Чест ви прави Факти, че публикувахте без пропаганда и цензура мнението на един спортист прославил България. Крайно време беше да се разбере ИСТИНАТА...

    Коментиран от #25

    04:07 19.07.2026

  • 3 ПРО СИА приклу4и

    12 49 Отговор
    ПАЦООООО я каги ЗА пе до фила луб4у ГАНЕФЪ ,, ОТСИАГ НАТАТЪК КОПАНИЕЕ и риениее за вазе.... гЛАВУНИ смешни

    04:11 19.07.2026

  • 4 Саш и европа са в мега фалит

    60 16 Отговор
    Затова отчаяно се нуждаят от грабежи на ресурси иначе потъват завинаги с борсови манипулаций стъкмистики и печатане на трилиони вече не стават нещата....трябват им реални ресурси дето не могат се получат с печатане на трилиони и затова им трябват войни че да грабят

    Коментиран от #6

    04:24 19.07.2026

  • 5 Пълни

    40 92 Отговор
    глупости. Тоя живее и работи в Русия, разбира се че ще хвали, нали иначе ще го опандизят и мобилизират. Там всеки който гъкне против войната или властта отива в затвора.

    Бил съм в Русия, страшна беднотия и мизерия е. А и да не бях го виждал с очите си, фактът че цял свят емигрира в САЩ и Европа и никой не емигрира в Русия е най-доброто доказателство къде е добре и къде зле. Ако беше толкова добре колкото го рисува тоя платен спортист, цяла Азия и Африка щеше да се пребива да бяга в Русия.

    Коментиран от #30, #33, #38

    04:32 19.07.2026

  • 6 Виж

    29 67 Отговор

    До коментар #4 от "Саш и европа са в мега фалит":

    ти, Европа се нуждаела от ресурси пък Русия нахлу в чужда държава и окупира част от Донбас. Дето Медведев се хвалеше че Русия вече била държала 70% от полезните изкопаеми в Украйна защото те са концентрирани в Донбас.

    Та кой реално напада други страни и и окупира чужди териториите в 21ви век? Освен Русия аз друг не знам

    Коментиран от #10, #12, #34

    04:38 19.07.2026

  • 7 Голем смех

    34 56 Отговор
    Като е такъв голям "Рай" там що не виждам опашки за визи пред руските посолства по света? :) хахахахаха вече имаме един като него в парламента, видяхме колко е "умен :) хахахахаха

    Коментиран от #22, #32

    04:44 19.07.2026

  • 8 Оня

    60 20 Отговор
    Не е лошо да видите цялото интервю! Сега когато жълто паветните урко фенове трябва просто да млъкнат те със сигурност ще изтропат нещо миризливо ! Това е стилът им! Няма как ограничените им мозъчета да приемат истината защото това им е капацитета!

    Коментиран от #9

    04:48 19.07.2026

  • 9 ТИ С ЕиЗКЕНДЗАМ УСТНО

    13 35 Отговор

    До коментар #8 от "Оня":

    аидиу стига з а5 купеики си се натягал... ПРУшИЯ приклу4и.. легаи

    Коментиран от #11

    04:51 19.07.2026

  • 10 Ами да

    47 15 Отговор

    До коментар #6 от "Виж":

    Европата ползва осрайна да воюва с русия щото европата иска други да умират за техните грабежи и войната да не е на техна територия

    Коментиран от #13

    05:00 19.07.2026

  • 11 Оня

    32 3 Отговор

    До коментар #9 от "ТИ С ЕиЗКЕНДЗАМ УСТНО":

    Ти си живото доказателство за думите ми! Безсмислено е да се комуникира с амеби като теб!

    05:01 19.07.2026

  • 12 Полезните изкопаеми от донбас

    23 8 Отговор

    До коментар #6 от "Виж":

    Ще се озоват в европата и в саш ако путин не направи нещо

    Коментиран от #18, #21, #31

    05:01 19.07.2026

  • 13 Как

    20 41 Отговор

    До коментар #10 от "Ами да":

    така "Европа ползва Украйна за да воюва"? Войната е на територията на Украйна, не на Русия. Все едно съседът ти да нахлуе у вас и да почне да те би, а разни копейки да разправят че ти защитавайки се в собствената си къща си "ползван от европейците за да воюваш със съседа си". Ти имаш ли връзка с централния?

    Коментиран от #14, #35

    05:05 19.07.2026

  • 14 Украйна

    16 11 Отговор

    До коментар #13 от "Как":

    е 404.

    05:16 19.07.2026

  • 15 Убава работа ама ц.ганска

    19 31 Отговор
    Платено интервю.

    05:17 19.07.2026

  • 16 😂😂😂😂😂😂

    21 26 Отговор
    Петър Подлогин що не е депутат в Новосибирск?Ц,ц,ц...

    Коментиран от #20

    05:23 19.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Усещаш

    13 19 Отговор

    До коментар #12 от "Полезните изкопаеми от донбас":

    ли се каква лудост си написал? Все едно полезните изкопаеми на Мексико ще се озоват в САЩ и Европа ако Русия не направи нещо и не ги вземе първа! Русия трябва да нападне и "асвабади" Мексико!

    05:25 19.07.2026

  • 19 Сандо

    32 10 Отговор
    Чест прави на сайта,че са публикували информация,макар и оскъдна за това великолепно интервю.Но не прави чест,че трият коментари,в които препоръчваме някои определени групи да го гледат с надеждата че то ще окаже ефект върху тях,и опасението,че той надали ще се случи.Лично аз го препоръчвам на всеки и макар че то е близо два часа,има много какво да се научи.

    05:30 19.07.2026

  • 20 Чукча писател

    10 6 Отговор

    До коментар #16 от "😂😂😂😂😂😂":

    През ваканцията си вземи читанката и пак я прочети. Белким се ограмотиш малко.

    05:32 19.07.2026

  • 21 Безполезните

    5 9 Отговор

    До коментар #12 от "Полезните изкопаеми от донбас":

    изкопаеми в Русия и България!

    05:34 19.07.2026

  • 22 Дони

    13 2 Отговор

    До коментар #7 от "Голем смех":

    СМЕШНОТО Е ЧЕ ОЩЕ ПОЛЗВАШ БАНАНИТЕ ЗА ИГРАЧКА ВМЕСТО ЗА ХРАНА

    05:37 19.07.2026

  • 23 В Удмуртия

    12 4 Отговор
    и Дагестан също е много развито ,красиво и спокойно!

    05:52 19.07.2026

  • 24 Нексус

    12 24 Отговор
    А нещонза диктатурата да каже г-н "специалистът"?
    За свободата на слово?
    За свободата на избор?
    А руслямистанската пропаганда?
    А имперската политика на Москалията?

    Коментиран от #27

    05:58 19.07.2026

  • 25 Нексус

    13 9 Отговор

    До коментар #2 от "Точно такава е истината":

    Обективната истина, троле, е доста далеч от това, което се опитва да мисли мозъчето ти.....

    Коментиран от #26

    06:01 19.07.2026

  • 26 Изпий

    9 7 Отговор

    До коментар #25 от "Нексус":

    си хапчетата, събуди се и тогава коментирай.
    Видимо не те слуша главата.

    Коментиран от #42

    06:03 19.07.2026

  • 27 Смее ли?

    6 9 Отговор

    До коментар #24 от "Нексус":

    Ако мъцне отива да превзема мала Токмачка.

    06:10 19.07.2026

  • 28 Шаран БГ

    21 6 Отговор
    Вярно е , че войната е
    на територията на Украйна.
    Кой я предизвика ? А.Меркел си призна чистосърдечно: "Никой не е имал намерение да спазва споразумеенията от Минск. ИСКАХМЕ ДА ВЪОРЪЖИМ УКРАЙНА !? "
    Кой иска въоръжена Украйна и защо? Вместо да се разбере в руснаците , Н.В. В.Зеленски ходи по целия свят и проси пари и оръжия. "Естествено" Брюксел е готов да , затрие цяла Европа, само и само да помага / и ние да не останем назад/ на украинските велможи. От 48 милиона народ Украйна е вече по-малко от 24 милиона !? Това в декември 2024 г го оповеести социалния министър на Украйна. Всеки, който има пари, по всякакъв начин се стреми да напусне територията на Украйна.
    И всички санкции, наложени от Брюксел на Москва, не се отразяват явно на руснаците. Самата Европа я закъсва икономически - и ние също. Внасяме азиатци да ни работят и прогонваме българските млади хора. Имало било "глад за работна сила" !? Има глад –ненаситен– за пари !!
    Не вярвам нито на брюкселската ,нито на руската пропаганда!! Правдата е по средата, между истината и лъжатаа !!

    06:28 19.07.2026

  • 29 НЕКА...!

    14 2 Отговор
    Плюенето по Русия започне сега!
    Старт...!

    06:30 19.07.2026

  • 30 Бил си в Русия

    15 5 Отговор

    До коментар #5 от "Пълни":

    Ама само насън, овчи мозък.

    06:37 19.07.2026

  • 31 Мишел

    10 1 Отговор

    До коментар #12 от "Полезните изкопаеми от донбас":

    Полезните изкопаеми на Донбас са в Русия.

    06:43 19.07.2026

  • 32 ..............

    4 18 Отговор

    До коментар #7 от "Голем смех":

    Аз си мислех, че от футболистите по-тъпи няма, ама волейболисти им взеха титлата. Любо, Финансист Николов, тоя ...... . Сериозна конкуренция на Ицо, Гонзо, Божинката, Джизъса....

    Коментиран от #44

    06:47 19.07.2026

  • 33 Анонимен

    8 2 Отговор

    До коментар #5 от "Пълни":

    Защо лъжеш толкова рано сутрин и ме караш да се смея?

    06:51 19.07.2026

  • 34 Хаха

    15 2 Отговор

    До коментар #6 от "Виж":

    САЩ от 80 години го прави,Корея Виетнам,Ирак, Афганистан,Либия,Сирия, Венецуела,в момента Иран.

    Коментиран от #36

    06:52 19.07.2026

  • 35 Мишел

    15 3 Отговор

    До коментар #13 от "Как":

    Тази война започна Украйна с опита за нахлуване на украинската армия през 2012г. в рускоговорящия Донбас с цел геноцид. Тази война ще бъде в Украйна, докато Украйна съществува.

    06:56 19.07.2026

  • 36 Че САЩ-исаните и насита нямат!

    13 1 Отговор

    До коментар #34 от "Хаха":

    Искат още Гренландия и Куба...

    Коментиран от #37

    06:56 19.07.2026

  • 37 Пропускаш

    6 1 Отговор

    До коментар #36 от "Че САЩ-исаните и насита нямат!":

    Канада, която е нещо като Русия на американския континент! Г-н Тръмп прави такива дебели намеци спямо Канада, че трябва да си сляп за да не схванеш на къде бие... Всъщност, ако е лесно този "най-велик" президент на Щатите ше налапа целия свят, само че има фактори, които му затъкват зиналата паст... И реално погледнато, този т.н. президент е облечен във власт бандит, колкото и неприятно да звучи за гражданите на САЩ...

    Коментиран от #39

    07:11 19.07.2026

  • 38 БАЙ ---ХОЙ

    3 7 Отговор

    До коментар #5 от "Пълни":

    ПЛАМЕНЕ. ПЛАМЕНЕЕЕЕЕЕ,НЕЩО. СИ. СЕ. ОБЪРКАЛ. МОЙТО. МОМЧЕ, А. СИ. ГЪКНАЛ. СРЕЩУ. ПУТЛЕР. И. ЩЕ. ТЕ. ОБЯВЯТ. ЗА. ЧУЖДЕСТРАНЕН. АГЕНТ, И. НЯМА. ДА. ВИДИШ. И. ЕДНА. СЧУПЕНА. РУБЛА, А. И. ТОЯ. ДЕТО. ТЕ. ИНТЕРВЮИРА, С. МЕД. И. МАСЛО. ДА. ГО. МАЖЕШ. И. ПОСЛЕ. ГО. ХВЪРЛИ. НА. БОКЛУКА.
    ЯВОР. ДАЧКОВ, БОЖЕ. ОПАЗИ.

    07:19 19.07.2026

  • 39 КИРО ЖЪРТЪ

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "Пропускаш":

    ДА. ТАКА. Е. ТОЙ. Е. ПОЛИТИЧЕСКИ. ОБЛЕЧЕ Н. БАНДИТ, ТОЙ. И. БИЗНЕСА. МУ. Е. ТАКЪВ. БАНДИТСКИ, ДА. ГРАБИ.

    07:22 19.07.2026

  • 40 Русофили

    1 3 Отговор
    тичните мръшляци от бг са се намерили.

    Коментиран от #45

    07:24 19.07.2026

  • 41 Хаха

    2 0 Отговор
    Невнятните жълти бютита изпаднаха в кома! Децата на бившите комунисти, ДС агенти, преводачки и обслужващ персонал на Тодор Живков и платените тролчета на Вуду сексоложката и Ломирчев расли със всички екстри на комунизма и викали Слава СССР сега плюят ръката от която са яли! Пламен Константинов ще го помним, ама Ломирчев, Вася , Крадлата на кремове, Костов, Винету , Шиши, Киро пицата, Гуглена Парапетна с какво да ги запомним? Предателства и кражби, алабала с Президента и после островите ?

    07:39 19.07.2026

  • 42 Нексус

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Изпий":

    Когато нямаш аргумент, с който да отговориш е видно кого не го слуша главата и кой няма мозък.

    07:44 19.07.2026

  • 43 Вярно е,

    0 0 Отговор
    това е истината.
    Истерията на ес(ес) поддържа наратива, че Русия аха, аха ще се разпадне, защото се страхуват от Русия.
    И как да бъде иначе, Наполеон се върна без армия от Москва, а фашистка Германия се сви до границата на западна Германия.
    Още помнят как са яли бой от Ванка с танка и още им държи влага.

    07:50 19.07.2026

  • 44 В огледалото

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "..............":

    Има, има. И по-тъпи от футболистите има.

    07:52 19.07.2026

  • 45 Не съди за хората

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Русофили":

    по себе си.

    07:53 19.07.2026

  • 46 Полковник Стрелков.

    0 0 Отговор
    Българи Оправете си Държавата не говорете къде е хубаво и къде е лошо.

    08:00 19.07.2026

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