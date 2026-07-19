Пламен Константинов при Дачков: Истината за Русия

Пламен Константинов, един от най-успешните български волейболни треньори, гостува в авторския подкаст на журналиста Явор Дачков в платформата „Гласове“. В мащабното интервю специалистът, който от 10 години ръководи руския гранд „Локомотив“ (Новосибирск), сподели своите преки наблюдения за реалната ситуация в Руската федерация отвъд медийните клишета.
Ето детайлен преглед на основните тези и акценти от разговора
Реалността в Русия отвъд западната пропаганда
Константинов разказа подробно за живота си в Новосибирск, третия по големина град в Русия, наричан "столицата на Сибир". Той категорично отхвърли налаганите в Европа стереотипи за икономическа изолация и сивота в страната.
- Модерна инфраструктура: Спортният специалист подчерта, че руските мегаполиси изпреварват по развитие много от големите европейски центрове по отношение на сигурност, чистота, обществен транспорт и дълбока дигитализация на бита.
- "Няма европейска столица, която дори да се доближава до Москва по чистота, организация, транспорт и дигитализация. Животът в големите руски градове е на изключително високо европейско ниво."
- Спокоен живот: Треньорът отбеляза, че обикновеният гражданин в Русия живее много по-спокойно, отколкото се представя в чужбина, а санкциите не са постигнали очаквания от Запада ефект върху ежедневието на хората.
- "Страната категорично не съответства на плашилото, изграждано от медиите на Запад. Хората там си живеят живота, градят бъдеще и изобщо не се чувстват изолирани."
Критика към управлението на Европейския съюз
Волейболната легенда изрази силно безпокойство относно настоящата политическа линия на Брюксел. Според него лидерите на Стария континент действат против интересите на собствените си народи.
- Икономически упадък: Константинов дефинира сегашните икономически решения в Европа като вредни и необмислени, водещи до загуба на конкурентоспособност на глобалния пазар.
- „Урсула и приятелки“ затриват Европа. Водената в момента политика е икономическо самоубийство за Стария континент. Ние сами се лишаваме от евтини ресурси и предаваме индустрията си."
Геополитика, война и спорт
В разговора бяха засегнати дълбоките причини и последици от конфликта в Украйна. Константинов призова за по-нюансирано и обективно разбиране на историческите и геополитическите реалности в региона, без сляпо следване на едностранчиви наративи.
- Спортът като заложник: Специалистът разкритикува остро пълното превръщане на съвременния спорт в инструмент за политически натиск и санкции.
- "Спортът вече е чист бизнес и заложник на геополитиката. Наказват се спортисти, които нямат нищо общо с решенията на политиците. Това убива самата олимпийска и спортна идея."
Пълния видеозапис на разговора, заснет в Ехо Медия Студио, можете да откриете в официалния канал на журналиста в youtube.com. Материалът и коментарите към него са достъпни и в информационния сайт на автора glasove.com.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
04:03 19.07.2026
2 Точно такава е истината
Коментиран от #25
04:07 19.07.2026
3 ПРО СИА приклу4и
04:11 19.07.2026
4 Саш и европа са в мега фалит
Коментиран от #6
04:24 19.07.2026
5 Пълни
Бил съм в Русия, страшна беднотия и мизерия е. А и да не бях го виждал с очите си, фактът че цял свят емигрира в САЩ и Европа и никой не емигрира в Русия е най-доброто доказателство къде е добре и къде зле. Ако беше толкова добре колкото го рисува тоя платен спортист, цяла Азия и Африка щеше да се пребива да бяга в Русия.
Коментиран от #30, #33, #38
04:32 19.07.2026
6 Виж
До коментар #4 от "Саш и европа са в мега фалит":ти, Европа се нуждаела от ресурси пък Русия нахлу в чужда държава и окупира част от Донбас. Дето Медведев се хвалеше че Русия вече била държала 70% от полезните изкопаеми в Украйна защото те са концентрирани в Донбас.
Та кой реално напада други страни и и окупира чужди териториите в 21ви век? Освен Русия аз друг не знам
Коментиран от #10, #12, #34
04:38 19.07.2026
7 Голем смех
Коментиран от #22, #32
04:44 19.07.2026
8 Оня
Коментиран от #9
04:48 19.07.2026
9 ТИ С ЕиЗКЕНДЗАМ УСТНО
До коментар #8 от "Оня":аидиу стига з а5 купеики си се натягал... ПРУшИЯ приклу4и.. легаи
Коментиран от #11
04:51 19.07.2026
10 Ами да
До коментар #6 от "Виж":Европата ползва осрайна да воюва с русия щото европата иска други да умират за техните грабежи и войната да не е на техна територия
Коментиран от #13
05:00 19.07.2026
11 Оня
До коментар #9 от "ТИ С ЕиЗКЕНДЗАМ УСТНО":Ти си живото доказателство за думите ми! Безсмислено е да се комуникира с амеби като теб!
05:01 19.07.2026
12 Полезните изкопаеми от донбас
До коментар #6 от "Виж":Ще се озоват в европата и в саш ако путин не направи нещо
Коментиран от #18, #21, #31
05:01 19.07.2026
13 Как
До коментар #10 от "Ами да":така "Европа ползва Украйна за да воюва"? Войната е на територията на Украйна, не на Русия. Все едно съседът ти да нахлуе у вас и да почне да те би, а разни копейки да разправят че ти защитавайки се в собствената си къща си "ползван от европейците за да воюваш със съседа си". Ти имаш ли връзка с централния?
Коментиран от #14, #35
05:05 19.07.2026
14 Украйна
До коментар #13 от "Как":е 404.
05:16 19.07.2026
15 Убава работа ама ц.ганска
05:17 19.07.2026
16 😂😂😂😂😂😂
Коментиран от #20
05:23 19.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Усещаш
До коментар #12 от "Полезните изкопаеми от донбас":ли се каква лудост си написал? Все едно полезните изкопаеми на Мексико ще се озоват в САЩ и Европа ако Русия не направи нещо и не ги вземе първа! Русия трябва да нападне и "асвабади" Мексико!
05:25 19.07.2026
19 Сандо
05:30 19.07.2026
20 Чукча писател
До коментар #16 от "😂😂😂😂😂😂":През ваканцията си вземи читанката и пак я прочети. Белким се ограмотиш малко.
05:32 19.07.2026
21 Безполезните
До коментар #12 от "Полезните изкопаеми от донбас":изкопаеми в Русия и България!
05:34 19.07.2026
22 Дони
До коментар #7 от "Голем смех":СМЕШНОТО Е ЧЕ ОЩЕ ПОЛЗВАШ БАНАНИТЕ ЗА ИГРАЧКА ВМЕСТО ЗА ХРАНА
05:37 19.07.2026
23 В Удмуртия
05:52 19.07.2026
24 Нексус
За свободата на слово?
За свободата на избор?
А руслямистанската пропаганда?
А имперската политика на Москалията?
Коментиран от #27
05:58 19.07.2026
25 Нексус
До коментар #2 от "Точно такава е истината":Обективната истина, троле, е доста далеч от това, което се опитва да мисли мозъчето ти.....
Коментиран от #26
06:01 19.07.2026
26 Изпий
До коментар #25 от "Нексус":си хапчетата, събуди се и тогава коментирай.
Видимо не те слуша главата.
Коментиран от #42
06:03 19.07.2026
27 Смее ли?
До коментар #24 от "Нексус":Ако мъцне отива да превзема мала Токмачка.
06:10 19.07.2026
28 Шаран БГ
на територията на Украйна.
Кой я предизвика ? А.Меркел си призна чистосърдечно: "Никой не е имал намерение да спазва споразумеенията от Минск. ИСКАХМЕ ДА ВЪОРЪЖИМ УКРАЙНА !? "
Кой иска въоръжена Украйна и защо? Вместо да се разбере в руснаците , Н.В. В.Зеленски ходи по целия свят и проси пари и оръжия. "Естествено" Брюксел е готов да , затрие цяла Европа, само и само да помага / и ние да не останем назад/ на украинските велможи. От 48 милиона народ Украйна е вече по-малко от 24 милиона !? Това в декември 2024 г го оповеести социалния министър на Украйна. Всеки, който има пари, по всякакъв начин се стреми да напусне територията на Украйна.
И всички санкции, наложени от Брюксел на Москва, не се отразяват явно на руснаците. Самата Европа я закъсва икономически - и ние също. Внасяме азиатци да ни работят и прогонваме българските млади хора. Имало било "глад за работна сила" !? Има глад –ненаситен– за пари !!
Не вярвам нито на брюкселската ,нито на руската пропаганда!! Правдата е по средата, между истината и лъжатаа !!
06:28 19.07.2026
29 НЕКА...!
Старт...!
06:30 19.07.2026
30 Бил си в Русия
До коментар #5 от "Пълни":Ама само насън, овчи мозък.
06:37 19.07.2026
31 Мишел
До коментар #12 от "Полезните изкопаеми от донбас":Полезните изкопаеми на Донбас са в Русия.
06:43 19.07.2026
32 ..............
До коментар #7 от "Голем смех":Аз си мислех, че от футболистите по-тъпи няма, ама волейболисти им взеха титлата. Любо, Финансист Николов, тоя ...... . Сериозна конкуренция на Ицо, Гонзо, Божинката, Джизъса....
Коментиран от #44
06:47 19.07.2026
33 Анонимен
До коментар #5 от "Пълни":Защо лъжеш толкова рано сутрин и ме караш да се смея?
06:51 19.07.2026
34 Хаха
До коментар #6 от "Виж":САЩ от 80 години го прави,Корея Виетнам,Ирак, Афганистан,Либия,Сирия, Венецуела,в момента Иран.
Коментиран от #36
06:52 19.07.2026
35 Мишел
До коментар #13 от "Как":Тази война започна Украйна с опита за нахлуване на украинската армия през 2012г. в рускоговорящия Донбас с цел геноцид. Тази война ще бъде в Украйна, докато Украйна съществува.
06:56 19.07.2026
36 Че САЩ-исаните и насита нямат!
До коментар #34 от "Хаха":Искат още Гренландия и Куба...
Коментиран от #37
06:56 19.07.2026
37 Пропускаш
До коментар #36 от "Че САЩ-исаните и насита нямат!":Канада, която е нещо като Русия на американския континент! Г-н Тръмп прави такива дебели намеци спямо Канада, че трябва да си сляп за да не схванеш на къде бие... Всъщност, ако е лесно този "най-велик" президент на Щатите ше налапа целия свят, само че има фактори, които му затъкват зиналата паст... И реално погледнато, този т.н. президент е облечен във власт бандит, колкото и неприятно да звучи за гражданите на САЩ...
Коментиран от #39
07:11 19.07.2026
38 БАЙ ---ХОЙ
До коментар #5 от "Пълни":ПЛАМЕНЕ. ПЛАМЕНЕЕЕЕЕЕ,НЕЩО. СИ. СЕ. ОБЪРКАЛ. МОЙТО. МОМЧЕ, А. СИ. ГЪКНАЛ. СРЕЩУ. ПУТЛЕР. И. ЩЕ. ТЕ. ОБЯВЯТ. ЗА. ЧУЖДЕСТРАНЕН. АГЕНТ, И. НЯМА. ДА. ВИДИШ. И. ЕДНА. СЧУПЕНА. РУБЛА, А. И. ТОЯ. ДЕТО. ТЕ. ИНТЕРВЮИРА, С. МЕД. И. МАСЛО. ДА. ГО. МАЖЕШ. И. ПОСЛЕ. ГО. ХВЪРЛИ. НА. БОКЛУКА.
ЯВОР. ДАЧКОВ, БОЖЕ. ОПАЗИ.
07:19 19.07.2026
39 КИРО ЖЪРТЪ
До коментар #37 от "Пропускаш":ДА. ТАКА. Е. ТОЙ. Е. ПОЛИТИЧЕСКИ. ОБЛЕЧЕ Н. БАНДИТ, ТОЙ. И. БИЗНЕСА. МУ. Е. ТАКЪВ. БАНДИТСКИ, ДА. ГРАБИ.
07:22 19.07.2026
40 Русофили
Коментиран от #45
07:24 19.07.2026
41 Хаха
07:39 19.07.2026
42 Нексус
До коментар #26 от "Изпий":Когато нямаш аргумент, с който да отговориш е видно кого не го слуша главата и кой няма мозък.
07:44 19.07.2026
43 Вярно е,
Истерията на ес(ес) поддържа наратива, че Русия аха, аха ще се разпадне, защото се страхуват от Русия.
И как да бъде иначе, Наполеон се върна без армия от Москва, а фашистка Германия се сви до границата на западна Германия.
Още помнят как са яли бой от Ванка с танка и още им държи влага.
07:50 19.07.2026
44 В огледалото
До коментар #32 от "..............":Има, има. И по-тъпи от футболистите има.
07:52 19.07.2026
45 Не съди за хората
До коментар #40 от "Русофили":по себе си.
07:53 19.07.2026
46 Полковник Стрелков.
08:00 19.07.2026