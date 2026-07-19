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САЩ подготвят B-52 за глобален конфликт

САЩ подготвят B-52 за глобален конфликт

19 Юли, 2026 07:16, обновена 19 Юли, 2026 07:21 1 746 10

  • сащ-
  • b-52-
  • глобален конфликт

Стратегическият бомбардировач преминава през мащабна модернизация за 48 милиарда долара, за да остане ядрен щит на Вашингтон до 2050 г.

САЩ подготвят B-52 за глобален конфликт - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На фона на растящото геополитическо напрежение и рисковете от Трета световна война, Военновъздушните сили на САЩ (USAF) ускоряват преобразяването на своя 70-годишен ветеран Boeing B-52 Stratofortress.

Иконата на Студената война претърпява най-радикалната си трансформация, за да се превърне във високотехнологичен ядрен и конвенционален „самолет-арсенал“. Според официални данни на Военновъздушните сили на САЩ и анализи на военното издание Stars and Stripes, общата инвестиция в обновяването на 76-те активни машини възлиза на близо 48.6 милиарда долара.

Раждането на B-52J: Дигитално сърце и нови двигатели

След успешното преминаване на критичен преглед на дизайна през май 2026 г., флотът официално се подготвя за преминаване към новата модификация B-52J. Програмата включва три основни направления:

  • Ново задвижване: Остарелите двигатели от 60-те години Pratt & Whitney TF33 се заменят с модерни Rolls-Royce F130. Това намалява разхода на гориво с 30%, увеличава обхвата и премахва зависимостта от въздушни танкери.
  • Радар от изтребител: Легандарният бомбардировач получава нов радар с активна фазирана антенна решетка (AESA) — AN/APQ-188. Той осигурява безпрецедентно проследяване на цели при всякакви метеорологични условия.
  • Хиперзвуков арсенал: Променят се пилоните под крилата чрез внедряване на гигабитова оптична връзка (MIL-STD-1760E). Тя позволява изстрелването на тежки хиперзвукови ракети и управление на рояци от дронове.

Ядрено възпиране в новата епоха

Както съобщава специализираният портал The War Zone, Пентагонът планира да възстанови пълните ядрени способности на всички налични B-52, премахвайки ограниченията от договорите за разоръжаване. С капацитет на полезния товар от 32 000 кг, самолетът ще може да носи едновременно крилати ракети с ядрени глави и прецизни конвенционални оръжия. Първите два прототипа на B-52J вече преминават структурни модификации в базата на Boeing в Сан Антонио преди планираните летателни тестове в Едуардс, Калифорния. Целта е ясна: B-52J да надживее своите наследници B-1B и B-2 и да гарантира глобалното надмощие на САЩ поне до средата на века.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 3 Отговор
    САМОЛЕТЪТ ИЗЛЕТЯ И НЯМА КЪДЕ ДА КАЦНЕ
    ..... ТАКА ЩЕ Е АКО ДОЙДЕ
    ДЕНЯ НА БИТКАТА ПРИ АРМАГЕДОН:)
    .....

    Коментиран от #3

    07:24 19.07.2026

  • 2 Дзак

    7 0 Отговор
    Гледали са много филми на Трансформърс!

    07:31 19.07.2026

  • 3 ефка

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Има къде, не се притеснявай за това.

    Коментиран от #10

    07:33 19.07.2026

  • 4 ПРЕБОЯДИСВАТ ГО

    9 4 Отговор
    И става като нов. Като нашите ф-ки. Малко не може да лети, ама пък иначе боята е идеална.

    Коментиран от #7

    07:38 19.07.2026

  • 5 Наблюдател

    6 1 Отговор
    "Пентагонът планира да възстанови пълните ядрени способности на всички налични B-52, премахвайки ограниченията от договорите за разоръжаване."

    Договорите не струват даже и хартията на коята са написани.
    А цял свят гледа и си записва.
    И светът не се състои само от Запада.

    07:44 19.07.2026

  • 6 ТУРЕТЕ ПОНЕ ЕДНА РЕАЛНА СНИМКА

    7 1 Отговор
    В нета има хиляди снимки на тая 70 годишна бангия.

    07:48 19.07.2026

  • 7 Търновец

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "ПРЕБОЯДИСВАТ ГО":

    Казваш не може да лети? Че как тогава долетя до Сара. А самолета на снимката е В2 - оголено копие на Horten Ho 229

    07:58 19.07.2026

  • 8 Критично мислене

    0 0 Отговор
    Самолет с измислените свръх мощни ядрени оръжия.Медии писаха,че Индия и Пакистан имали уж такива оръжия,страни,които нямат модерни технологии сами си били създали и тествали такива ядрени бомби!Пример- нямаш технология и инженери дори да си направиш сам високоскоростен влак в държавата,но имаш "учени" да ти направят "ядрени" бомби.В същото време страни като Германия и Украйна,които са пълни с учени и инженери и собствени технически изобретения нямат създадени "ядрени" бомби.Цирк и промиване на мозъци с фалшиви новини!

    07:58 19.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Има да

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "ефка":

    На дедовия ми ще кацне па и ще рипа.

    08:06 19.07.2026