САЩ подготвят B-52 за глобален конфликт

На фона на растящото геополитическо напрежение и рисковете от Трета световна война, Военновъздушните сили на САЩ (USAF) ускоряват преобразяването на своя 70-годишен ветеран Boeing B-52 Stratofortress.
Иконата на Студената война претърпява най-радикалната си трансформация, за да се превърне във високотехнологичен ядрен и конвенционален „самолет-арсенал“. Според официални данни на Военновъздушните сили на САЩ и анализи на военното издание Stars and Stripes, общата инвестиция в обновяването на 76-те активни машини възлиза на близо 48.6 милиарда долара.
Раждането на B-52J: Дигитално сърце и нови двигатели
След успешното преминаване на критичен преглед на дизайна през май 2026 г., флотът официално се подготвя за преминаване към новата модификация B-52J. Програмата включва три основни направления:
- Ново задвижване: Остарелите двигатели от 60-те години Pratt & Whitney TF33 се заменят с модерни Rolls-Royce F130. Това намалява разхода на гориво с 30%, увеличава обхвата и премахва зависимостта от въздушни танкери.
- Радар от изтребител: Легандарният бомбардировач получава нов радар с активна фазирана антенна решетка (AESA) — AN/APQ-188. Той осигурява безпрецедентно проследяване на цели при всякакви метеорологични условия.
- Хиперзвуков арсенал: Променят се пилоните под крилата чрез внедряване на гигабитова оптична връзка (MIL-STD-1760E). Тя позволява изстрелването на тежки хиперзвукови ракети и управление на рояци от дронове.
Ядрено възпиране в новата епоха
Както съобщава специализираният портал The War Zone, Пентагонът планира да възстанови пълните ядрени способности на всички налични B-52, премахвайки ограниченията от договорите за разоръжаване. С капацитет на полезния товар от 32 000 кг, самолетът ще може да носи едновременно крилати ракети с ядрени глави и прецизни конвенционални оръжия. Първите два прототипа на B-52J вече преминават структурни модификации в базата на Boeing в Сан Антонио преди планираните летателни тестове в Едуардс, Калифорния. Целта е ясна: B-52J да надживее своите наследници B-1B и B-2 и да гарантира глобалното надмощие на САЩ поне до средата на века.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
..... ТАКА ЩЕ Е АКО ДОЙДЕ
ДЕНЯ НА БИТКАТА ПРИ АРМАГЕДОН:)
.....
Коментиран от #3
07:24 19.07.2026
2 Дзак
07:31 19.07.2026
3 ефка
До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Има къде, не се притеснявай за това.
Коментиран от #10
07:33 19.07.2026
4 ПРЕБОЯДИСВАТ ГО
Коментиран от #7
07:38 19.07.2026
5 Наблюдател
Договорите не струват даже и хартията на коята са написани.
А цял свят гледа и си записва.
И светът не се състои само от Запада.
07:44 19.07.2026
6 ТУРЕТЕ ПОНЕ ЕДНА РЕАЛНА СНИМКА
07:48 19.07.2026
7 Търновец
До коментар #4 от "ПРЕБОЯДИСВАТ ГО":Казваш не може да лети? Че как тогава долетя до Сара. А самолета на снимката е В2 - оголено копие на Horten Ho 229
07:58 19.07.2026
8 Критично мислене
07:58 19.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Има да
До коментар #3 от "ефка":На дедовия ми ще кацне па и ще рипа.
08:06 19.07.2026