САЩ подготвят B-52 за глобален конфликт

На фона на растящото геополитическо напрежение и рисковете от Трета световна война, Военновъздушните сили на САЩ (USAF) ускоряват преобразяването на своя 70-годишен ветеран Boeing B-52 Stratofortress.

Иконата на Студената война претърпява най-радикалната си трансформация, за да се превърне във високотехнологичен ядрен и конвенционален „самолет-арсенал“. Според официални данни на Военновъздушните сили на САЩ и анализи на военното издание Stars and Stripes, общата инвестиция в обновяването на 76-те активни машини възлиза на близо 48.6 милиарда долара.

Раждането на B-52J: Дигитално сърце и нови двигатели

След успешното преминаване на критичен преглед на дизайна през май 2026 г., флотът официално се подготвя за преминаване към новата модификация B-52J. Програмата включва три основни направления:

Ново задвижване: Остарелите двигатели от 60-те години Pratt & Whitney TF33 се заменят с модерни Rolls-Royce F130 . Това намалява разхода на гориво с 30%, увеличава обхвата и премахва зависимостта от въздушни танкери.

Остарелите двигатели от 60-те години Pratt & Whitney TF33 се заменят с модерни . Това намалява разхода на гориво с 30%, увеличава обхвата и премахва зависимостта от въздушни танкери. Радар от изтребител: Легандарният бомбардировач получава нов радар с активна фазирана антенна решетка (AESA) — AN/APQ-188 . Той осигурява безпрецедентно проследяване на цели при всякакви метеорологични условия.

Легандарният бомбардировач получава нов радар с активна фазирана антенна решетка (AESA) — . Той осигурява безпрецедентно проследяване на цели при всякакви метеорологични условия. Хиперзвуков арсенал: Променят се пилоните под крилата чрез внедряване на гигабитова оптична връзка (MIL-STD-1760E). Тя позволява изстрелването на тежки хиперзвукови ракети и управление на рояци от дронове.

Ядрено възпиране в новата епоха

Както съобщава специализираният портал The War Zone, Пентагонът планира да възстанови пълните ядрени способности на всички налични B-52, премахвайки ограниченията от договорите за разоръжаване. С капацитет на полезния товар от 32 000 кг, самолетът ще може да носи едновременно крилати ракети с ядрени глави и прецизни конвенционални оръжия. Първите два прототипа на B-52J вече преминават структурни модификации в базата на Boeing в Сан Антонио преди планираните летателни тестове в Едуардс, Калифорния. Целта е ясна: B-52J да надживее своите наследници B-1B и B-2 и да гарантира глобалното надмощие на САЩ поне до средата на века.