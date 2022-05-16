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Таксиджия счупи бухалка в главата на възрастен мъж

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Таксиджия счупи бухалка в главата на възрастен мъж

  • таксиджия-
  • побой-
  • бухалка-
  • благоевград

Причините за скандала се изясняват, а пострадалият е в болница с множество контузни рани по главата

Таксиджия счупи бухалка в главата на възрастен мъж - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

70- годишен благоевградчанин постъпи спешно в болница, след скандал и нанесен му зверски побой от 59-годишен таксиметров шофьор, съобщи Struma. com.

Екшънът се разиграл пред блок в квартал "Еленово". Около 10. 30 часа между Любчо Николов на 70 години и 59-годишния Хр. Панков възникнал скандал. Внезапно таксиджията Панков грабнал дървена бухалка, с която започнал да удря по главата по-възрастния от него мъж, като бухалката се счупила. Окървавен и безпомощен, Николов повикал помощ.

Притекли се свидетели, пристигнали полицаи и нападателят е задържан. Оказва се, че е криминалнопроявен. Причините за скандала се изясняват, а пострадалият е в болница с множество контузни рани по главата.


България
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  • 1 Гост

    3 0 Отговор
    Бакшиш, ккво да очакваш.

    12:10 16.05.2022

  • 2 Идиотщини

    3 0 Отговор
    Български.

    12:10 16.05.2022

  • 3 дърттия комунизд

    0 0 Отговор
    корава и празна тиква 😊

    12:13 16.05.2022

  • 4 РАДИО САНЯ

    1 0 Отговор
    Само Левски оле оле оле, една страна едно небе и Левски в сърце.....

    12:15 16.05.2022

  • 5 Бичето

    0 0 Отговор
    Ква е тая калпава бухалка да се сцепи от главата на един изсъхнал?

    12:20 16.05.2022