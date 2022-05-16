Таксиджия счупи бухалка в главата на възрастен мъж

70- годишен благоевградчанин постъпи спешно в болница, след скандал и нанесен му зверски побой от 59-годишен таксиметров шофьор, съобщи Struma. com.

Екшънът се разиграл пред блок в квартал "Еленово". Около 10. 30 часа между Любчо Николов на 70 години и 59-годишния Хр. Панков възникнал скандал. Внезапно таксиджията Панков грабнал дървена бухалка, с която започнал да удря по главата по-възрастния от него мъж, като бухалката се счупила. Окървавен и безпомощен, Николов повикал помощ.

Притекли се свидетели, пристигнали полицаи и нападателят е задържан. Оказва се, че е криминалнопроявен. Причините за скандала се изясняват, а пострадалият е в болница с множество контузни рани по главата.