Дебора Михайлова: Пускането на Георги за 10 000 лв. е подигравка и съучастие

Дебора Михайлова: Пускането на Георги за 10 000 лв. е подигравка и съучастие

8 Август, 2025

Случаят „Дебора” е от 2023 година. Той доведе до масови протести в България под надслова „Нито една повече”

Дебора Михайлова: Пускането на Георги за 10 000 лв. е подигравка и съучастие - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„За мен пускането на Георги за 10 000 лева е просто абсурдно. Смятам, че това е подигравка не само за мен, а и за жените, които биват насилвани от мъжете си и от приятелите си. Смятам още, че това, което се случва, не е бездействие, а съучастие”. Това заяви пред NOVA Дебора Михайлова.

Случаят „Дебора” е от 2023 година. Той доведе до масови протести в България под надслова „Нито една повече”. Срещу Георги Георгиев са повдигнати три обвинения - за причинена с особена жестокост и по особено мъчителен начин многостепенна средна телесна повреда с макетен нож, вследствие на което 18-годишната Дебора получи над 400 шева, за принуда и за закани с убийство спрямо потърпевшата.

В четвъртък Георги Георгиев беше освободен под парична гаранция в размер на 10 000 лева.

„В крайна сметка аз чакам 2 години присъда и накрая престъпникът излиза на свобода и аз съм затворена у нас. Много се притеснявам за семейството, роднините ми и за мен самата, разбира се”, каза Дебора.

„Той е пуснат на свобода. Не е под домашен арест, а е на свобода - може да ходи където пожелае, на всички обществени места. Факт е, че той е пуснат, а аз не мога да изляза навън. Смятам, че ние, жените, и хората, които са жертви на домашно насилие, трябва да бъдем подкрепяни малко повече, а не престъпниците да бъдат подкрепяни, защото това бездействие, точене на дело показва точно това”, коментира Михайлова.

„Две години чакам присъда, две години чакам да бъда чута и разбрана и насреща получавам… Това, което се случи, е шамар в лицата на всички жени, които крещят за помощ. Не знам хората, които са го пуснали, как биха заспали тази вечер и как са пуснали на свобода този човек, който има толкова присъди зад гърба си. Две години виждам как се дават повече права на извършителите и на хората, които извършват престъпления, отколкото на нас, жертвите”, каза Дебора Михайлова.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    18 18 Отговор
    Георги е много ценен за мутрите във властта.Че за това е всичко

    Коментиран от #36

    10:11 08.08.2025

  • 2 Дух

    10 25 Отговор
    Права е мъжете са абсолютни боклуци и пе....д...ли

    Коментиран от #5, #7, #26

    10:12 08.08.2025

  • 3 ВАР систем

    8 7 Отговор
    Имат имунитет и не носят наказателна отговорност. Също като депутатите.

    10:13 08.08.2025

  • 4 двойни стандарти

    29 7 Отговор
    По колко новини на ден ще пускате за Дебора? Защо не отразявате по същия начин случаите с майки детеубийци?

    10:13 08.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ван

    31 4 Отговор
    Да се беше явявала на делото си и да дава доказателства, не да се прави на звезда и да си вее патката и сега другите и били криви.

    10:15 08.08.2025

  • 7 двойни стандарти

    14 3 Отговор

    До коментар #2 от "Дух":

    Кажи нещо за жените убийци за баланс. Дебора е жива и здрава.

    10:15 08.08.2025

  • 8 табора

    14 4 Отговор
    Вместо да говори "сълзливи думички" ,да се консултира с адвокат .

    Коментиран от #13

    10:16 08.08.2025

  • 9 6969

    24 5 Отговор
    а стига с тая

    10:16 08.08.2025

  • 10 НИТО ЕДНА ПОВЕЧЕ

    8 26 Отговор
    Организираме нов национален протест в защита на Дебора! Затвор за убиеца Георги!

    Дееебоорааа не си самааа!
    Нито еднаааа повечеееее!

    10:16 08.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Адам

    34 6 Отговор
    А никой не я пита какво е правила с женен мъж.

    Коментиран от #22, #27

    10:18 08.08.2025

  • 13 Кларк Кент селинджър

    15 2 Отговор

    До коментар #8 от "табора":

    Оо тя смени няколко. Защото като разберат какво е вършила и как се е стигнало до фаталната нощ, хората не искат да лъжат и да поставят кариерата си на риск.

    10:18 08.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 незнайко

    17 3 Отговор
    Чудя се защо тя не може да ИЗЛЕЗЕ навън от къщи ако е потърпевша наистина ? От какво се страхува ? Дали е преосмислила наистина ли само ТОЙ е виновен ? Сводник с жена и дете обвинен от Дебора !

    10:18 08.08.2025

  • 16 Край

    20 1 Отговор
    Нито едИН повече в ареста за 2 години по недоказани обвинения

    10:19 08.08.2025

  • 17 Ахахаах

    22 5 Отговор
    Такива чатове съм виждал с тая, че ви е бедна фантазията. Абсолютна к…..ва.

    Коментиран от #21

    10:19 08.08.2025

  • 18 Тракиец

    18 3 Отговор
    Скрийте някъде това плашило и к-у-в-а ..танцьорка и про-сти-тутка по кръчмите а тръгнала да обвинява човека..безсрамна тва-р

    10:19 08.08.2025

  • 19 Някой

    16 2 Отговор
    Подигравка е, че вече 2 години няма съдебно решение по това дело. Не изключвам това да се прави умишлено по корупционни подбуди противоречащи на п.авосъдието.
    Първо проакуратупата се опита да потули случая, но хора, социални мрежи и медии не позволиха това да стане. После започнаха да сменят съдебни състава.
    А този Георги преди случая Дебора има други престъпления, като по едното има влязла в сила условна присъда, Така че залужено стоя 2 години в затвора.

    10:20 08.08.2025

  • 20 Истината изплува

    9 2 Отговор
    Престъпниците се притесняват. То беше лъжене, то беше мазане. Когато го оправдаят, ще има присъди за лъжесвидетелстване, за набеждаване, всички медии заели позиция също ще плащат милионни обезщетения!

    10:22 08.08.2025

  • 21 Ерик Делко от Максуда

    8 1 Отговор

    До коментар #17 от "Ахахаах":

    80 половинката 120 за час, нали? Видях чат къде си снима 🍑 и праща и вика че чака. Пияна след чалготеката

    10:23 08.08.2025

  • 22 Един шофьор

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Адам":

    А ми и той какво прави при нея , защо не е при жена му?

    10:23 08.08.2025

  • 23 таз баршедка

    9 2 Отговор
    разиграва медийно внимание Сияна2

    сега 2 седмици с тея ще ни отвличат вниманието
    вместо да цъкнат жив ли е тиквата
    кво праи човечеца
    да не работи по проекти за благото на наивни миряни

    10:25 08.08.2025

  • 24 Територията

    4 4 Отговор
    Утрепайте го тоя гад барабар със сидията!

    10:25 08.08.2025

  • 25 3 години

    11 0 Отговор
    Губернията не може да се оправи с един пернишки бок.ук и ни занимават с драмата на поредните татуирани дебили !

    10:25 08.08.2025

  • 26 Дух духал

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Дух":

    не коментирай за себе си неудачнико

    Коментиран от #29

    10:27 08.08.2025

  • 27 Някой

    4 3 Отговор

    До коментар #12 от "Адам":

    А дали е знаела, че мъжа е женен?
    Дали мъжа не е скрил от нея този факт?

    Този има жена и дете остовил ги и тръгнал по к..., накрая к... била виновна, а той "невинен".

    10:28 08.08.2025

  • 28 Ту Туууу

    11 1 Отговор
    Стига вече с тая.Сутринта по БТВ,Нова и не може да върже две думи,но иначе джуките надути със хиалурон.Голямо страдане страда.

    10:30 08.08.2025

  • 29 Дух

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Дух духал":

    Все тая , гейовете сме много разбирачи

    10:31 08.08.2025

  • 30 Димо

    5 8 Отговор
    Егати правосъдието!?! ДВЕ ГОДИНИ при наличие на престъпника, оръжието на престъплението и жертвата. Какво толкова се търси от съда??? Какви са тези експерти и експертизи? Над 400 шева по жертвата? Може ли да се разтегля толкова във времето? Това ли е правосъдие?

    10:34 08.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Фактите

    10 3 Отговор
    2 години арест при никакви доказателства. 3 пъти прекратяват делото и три пъти го съдят за едно и също нещо. 3 състава се отказват от делото, забележете все жени, защото доказателства няма, на има подстрекаване към ли-нч в социалните мрежи. Тия със заплахите за ли-нч кога ще ги съдят?

    Коментиран от #33

    10:36 08.08.2025

  • 33 Един шофьор

    4 1 Отговор

    До коментар #32 от "Фактите":

    А тоя Георги какво работи , някой знае ли?

    Коментиран от #35, #41, #42

    10:39 08.08.2025

  • 34 Фактите

    5 4 Отговор
    2 години арест при никакви доказателства. 3 пъти прекратяват делото и три пъти наново го съдят за едно и също нещо. 3 състава се отказват от делото, забележете все жени от различни градове, защото доказателства няма, но има подстрекаване към ли-нч в социалните мрежи. Тия със заплахите за ли-нч кога ще ги съдят?

    10:40 08.08.2025

  • 35 Работи

    6 0 Отговор

    До коментар #33 от "Един шофьор":

    Охрана в дискотека.

    10:41 08.08.2025

  • 36 Някой

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тома":

    Така е власта умишлено тормози хората у нас вече 81 години. То не бяха кражби, инфлация, фалшифицирани избори ...
    Власта е спещу народа, пример пътните безобразие, от бушуващото пълно беззаконие и ненаказание се премине към тотален терор. За едно и също престъпление различно наказание. Промените в ЗДП са неефективни, защото пияници си купува таралясник за 500 лева и си го кара без книжка. Като го хванат, таралясника задръства наказателния паркинг, защото никой не иска да го купи.

    10:41 08.08.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Българин

    7 3 Отговор
    Тая прикрива важни доказателства,тя знае кой е истинския извършител

    Коментиран от #44

    10:43 08.08.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Мнение

    5 6 Отговор
    "Георги Георгиев е ударил два пъти по главата Дебора Михайлова, с което е счупил черепа ѝ, преди да започне да я реже с макетното ножче...," Съдът е съучастник на този изверг!

    Коментиран от #55

    10:46 08.08.2025

  • 41 Весело

    5 1 Отговор

    До коментар #33 от "Един шофьор":

    Всички знаят, "работи" мутра на властимащите, работата му е да всява страх и да тормози обикновените хора.
    Когато съда го оправдае, ще го нозначат пазач на някой от сараите на двамата шопари.

    10:46 08.08.2025

  • 42 таксиджия 🚖

    6 2 Отговор

    До коментар #33 от "Един шофьор":

    Охранител в чалготеката, в която Деборка е работела барманка непълнолетна! Била е на 17. Преди да започне работа му е давала хъхъ, за да я пуска нелегалнонв чалготека и без такса вход. Как мислиш че точно нея явзимат за барманка и сервитьорка!? Ами давала хъхъ на собственика и всичките там.

    Баща му на Гошо имаше ферма за животни, та парите са от там. Ако това те вълнува.

    А Деборка какво работи след инцидента!? В София маникюристка. А я да видим какви данъци е платила и от къде са парите за хиалурон в устните, ботокс в челото, операция на брадичката и слулите.

    А знаеш ли, че Деборка още на 14 осъжда момче от селото за изнасилване!? Било е взаимно съгласие, но майката се сеща, че може да изкара пари и го осъждат момчето.

    Коментиран от #46, #47, #48, #49, #50, #51, #52, #54

    10:46 08.08.2025

  • 43 ООрана държава

    3 1 Отговор
    Тия са били некви садомазо и са се овлякли

    10:46 08.08.2025

  • 44 Альооо

    6 3 Отговор

    До коментар #38 от "Българин":

    "Тая" е ЖЕРТВА на психалопата Георги!!!!

    10:47 08.08.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Възмутен

    3 4 Отговор

    До коментар #42 от "таксиджия 🚖":

    Каквото и да е работила Дебора, с когото и да е била, дали си е слагала хиалурон или ботокс – това няма абсолютно никакво значение, когато става дума за престъпление. Насилието над нея е документирано, тежко и жестоко – с над 400 шева. Тя е жертва на брутално престъпление, а не обвиняема.

    Коментиран от #58

    10:50 08.08.2025

  • 47 Учуден

    3 2 Отговор

    До коментар #42 от "таксиджия 🚖":

    Колко зле трябва да си да си легнеш с 14 годишна (по взаимно съгласие). Хубаво са го осъдили, малко му е.

    10:51 08.08.2025

  • 48 Виктимблеймингът е опасен и циничен

    3 5 Отговор

    До коментар #42 от "таксиджия 🚖":

    Да обвиниш една жена за това, че е била нападната, само защото не отговаря на нечии морални критерии, е форма на вторично насилие. Това е второ нараняване – от обществото. Същото общество, което би трябвало да ѝ даде подкрепа.
    И ти си насилтик, но вербален!

    10:52 08.08.2025

  • 49 Ей, клеветник,

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "таксиджия 🚖":

    Няма доказателства за тези твърдения – това е клевета
    Всичко, което пишеш – за хъхъ, за работа в заведение, за предполагаеми пластики и данъци – е на база слухове, клюки или дори измислици. Анонимни обвинения в интернет без доказателства са просто клевета. Ако имаш реални доказателства – това се решава от съда, не от фейсбук.

    Коментиран от #53

    10:53 08.08.2025

  • 50 тежка телесна повреда, принуда и заплахи

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "таксиджия 🚖":

    Дори да беше вярно нещо – това не отменя факта, че Георги е обвиняем по ТРИ тежки обвинения.
    Има повдигнати три обвинения срещу Георги Георгиев – за тежка телесна повреда, принуда и заплахи за убийство. Това е факт. Съсредоточи се върху него, а не върху миналото на момичето, което е пострадало. Това поведение е типично за среда, в която жертвата винаги е "виновна", а насилникът – "неразбран".

    10:54 08.08.2025

  • 51 Има нужда от Рромяна

    2 4 Отговор

    До коментар #42 от "таксиджия 🚖":

    Цялото ти изказване точно доказва защо жените не съобщават за насилие.
    Постове като твоя показват защо много жени се страхуват да говорят. Защото знаят, че вместо подкрепа, ще получат обиди, подигравки и съмнения. Точно това е част от проблема. И точно това трябва да се промени

    10:55 08.08.2025

  • 52 Проблемът е...

    3 4 Отговор

    До коментар #42 от "таксиджия 🚖":

    Опитите да се опетни името на жертва на тежко насилие с клюки, обвинения без доказателства и морални преценки са отвратителни и опасни. Това, което се е случило с Дебора, е документирано и тежко престъпление – с над 400 шева, три обвинения срещу извършителя и две години чакане за справедливост. Миналото на жертвата не оправдава престъпления. Ако не разбираш това, значи си част от проблема.

    10:56 08.08.2025

  • 53 таксиджия 🚖

    5 2 Отговор

    До коментар #49 от "Ей, клеветник,":

    Ей съдник, за 2 години прокуратурата не успя да докаже, че Гошо е извършил деянието. Какви доказателства представиха в съда? Показията на Дебора, която вероятно е била под субстанции, и какво друго? Я кажи защо се гледа делото при закрити врата!? Какво крие Дебора, Гошо нищо не крие, жена му го заряза мигновено отдавна.

    Коментиран от #57, #59, #60

    10:58 08.08.2025

  • 54 Явно не познаваш законите!!!!

    3 2 Отговор

    До коментар #42 от "таксиджия 🚖":

    Това не е „взаимно съгласие“, това е изнасилване по закон. 14-годишно дете няма правна или психическа зрялост да даде информирано съгласие за сексуален контакт с възрастен. Това е Престъпление – категорично, без значение какви оправдания търсиш. Законът е ясен, моралът също. Малко му е било!!

    11:01 08.08.2025

  • 55 Някой

    2 2 Отговор

    До коментар #40 от "Мнение":

    Всички сме съучастници, съда е просто една малка част от СИСТЕМАТА на шопарите. Която се поддържа от гласуващи калинки, привилигировани пенсионери и милиционери.

    България ще се оправи когато със закон се забрани правото на глас на калинки, милиционери, фатмаци, пенсионери, получаващи заплати по държавни и общински социални програми, всякакви слуги назначени от власта за директори на болници, библиотеки, училища, музеи, язовири, В и К ... и на всички, които през предходните 4 години повече от 700 дни са били извън границите на България.
    Майка му и баща му напуснали Българи преди 30 години, родил се извън България, не знае две думи на български. През целия си живот не е стъпил в България, не е платил дори една стотинка данък А ние му даваме право да гласува за бг парламент.

    11:01 08.08.2025

  • 56 таксиджия 🚖

    3 2 Отговор
    НПО троловете налазиха коментарите! Айде съобщавайте датата за протест. Да изкарате пари на гърба на Дебора. То и тя ще опита да направи същото. Нова сметка за дарения няма ли!? За "възстановяване и операции". Видяхме вчера операциите по лицето, съсипала се е сама. Чалга култура. Вижте как е изглеждала на тази снимка от преди 2 години и сега...

    Коментиран от #68

    11:02 08.08.2025

  • 57 Ей, клеветник,

    3 1 Отговор

    До коментар #53 от "таксиджия 🚖":

    Коментарът ти е пълен с внушения, манипулации и лъжи, и буквално подкопава правото на жертвите на защита и справедливост.
    Делото се гледа при закрити врата, защото това е Задължителна практика при случаи на Сексуално Насилие, когато се пази достойнството и личният живот на жертвата. Това не е по искане на Дебора, а по Закон!
    Гошо не бил виновен, ама има три повдигнати обвинения – за тежка телесна повреда, за принуда и за заплахи с убийство. Снимките, медицинските експертизи и над 400 шева говорят сами.
    Не, показанията на жертвата не са единственото доказателство – има експертизи, разпити, данни от разследването. Ако не ги знаеш – не означава, че не съществуват.
    „Вероятно била под субстанции“ е класически опит за омаскаряване на жертвата, без грам доказателство. Това е долно.
    Жената на Гошо го зарязала? Добре е направила. Това не е аргумент за невинност, а може би за това колко ясно е видяла истината.

    Коментиран от #76

    11:04 08.08.2025

  • 58 Скоро

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "Възмутен":

    Скоро ще бъде обвиняема, ще можеш да и помогнеш с обезщетението.

    Коментиран от #62, #63, #64, #65, #66

    11:06 08.08.2025

  • 59 Я се засрами!

    2 3 Отговор

    До коментар #53 от "таксиджия 🚖":

    Делото е при закрити врата, защото е за тежко насилие – по закон се пази личното достойнство на жертвата. Има три обвинения срещу Георги, над 400 шева, експертизи, свидетелски показания. Не е нужно да си юрист, за да спреш да разпространяваш клевети и да обвиняваш жертвата, само защото ти „не знаеш“ какви са доказателствата. Това не е дебат, а престъпление, което чака присъда.

    11:06 08.08.2025

  • 60 Възмутен

    4 1 Отговор

    До коментар #53 от "таксиджия 🚖":

    Това делото да е при закрити врати е стандартна мярка в случаи с жертви на насилие... Хайде малко здрав разум, а не интернет конспирации

    11:08 08.08.2025

  • 61 Коста

    2 1 Отговор
    Много е тъпа горката. Жалко че не е блондинка.

    Коментиран от #69

    11:09 08.08.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Пройчо

    2 1 Отговор

    До коментар #58 от "Скоро":

    Само в България жертвата на тежко насилие може да бъде представяна като бъдещ обвиняем, а насилникът – като невинен герой. За съжаление, точно заради такова мислене жените се страхуват да говорят. Ако някой трябва да плаща обезщетения, това е този, който е нанесъл 400 шева, не този, който ги е понесъл.

    11:11 08.08.2025

  • 64 Бля-бля-бля

    2 1 Отговор

    До коментар #58 от "Скоро":

    Ако очакваш човек, преживял опит за убийство, да бъде обвинен, това говори повече за теб, отколкото за нея. За момента обвиняем е Георги – с три обвинения, доказани на база разследване. Всичко друго са злобни фантазии и форумни мокри сънища.

    11:11 08.08.2025

  • 65 Я по-сериозно, моля

    2 2 Отговор

    До коментар #58 от "Скоро":

    Да, да… все едно в сценарий на лош сериал: жертвата става виновна, а насилникът – невинен мъченик. Явно гледате твърде много интернет теории и ви се ще да живеете в свят, където насилието е „недоразумение“, а жените – „измамнички“. Само че реалността не ви е на страната.

    11:12 08.08.2025

  • 66 Няма как

    2 2 Отговор

    До коментар #58 от "Скоро":

    Няма как да си "виновна", че някой те е нарязал с макетен нож. Просто няма.

    11:13 08.08.2025

  • 67 Някой

    1 1 Отговор
    Че Дебора е боклук е ясно, постъпките и обаче не са индулгенция предпазваща от съдебно наказание, но и Георги е боклук. За постъпките на Дебора закона не предвижда затвор, но за постъпките на Георги наказанието е затвор.

    На всички "приятели" защитници на Георги им пожелавам дъщери като Дебора и зетьове като Георги, които да раздават "правосъдие" на цялото семейство на жените си.

    Коментиран от #70, #71, #72

    11:14 08.08.2025

  • 68 Никой не е застрахован

    2 2 Отговор

    До коментар #56 от "таксиджия 🚖":

    Постави се на мястото на Дебора! Какво щеше да направиш? А ако беше твоята дъщеря?

    Коментиран от #79

    11:15 08.08.2025

  • 69 морския

    0 1 Отговор

    До коментар #61 от "Коста":

    блондинка под прикритие !

    Коментиран от #73, #75

    11:16 08.08.2025

  • 70 Моралист

    2 1 Отговор

    До коментар #67 от "Някой":

    Не може да наричаш жертва на тежко насилие „боклук“ и после да се преструваш, че си за справедливост. Това, че не харесваш нечий характер или поведение, не е оправдание за опит за убийство, заплахи или телесна повреда. Законът наказва действия, не хората за това дали ти ги харесваш или не. Ако вярваме в правосъдие, няма място за език на омраза към жертвите!

    11:17 08.08.2025

  • 71 Реалист

    1 2 Отговор

    До коментар #67 от "Някой":

    Може Дебора да не ти е симпатична, но това не я прави виновна. Била е пребита, нарязана, застрашена с убийство – и това е престъпление, не морална битка. Характерът на жертвата не отменя вината на извършителя. Да омаловажаваш насилието, само защото не харесваш пострадалата, е опасно, нечовешко и просташко.

    11:18 08.08.2025

  • 72 Размисъл

    1 2 Отговор

    До коментар #67 от "Някой":

    Разбирам, че не одобряваш поведението на Дебора, но важно е да не губим фокуса: тя е жертва на брутално престъпление. Дори човек да е направил грешки, това не дава на никого право да го осакати или заплашва с убийство. Ако ще защитаваме закона – нека го правим принципно, а не според това кой ни е симпатичен.

    Коментиран от #81

    11:19 08.08.2025

  • 73 Пффф

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "морския":

    Коментарът ти е глупав, показва ти какъв си!

    11:20 08.08.2025

  • 74 Галин бг общество

    3 0 Отговор
    Значи съдът е виновен, когато спазва закона и го прилага. Жалки манипулатори сте след като тиражирате уличното правосъдие и се позовавате на него.

    11:20 08.08.2025

  • 75 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "морския":

    Майка ти е забравила да те възпита да уважаваш жените! И ти си от жена роден, не от непорочно зачатие.

    11:20 08.08.2025

  • 76 Клеветник си ти!

    3 1 Отговор

    До коментар #57 от "Ей, клеветник,":

    1. Няма нито едно доказателство свързващо Георги с нарязването на Дебора. В съда всичко е документирано, няма 400 шева, няма средна телесна повреда, няма съпричастност на обвиняемия с деянието.
    2. Заплахата с убийство е смс с текст "Ако ми изневериш ще те убия".
    3. Две години стои под арест, всеки съд би го освободил още след първото прекратяване на делото. Но има натиск върху съда във връзка със навлизащите социални услуги за жени в риск.
    4. Три пъти го обвиняват за едно и също нещо и трите пъти делото се прекратява. В различни градове, с различни прокурори, с различен съдебен състав. Никой съдия не иска да осъди човек без доказателства, но натиска от кампанията домашно насилие си казва думата и затова протакат с години, докато спадне напрежението и го пуснат.
    5. Не можете да ползвате съдбите на хората за фалшивите си кампании за социален гендър инженеринг.

    Коментиран от #80

    11:21 08.08.2025

  • 77 Не кой си там

    1 1 Отговор
    Не си спомням кой го беше казал: Когато улицата влезе в съдебната зала, правото приключва.

    11:21 08.08.2025

  • 78 Тъжно

    1 3 Отговор
    Тъжно е, че в момента насилникът е на свобода и може да се разхожда, докато жертвата живее в страх и се чувства затворена у дома си. Това показва колко много още трябва да се променят системите за защита и подкрепа на пострадалите от насилие. Справедливостта трябва да е на страната на жертвите, не на извършителите.

    11:24 08.08.2025

  • 79 таксиджия 🚖

    3 1 Отговор

    До коментар #68 от "Никой не е застрахован":

    Поставих се и я защитих на двата протеста. Ти беше ли? След това във социалните мрежи се показа доказателства, че не е сигурно дали Гошо е извършил разрезите. Човек, във фаталната нощ по показания на самата нея, идва момче, което стои 1 час и във 23:00 си тръгва. Тя излиза да си купи чипс и сок и се прибира в 23:30.

    Защо момчето не и е донесло чипса? Какво са правили с него? Защо той отказа да я защити? Клиент ли е бил? Бивше гадже, а тогава защо не я защити пред съда!?

    Къде са доведения баща и майката в 23:30? Къде е братчето на Дебора в този късен час? Това нормален родителски контрол ли е да оставиш дъщеря си да работи сервитьорка и барманка в чалготеката при това непълнолетна? Майката се оправда, че всички момичета ходели и затова давала на Дебора. Не е така, повечето момичета не ходят по чалготеки. Стоят си вкъщи след 22:00, учат, развиват се. Нв дружат със местните борчета с татуси като Гошо.

    Коментиран от #82

    11:25 08.08.2025

  • 80 Куриоз

    1 1 Отговор

    До коментар #76 от "Клеветник си ти!":

    Разбирам, че случаят е сложен и има много информация, но нека се придържаме към фактите, потвърдени от официални източници. Медицинските експертизи и свидетелските показания доказват, че Дебора е пострадала тежко и има над 400 шева – това не е просто твърдение, а официален медицински факт.

    Съдебният процес е сложен и понякога продължава дълго, защото законът изисква справедливост и доказателства, а не прибързани присъди. Това, че делото се гледа при закрити врата, е мярка за защита на жертвата, а не за прикриване на нещо.

    По темата за социалните кампании – те имат за цел да подкрепят хората, жертви на насилие, и да помогнат на обществото да не толерира такива деяния. Извършителите трябва да носят отговорност, а не да се опитваме да омаловажаваме пострадалите.

    Важно е да се борим за истината и справедливостта, а не да разпространяваме недоказани твърдения и слухове, които могат да наранят допълнително жертвите.

    Коментиран от #84, #89

    11:26 08.08.2025

  • 81 Всъщност

    1 1 Отговор

    До коментар #72 от "Размисъл":

    Жертва на насилие е и Георги Георгиев. Докато насилникът на Дебора Михаилова е под въпрос, то насилникът на Георги Георгиев е ясен и видим. Това е българската държава и няколко неправителствени организации с интерес в определени социални услуги, подпомагани от медии и свободни лгбт радикали.

    Коментиран от #83

    11:28 08.08.2025

  • 82 Гошо, ти ли си бре?!

    1 2 Отговор

    До коментар #79 от "таксиджия 🚖":

    Коментарът ти съдържа много предположения, лични интерпретации и неофициална информация, която не е потвърдена от разследването или съда! Случаят „Дебора“ е сериозно криминално дело, базирано на медицински експертизи и съдебни разпити, а не на слухове и спекулации в социалните мрежи!

    Този случай е много сериозен и не бива да се съдим по непотвърдени слухове или лични предположения. Медицинските документи и показанията в съда са основата за разследването и съдебния процес. Всякакви твърдения за „къде е бил някой“ или „защо не е направил това“ трябва да се подкрепят с доказателства, а не с догадки.

    Важно е да се фокусираме върху фактите и да не съдим жертвата за нейния живот или избори. Жертвите на насилие заслужават подкрепа, не обвинения. Ако имаш доказателства, които противоречат на официалната информация, трябва да ги представиш пред съда, а не в социалните мрежи! Но явно ти обичаш да разпространяваш лъжи!
    Гошо, ти ли си бре?!

    Коментиран от #85, #86

    11:30 08.08.2025

  • 83 Ти си провокатор

    1 1 Отговор

    До коментар #81 от "Всъщност":

    Насилието е сериозен проблем и не трябва да се използва за политически или идеологически манипулации. Жертвите заслужават подкрепа и справедлив процес, независимо кой са те.

    Българската държава и неправителствените организации имат ключова роля в защитата на уязвимите групи и жертвите на насилие, а не са „насилници“. Опитите да се омаловажи болката на пострадалите или да се хвърля вината върху институциите само усложняват борбата с този проблем.

    Важно е да се фокусираме върху истината, справедливостта и подкрепата за всички пострадали, без да разпространяваме конспирации и разделение.

    Коментиран от #87

    11:31 08.08.2025

  • 84 Придържаме се към фактите

    2 0 Отговор

    До коментар #80 от "Куриоз":

    400 шева са заглавие пробутано от Цанов за по-голям ефект. В никоя медицинска експертиза няма брой на шевовете или бодовете или на конците и не може да има 400 шева. Надявам се разбираш това. Факт е нараняването на Дебора. Доказателства за съпричастност на Георги не са коментирани или показани. Друго няма. Кампанията не може да раздухва криминален случай или да набеждава хора. Скоро ще разбереш това.

    11:33 08.08.2025

  • 85 таксиджия 🚖

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "Гошо, ти ли си бре?!":

    ЧатГПТ ти ли си бре!? 🤭

    11:33 08.08.2025

  • 86 дада

    3 0 Отговор

    До коментар #82 от "Гошо, ти ли си бре?!":

    Ако имаше доказателства ,той досега щеше да е осъден.Явно няма,затова и се отказват съдиите.Накрая той ще я съди за клевета,защото истината май е съвсем друга

    11:36 08.08.2025

  • 87 Спазвай каквото пишеш

    2 0 Отговор

    До коментар #83 от "Ти си провокатор":

    Насилие не се бори с насилие или набеждаване на все още невинни. Ако имаше годни доказателства, делото да е приключило. Убийци ги пускат след два дена. Държат го поради натиска от кампаниите ви. Това и ви се върна с кмета на Варна, да видите какво е.

    11:37 08.08.2025

  • 88 Ии ча па толкоз ко станало

    1 0 Отговор
    Па ше си седиш дома при мъжа работа вънка немаш

    11:42 08.08.2025

  • 89 Истината

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "Куриоз":

    е тази, която казва съдът, а не улицата. Когато уличното мнение влезе в съдебната зала, от там излиза правосъдието и то през прозореца /перифразирам сентенцията/. Или, според вас, е правилно да се приложи уличното правосъдие за сметка на съдебното??? Съдът е този, който събира и преценява доказателства по делото, а не улицата.

    11:52 08.08.2025