„За мен пускането на Георги за 10 000 лева е просто абсурдно. Смятам, че това е подигравка не само за мен, а и за жените, които биват насилвани от мъжете си и от приятелите си. Смятам още, че това, което се случва, не е бездействие, а съучастие”. Това заяви пред NOVA Дебора Михайлова.
Случаят „Дебора” е от 2023 година. Той доведе до масови протести в България под надслова „Нито една повече”. Срещу Георги Георгиев са повдигнати три обвинения - за причинена с особена жестокост и по особено мъчителен начин многостепенна средна телесна повреда с макетен нож, вследствие на което 18-годишната Дебора получи над 400 шева, за принуда и за закани с убийство спрямо потърпевшата.
В четвъртък Георги Георгиев беше освободен под парична гаранция в размер на 10 000 лева.
„В крайна сметка аз чакам 2 години присъда и накрая престъпникът излиза на свобода и аз съм затворена у нас. Много се притеснявам за семейството, роднините ми и за мен самата, разбира се”, каза Дебора.
„Той е пуснат на свобода. Не е под домашен арест, а е на свобода - може да ходи където пожелае, на всички обществени места. Факт е, че той е пуснат, а аз не мога да изляза навън. Смятам, че ние, жените, и хората, които са жертви на домашно насилие, трябва да бъдем подкрепяни малко повече, а не престъпниците да бъдат подкрепяни, защото това бездействие, точене на дело показва точно това”, коментира Михайлова.
„Две години чакам присъда, две години чакам да бъда чута и разбрана и насреща получавам… Това, което се случи, е шамар в лицата на всички жени, които крещят за помощ. Не знам хората, които са го пуснали, как биха заспали тази вечер и как са пуснали на свобода този човек, който има толкова присъди зад гърба си. Две години виждам как се дават повече права на извършителите и на хората, които извършват престъпления, отколкото на нас, жертвите”, каза Дебора Михайлова.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тома
Коментиран от #36
10:11 08.08.2025
2 Дух
Коментиран от #5, #7, #26
10:12 08.08.2025
3 ВАР систем
10:13 08.08.2025
4 двойни стандарти
10:13 08.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ван
10:15 08.08.2025
7 двойни стандарти
До коментар #2 от "Дух":Кажи нещо за жените убийци за баланс. Дебора е жива и здрава.
10:15 08.08.2025
8 табора
Коментиран от #13
10:16 08.08.2025
9 6969
10:16 08.08.2025
10 НИТО ЕДНА ПОВЕЧЕ
Дееебоорааа не си самааа!
Нито еднаааа повечеееее!
10:16 08.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Адам
Коментиран от #22, #27
10:18 08.08.2025
13 Кларк Кент селинджър
До коментар #8 от "табора":Оо тя смени няколко. Защото като разберат какво е вършила и как се е стигнало до фаталната нощ, хората не искат да лъжат и да поставят кариерата си на риск.
10:18 08.08.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 незнайко
10:18 08.08.2025
16 Край
10:19 08.08.2025
17 Ахахаах
Коментиран от #21
10:19 08.08.2025
18 Тракиец
10:19 08.08.2025
19 Някой
Първо проакуратупата се опита да потули случая, но хора, социални мрежи и медии не позволиха това да стане. После започнаха да сменят съдебни състава.
А този Георги преди случая Дебора има други престъпления, като по едното има влязла в сила условна присъда, Така че залужено стоя 2 години в затвора.
10:20 08.08.2025
20 Истината изплува
10:22 08.08.2025
21 Ерик Делко от Максуда
До коментар #17 от "Ахахаах":80 половинката 120 за час, нали? Видях чат къде си снима 🍑 и праща и вика че чака. Пияна след чалготеката
10:23 08.08.2025
22 Един шофьор
До коментар #12 от "Адам":А ми и той какво прави при нея , защо не е при жена му?
10:23 08.08.2025
23 таз баршедка
сега 2 седмици с тея ще ни отвличат вниманието
вместо да цъкнат жив ли е тиквата
кво праи човечеца
да не работи по проекти за благото на наивни миряни
10:25 08.08.2025
24 Територията
10:25 08.08.2025
25 3 години
10:25 08.08.2025
26 Дух духал
До коментар #2 от "Дух":не коментирай за себе си неудачнико
Коментиран от #29
10:27 08.08.2025
27 Някой
До коментар #12 от "Адам":А дали е знаела, че мъжа е женен?
Дали мъжа не е скрил от нея този факт?
Този има жена и дете остовил ги и тръгнал по к..., накрая к... била виновна, а той "невинен".
10:28 08.08.2025
28 Ту Туууу
10:30 08.08.2025
29 Дух
До коментар #26 от "Дух духал":Все тая , гейовете сме много разбирачи
10:31 08.08.2025
30 Димо
10:34 08.08.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Фактите
Коментиран от #33
10:36 08.08.2025
33 Един шофьор
До коментар #32 от "Фактите":А тоя Георги какво работи , някой знае ли?
Коментиран от #35, #41, #42
10:39 08.08.2025
34 Фактите
10:40 08.08.2025
35 Работи
До коментар #33 от "Един шофьор":Охрана в дискотека.
10:41 08.08.2025
36 Някой
До коментар #1 от "Тома":Така е власта умишлено тормози хората у нас вече 81 години. То не бяха кражби, инфлация, фалшифицирани избори ...
Власта е спещу народа, пример пътните безобразие, от бушуващото пълно беззаконие и ненаказание се премине към тотален терор. За едно и също престъпление различно наказание. Промените в ЗДП са неефективни, защото пияници си купува таралясник за 500 лева и си го кара без книжка. Като го хванат, таралясника задръства наказателния паркинг, защото никой не иска да го купи.
10:41 08.08.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Българин
Коментиран от #44
10:43 08.08.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Мнение
Коментиран от #55
10:46 08.08.2025
41 Весело
До коментар #33 от "Един шофьор":Всички знаят, "работи" мутра на властимащите, работата му е да всява страх и да тормози обикновените хора.
Когато съда го оправдае, ще го нозначат пазач на някой от сараите на двамата шопари.
10:46 08.08.2025
42 таксиджия 🚖
До коментар #33 от "Един шофьор":Охранител в чалготеката, в която Деборка е работела барманка непълнолетна! Била е на 17. Преди да започне работа му е давала хъхъ, за да я пуска нелегалнонв чалготека и без такса вход. Как мислиш че точно нея явзимат за барманка и сервитьорка!? Ами давала хъхъ на собственика и всичките там.
Баща му на Гошо имаше ферма за животни, та парите са от там. Ако това те вълнува.
А Деборка какво работи след инцидента!? В София маникюристка. А я да видим какви данъци е платила и от къде са парите за хиалурон в устните, ботокс в челото, операция на брадичката и слулите.
А знаеш ли, че Деборка още на 14 осъжда момче от селото за изнасилване!? Било е взаимно съгласие, но майката се сеща, че може да изкара пари и го осъждат момчето.
Коментиран от #46, #47, #48, #49, #50, #51, #52, #54
10:46 08.08.2025
43 ООрана държава
10:46 08.08.2025
44 Альооо
До коментар #38 от "Българин":"Тая" е ЖЕРТВА на психалопата Георги!!!!
10:47 08.08.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Възмутен
До коментар #42 от "таксиджия 🚖":Каквото и да е работила Дебора, с когото и да е била, дали си е слагала хиалурон или ботокс – това няма абсолютно никакво значение, когато става дума за престъпление. Насилието над нея е документирано, тежко и жестоко – с над 400 шева. Тя е жертва на брутално престъпление, а не обвиняема.
Коментиран от #58
10:50 08.08.2025
47 Учуден
До коментар #42 от "таксиджия 🚖":Колко зле трябва да си да си легнеш с 14 годишна (по взаимно съгласие). Хубаво са го осъдили, малко му е.
10:51 08.08.2025
48 Виктимблеймингът е опасен и циничен
До коментар #42 от "таксиджия 🚖":Да обвиниш една жена за това, че е била нападната, само защото не отговаря на нечии морални критерии, е форма на вторично насилие. Това е второ нараняване – от обществото. Същото общество, което би трябвало да ѝ даде подкрепа.
И ти си насилтик, но вербален!
10:52 08.08.2025
49 Ей, клеветник,
До коментар #42 от "таксиджия 🚖":Няма доказателства за тези твърдения – това е клевета
Всичко, което пишеш – за хъхъ, за работа в заведение, за предполагаеми пластики и данъци – е на база слухове, клюки или дори измислици. Анонимни обвинения в интернет без доказателства са просто клевета. Ако имаш реални доказателства – това се решава от съда, не от фейсбук.
Коментиран от #53
10:53 08.08.2025
50 тежка телесна повреда, принуда и заплахи
До коментар #42 от "таксиджия 🚖":Дори да беше вярно нещо – това не отменя факта, че Георги е обвиняем по ТРИ тежки обвинения.
Има повдигнати три обвинения срещу Георги Георгиев – за тежка телесна повреда, принуда и заплахи за убийство. Това е факт. Съсредоточи се върху него, а не върху миналото на момичето, което е пострадало. Това поведение е типично за среда, в която жертвата винаги е "виновна", а насилникът – "неразбран".
10:54 08.08.2025
51 Има нужда от Рромяна
До коментар #42 от "таксиджия 🚖":Цялото ти изказване точно доказва защо жените не съобщават за насилие.
Постове като твоя показват защо много жени се страхуват да говорят. Защото знаят, че вместо подкрепа, ще получат обиди, подигравки и съмнения. Точно това е част от проблема. И точно това трябва да се промени
10:55 08.08.2025
52 Проблемът е...
До коментар #42 от "таксиджия 🚖":Опитите да се опетни името на жертва на тежко насилие с клюки, обвинения без доказателства и морални преценки са отвратителни и опасни. Това, което се е случило с Дебора, е документирано и тежко престъпление – с над 400 шева, три обвинения срещу извършителя и две години чакане за справедливост. Миналото на жертвата не оправдава престъпления. Ако не разбираш това, значи си част от проблема.
10:56 08.08.2025
53 таксиджия 🚖
До коментар #49 от "Ей, клеветник,":Ей съдник, за 2 години прокуратурата не успя да докаже, че Гошо е извършил деянието. Какви доказателства представиха в съда? Показията на Дебора, която вероятно е била под субстанции, и какво друго? Я кажи защо се гледа делото при закрити врата!? Какво крие Дебора, Гошо нищо не крие, жена му го заряза мигновено отдавна.
Коментиран от #57, #59, #60
10:58 08.08.2025
54 Явно не познаваш законите!!!!
До коментар #42 от "таксиджия 🚖":Това не е „взаимно съгласие“, това е изнасилване по закон. 14-годишно дете няма правна или психическа зрялост да даде информирано съгласие за сексуален контакт с възрастен. Това е Престъпление – категорично, без значение какви оправдания търсиш. Законът е ясен, моралът също. Малко му е било!!
11:01 08.08.2025
55 Някой
До коментар #40 от "Мнение":Всички сме съучастници, съда е просто една малка част от СИСТЕМАТА на шопарите. Която се поддържа от гласуващи калинки, привилигировани пенсионери и милиционери.
България ще се оправи когато със закон се забрани правото на глас на калинки, милиционери, фатмаци, пенсионери, получаващи заплати по държавни и общински социални програми, всякакви слуги назначени от власта за директори на болници, библиотеки, училища, музеи, язовири, В и К ... и на всички, които през предходните 4 години повече от 700 дни са били извън границите на България.
Майка му и баща му напуснали Българи преди 30 години, родил се извън България, не знае две думи на български. През целия си живот не е стъпил в България, не е платил дори една стотинка данък А ние му даваме право да гласува за бг парламент.
11:01 08.08.2025
56 таксиджия 🚖
Коментиран от #68
11:02 08.08.2025
57 Ей, клеветник,
До коментар #53 от "таксиджия 🚖":Коментарът ти е пълен с внушения, манипулации и лъжи, и буквално подкопава правото на жертвите на защита и справедливост.
Делото се гледа при закрити врата, защото това е Задължителна практика при случаи на Сексуално Насилие, когато се пази достойнството и личният живот на жертвата. Това не е по искане на Дебора, а по Закон!
Гошо не бил виновен, ама има три повдигнати обвинения – за тежка телесна повреда, за принуда и за заплахи с убийство. Снимките, медицинските експертизи и над 400 шева говорят сами.
Не, показанията на жертвата не са единственото доказателство – има експертизи, разпити, данни от разследването. Ако не ги знаеш – не означава, че не съществуват.
„Вероятно била под субстанции“ е класически опит за омаскаряване на жертвата, без грам доказателство. Това е долно.
Жената на Гошо го зарязала? Добре е направила. Това не е аргумент за невинност, а може би за това колко ясно е видяла истината.
Коментиран от #76
11:04 08.08.2025
58 Скоро
До коментар #46 от "Възмутен":Скоро ще бъде обвиняема, ще можеш да и помогнеш с обезщетението.
Коментиран от #62, #63, #64, #65, #66
11:06 08.08.2025
59 Я се засрами!
До коментар #53 от "таксиджия 🚖":Делото е при закрити врата, защото е за тежко насилие – по закон се пази личното достойнство на жертвата. Има три обвинения срещу Георги, над 400 шева, експертизи, свидетелски показания. Не е нужно да си юрист, за да спреш да разпространяваш клевети и да обвиняваш жертвата, само защото ти „не знаеш“ какви са доказателствата. Това не е дебат, а престъпление, което чака присъда.
11:06 08.08.2025
60 Възмутен
До коментар #53 от "таксиджия 🚖":Това делото да е при закрити врати е стандартна мярка в случаи с жертви на насилие... Хайде малко здрав разум, а не интернет конспирации
11:08 08.08.2025
61 Коста
Коментиран от #69
11:09 08.08.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Пройчо
До коментар #58 от "Скоро":Само в България жертвата на тежко насилие може да бъде представяна като бъдещ обвиняем, а насилникът – като невинен герой. За съжаление, точно заради такова мислене жените се страхуват да говорят. Ако някой трябва да плаща обезщетения, това е този, който е нанесъл 400 шева, не този, който ги е понесъл.
11:11 08.08.2025
64 Бля-бля-бля
До коментар #58 от "Скоро":Ако очакваш човек, преживял опит за убийство, да бъде обвинен, това говори повече за теб, отколкото за нея. За момента обвиняем е Георги – с три обвинения, доказани на база разследване. Всичко друго са злобни фантазии и форумни мокри сънища.
11:11 08.08.2025
65 Я по-сериозно, моля
До коментар #58 от "Скоро":Да, да… все едно в сценарий на лош сериал: жертвата става виновна, а насилникът – невинен мъченик. Явно гледате твърде много интернет теории и ви се ще да живеете в свят, където насилието е „недоразумение“, а жените – „измамнички“. Само че реалността не ви е на страната.
11:12 08.08.2025
66 Няма как
До коментар #58 от "Скоро":Няма как да си "виновна", че някой те е нарязал с макетен нож. Просто няма.
11:13 08.08.2025
67 Някой
На всички "приятели" защитници на Георги им пожелавам дъщери като Дебора и зетьове като Георги, които да раздават "правосъдие" на цялото семейство на жените си.
Коментиран от #70, #71, #72
11:14 08.08.2025
68 Никой не е застрахован
До коментар #56 от "таксиджия 🚖":Постави се на мястото на Дебора! Какво щеше да направиш? А ако беше твоята дъщеря?
Коментиран от #79
11:15 08.08.2025
69 морския
До коментар #61 от "Коста":блондинка под прикритие !
Коментиран от #73, #75
11:16 08.08.2025
70 Моралист
До коментар #67 от "Някой":Не може да наричаш жертва на тежко насилие „боклук“ и после да се преструваш, че си за справедливост. Това, че не харесваш нечий характер или поведение, не е оправдание за опит за убийство, заплахи или телесна повреда. Законът наказва действия, не хората за това дали ти ги харесваш или не. Ако вярваме в правосъдие, няма място за език на омраза към жертвите!
11:17 08.08.2025
71 Реалист
До коментар #67 от "Някой":Може Дебора да не ти е симпатична, но това не я прави виновна. Била е пребита, нарязана, застрашена с убийство – и това е престъпление, не морална битка. Характерът на жертвата не отменя вината на извършителя. Да омаловажаваш насилието, само защото не харесваш пострадалата, е опасно, нечовешко и просташко.
11:18 08.08.2025
72 Размисъл
До коментар #67 от "Някой":Разбирам, че не одобряваш поведението на Дебора, но важно е да не губим фокуса: тя е жертва на брутално престъпление. Дори човек да е направил грешки, това не дава на никого право да го осакати или заплашва с убийство. Ако ще защитаваме закона – нека го правим принципно, а не според това кой ни е симпатичен.
Коментиран от #81
11:19 08.08.2025
73 Пффф
До коментар #69 от "морския":Коментарът ти е глупав, показва ти какъв си!
11:20 08.08.2025
74 Галин бг общество
11:20 08.08.2025
75 Хаха
До коментар #69 от "морския":Майка ти е забравила да те възпита да уважаваш жените! И ти си от жена роден, не от непорочно зачатие.
11:20 08.08.2025
76 Клеветник си ти!
До коментар #57 от "Ей, клеветник,":1. Няма нито едно доказателство свързващо Георги с нарязването на Дебора. В съда всичко е документирано, няма 400 шева, няма средна телесна повреда, няма съпричастност на обвиняемия с деянието.
2. Заплахата с убийство е смс с текст "Ако ми изневериш ще те убия".
3. Две години стои под арест, всеки съд би го освободил още след първото прекратяване на делото. Но има натиск върху съда във връзка със навлизащите социални услуги за жени в риск.
4. Три пъти го обвиняват за едно и също нещо и трите пъти делото се прекратява. В различни градове, с различни прокурори, с различен съдебен състав. Никой съдия не иска да осъди човек без доказателства, но натиска от кампанията домашно насилие си казва думата и затова протакат с години, докато спадне напрежението и го пуснат.
5. Не можете да ползвате съдбите на хората за фалшивите си кампании за социален гендър инженеринг.
Коментиран от #80
11:21 08.08.2025
77 Не кой си там
11:21 08.08.2025
78 Тъжно
11:24 08.08.2025
79 таксиджия 🚖
До коментар #68 от "Никой не е застрахован":Поставих се и я защитих на двата протеста. Ти беше ли? След това във социалните мрежи се показа доказателства, че не е сигурно дали Гошо е извършил разрезите. Човек, във фаталната нощ по показания на самата нея, идва момче, което стои 1 час и във 23:00 си тръгва. Тя излиза да си купи чипс и сок и се прибира в 23:30.
Защо момчето не и е донесло чипса? Какво са правили с него? Защо той отказа да я защити? Клиент ли е бил? Бивше гадже, а тогава защо не я защити пред съда!?
Къде са доведения баща и майката в 23:30? Къде е братчето на Дебора в този късен час? Това нормален родителски контрол ли е да оставиш дъщеря си да работи сервитьорка и барманка в чалготеката при това непълнолетна? Майката се оправда, че всички момичета ходели и затова давала на Дебора. Не е така, повечето момичета не ходят по чалготеки. Стоят си вкъщи след 22:00, учат, развиват се. Нв дружат със местните борчета с татуси като Гошо.
Коментиран от #82
11:25 08.08.2025
80 Куриоз
До коментар #76 от "Клеветник си ти!":Разбирам, че случаят е сложен и има много информация, но нека се придържаме към фактите, потвърдени от официални източници. Медицинските експертизи и свидетелските показания доказват, че Дебора е пострадала тежко и има над 400 шева – това не е просто твърдение, а официален медицински факт.
Съдебният процес е сложен и понякога продължава дълго, защото законът изисква справедливост и доказателства, а не прибързани присъди. Това, че делото се гледа при закрити врата, е мярка за защита на жертвата, а не за прикриване на нещо.
По темата за социалните кампании – те имат за цел да подкрепят хората, жертви на насилие, и да помогнат на обществото да не толерира такива деяния. Извършителите трябва да носят отговорност, а не да се опитваме да омаловажаваме пострадалите.
Важно е да се борим за истината и справедливостта, а не да разпространяваме недоказани твърдения и слухове, които могат да наранят допълнително жертвите.
Коментиран от #84, #89
11:26 08.08.2025
81 Всъщност
До коментар #72 от "Размисъл":Жертва на насилие е и Георги Георгиев. Докато насилникът на Дебора Михаилова е под въпрос, то насилникът на Георги Георгиев е ясен и видим. Това е българската държава и няколко неправителствени организации с интерес в определени социални услуги, подпомагани от медии и свободни лгбт радикали.
Коментиран от #83
11:28 08.08.2025
82 Гошо, ти ли си бре?!
До коментар #79 от "таксиджия 🚖":Коментарът ти съдържа много предположения, лични интерпретации и неофициална информация, която не е потвърдена от разследването или съда! Случаят „Дебора“ е сериозно криминално дело, базирано на медицински експертизи и съдебни разпити, а не на слухове и спекулации в социалните мрежи!
Този случай е много сериозен и не бива да се съдим по непотвърдени слухове или лични предположения. Медицинските документи и показанията в съда са основата за разследването и съдебния процес. Всякакви твърдения за „къде е бил някой“ или „защо не е направил това“ трябва да се подкрепят с доказателства, а не с догадки.
Важно е да се фокусираме върху фактите и да не съдим жертвата за нейния живот или избори. Жертвите на насилие заслужават подкрепа, не обвинения. Ако имаш доказателства, които противоречат на официалната информация, трябва да ги представиш пред съда, а не в социалните мрежи! Но явно ти обичаш да разпространяваш лъжи!
Гошо, ти ли си бре?!
Коментиран от #85, #86
11:30 08.08.2025
83 Ти си провокатор
До коментар #81 от "Всъщност":Насилието е сериозен проблем и не трябва да се използва за политически или идеологически манипулации. Жертвите заслужават подкрепа и справедлив процес, независимо кой са те.
Българската държава и неправителствените организации имат ключова роля в защитата на уязвимите групи и жертвите на насилие, а не са „насилници“. Опитите да се омаловажи болката на пострадалите или да се хвърля вината върху институциите само усложняват борбата с този проблем.
Важно е да се фокусираме върху истината, справедливостта и подкрепата за всички пострадали, без да разпространяваме конспирации и разделение.
Коментиран от #87
11:31 08.08.2025
84 Придържаме се към фактите
До коментар #80 от "Куриоз":400 шева са заглавие пробутано от Цанов за по-голям ефект. В никоя медицинска експертиза няма брой на шевовете или бодовете или на конците и не може да има 400 шева. Надявам се разбираш това. Факт е нараняването на Дебора. Доказателства за съпричастност на Георги не са коментирани или показани. Друго няма. Кампанията не може да раздухва криминален случай или да набеждава хора. Скоро ще разбереш това.
11:33 08.08.2025
85 таксиджия 🚖
До коментар #82 от "Гошо, ти ли си бре?!":ЧатГПТ ти ли си бре!? 🤭
11:33 08.08.2025
86 дада
До коментар #82 от "Гошо, ти ли си бре?!":Ако имаше доказателства ,той досега щеше да е осъден.Явно няма,затова и се отказват съдиите.Накрая той ще я съди за клевета,защото истината май е съвсем друга
11:36 08.08.2025
87 Спазвай каквото пишеш
До коментар #83 от "Ти си провокатор":Насилие не се бори с насилие или набеждаване на все още невинни. Ако имаше годни доказателства, делото да е приключило. Убийци ги пускат след два дена. Държат го поради натиска от кампаниите ви. Това и ви се върна с кмета на Варна, да видите какво е.
11:37 08.08.2025
88 Ии ча па толкоз ко станало
11:42 08.08.2025
89 Истината
До коментар #80 от "Куриоз":е тази, която казва съдът, а не улицата. Когато уличното мнение влезе в съдебната зала, от там излиза правосъдието и то през прозореца /перифразирам сентенцията/. Или, според вас, е правилно да се приложи уличното правосъдие за сметка на съдебното??? Съдът е този, който събира и преценява доказателства по делото, а не улицата.
11:52 08.08.2025