Новини
Крими »
Делото "Дебора" започна отначало и се води при закрити врати

Делото "Дебора" започна отначало и се води при закрити врати

10 Октомври, 2025 12:41 759 10

  • дебора михайлова-
  • дело-
  • закрити врата

Днес се очаква Дебора да разкаже за случилото се

Делото "Дебора" започна отначало и се води при закрити врати - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В Пловдив - делото срещу Георги Георгиев, обвиняем за причиняване на телесна повреда, принуда и закана с убийство спрямо Дебора Михайлова, продължава с разпита на пострадалата. Подсъдимият, който беше пуснат под гаранция, отказа да коментира случая, съобщи Нова тв.

Днес се очаква Дебора Михайлова да разкаже за случилото се и да отговаря на въпроси на страните по производството. Преди делото тя заяви, че не иска отново да се връща и в спомените си за кошмара. Тя отрече пред журналисти да е махала на Георги в предходното заседание, въпреки клиповете, които изтекоха. В процеса тя ще бъде разпитана в присъствието на психолог.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ННН НН

    4 1 Отговор
    Израза е "закрити врата"!!!

    Коментиран от #5

    12:48 10.10.2025

  • 4 ООрана държава

    7 0 Отговор
    Стига ни занимавахте с тия с@домазохисти бе

    12:53 10.10.2025

  • 5 Герп боклуци

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "ННН НН":

    Детолкова мозък у журналя на факти

    12:54 10.10.2025

  • 6 456

    9 2 Отговор
    Не трябва да има насилие. А една жена винаги и в пъти е по-слаба от един мъж. Мъж да бие жена - само комплексарите го правят.
    Но в този случай ми се струва ,че тази дама не случайно е попаднала в тази ситуация, и думите й не могат да се приемат като чиста монета/ особено след като в началото се разбра с какво се занимавала ,по времето на въпросната случка/.
    Нека не коментираме ,за да не се влияе съда от външното мнение🤭

    13:07 10.10.2025

  • 7 Позор

    0 2 Отговор
    бг сЪД ---------- ПОЗОР .... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    13:21 10.10.2025

  • 8 Егати

    4 0 Отговор
    Ами за тези 4-5 години от нейните 400 ,,ШЕВА" дори следа няма да остане...покрити с ...татуировки...
    Егати и ,,делото"...
    Дори Георги Димитров през 1933-та фашистите го съдиха няколко месеца и накрая...пуснаха...
    Егати днес и ,,правосъдието" у нас...
    Това са фактите..

    13:23 10.10.2025

  • 9 Цанов сатаниста напред нагоре

    1 1 Отговор
    Фен съм на БДСМ. Практикувам БДСМ. Слава на САЩ и Републиканската партия 🇮🇱🇺🇲

    13:33 10.10.2025

  • 10 Червената шапчица

    8 0 Отговор
    Днес се очаква Дебора да разкаже за случилото се... - Ами тя е била дрогирана до козерката. Тя нищо не помни. Тя нищо не може да разкаже. 400 шева, дрън, дрън... Момиче на повикване...

    13:33 10.10.2025