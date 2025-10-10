В Пловдив - делото срещу Георги Георгиев, обвиняем за причиняване на телесна повреда, принуда и закана с убийство спрямо Дебора Михайлова, продължава с разпита на пострадалата. Подсъдимият, който беше пуснат под гаранция, отказа да коментира случая, съобщи Нова тв.
Днес се очаква Дебора Михайлова да разкаже за случилото се и да отговаря на въпроси на страните по производството. Преди делото тя заяви, че не иска отново да се връща и в спомените си за кошмара. Тя отрече пред журналисти да е махала на Георги в предходното заседание, въпреки клиповете, които изтекоха. В процеса тя ще бъде разпитана в присъствието на психолог.
Делото "Дебора" започна отначало и се води при закрити врати
