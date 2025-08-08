Опит за грабеж на 100 000 лева пред клон на банка в София

Опит за грабеж пред клон на банка в столичния квартал "Дианабат", затова научи bTV от свои източници.
Извършителят е искал да открадне 100 000 лева в кеш, но е заловен.
По информация на bTV парите са били на столични болници. След помощ от граждани полицаите месното районно го задържат в района на местопрестъплението.
1 Ко речи?
13:50 08.08.2025
2 Ха дано
бъдат заловени.
Коментиран от #16
13:51 08.08.2025
3 Простьо
То бива да сте неграмотни, но толкова не бива. Сигурно полицаите са ОТ месТното районно.
Коментиран от #21
13:53 08.08.2025
4 БОЗА
Коментиран от #13
13:54 08.08.2025
5 Коректор
Коментиран от #9, #10
13:54 08.08.2025
6 месното районно го задържат
13:56 08.08.2025
7 Марийке!
Коментиран от #14, #17
13:56 08.08.2025
8 ПЕНСИОНЕР С ЛУПА СТО ДИОПТЪРА
ОБЯВЕНА И В ЕКВИВАЛЕНТЕНТ В €....А..
13:58 08.08.2025
9 таз писачка
До коментар #5 от "Коректор":е най оборотната
задминаваща с много пълнежчета десертчета и притоплени манджи
другите писари
13:58 08.08.2025
10 Сатана Z
До коментар #5 от "Коректор":Колега,не очаквай чудеса от кака Мара.
14:00 08.08.2025
11 ако го съдят догодина
да не го съдят
за пари излезли от обръщение или въздух
14:01 08.08.2025
12 Кви ги пишете бре
Коментиран от #15
14:01 08.08.2025
13 Ама
До коментар #4 от "БОЗА":Така е нашите полЮцаи са на месо,не ги ли виждате ,че са оРанени
14:03 08.08.2025
14 Типичният българин
До коментар #7 от "Марийке!":То и първо районно не месно - имат и вегетарианци и вегани :)
14:05 08.08.2025
15 Ами
До коментар #12 от "Кви ги пишете бре":Тези са от рушветите
14:05 08.08.2025
16 Шишибойко брос
До коментар #2 от "Ха дано":Има да си чакааааш! Братя Шишибойко са незаловими!
14:06 08.08.2025
17 Мислиш ли, че
До коментар #7 от "Марийке!":нещо би могло да я засегне? Скоро може да я видим в БНТ ,нивото е такова.,за съжаление става все по-зле.
14:09 08.08.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Авеее
До коментар #18 от "Не стреляйте по Марийка!":Е то точно тези 90, ако не и 100% колеги пишат зад този псевдоним "МаpияАтанаcoва", колко пъти трябва да се каже това за да го схванете!
Няма такова лице във факти и който не вярва да иде до редакцията им и да се увери😉
Сега не ме питайте, защо се крият зад псевдоними🤣
14:16 08.08.2025
21 Чичо ви
До коментар #3 от "Простьо":Тия са напълно неуки. Първо се пише ДианабаД и после месТното.....
14:22 08.08.2025
22 Боко
14:25 08.08.2025
23 Колега
До коментар #18 от "Не стреляйте по Марийка!":Прочети статията за дупчици под страничните огледала на автомобилите
14:27 08.08.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Жалко
14:49 08.08.2025
26 ИМА ТАКАВА МАРИЯ
14:50 08.08.2025