Опит за грабеж на 100 000 лева пред клон на банка в София

8 Август, 2025 13:47 1 895 26

  • обир-
  • банка-
  • софия-
  • дианабат

Парите са били на столични болници

Опит за грабеж на 100 000 лева пред клон на банка в София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Опит за грабеж пред клон на банка в столичния квартал "Дианабат", затова научи bTV от свои източници.

Извършителят е искал да открадне 100 000 лева в кеш, но е заловен.

По информация на bTV парите са били на столични болници. След помощ от граждани полицаите месното районно го задържат в района на местопрестъплението.


Оценка 4.6 от 7 гласа.
  • 1 Ко речи?

    12 0 Отговор
    Някой вътрешен е изпял. Ама 100 бона без охрана, аре бе!

    13:50 08.08.2025

  • 2 Ха дано

    18 0 Отговор
    И крадците на милиарди
    бъдат заловени.

    Коментиран от #16

    13:51 08.08.2025

  • 3 Простьо

    21 0 Отговор
    "полицаите месното районно“
    То бива да сте неграмотни, но толкова не бива. Сигурно полицаите са ОТ месТното районно.

    Коментиран от #21

    13:53 08.08.2025

  • 4 БОЗА

    11 0 Отговор
    "... месното районно ..." нимоаааа... ;-))))))

    Коментиран от #13

    13:54 08.08.2025

  • 5 Коректор

    17 0 Отговор
    Извинявайте, но не мисля че въобще сте чели статията. Поне да бяхте използвали Chat GPT. "Дианабат", "месното" районно. Много е тъжно.

    Коментиран от #9, #10

    13:54 08.08.2025

  • 6 месното районно го задържат

    14 0 Отговор
    за суджуци

    13:56 08.08.2025

  • 7 Марийке!

    13 0 Отговор
    ДианабаД, а не ДианабаТ!

    Коментиран от #14, #17

    13:56 08.08.2025

  • 8 ПЕНСИОНЕР С ЛУПА СТО ДИОПТЪРА

    12 1 Отговор
    А СУМАТА ЗАЩО НЕ Е
    ОБЯВЕНА И В ЕКВИВАЛЕНТЕНТ В €....А..

    13:58 08.08.2025

  • 9 таз писачка

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Коректор":

    е най оборотната
    задминаваща с много пълнежчета десертчета и притоплени манджи
    другите писари

    13:58 08.08.2025

  • 10 Сатана Z

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Коректор":

    Колега,не очаквай чудеса от кака Мара.

    14:00 08.08.2025

  • 11 ако го съдят догодина

    6 2 Отговор
    дано се сети да каже на съда чрез адвокат
    да не го съдят
    за пари излезли от обръщение или въздух

    14:01 08.08.2025

  • 12 Кви ги пишете бре

    7 0 Отговор
    парите за столични болници в кеш ли са?

    Коментиран от #15

    14:01 08.08.2025

  • 13 Ама

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "БОЗА":

    Така е нашите полЮцаи са на месо,не ги ли виждате ,че са оРанени

    14:03 08.08.2025

  • 14 Типичният българин

    10 0 Отговор

    До коментар #7 от "Марийке!":

    То и първо районно не месно - имат и вегетарианци и вегани :)

    14:05 08.08.2025

  • 15 Ами

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Кви ги пишете бре":

    Тези са от рушветите

    14:05 08.08.2025

  • 16 Шишибойко брос

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ха дано":

    Има да си чакааааш! Братя Шишибойко са незаловими!

    14:06 08.08.2025

  • 17 Мислиш ли, че

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Марийке!":

    нещо би могло да я засегне? Скоро може да я видим в БНТ ,нивото е такова.,за съжаление става все по-зле.

    14:09 08.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Авеее

    7 0 Отговор

    До коментар #18 от "Не стреляйте по Марийка!":

    Е то точно тези 90, ако не и 100% колеги пишат зад този псевдоним "МаpияАтанаcoва", колко пъти трябва да се каже това за да го схванете!
    Няма такова лице във факти и който не вярва да иде до редакцията им и да се увери😉
    Сега не ме питайте, защо се крият зад псевдоними🤣

    14:16 08.08.2025

  • 21 Чичо ви

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Простьо":

    Тия са напълно неуки. Първо се пише ДианабаД и после месТното.....

    14:22 08.08.2025

  • 22 Боко

    4 0 Отговор
    Матриала е неграмотен

    14:25 08.08.2025

  • 23 Колега

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Не стреляйте по Марийка!":

    Прочети статията за дупчици под страничните огледала на автомобилите

    14:27 08.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Жалко

    2 1 Отговор
    Хванаха Робин Худ , искал е да върне парите от рушвети на бедните болни . Иначе от къде пари в брой в болница !?

    14:49 08.08.2025

  • 26 ИМА ТАКАВА МАРИЯ

    0 0 Отговор
    ЛИЧНО МИ Е .......... МНОГО ПЪТИ

    14:50 08.08.2025