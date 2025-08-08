Опит за грабеж на 100 000 лева пред клон на банка в София

Опит за грабеж пред клон на банка в столичния квартал "Дианабат", затова научи bTV от свои източници.

Извършителят е искал да открадне 100 000 лева в кеш, но е заловен.

По информация на bTV парите са били на столични болници. След помощ от граждани полицаите месното районно го задържат в района на местопрестъплението.