СДВР задържа мъж след кражба на микробус в София

Служители на Столичната дирекция на вътрешните работи задържаха 36-годишен мъж, след като открадна микробус в центъра на София тази сутрин. Инцидентът се случи около 10:50 часа на кръстовището между улица "Оборище" и булевард "Евлоги Георгиев", съобщи Илия Кузманов, заместник-началник на Пето районно управление към СДВР.

"Собственикът на микробуса зареждаше търговски обект, когато някой се качи зад волана и подкара превозното средство," обясни Кузманов на брифинг.

Полицията предприе незабавни заградителни мероприятия, включвайки служители от сектор "Специализирани полицейски сили" и колеги от Пето районно управление. За по-малко от час микробусът беше проследен и задържан в района на летище "Васил Левски" - Терминал 2.

36-годишният извършител е известен на МВР с дребни нарушения като подаване на неверни сигнали към номер 112, но досега не е извършвал кражби на превозни средства или други тежки престъпления. Според полицията няма данни за психични или умствени проблеми.

Микробусът е бил отнет с ключове, които собственикът е оставил на таблото по време на зареждането.

По случая е образувано досъдебно производство по член 346 от Наказателния кодекс за кражба. Материалите ще бъдат докладвани в Софийска районна прокуратура за по-нататъшно разследване.

Цялата операция по издирването и задържането на извършителя приключи за около 30 минути, демонстрирайки ефективността на координираните действия между различните структури на СДВР.