Новини
Крими »
СДВР задържа мъж след кражба на микробус в София

СДВР задържа мъж след кражба на микробус в София

11 Август, 2025 17:31 386 4

  • сдвр-
  • мвр-
  • кражба-
  • микробус

36-годишният извършител е известен на МВР

СДВР задържа мъж след кражба на микробус в София - 1
Снимка: МВР
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служители на Столичната дирекция на вътрешните работи задържаха 36-годишен мъж, след като открадна микробус в центъра на София тази сутрин. Инцидентът се случи около 10:50 часа на кръстовището между улица "Оборище" и булевард "Евлоги Георгиев", съобщи Илия Кузманов, заместник-началник на Пето районно управление към СДВР.

"Собственикът на микробуса зареждаше търговски обект, когато някой се качи зад волана и подкара превозното средство," обясни Кузманов на брифинг.

Полицията предприе незабавни заградителни мероприятия, включвайки служители от сектор "Специализирани полицейски сили" и колеги от Пето районно управление. За по-малко от час микробусът беше проследен и задържан в района на летище "Васил Левски" - Терминал 2.

36-годишният извършител е известен на МВР с дребни нарушения като подаване на неверни сигнали към номер 112, но досега не е извършвал кражби на превозни средства или други тежки престъпления. Според полицията няма данни за психични или умствени проблеми.

Микробусът е бил отнет с ключове, които собственикът е оставил на таблото по време на зареждането.

По случая е образувано досъдебно производство по член 346 от Наказателния кодекс за кражба. Материалите ще бъдат докладвани в Софийска районна прокуратура за по-нататъшно разследване.

Цялата операция по издирването и задържането на извършителя приключи за около 30 минути, демонстрирайки ефективността на координираните действия между различните структури на СДВР.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 всичката кир е в софя

    0 0 Отговор
    вече цял живот и уж ги ловели пък после ги пускали....... прокажена страна сме

    17:33 11.08.2025

  • 2 Лошото на демокрацията

    2 0 Отговор
    Вместо да се надуват по медиите че са хванали команча, трябвало е тихо да го закарат някъде, да му счупят краката, и да приключи всичко без да го знаем. После като научат колегите му, ще ВНИМАВАТ щото много боляло казват.

    17:36 11.08.2025

  • 3 Яшаров съм от Банкя

    0 1 Отговор
    големи успехи постигнах с коженото манто, за първи път престъпник лежал в затвор ръководи цялото мвр 🎃

    17:37 11.08.2025

  • 4 има и измамници

    0 0 Отговор
    В Козлодуй върлуваше една изпечена измамница- Мариела Димитрова, която е завлякла много хора с пари и на никой, нищо не е върнала. Сега се укрива в Тетевен. Снаха е на Митко-горския.Нямате представа за какъв мошеник става въпрос. Тетевен внимавайте! Същата се занимава и с телефонни измами.

    17:45 11.08.2025