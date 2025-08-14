Новини
Дрогиран мъж почина в болница в Стара Загора

14 Август, 2025

Всички действия на служителите на реда са документирани с персонални полицейски камери

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

26-годишен мъж е починал в болница в Стара Загора вчера, съобщават от МВР и прокуратурата.

В полицията в града в 18:25 ч. е предаден сигнал от спешния телефон 112, че човек, употребил наркотици, трепери и буйства в района на старозагорската автогара. На място била пратена линейка. Медиците опитали да успокоят неконтактния мъж и да го качат в линейката, но не успели.

Той продължавал да буйства и на място били повикани и полицаи, които помогнали да бъде качен в линейката, за бъде откаран в болница. В 21:15 часа 26-годишния мъж починал в лечебното заведение. Установена е самоличността му. Той е криминално проявен и осъждан. Всички действия на служителите на реда са документирани с персонални полицейски камери.

Разследването за причините за смъртта на мъжа се провежда под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора.

Според показания на свидетели през деня той бил употребил наркотични вещества, поради което буйствал и не се чувствал добре. Не са открити следи от насилие по тялото на починалия. Назначена е съдебномедицинска експертиза.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ужасен

    4 1 Отговор
    край , дано душата му намери покой и е на по - добро място .

    19:12 14.08.2025

  • 2 няма лесен изход

    3 0 Отговор
    Високите дози убиват без отлагане, ниските дози пристрастяват и убиват постепенно с кратко отлагане.

    19:17 14.08.2025

  • 3 Митко Зъркела

    3 0 Отговор
    Фентанила намери поредната блуждаеща душа и я изпрати в рая.

    19:17 14.08.2025

  • 4 Джо

    2 0 Отговор
    Незабавни протести! Как така ще умира!?

    19:19 14.08.2025

  • 5 похвално

    3 0 Отговор
    района е станал макар и малко но по спокоен

    19:24 14.08.2025

  • 6 СТАРАЗАЖГОРСКИТЕ УНИФОРМЕНИ

    2 3 Отговор
    ЗА ДВЕ ГОДИНИ ТРИМА,,УКРОТИХА,, ПО ТОЯ НАЧИН.убийци в униформа.

    19:28 14.08.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор
    Един паразит по малко. Загуба никаква.

    19:28 14.08.2025

  • 8 д-р Хаус

    0 0 Отговор
    Все пак си мисля, че за 2-3 часа е можело в болницата да му дадат налоксон или нещо подобно, което се дава при предозиране..... Да, наркоман е бил, но това не означава, че трябва просто да бъде оставен да умре

    19:35 14.08.2025