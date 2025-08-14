Дрогиран мъж почина в болница в Стара Загора

26-годишен мъж е починал в болница в Стара Загора вчера, съобщават от МВР и прокуратурата.

В полицията в града в 18:25 ч. е предаден сигнал от спешния телефон 112, че човек, употребил наркотици, трепери и буйства в района на старозагорската автогара. На място била пратена линейка. Медиците опитали да успокоят неконтактния мъж и да го качат в линейката, но не успели.

Той продължавал да буйства и на място били повикани и полицаи, които помогнали да бъде качен в линейката, за бъде откаран в болница. В 21:15 часа 26-годишния мъж починал в лечебното заведение. Установена е самоличността му. Той е криминално проявен и осъждан. Всички действия на служителите на реда са документирани с персонални полицейски камери.

Разследването за причините за смъртта на мъжа се провежда под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора.

Според показания на свидетели през деня той бил употребил наркотични вещества, поради което буйствал и не се чувствал добре. Не са открити следи от насилие по тялото на починалия. Назначена е съдебномедицинска експертиза.