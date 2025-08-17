Новини
Мъж уби съпругата си на улица в Пловдив и се простреля

17 Август, 2025 19:10

  • пловдив-
  • квартал столипиново-
  • убийство-
  • съпруга

Обстоятелствата се изясняват

Мъж уби съпругата си на улица в Пловдив и се простреля - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж уби съпругата си в пловдивския квартал „Столипиново“. На място има много полиция и спешна помощ. Сигналът е подаден в 17:10 часа, съобщи бТВ.

Мъжът е криминално проявен. След като е прострелял съпругата си, той се е самопрострелял – в опит да сложи сам край на живота си със същото оръжие. Загиналата жена е на 37 години.

Разследващи от Областната дирекция на полицията в Пловдив изясняват обстоятелствата около тежкото криминално престъпление.

То е станало на улица "Кедър". В момента там са се събрали стотици съседи.

Извършителят е откаран в болница за оказване на спешна медицинска помощ. Местопроизшествието е ограничено, предприети са действия за установяване на цялата фактическа обстановка около случилото се.

Уведомена е Окръжната прокуратура в Пловдив.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ....

    32 2 Отговор
    Избирателите на Винету-ту-тууу....

    Коментиран от #4, #7

    19:15 17.08.2025

  • 2 Тома

    30 0 Отговор
    Две социални помощи по малко

    19:18 17.08.2025

  • 3 са се събрали стотици съседи

    24 2 Отговор
    ясно
    на шиши или тикви електорат

    19:18 17.08.2025

  • 4 Българин

    27 0 Отговор

    До коментар #1 от "....":

    Два паразита по- малко !!!

    19:18 17.08.2025

  • 5 И какво

    20 0 Отговор
    ще ми разследват ? Столипиновецът имал пищов , застрелял жена си и себе си ! Псевдо дейност !

    19:18 17.08.2025

  • 6 РАМЕО И ЖУЛИЕТА

    16 0 Отговор
    Не ги закачайте, те са бъдещето на България.

    19:24 17.08.2025

  • 7 Мими Кучева🐕

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "....":

    Не!Било е политически спор,кого да подкрепят,.ПП-ДБ или Новото начало.🤔🦃🤔

    19:24 17.08.2025

  • 8 Сталин

    28 0 Отговор
    Абе оставете хората на мира да упражняват културните си и етнически ценности

    19:24 17.08.2025

  • 9 Пенчо доктора

    13 0 Отговор
    Кво става с това племе,изпотрепа се?На нас не ни трябва война,само ауди ни стига и някой друг пистолет.

    19:26 17.08.2025

  • 10 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    17 0 Отговор
    Няма нищо лошо в тази новина.
    Една хлебарка е застреляна и по този начин няма да може да роди други 10 хлебарки,
    които ние, българите, ще трябваше да изхранваме...

    19:31 17.08.2025

  • 11 Съвсем ще затриете бре

    5 7 Отговор
    Като се изпотрепват Столипиново кой ще прави българчета

    19:31 17.08.2025

  • 12 Последния Софиянец

    9 0 Отговор
    Ще има Вендети между двата рода.

    19:36 17.08.2025

  • 13 Пловдив

    10 0 Отговор
    Тая помийна яма не е в Пловдив, всяка смърт там е добра за държавата!

    19:37 17.08.2025

  • 14 Браво!

    10 0 Отговор
    Два м@нгала по-малко

    Коментиран от #15

    19:40 17.08.2025

  • 15 допълнение

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Браво!":

    И ОЩЕ ДВАМА В МОРЕТО! ЧУДЕСНО!

    20:05 17.08.2025

  • 16 Отчаян от дереджето в Бг

    2 1 Отговор
    Нямам думи ...

    20:05 17.08.2025

  • 17 Вижте обаче

    4 0 Отговор
    Всички новини са за ромеи

    20:05 17.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Евгени от Алфапласт

    3 0 Отговор
    Цвят: лилав, предполагам. Много зачестиха м.и.н.г.я.н.с.к.и.т.е престъпления нещо. Да не би да има някакви указания от тиквето и сфинчо, за които не знаем?...🤔

    20:06 17.08.2025

  • 20 Без име

    3 0 Отговор
    Да се избият помежду си тия човекоподобни!

    20:07 17.08.2025