Мъж уби съпругата си на улица в Пловдив и се простреля

Мъж уби съпругата си в пловдивския квартал „Столипиново“. На място има много полиция и спешна помощ. Сигналът е подаден в 17:10 часа, съобщи бТВ.
Мъжът е криминално проявен. След като е прострелял съпругата си, той се е самопрострелял – в опит да сложи сам край на живота си със същото оръжие. Загиналата жена е на 37 години.
Разследващи от Областната дирекция на полицията в Пловдив изясняват обстоятелствата около тежкото криминално престъпление.
То е станало на улица "Кедър". В момента там са се събрали стотици съседи.
Извършителят е откаран в болница за оказване на спешна медицинска помощ. Местопроизшествието е ограничено, предприети са действия за установяване на цялата фактическа обстановка около случилото се.
Уведомена е Окръжната прокуратура в Пловдив.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ....
Коментиран от #4, #7
19:15 17.08.2025
2 Тома
19:18 17.08.2025
3 са се събрали стотици съседи
на шиши или тикви електорат
19:18 17.08.2025
4 Българин
До коментар #1 от "....":Два паразита по- малко !!!
19:18 17.08.2025
5 И какво
19:18 17.08.2025
6 РАМЕО И ЖУЛИЕТА
19:24 17.08.2025
7 Мими Кучева🐕
До коментар #1 от "....":Не!Било е политически спор,кого да подкрепят,.ПП-ДБ или Новото начало.🤔🦃🤔
19:24 17.08.2025
8 Сталин
19:24 17.08.2025
9 Пенчо доктора
19:26 17.08.2025
10 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Една хлебарка е застреляна и по този начин няма да може да роди други 10 хлебарки,
които ние, българите, ще трябваше да изхранваме...
19:31 17.08.2025
11 Съвсем ще затриете бре
19:31 17.08.2025
12 Последния Софиянец
19:36 17.08.2025
13 Пловдив
19:37 17.08.2025
14 Браво!
Коментиран от #15
19:40 17.08.2025
15 допълнение
До коментар #14 от "Браво!":И ОЩЕ ДВАМА В МОРЕТО! ЧУДЕСНО!
20:05 17.08.2025
16 Отчаян от дереджето в Бг
20:05 17.08.2025
17 Вижте обаче
20:05 17.08.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Евгени от Алфапласт
20:06 17.08.2025
20 Без име
20:07 17.08.2025