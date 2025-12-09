Новини
Antikor.ua: Доведеният син на украинския посланик в България е арестуван след жестоко убийство във Виена

9 Декември, 2025 05:31, обновена 9 Декември, 2025 06:01

19-годишният Богдан Ринжук е задържан в Одеса

Antikor.ua: Доведеният син на украинския посланик в България е арестуван след жестоко убийство във Виена - 1
Жертвата Данило Кузмин, Снимка: YouTube
Факти Факти

В разследването на убийството във Виена на 21-годишния Данило Кузмин, син на заместник-кмета на Харков, се появи нов заподозрян – 19-годишният Богдан Ринжук, син на известния бизнесмен от Черновци Иван Ринжук, пише antikor.ua

Според информация на медията, Богдан Ринжук е арестуван в Одеса, след като се е завърнал в Украйна през Унгария. От 2022 г. младият мъж е живял в Австрия, където е учил заедно с починалия Данило Кузмин. Разследването го смята за евентуален информатор и съучастник в престъплението.

Бащата на заподозрения, Иван Ринжук, е известен в Черновци като „краля на пазара“. Неговата бизнес империя включва множество компании в търговския сектор. През 2011 г. правоохранителните органи го обвиняват в подкуп (в размер на 250 000 щатски долара), незаконно обогатяване за милиарди гривни и иззети бижута на стойност 24 милиона гривни от компанията „Джема“.

Мащехата на Богдан, Олеся Илашчук, е настоящ посланик на Украйна в България. От 2010 до 2015 г. тя ръководеше гореспоменатата компания „Джема“. Назначаването ѝ на дипломатическа позиция беше съпроводено със скандал заради връзките ѝ с бизнеса на Ринжук.

На фона на истории за диаманти, криптовалути, високи позиции и луксозен начин на живот, случаят с убийството на студента в Австрия наподобява сюжета на завладяващ трилър.

Инвеститорът в криптовалути Данило Кузмин е бил измъчван и убит, след като е бил подмамен в капан заради богатството си, пише The Sun.

Тялото му е намерено изгорено на задната седалка на Mercedes в квартал Донаущат във Виена.

Твърди се, че е бил измъчван, преди да бъде изгорен в семейната си кола. 21-годишниятмъж е син на Сергей Кузмин - заместник-кмет на украинския град Харков.

Данило е живял и учил във Виена.

Семейството му и близък познат са подали сигнали за изчезването му, след като той внезапно е спрял да отговаря на телефона си.

Полицията съобщава, че случаят е до голяма степен разкрит, след като следователите са идентифицирали двама украински заподозрени на възраст 19 и 45 години.

Двамата бяха арестувани в Украйна на 29 ноември по международни заповеди за арест, три дни след като тялото на Данило беше намерено.

Полицията работи съвместно с украинските власти и Европол, за да открие извършителите.

Австрийските и украинските медии съобщиха, че по-младият заподозрян е учил в същия университет като Данило.

Записи от охранителни камери от подземния паркинг на луксозния хотел Sofitel на 25 ноември показват няколко мъже, обграждащи жертвата, като свидетели по-късно съобщават за голямо петно ​​от кръв на стълбището.

Според съдебни експерти тялото на Данило е било около 80% изгорено.

Върху тялото му е имало масивна травма от тъп предмет, включително наранявания на главата и счупени зъби.

Разследващите смятат, че той е починал от задушаване или топлинен шок.

Полицията съобщава, че Данило е бил натикан на задната седалка на семейния си Mercedes и е бил откаран до градината в Донаущат.

Превозното средство е било подпалено с бензин.

Спешните служби са открили тялото му едва след като пожарникарите са потушили пламъците, като експертите са изключили техническа неизправност, тъй като дизеловият автомобил е бил полят с бензин.

Служителите са извадили разтопена туба с гориво от задната седалка, закупена от бензиностанция във Виена

Записи от видеонаблюдението от станцията показват, че един от заподозрените е купил две туби бензин преди убийството.

Австрийската полиция твърди, че значителни суми са изчезнали от портфейлите с криптовалута на Данило около времето на нападението, докато един от задържаните е бил намерен с голяма сума щатски долари.

Началникът на държавната криминална служба на Виена, полковник Герхард Винклер, заяви, че разследващите предполагат финансов мотив и са изключили всякакъв политически контекст.

Украинските медии съобщиха, че Данило е бил държан в превозното средство няколко часа и е бил измъчван, докато не разкрие кодовете за достъп до крипто сметките си.

Полицията смята, че колата е била подпалена заедно с него след признанията му.

Заподозрените са арестувани в пристанищния град Одеса ден след завръщането им в страната.

Специалното звено КОРД е съдействало за задържането им.

Съд разпореди и двамата мъже да бъдат задържани за 40 дни.

Мъжете ще бъдат преследвани в Украйна, след като австрийските власти се съгласиха да прехвърлят случая.

Убийство на Данило идва, след като телата на руския криптомилионер Новак и съпругата му бяха открити в бетон, след като са били отвлечени и принудени да гледат как ги измъчват.

Двамата изчезнаха през октомври и бяха намерени захвърлени в пустинята в Дубай, след като предполагаемите убийци – всички руски граждани – са се опитали да получат достъп до богатството на от 380 милиона паунда.

Новак е бил осъден за измама през 2020 г. и е излежал шест години в колония с общ режим.

Твърди се, че е мамил инвеститори от Китай, Близкия изток и други страни, като е набрал около 500 милиона долара (380 милиона британски лири) с обещания за големи технологични партньорства.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Винкело

    42 1 Отговор
    Само да отбележим: единият от героите през 2020 осъден, излежал 6 години, а октомври миналата година утрепан в Дубай. Машина времени? Както и да е.
    Ей за такива хора - диаманти, милиони, подкупи, присъди наужким, Дубай, Виена, гинат в окопите простите украинци.

    Коментиран от #5

    06:14 09.12.2025

  • 2 Сивчо

    24 1 Отговор
    Путин е виновен;)

    06:15 09.12.2025

  • 3 Олеся е Сексолок преподавател

    12 7 Отговор
    По практика! Тоя син ие доведен! Тя не се занимава с крими деяния!

    Коментиран от #7

    06:17 09.12.2025

  • 4 Българин....

    19 1 Отговор
    Преди 60 години младите имаха уважение към старите и помагаха .сега убиват и измъчват!Прекалено много Демо-Крадци!

    06:18 09.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Доказано

    11 2 Отговор
    Майкюша !

    06:20 09.12.2025

  • 7 Ахаха

    13 1 Отговор

    До коментар #3 от "Олеся е Сексолок преподавател":

    Нямам спомен проституцията да е легална в България..

    06:21 09.12.2025

  • 8 Те такива работи не правят Уукраинци!?

    21 2 Отговор
    Те са много Хрисими и Почтени хора!

    06:21 09.12.2025

  • 9 Защо

    22 0 Отговор
    това л@йно не е в окопа ?

    06:22 09.12.2025

  • 10 Шиши

    22 2 Отговор
    А пък мен украинската посланиЧКА ме закичи с медал за храброст от Украйна. Пред всички телевизии и мисирки. Не на омразата

    06:22 09.12.2025

  • 11 123456

    26 0 Отговор
    Изпратете го на фронта - там има кой да го съди , справедливо !

    06:27 09.12.2025

  • 12 Тест

    15 0 Отговор
    После окрите не били фанатици

    06:30 09.12.2025

  • 13 Ууукрите са престъпници!

    22 0 Отговор
    Същата посланичка от занаята награди Шиши с най-високото ууукраинско отличие… Ууукрайна тепърва ще изнася още престъпност в света!!!

    06:34 09.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този синковец

    21 1 Отговор
    Трябваше да избяга при "маминка" в посолството. Шиши и Дани нямаше с пръст да го докоснат поне докато падне Зеленото.

    06:35 09.12.2025

  • 16 Пеевски

    16 2 Отговор
    Това са ми приятели!
    Не ги закачайте!
    Те са добри хора!
    Олесия много я бива!

    Коментиран от #17

    06:40 09.12.2025

  • 17 Българин.....

    9 0 Отговор

    До коментар #16 от "Пеевски":

    Дращи. Смучи. Вие на умряло. Кът хищна хиена в леглото!

    06:44 09.12.2025

  • 18 Георг умното

    10 0 Отговор
    Каква позиция ще вземе?
    Чака обаждане от Пеевски!

    06:49 09.12.2025

  • 19 Руски, украински, нашенски, китайски,

    5 0 Отговор
    американски, западни, все тая какви, пълно е с изроди, заслужаващи смъртна присъда.

    06:52 09.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Нели коя е, бе,

    1 4 Отговор

    До коментар #14 от "Персона нон грата":

    крепостнико??? 🤣🤣🤣🤣 Вие нали щяхте да се местите в Омск?

    Коментиран от #27

    06:54 09.12.2025

  • 22 ООрана държава

    8 0 Отговор
    Що не са на фронта тия келемета

    06:54 09.12.2025

  • 23 Ццц

    5 0 Отговор
    Не може да си дете на член на бандата на клоуна и да не си престъпник и ти. На гората ли да се метнеш?

    06:57 09.12.2025

  • 24 Хаха

    9 0 Отговор
    Украинската измeт е навсякъде. Путин ще ги изтребе до крак, тая cган мръсна.

    06:57 09.12.2025

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    6 0 Отговор
    Укро ценности :
    "17:05 ч. 08.04.2025 г. Трагедия с българин във Великобритания – украинец е обвинен в убийството на 20-годишния Методи Петров Иванов. Сънародникът ни е бил нападнат от 31-годишния Андрий Ужик близо до кея в морския курорт Богнор в петък вечер."

    06:58 09.12.2025

  • 26 Вместо Нели

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Персона нон грата":

    Да се чете « БЕЛИ»

    06:59 09.12.2025

  • 27 На мащехата

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Нели коя е, бе,":

    Катерицата!

    07:01 09.12.2025

  • 28 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    6 0 Отговор
    "17 годишен украинец на 22 ноември в Студентски град по хулигански подбуди умишлено умъртвил Я. К., като го намушкал с нож в областта на лявото бедро, засягайки големи кръвоносни съдове и предизвиквайки остра кръвозагуба. "

    07:03 09.12.2025

  • 29 Въпрос

    5 0 Отговор
    Пеевски ще върне ли медала за храброст към Украйна?

    07:04 09.12.2025

  • 30 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    4 1 Отговор
    Къде сте бе ПО ПЕЙКИ 🤔❓
    Айде пейте дитирамби за смелите укри дето ни пазели от льошия Путин‼️‼️‼️

    07:05 09.12.2025

  • 31 Всеки уважаващ себе си

    3 0 Отговор
    Журналист, не би изтрил 14ти
    При такова тежко престъпление, дори и мащеха, никой не би държал за посланник! Съпруга е на бащата на убиеца!
    Не на насилието!
    Не на цензурата!

    Коментиран от #35

    07:10 09.12.2025

  • 32 Ха ха ха

    3 0 Отговор
    Ненапразно вицепрезидент Джей Си Ванс каза че бедните украинци и децата им умират на фронта, а богатите са плъзнали из Европа и света и ако отидеш в Монте Карло и Монако повече от половината луксозни коли са с украински номера и карани от младежи. И на нас ни готвят същото нашите и ако не внимаваме и не ги изметем , ще ни убият децата.

    Коментиран от #34

    07:12 09.12.2025

  • 33 Я да припомним сега!

    3 0 Отговор
    Кой получи ордени за Особени заслуги към Украйна от бившата консултантка-сексоложка и настоящ посланик на Украйна в БГ-Олеся Илащчук...?!
    ХА?!
    Ама това май бяха Ортаците-
    Борисов и Пеевски...!

    07:16 09.12.2025

  • 34 Леко да те поправя!

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Ха ха ха":

    Да!
    Това същото бе казано!
    НО!
    Не от Джей Си Ванс!
    А от....Синът на Тръмп-
    Тръмп-Младши!

    07:21 09.12.2025

  • 35 И сега?!

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Всеки уважаващ себе си":

    С какви очи сексоложката-Олеся Илашчук,ще се пъне пред микрофоните за...,,руското насилие над украинците"...?!

    07:23 09.12.2025

  • 36 мунчу

    2 0 Отговор
    една нагла украинска мутра с джип за малко да ме прегази на пешеходна пътека
    те наште мутри са овчици в сравнение с тия...

    07:24 09.12.2025