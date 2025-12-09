Antikor.ua: Доведеният син на украинския посланик в България е арестуван след жестоко убийство във Виена

В разследването на убийството във Виена на 21-годишния Данило Кузмин, син на заместник-кмета на Харков, се появи нов заподозрян – 19-годишният Богдан Ринжук, син на известния бизнесмен от Черновци Иван Ринжук, пише antikor.ua

Според информация на медията, Богдан Ринжук е арестуван в Одеса, след като се е завърнал в Украйна през Унгария. От 2022 г. младият мъж е живял в Австрия, където е учил заедно с починалия Данило Кузмин. Разследването го смята за евентуален информатор и съучастник в престъплението.

Бащата на заподозрения, Иван Ринжук, е известен в Черновци като „краля на пазара“. Неговата бизнес империя включва множество компании в търговския сектор. През 2011 г. правоохранителните органи го обвиняват в подкуп (в размер на 250 000 щатски долара), незаконно обогатяване за милиарди гривни и иззети бижута на стойност 24 милиона гривни от компанията „Джема“.

Мащехата на Богдан, Олеся Илашчук, е настоящ посланик на Украйна в България. От 2010 до 2015 г. тя ръководеше гореспоменатата компания „Джема“. Назначаването ѝ на дипломатическа позиция беше съпроводено със скандал заради връзките ѝ с бизнеса на Ринжук.

На фона на истории за диаманти, криптовалути, високи позиции и луксозен начин на живот, случаят с убийството на студента в Австрия наподобява сюжета на завладяващ трилър.

Инвеститорът в криптовалути Данило Кузмин е бил измъчван и убит, след като е бил подмамен в капан заради богатството си, пише The Sun.

Тялото му е намерено изгорено на задната седалка на Mercedes в квартал Донаущат във Виена.

Твърди се, че е бил измъчван, преди да бъде изгорен в семейната си кола. 21-годишниятмъж е син на Сергей Кузмин - заместник-кмет на украинския град Харков.

Данило е живял и учил във Виена.

Семейството му и близък познат са подали сигнали за изчезването му, след като той внезапно е спрял да отговаря на телефона си.

Полицията съобщава, че случаят е до голяма степен разкрит, след като следователите са идентифицирали двама украински заподозрени на възраст 19 и 45 години.

Двамата бяха арестувани в Украйна на 29 ноември по международни заповеди за арест, три дни след като тялото на Данило беше намерено.

Полицията работи съвместно с украинските власти и Европол, за да открие извършителите.

Австрийските и украинските медии съобщиха, че по-младият заподозрян е учил в същия университет като Данило.

Записи от охранителни камери от подземния паркинг на луксозния хотел Sofitel на 25 ноември показват няколко мъже, обграждащи жертвата, като свидетели по-късно съобщават за голямо петно ​​от кръв на стълбището.

Според съдебни експерти тялото на Данило е било около 80% изгорено.

Върху тялото му е имало масивна травма от тъп предмет, включително наранявания на главата и счупени зъби.

Разследващите смятат, че той е починал от задушаване или топлинен шок.

Полицията съобщава, че Данило е бил натикан на задната седалка на семейния си Mercedes и е бил откаран до градината в Донаущат.

Превозното средство е било подпалено с бензин.

Спешните служби са открили тялото му едва след като пожарникарите са потушили пламъците, като експертите са изключили техническа неизправност, тъй като дизеловият автомобил е бил полят с бензин.

Служителите са извадили разтопена туба с гориво от задната седалка, закупена от бензиностанция във Виена

Записи от видеонаблюдението от станцията показват, че един от заподозрените е купил две туби бензин преди убийството.

Австрийската полиция твърди, че значителни суми са изчезнали от портфейлите с криптовалута на Данило около времето на нападението, докато един от задържаните е бил намерен с голяма сума щатски долари.

Началникът на държавната криминална служба на Виена, полковник Герхард Винклер, заяви, че разследващите предполагат финансов мотив и са изключили всякакъв политически контекст.

Украинските медии съобщиха, че Данило е бил държан в превозното средство няколко часа и е бил измъчван, докато не разкрие кодовете за достъп до крипто сметките си.

Полицията смята, че колата е била подпалена заедно с него след признанията му.

Заподозрените са арестувани в пристанищния град Одеса ден след завръщането им в страната.

Специалното звено КОРД е съдействало за задържането им.

Съд разпореди и двамата мъже да бъдат задържани за 40 дни.

Мъжете ще бъдат преследвани в Украйна, след като австрийските власти се съгласиха да прехвърлят случая.

Убийство на Данило идва, след като телата на руския криптомилионер Новак и съпругата му бяха открити в бетон, след като са били отвлечени и принудени да гледат как ги измъчват.

Двамата изчезнаха през октомври и бяха намерени захвърлени в пустинята в Дубай, след като предполагаемите убийци – всички руски граждани – са се опитали да получат достъп до богатството на от 380 милиона паунда.

Новак е бил осъден за измама през 2020 г. и е излежал шест години в колония с общ режим.

Твърди се, че е мамил инвеститори от Китай, Близкия изток и други страни, като е набрал около 500 милиона долара (380 милиона британски лири) с обещания за големи технологични партньорства.