Antikor.ua: Доведеният син на украинския посланик в България е арестуван след жестоко убийство във Виена

В разследването на убийството във Виена на 21-годишния Данило Кузмин, син на заместник-кмета на Харков, се появи нов заподозрян – 19-годишният Богдан Ринжук, син на известния бизнесмен от Черновци Иван Ринжук, пише antikor.ua
Според информация на медията, Богдан Ринжук е арестуван в Одеса, след като се е завърнал в Украйна през Унгария. От 2022 г. младият мъж е живял в Австрия, където е учил заедно с починалия Данило Кузмин. Разследването го смята за евентуален информатор и съучастник в престъплението.
Бащата на заподозрения, Иван Ринжук, е известен в Черновци като „краля на пазара“. Неговата бизнес империя включва множество компании в търговския сектор. През 2011 г. правоохранителните органи го обвиняват в подкуп (в размер на 250 000 щатски долара), незаконно обогатяване за милиарди гривни и иззети бижута на стойност 24 милиона гривни от компанията „Джема“.
Мащехата на Богдан, Олеся Илашчук, е настоящ посланик на Украйна в България. От 2010 до 2015 г. тя ръководеше гореспоменатата компания „Джема“. Назначаването ѝ на дипломатическа позиция беше съпроводено със скандал заради връзките ѝ с бизнеса на Ринжук.
На фона на истории за диаманти, криптовалути, високи позиции и луксозен начин на живот, случаят с убийството на студента в Австрия наподобява сюжета на завладяващ трилър.
Инвеститорът в криптовалути Данило Кузмин е бил измъчван и убит, след като е бил подмамен в капан заради богатството си, пише The Sun.
Тялото му е намерено изгорено на задната седалка на Mercedes в квартал Донаущат във Виена.
Твърди се, че е бил измъчван, преди да бъде изгорен в семейната си кола. 21-годишниятмъж е син на Сергей Кузмин - заместник-кмет на украинския град Харков.
Данило е живял и учил във Виена.
Семейството му и близък познат са подали сигнали за изчезването му, след като той внезапно е спрял да отговаря на телефона си.
Полицията съобщава, че случаят е до голяма степен разкрит, след като следователите са идентифицирали двама украински заподозрени на възраст 19 и 45 години.
Двамата бяха арестувани в Украйна на 29 ноември по международни заповеди за арест, три дни след като тялото на Данило беше намерено.
Полицията работи съвместно с украинските власти и Европол, за да открие извършителите.
Австрийските и украинските медии съобщиха, че по-младият заподозрян е учил в същия университет като Данило.
Записи от охранителни камери от подземния паркинг на луксозния хотел Sofitel на 25 ноември показват няколко мъже, обграждащи жертвата, като свидетели по-късно съобщават за голямо петно от кръв на стълбището.
Според съдебни експерти тялото на Данило е било около 80% изгорено.
Върху тялото му е имало масивна травма от тъп предмет, включително наранявания на главата и счупени зъби.
Разследващите смятат, че той е починал от задушаване или топлинен шок.
Полицията съобщава, че Данило е бил натикан на задната седалка на семейния си Mercedes и е бил откаран до градината в Донаущат.
Превозното средство е било подпалено с бензин.
Спешните служби са открили тялото му едва след като пожарникарите са потушили пламъците, като експертите са изключили техническа неизправност, тъй като дизеловият автомобил е бил полят с бензин.
Служителите са извадили разтопена туба с гориво от задната седалка, закупена от бензиностанция във Виена
Записи от видеонаблюдението от станцията показват, че един от заподозрените е купил две туби бензин преди убийството.
Австрийската полиция твърди, че значителни суми са изчезнали от портфейлите с криптовалута на Данило около времето на нападението, докато един от задържаните е бил намерен с голяма сума щатски долари.
Началникът на държавната криминална служба на Виена, полковник Герхард Винклер, заяви, че разследващите предполагат финансов мотив и са изключили всякакъв политически контекст.
Украинските медии съобщиха, че Данило е бил държан в превозното средство няколко часа и е бил измъчван, докато не разкрие кодовете за достъп до крипто сметките си.
Полицията смята, че колата е била подпалена заедно с него след признанията му.
Заподозрените са арестувани в пристанищния град Одеса ден след завръщането им в страната.
Специалното звено КОРД е съдействало за задържането им.
Съд разпореди и двамата мъже да бъдат задържани за 40 дни.
Мъжете ще бъдат преследвани в Украйна, след като австрийските власти се съгласиха да прехвърлят случая.
Убийство на Данило идва, след като телата на руския криптомилионер Новак и съпругата му бяха открити в бетон, след като са били отвлечени и принудени да гледат как ги измъчват.
Двамата изчезнаха през октомври и бяха намерени захвърлени в пустинята в Дубай, след като предполагаемите убийци – всички руски граждани – са се опитали да получат достъп до богатството на от 380 милиона паунда.
Новак е бил осъден за измама през 2020 г. и е излежал шест години в колония с общ режим.
Твърди се, че е мамил инвеститори от Китай, Близкия изток и други страни, като е набрал около 500 милиона долара (380 милиона британски лири) с обещания за големи технологични партньорства.
Ей за такива хора - диаманти, милиони, подкупи, присъди наужким, Дубай, Виена, гинат в окопите простите украинци.
Нямам спомен проституцията да е легална в България..
Не ги закачайте!
Те са добри хора!
Олесия много я бива!
Дращи. Смучи. Вие на умряло. Кът хищна хиена в леглото!
Чака обаждане от Пеевски!
крепостнико??? 🤣🤣🤣🤣 Вие нали щяхте да се местите в Омск?
"17:05 ч. 08.04.2025 г. Трагедия с българин във Великобритания – украинец е обвинен в убийството на 20-годишния Методи Петров Иванов. Сънародникът ни е бил нападнат от 31-годишния Андрий Ужик близо до кея в морския курорт Богнор в петък вечер."
Да се чете « БЕЛИ»
Катерицата!
Айде пейте дитирамби за смелите укри дето ни пазели от льошия Путин‼️‼️‼️
31 Всеки уважаващ себе си
При такова тежко престъпление, дори и мащеха, никой не би държал за посланник! Съпруга е на бащата на убиеца!
Не на насилието!
Не на цензурата!
Не на насилието!
Не на цензурата!
ХА?!
Ама това май бяха Ортаците-
Борисов и Пеевски...!
До коментар #32 от "Ха ха ха":Да!
Това същото бе казано!
НО!
Не от Джей Си Ванс!
А от....Синът на Тръмп-
Тръмп-Младши!
С какви очи сексоложката-Олеся Илашчук,ще се пъне пред микрофоните за...,,руското насилие над украинците"...?!
те наште мутри са овчици в сравнение с тия...
