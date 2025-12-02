Новини
Крими »
Софиянец заплаши родителите си с убийство, искал апартамента

Софиянец заплаши родителите си с убийство, искал апартамента

2 Декември, 2025 13:36 727 2

  • апартамент-
  • заплаха-
  • убийство

С.К. е задържан за срок до 72 часа

Софиянец заплаши родителите си с убийство, искал апартамента - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж е заплашил майка си с убийство на бул. „Мадрид“ в София около 8 часа вчера. Той ѝ казал: ,,Ще те убия, ако не ми припишеш апартамента!‘‘, като я е хванал за лицето и я е одрал с нокти.

Около 08.10 часа С.К. се заканил с убийство на 71-годишния си баща с думите: ,,Ще те убия, ще те заколя!‘‘, като размахвал кухненски нож към него.

Деянията са извършени в условията на домашно насилие.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на прокурор С.К. е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено искане от прокурор в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз бях и после написах това:

    2 2 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента ЗАПЛАТИТЕ на СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ се УВЕЛИЧИХА ТАЗИ ГОДИНА със 70 ПРОЦЕНТА а ОТ ДОГОДИНА ОЩЕ 19 ПРОЦЕНТА??? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА ДА СЕ ПЛАЩА НА ПОЛИЦАИ ВОЕННИ И АДМИНИСТРАЦИЯ. И всичко това ЩЕ ГО ПЛАТИ човека от улицата ,тоест ОБИКНОВЕНИЯ РАБОТЕЩ ЧОВЕК. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. ВРЕМЕ Е ВСИЧКИ МАЧКАНИ ТРУДОВИ ХОРА от мафията на власт ДА ПОТЪРСЯТ СВОИТЕ ИЗКОННИ ЧОВЕШКИ ПРАВА а не да са роби. Тези ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ И АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕ ПЛАЩАТ РАБОТЕЩИТЕ и техните деца са обречени да бъдат роби на полиция и администрация. ИЗЛИЗАМЕ - НЯМА КОЙ ДРУГ ДА ВОДИ ТАЗИ БИТКА ВМЕСТО НАС.

    13:41 02.12.2025

  • 2 гост

    1 0 Отговор
    На такива 10 години в затвора , ако работи ще яде .

    14:02 02.12.2025