Софиянец заплаши родителите си с убийство, искал апартамента

Мъж е заплашил майка си с убийство на бул. „Мадрид“ в София около 8 часа вчера. Той ѝ казал: ,,Ще те убия, ако не ми припишеш апартамента!‘‘, като я е хванал за лицето и я е одрал с нокти.

Около 08.10 часа С.К. се заканил с убийство на 71-годишния си баща с думите: ,,Ще те убия, ще те заколя!‘‘, като размахвал кухненски нож към него.

Деянията са извършени в условията на домашно насилие.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на прокурор С.К. е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено искане от прокурор в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.