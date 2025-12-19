Новини
Собственик на болница в Пловдив задигна 3 млн. лева от свой съдружник

19 Декември, 2025 14:13 779 13

Полицията е предприела мащабни действия за документиране на престъплението, включително преглед на камерите за видеонаблюдение в болницата

Районната прокуратура в Пловдив повдигна обвинение на 52-годишен мъж, един от собствениците на частна АГ-болница в града, за кражба на огромна сума пари. Разследващите разполагат с доказателства, че от каса в лечебното заведение са отнети близо 3,3 милиона лева.

Инцидентът е започнал рано сутринта на 8 декември. Според прокуратурата обвиняемият е влязъл в сградата и е проникнал в кабинета на свой съдружник, като по-късно е осигурил и физическа охрана пред помещението.

"На 8 декември, забележете в 5:00 часа сутринта, обвиняемият влиза в болницата, отключва личния кабинет на пострадалия и се настанява вътре", заяви районният прокурор Петър Петров. По негови думи около 7:00 часа пред вратата на кабинета е била поставена физическа охрана от двама души.

Първоначално е установено, че в касата е имало сума в три вида валута с левова равностойност около милион и 800 хиляди лева. В процеса на разследването обаче са събрани доказателства за обща липса в размер на 3 276 000 лева.

Полицията е предприела мащабни действия за документиране на престъплението, включително преглед на камерите за видеонаблюдение в болницата.

Заместник-директорът на ОДМВР – Пловдив Пламен Иванов потвърди, че разследващите разполагат със солидна доказателствена база.

"Иззети са множество веществени доказателства, изразяващи се в записи от видеокамери. До 17-и декември е извършен голям по обем действия, включително оперативно-издирвателни мероприятия", съобщи Пламен Иванов.

Към момента 52-годишният собственик е привлечен като обвиняем. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата, като се изясняват мотивите и точният механизъм на извършеното деяние в частната клиника.


  • 1 Кирил

    1 0 Отговор
    Лев да има да сме здрави.

    14:18 19.12.2025

  • 2 Сатана Z

    3 0 Отговор
    На запад ако имаш такива пари в брой веднага ше ти повдигнат обвинение в спонсор на терористи или търговия с наркотици ,па ти обяснявай ,че 3 милиона са бакшиш от родилките

    14:19 19.12.2025

  • 3 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    4 0 Отговор
    Повечето банкови клонове не разполагат с такава сума в брой. Смятайте какво дране на пациентите става.

    14:21 19.12.2025

  • 4 да попитам

    5 0 Отговор
    А от какво са тези пари, как са спечелени, че да стоят в кабинета, а не в банка?
    Данъчни декларации, данъци и т.н. има ли попълнени и платени?

    14:21 19.12.2025

  • 5 гост

    3 0 Отговор
    Четиво за честни данъчни служители!

    14:25 19.12.2025

  • 6 възмутен

    5 0 Отговор
    Смятайте тези хора са давали Хипократова клетва .Това е АГ болница , от бебенца съдират кожи .

    14:25 19.12.2025

  • 7 Никой

    1 0 Отговор
    Нещо са сборичкали.

    14:28 19.12.2025

  • 8 Цвете

    2 0 Отговор
    САМО ПИТАМ, ТЕЗИ ПАРИ СА ОТ ПРЕГЛЕДИ И МАНИПУЛАЦИИ НА ПАЦИЕНТИТЕ ЛИ? Я ГЛЕДАЙ ТИ, С КАКВИ СРЕДСТВА РАЗПОЛАГА " ЧАСТНАТА БОЛНИЦА." ? 🤔🙄☹️😉🇧🇬

    14:31 19.12.2025

  • 9 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Тия 3 м,илиона са откраднати 2 пъти!

    Един път от вашия джоб и касата
    и веднъж от също толкова крадливия съдружник!

    14:35 19.12.2025

  • 10 Цвете

    1 0 Отговор
    САМО ПИТАМ, ТЕЗИ ПАРИ СА ОТ ПРЕГЛЕДИ И МАНИПУЛАЦИИ НА ПАЦИЕНТИТЕ ЛИ? Я ГЛЕДАЙ ТИ, С КАКВИ СРЕДСТВА РАЗПОЛАГА " ЧАСТНАТА БОЛНИЦА." ? 🤔🙄☹️😉🇧🇬

14:39 19.12.2025

    14:39 19.12.2025

  • 12 Ауууу

    1 0 Отговор
    Откраднал и то хванали, хубаво! Сега въпроса е защо съдружника му държи над 3 мил в брой, а не са в банка? В банка като са лесно ще ти направят проверка от къде са тия пари и дали са законно придобиди, като ги държиш в брой тия пари са непроходими.

    14:40 19.12.2025

  • 13 Цвете

    1 0 Отговор
    САМО ПИТАМ, ТЕЗИ ПАРИ СА ОТ ПРЕГЛЕДИ И МАНИПУЛАЦИИ НА ПАЦИЕНТИТЕ ЛИ? Я ГЛЕДАЙ ТИ, С КАКВИ СРЕДСТВА РАЗПОЛАГА " ЧАСТНАТА БОЛНИЦА." ? 🤔🙄☹️😉🇧🇬

14:40 19.12.2025

    14:40 19.12.2025