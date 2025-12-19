Собственик на болница в Пловдив задигна 3 млн. лева от свой съдружник

Районната прокуратура в Пловдив повдигна обвинение на 52-годишен мъж, един от собствениците на частна АГ-болница в града, за кражба на огромна сума пари. Разследващите разполагат с доказателства, че от каса в лечебното заведение са отнети близо 3,3 милиона лева.

Инцидентът е започнал рано сутринта на 8 декември. Според прокуратурата обвиняемият е влязъл в сградата и е проникнал в кабинета на свой съдружник, като по-късно е осигурил и физическа охрана пред помещението.

"На 8 декември, забележете в 5:00 часа сутринта, обвиняемият влиза в болницата, отключва личния кабинет на пострадалия и се настанява вътре", заяви районният прокурор Петър Петров. По негови думи около 7:00 часа пред вратата на кабинета е била поставена физическа охрана от двама души.

Първоначално е установено, че в касата е имало сума в три вида валута с левова равностойност около милион и 800 хиляди лева. В процеса на разследването обаче са събрани доказателства за обща липса в размер на 3 276 000 лева.

Полицията е предприела мащабни действия за документиране на престъплението, включително преглед на камерите за видеонаблюдение в болницата.

Заместник-директорът на ОДМВР – Пловдив Пламен Иванов потвърди, че разследващите разполагат със солидна доказателствена база.

"Иззети са множество веществени доказателства, изразяващи се в записи от видеокамери. До 17-и декември е извършен голям по обем действия, включително оперативно-издирвателни мероприятия", съобщи Пламен Иванов.

Към момента 52-годишният собственик е привлечен като обвиняем. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата, като се изясняват мотивите и точният механизъм на извършеното деяние в частната клиника.