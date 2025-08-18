Убиха съпругата на полицай от Първомай, тялото открил синът ѝ

Димитрина Грозева - съпругата на полицая Здравко Грозев от Първомай е била убита снощи. Жената, която е малко над 40 г. е била открита от сина си в банята, наръгана с нож, пише Блиц.

Момчето, което догодина ще бъде абитуриент, е футболист. То се прибирало от мач около 21 ч и се натъкнало на смразяващата гледка.

По това време бащата и съпруг Здравко Грозев в бил на работа в местното районно управление.

Семейството има още едно дете - момиче, която е студентка.

Към момента няма яснота за мотива и кой може да е извършител на престъплението.

По една от версиите нападател е проникнал в къщата, а след като тя се е събудила от шума и се е опитала да го прогони, е била намушкана.

В първомайския квартал "Дебър", където живее семейството, са в потрес. Всички определят Димитрина и Здравко като много добра двойка. Не са имали скандали, заплахи и финансови затруднения.

Жената работи в детската градина в квартала.

По случая работи Криминална полиция, уведомена е и Окръжната прокуратура.