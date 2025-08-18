Новини
18 Август, 2025 13:36 2 270 29

По това време бащата и съпруг Здравко Грозев в бил на работа в местното районно управление

Убиха съпругата на полицай от Първомай, тялото открил синът ѝ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Димитрина Грозева - съпругата на полицая Здравко Грозев от Първомай е била убита снощи. Жената, която е малко над 40 г. е била открита от сина си в банята, наръгана с нож, пише Блиц.

Момчето, което догодина ще бъде абитуриент, е футболист. То се прибирало от мач около 21 ч и се натъкнало на смразяващата гледка.

По това време бащата и съпруг Здравко Грозев в бил на работа в местното районно управление.

Семейството има още едно дете - момиче, която е студентка.

Към момента няма яснота за мотива и кой може да е извършител на престъплението.

По една от версиите нападател е проникнал в къщата, а след като тя се е събудила от шума и се е опитала да го прогони, е била намушкана.

В първомайския квартал "Дебър", където живее семейството, са в потрес. Всички определят Димитрина и Здравко като много добра двойка. Не са имали скандали, заплахи и финансови затруднения.

Жената работи в детската градина в квартала.

По случая работи Криминална полиция, уведомена е и Окръжната прокуратура.


  • 1 Който

    20 11 Отговор
    е дошъл да краде , не носи нож обикновено.....

    13:39 18.08.2025

  • 2 Е,нещо не се връзва

    30 4 Отговор
    Жената била открита от сина си,който се прибирал от мач към 21ч.Но била убита от крадец,защото се събудила.Е ,тя в 20 ч.ли е спала?

    Коментиран от #12

    13:48 18.08.2025

  • 3 Какво като е съпруга на полицай?

    29 3 Отговор
    А че е майка на бъдещ абитуриент има ли значение? И въобще това ли са контурите на престъплението?

    Ако беше съпруга на фелдшер и майка на шахматист как ли щеше да звучи новината?

    13:49 18.08.2025

  • 4 Убиецът е

    14 5 Отговор
    Ушевият! Те са си такива.

    13:49 18.08.2025

  • 5 Бай Тошо

    34 1 Отговор
    При Бай Тошо паркират два танка пред маалата и хващат убиеца за 15 минути.

    Коментиран от #15

    13:51 18.08.2025

  • 6 Хахаха

    14 5 Отговор
    Явно е била гола ...
    Или любовнитът й я е убил, или мъжа й, който ако е бил извън кабинета, почти на 100 % е убиеца

    13:56 18.08.2025

  • 8 хмм

    15 0 Отговор
    Поставяйте си вътрешни резета на вратите, които не могат да се отварят отвън!

    13:58 18.08.2025

  • 9 аз съм аз

    3 4 Отговор
    Фалшива новина!

    13:59 18.08.2025

  • 10 Айде моля

    16 1 Отговор
    Събудена и заклана в банята?? Тука работата смърди . Или ченгето е сгазило лука и сега плаща жена му.

    13:59 18.08.2025

  • 11 МВР служител

    27 0 Отговор
    Ако бяхте вкарали Пеевски и Борисов в затвора и техните роми гледаха какво става с тях, нямаше да в има тази безнаказаност. Пеевски и Борисов са тумор, който е полезен само за рецедивите си, за останалите е вреден и животозастрашаващ. Жалко, че не се намери един магистрат, прокурор, барета или ченге, които да не си затварят очите и устата, а да кажат, че Пеевски и Борисов разполагат с положение и власт, които не им се полага по закон от десет години. Затова когато ги обесят хората, никой няма да бъде виновен

    Коментиран от #18

    14:00 18.08.2025

  • 12 Елементарно, Уотсън!

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Е,нещо не се връзва":

    Вероятно е била по пижама, за да смятат, че е спяла.

    Коментиран от #13

    14:00 18.08.2025

  • 13 Поаро

    6 3 Отговор

    До коментар #12 от "Елементарно, Уотсън!":

    Или пък гола?!!

    Коментиран от #17

    14:03 18.08.2025

  • 14 Съвременните жени

    8 6 Отговор
    Си въобразяват, че могат да изневеряват безнаказано и без последствия. За тяхно съжаление не винаги се оказва така.

    Коментиран от #16

    14:07 18.08.2025

  • 15 бай Той

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "Бай Тошо":

    По твоята логика за 60 минути ще хванат 4-ма убиеца. Социализмът не ти е възпитал критично мислене.

    14:10 18.08.2025

  • 16 хмм

    6 2 Отговор

    До коментар #14 от "Съвременните жени":

    И какви основания имаш да предполагаш изневяра? Или и ти като повечето мъже мислиш, че всички женени си слагат рога?

    Коментиран от #19

    14:11 18.08.2025

  • 17 Ти гол ли спиш?

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Поаро":

    Може да настинеш дори в такъв сезон...

    Коментиран от #23

    14:12 18.08.2025

  • 18 участник в изборния процес

    1 11 Отговор

    До коментар #11 от "МВР служител":

    Като участник в изборния процес най-категорично ти заявявам, че властта, която упражняват депутатите Пеевски, Борисов и още 238 като тях им е дадена от избирателите. Някои избиратели не са доволни, но изборният резултат ги нареди така. Ако ти си участвал в изборния процес ще го знаеш. Сколонен съм да мисля, че не си участвал, както и че не си никакъв служител на МВР. Там са с поне средно образование и тези неща ги знаят.

    Коментиран от #22, #29

    14:14 18.08.2025

  • 19 От друга страна...

    15 0 Отговор

    До коментар #16 от "хмм":

    Трябва да си доста нагъл крадец, за да влезеш в дома на полицай. Тук наистина има нещо съмнително...

    14:16 18.08.2025

  • 20 Убиха? Кои са я убили?

    4 0 Отговор
    Ако убиецът е сам пак ли "убиха" ще напишеш, Марче?

    14:19 18.08.2025

  • 21 гост

    3 0 Отговор
    Коствена жертва...присъдата на Този трябва да бъде само една, изпълнена от мъжа и на жертвата...тогава ще има мир.

    14:27 18.08.2025

  • 22 МВР служител

    7 0 Отговор

    До коментар #18 от "участник в изборния процес":

    Изборният процес с починали и ромски мохамедани?

    14:28 18.08.2025

  • 23 А ти с чорапи

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Ти гол ли спиш?":

    Ли правиш секс?

    Коментиран от #25, #26, #28

    14:29 18.08.2025

  • 24 Стрезов

    6 2 Отговор
    Обикновено първият заподозрян е съпругът.Но,ако е полицай,подозрението отпада и случая се определя като самоубийство,дори и да е наръгана в гърба.

    14:30 18.08.2025

  • 25 Да,

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "А ти с чорапи":

    Слагам си и дългите кубинки отгоре!

    14:31 18.08.2025

  • 26 Сестра Матилда

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "А ти с чорапи":

    Преподобният Били никога не си сваляше чорапите.

    14:36 18.08.2025

  • 27 Жителите на бряг на слоновата кост

    0 0 Отговор
    Са ПОТРЕСЕНИ...

    14:41 18.08.2025

  • 28 Ааа и със...

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "А ти с чорапи":

    Смарт часовник...

    14:44 18.08.2025

  • 29 безпартиен

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "участник в изборния процес":

    Уважаеми участници в изборния процес!Още преди повече от 90 години "мустакатият вожд" на СССР е казал,че НЕ Е ВАЖНО НАРОДЪТ КАК ЩЕ ГЛАСУВА А КОЙ КАК ЩЕ БРОИ! Малко след него "великият кормчия" е доразвил темата като е казал,че ВЛАСТ СЕ ВЗИМА С ОРЪЖИЕ И СЕ ЗАДЪРЖА С ПИСАЛКАТА!А в по нови времена един бивш кмет на Лондон е обобщил като е казал,че АКО ИЗБОРИТЕ МОЖЕХА ДА ПРОМЕНЯТ НЕЩО, БИХА ГИ ЗАБРАНИЛИ!

    14:49 18.08.2025