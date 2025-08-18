Убиха съпругата на полицай от Първомай, тялото открил синът ѝ

Димитрина Грозева - съпругата на полицая Здравко Грозев от Първомай е била убита снощи. Жената, която е малко над 40 г. е била открита от сина си в банята, наръгана с нож, пише Блиц.
Момчето, което догодина ще бъде абитуриент, е футболист. То се прибирало от мач около 21 ч и се натъкнало на смразяващата гледка.
По това време бащата и съпруг Здравко Грозев в бил на работа в местното районно управление.
Семейството има още едно дете - момиче, която е студентка.
Към момента няма яснота за мотива и кой може да е извършител на престъплението.
По една от версиите нападател е проникнал в къщата, а след като тя се е събудила от шума и се е опитала да го прогони, е била намушкана.
В първомайския квартал "Дебър", където живее семейството, са в потрес. Всички определят Димитрина и Здравко като много добра двойка. Не са имали скандали, заплахи и финансови затруднения.
Жената работи в детската градина в квартала.
По случая работи Криминална полиция, уведомена е и Окръжната прокуратура.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Който
13:39 18.08.2025
2 Е,нещо не се връзва
Коментиран от #12
13:48 18.08.2025
3 Какво като е съпруга на полицай?
Ако беше съпруга на фелдшер и майка на шахматист как ли щеше да звучи новината?
13:49 18.08.2025
4 Убиецът е
13:49 18.08.2025
5 Бай Тошо
Коментиран от #15
13:51 18.08.2025
6 Хахаха
Или любовнитът й я е убил, или мъжа й, който ако е бил извън кабинета, почти на 100 % е убиеца
13:56 18.08.2025
8 хмм
13:58 18.08.2025
9 аз съм аз
13:59 18.08.2025
10 Айде моля
13:59 18.08.2025
11 МВР служител
Коментиран от #18
14:00 18.08.2025
12 Елементарно, Уотсън!
До коментар #2 от "Е,нещо не се връзва":Вероятно е била по пижама, за да смятат, че е спяла.
Коментиран от #13
14:00 18.08.2025
13 Поаро
До коментар #12 от "Елементарно, Уотсън!":Или пък гола?!!
Коментиран от #17
14:03 18.08.2025
14 Съвременните жени
Коментиран от #16
14:07 18.08.2025
15 бай Той
До коментар #5 от "Бай Тошо":По твоята логика за 60 минути ще хванат 4-ма убиеца. Социализмът не ти е възпитал критично мислене.
14:10 18.08.2025
16 хмм
До коментар #14 от "Съвременните жени":И какви основания имаш да предполагаш изневяра? Или и ти като повечето мъже мислиш, че всички женени си слагат рога?
Коментиран от #19
14:11 18.08.2025
17 Ти гол ли спиш?
До коментар #13 от "Поаро":Може да настинеш дори в такъв сезон...
Коментиран от #23
14:12 18.08.2025
18 участник в изборния процес
До коментар #11 от "МВР служител":Като участник в изборния процес най-категорично ти заявявам, че властта, която упражняват депутатите Пеевски, Борисов и още 238 като тях им е дадена от избирателите. Някои избиратели не са доволни, но изборният резултат ги нареди така. Ако ти си участвал в изборния процес ще го знаеш. Сколонен съм да мисля, че не си участвал, както и че не си никакъв служител на МВР. Там са с поне средно образование и тези неща ги знаят.
Коментиран от #22, #29
14:14 18.08.2025
19 От друга страна...
До коментар #16 от "хмм":Трябва да си доста нагъл крадец, за да влезеш в дома на полицай. Тук наистина има нещо съмнително...
14:16 18.08.2025
20 Убиха? Кои са я убили?
14:19 18.08.2025
21 гост
14:27 18.08.2025
22 МВР служител
До коментар #18 от "участник в изборния процес":Изборният процес с починали и ромски мохамедани?
14:28 18.08.2025
23 А ти с чорапи
До коментар #17 от "Ти гол ли спиш?":Ли правиш секс?
Коментиран от #25, #26, #28
14:29 18.08.2025
24 Стрезов
14:30 18.08.2025
25 Да,
До коментар #23 от "А ти с чорапи":Слагам си и дългите кубинки отгоре!
14:31 18.08.2025
26 Сестра Матилда
До коментар #23 от "А ти с чорапи":Преподобният Били никога не си сваляше чорапите.
14:36 18.08.2025
27 Жителите на бряг на слоновата кост
14:41 18.08.2025
28 Ааа и със...
До коментар #23 от "А ти с чорапи":Смарт часовник...
14:44 18.08.2025
29 безпартиен
До коментар #18 от "участник в изборния процес":Уважаеми участници в изборния процес!Още преди повече от 90 години "мустакатият вожд" на СССР е казал,че НЕ Е ВАЖНО НАРОДЪТ КАК ЩЕ ГЛАСУВА А КОЙ КАК ЩЕ БРОИ! Малко след него "великият кормчия" е доразвил темата като е казал,че ВЛАСТ СЕ ВЗИМА С ОРЪЖИЕ И СЕ ЗАДЪРЖА С ПИСАЛКАТА!А в по нови времена един бивш кмет на Лондон е обобщил като е казал,че АКО ИЗБОРИТЕ МОЖЕХА ДА ПРОМЕНЯТ НЕЩО, БИХА ГИ ЗАБРАНИЛИ!
14:49 18.08.2025