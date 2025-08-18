Новини
Задържали са убиеца от Първомай в Студентски град

18 Август, 2025

  • първомай-
  • студентски град-
  • полицай

Задържали са убиеца от Първомай в Студентски град - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

По непотвърдена информация в Студентски град е задържан убиецът от Първомай, съобщи бТВ.

На място има засилено полицейско присъствие, служители на ГДНП и криминалисти.

Съпруга на полицай беше убита в дома ѝ в Първомай при вероятен обир. Тежкото престъпление е станало около полунощ.

Жената е починала от остра кръвозагуба. Тя е имала порезна рана в областта на шията.

На тялото ѝ се е натъкнал синът ѝ, който веднага се обадил на баща си – полицай, който в този момент бил дежурен в районното полицейско управление.

Той работи в районното повече от 20 години, бил е патрулен полицай, а последните пет работи в дежурната част.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БгТопИдиот🇧🇬

    26 6 Отговор
    Е демокрация е бе !!

    Коментиран от #9, #11

    21:52 18.08.2025

  • 2 работят бързо

    32 5 Отговор
    щом е за колега

    21:53 18.08.2025

  • 3 Йсйсйс

    8 9 Отговор
    Фалшива новина! Няма такава случка аз съм от Първомай

    21:55 18.08.2025

  • 4 с големите заплати

    21 5 Отговор
    всеки наркоман знае, че в палицайска къща немой да няма едни 50 000

    21:57 18.08.2025

  • 5 логика

    21 1 Отговор
    След увеличението на заплатите на полицаите, явно и те влязоха в полезрението на ъндърграунда.

    22:01 18.08.2025

  • 6 Перо

    22 0 Отговор
    Жалко, че вече няма Белене за такива бандити!

    22:02 18.08.2025

  • 7 Перо

    17 0 Отговор
    Жалко, че вече няма Белене за такива бандити!

    22:02 18.08.2025

  • 8 Резидента

    3 19 Отговор
    Русофилски истории.

    22:09 18.08.2025

  • 9 Бочко

    5 11 Отговор

    До коментар #1 от "БгТопИдиот🇧🇬":

    По комунистко не съобщаваха такива събития, имаше една радиоточка, но само за блажки събития. Всички писачи тука, щяхте да отдъхвате на Слънчака, до издъхване.

    Коментиран от #13

    22:10 18.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Демокрация

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "БгТопИдиот🇧🇬":

    бЕ-Е-бееее, б-Е-бееее, бЕее-Е-бееее...

    22:20 18.08.2025

  • 12 Лентяй

    0 0 Отговор
    От къде боклука долен знае, че в полицейския дом има кешовица, не декларирана и в недоказуема цифра? По всички етажи на държавната служба- мислете. Има много психясали и скъсали синджира. Няма никакво значение как ще приключи жалкия му безсмислен животец, като ви окепази и занули!

    22:30 18.08.2025

  • 13 Порно

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Бочко":

    По радоточката от време на време имаше съобщения на Главна прокуратура. Например през октомври съобщаваха,че през май същата година някой е извършил убийство,и върховния съд го е осъдил на смърт. Съобщението завършваше с думите - смъртната присъда е изпълнена

    22:31 18.08.2025