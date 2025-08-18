Задържали са убиеца от Първомай в Студентски град

По непотвърдена информация в Студентски град е задържан убиецът от Първомай, съобщи бТВ.
На място има засилено полицейско присъствие, служители на ГДНП и криминалисти.
Съпруга на полицай беше убита в дома ѝ в Първомай при вероятен обир. Тежкото престъпление е станало около полунощ.
Жената е починала от остра кръвозагуба. Тя е имала порезна рана в областта на шията.
На тялото ѝ се е натъкнал синът ѝ, който веднага се обадил на баща си – полицай, който в този момент бил дежурен в районното полицейско управление.
Той работи в районното повече от 20 години, бил е патрулен полицай, а последните пет работи в дежурната част.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БгТопИдиот🇧🇬
Коментиран от #9, #11
21:52 18.08.2025
2 работят бързо
21:53 18.08.2025
3 Йсйсйс
21:55 18.08.2025
4 с големите заплати
21:57 18.08.2025
5 логика
22:01 18.08.2025
6 Перо
22:02 18.08.2025
7 Перо
22:02 18.08.2025
8 Резидента
22:09 18.08.2025
9 Бочко
До коментар #1 от "БгТопИдиот🇧🇬":По комунистко не съобщаваха такива събития, имаше една радиоточка, но само за блажки събития. Всички писачи тука, щяхте да отдъхвате на Слънчака, до издъхване.
Коментиран от #13
22:10 18.08.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Демокрация
До коментар #1 от "БгТопИдиот🇧🇬":бЕ-Е-бееее, б-Е-бееее, бЕее-Е-бееее...
22:20 18.08.2025
12 Лентяй
22:30 18.08.2025
13 Порно
До коментар #9 от "Бочко":По радоточката от време на време имаше съобщения на Главна прокуратура. Например през октомври съобщаваха,че през май същата година някой е извършил убийство,и върховния съд го е осъдил на смърт. Съобщението завършваше с думите - смъртната присъда е изпълнена
22:31 18.08.2025