Опитаха да откраднат близо 18 000 лева от 90-годишен

„Ало” измамници опитаха да откраднат 17 800 лева от 90-годишен мъж в София. Сигнал за случая е подаден на 13 август в 7 районно. Всичко започва преди дни, когато възрастният мъж получава обаждане. Измамниците твърдят че са полицаи и той трябва да им помогне. Измаменият мъж сподели пред екипа на Нова тв, че първо е получил обаждане от "полицай", представил се за комисар Георгиев.

"Той ми каза, че номерът ми е в един списък и предстои обаждане, в което ще ми искат пари", каза възрастният мъж.

След края на разговора последва ново обаждане, но този път от жена.

"Въпросната жена ми каза, че по най-бързия начин трябва да събера 4 хиляди лева, защото на моя братовчедка ѝ предстои операция", добави мъжът.

Възрастният мъж сподели още, че след известно време получил ново обаждане, в което му се казва, че го следят, знаят къде живее, имат ключ от апартамента му и, че ще бъде убит.

"Събра ли ги парите – като ги събереш в една чанта и ще ги хвърлиш през терасата", добавя измаменият.

В рамките на няколко часа т.н. „муле” е задържано от полицията, съобщи инспектор Стефан Попов, началник сектор към СДВР.

Става въпрос за 60-годишен мъж. Част от парите са намерени при самото му задържане, останалата – в жилището му. Мъжът е криминално проявен, неосъждан, обясни инспектор Попов.

Схемата е обичайната – съдействие на полицията за залавяне на телефонни измамници.

Първоначално възрастният човек не се е усъмнил. След като предал парите, се свързал със свои близки и осъзнал, че е жертва на измама, обясни инспектор Попов.

Материалите са докладвани в прокуратурата.

„С мое постановление задържаното лице е привлечено в качеството на обвиняем”, заяви Валентин Добрев, наблюдаващ прокурор. Той е постановил задържане до 72 часа. А от неделя задържаният е с постоянна мярка, постановена от съда.

Продължава работата по случая. Предполага се, че фактическите извършители са в Румъния.

Парите на възрастния мъж бяха върнати още днес.

От полицията съобщиха, че все повече набира скорост друга измама с така наречените „кредити”. При нея извършителите се представят за служители на полицията и под предлог, че някой се опитва да им изтегли парите от банката с фалшиво пълномощно, карат хората да теглят големи суми и да ги предават.