Опитаха да откраднат близо 18 000 лева от 90-годишен

„Ало” измамници опитаха да откраднат 17 800 лева от 90-годишен мъж в София. Сигнал за случая е подаден на 13 август в 7 районно. Всичко започва преди дни, когато възрастният мъж получава обаждане. Измамниците твърдят че са полицаи и той трябва да им помогне. Измаменият мъж сподели пред екипа на Нова тв, че първо е получил обаждане от "полицай", представил се за комисар Георгиев.
"Той ми каза, че номерът ми е в един списък и предстои обаждане, в което ще ми искат пари", каза възрастният мъж.
След края на разговора последва ново обаждане, но този път от жена.
"Въпросната жена ми каза, че по най-бързия начин трябва да събера 4 хиляди лева, защото на моя братовчедка ѝ предстои операция", добави мъжът.
Възрастният мъж сподели още, че след известно време получил ново обаждане, в което му се казва, че го следят, знаят къде живее, имат ключ от апартамента му и, че ще бъде убит.
"Събра ли ги парите – като ги събереш в една чанта и ще ги хвърлиш през терасата", добавя измаменият.
В рамките на няколко часа т.н. „муле” е задържано от полицията, съобщи инспектор Стефан Попов, началник сектор към СДВР.
Става въпрос за 60-годишен мъж. Част от парите са намерени при самото му задържане, останалата – в жилището му. Мъжът е криминално проявен, неосъждан, обясни инспектор Попов.
Схемата е обичайната – съдействие на полицията за залавяне на телефонни измамници.
Първоначално възрастният човек не се е усъмнил. След като предал парите, се свързал със свои близки и осъзнал, че е жертва на измама, обясни инспектор Попов.
Материалите са докладвани в прокуратурата.
„С мое постановление задържаното лице е привлечено в качеството на обвиняем”, заяви Валентин Добрев, наблюдаващ прокурор. Той е постановил задържане до 72 часа. А от неделя задържаният е с постоянна мярка, постановена от съда.
Продължава работата по случая. Предполага се, че фактическите извършители са в Румъния.
Парите на възрастния мъж бяха върнати още днес.
От полицията съобщиха, че все повече набира скорост друга измама с така наречените „кредити”. При нея извършителите се представят за служители на полицията и под предлог, че някой се опитва да им изтегли парите от банката с фалшиво пълномощно, карат хората да теглят големи суми и да ги предават.
1 Последния Софиянец
20:53 18.08.2025
2 Да,бе
20:57 18.08.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Голяма
20:58 18.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Цвете
Коментиран от #9
21:00 18.08.2025
7 ООрана държава
21:02 18.08.2025
8 На тоя
21:03 18.08.2025
9 Герп боклуци
До коментар #6 от "Цвете":Свиквай, тука вилнее голямата гумичка и търка наред
21:03 18.08.2025
10 Асфалтов
21:22 18.08.2025
11 бою и шишо
21:26 18.08.2025
12 Вятовски
Бръмчат из влашко и звънят от там.
Сутрин влизат и вечер се връщат.
ПолЮцията знае, но си трае.
21:30 18.08.2025
13 балък
22:30 18.08.2025