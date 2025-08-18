Новини
Крими »
Опитаха да откраднат близо 18 000 лева от 90-годишен

Опитаха да откраднат близо 18 000 лева от 90-годишен

18 Август, 2025 20:50 1 040 13

  • 90-годишен-
  • ало измама

За няколко часа е задържано „мулето”

Опитаха да откраднат близо 18 000 лева от 90-годишен - 1
Снимка: СДВР
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Ало” измамници опитаха да откраднат 17 800 лева от 90-годишен мъж в София. Сигнал за случая е подаден на 13 август в 7 районно. Всичко започва преди дни, когато възрастният мъж получава обаждане. Измамниците твърдят че са полицаи и той трябва да им помогне. Измаменият мъж сподели пред екипа на Нова тв, че първо е получил обаждане от "полицай", представил се за комисар Георгиев.

"Той ми каза, че номерът ми е в един списък и предстои обаждане, в което ще ми искат пари", каза възрастният мъж.

След края на разговора последва ново обаждане, но този път от жена.

"Въпросната жена ми каза, че по най-бързия начин трябва да събера 4 хиляди лева, защото на моя братовчедка ѝ предстои операция", добави мъжът.

Възрастният мъж сподели още, че след известно време получил ново обаждане, в което му се казва, че го следят, знаят къде живее, имат ключ от апартамента му и, че ще бъде убит.

"Събра ли ги парите – като ги събереш в една чанта и ще ги хвърлиш през терасата", добавя измаменият.

В рамките на няколко часа т.н. „муле” е задържано от полицията, съобщи инспектор Стефан Попов, началник сектор към СДВР.

Става въпрос за 60-годишен мъж. Част от парите са намерени при самото му задържане, останалата – в жилището му. Мъжът е криминално проявен, неосъждан, обясни инспектор Попов.

Схемата е обичайната – съдействие на полицията за залавяне на телефонни измамници.

Първоначално възрастният човек не се е усъмнил. След като предал парите, се свързал със свои близки и осъзнал, че е жертва на измама, обясни инспектор Попов.

Материалите са докладвани в прокуратурата.

„С мое постановление задържаното лице е привлечено в качеството на обвиняем”, заяви Валентин Добрев, наблюдаващ прокурор. Той е постановил задържане до 72 часа. А от неделя задържаният е с постоянна мярка, постановена от съда.

Продължава работата по случая. Предполага се, че фактическите извършители са в Румъния.

Парите на възрастния мъж бяха върнати още днес.

От полицията съобщиха, че все повече набира скорост друга измама с така наречените „кредити”. При нея извършителите се представят за служители на полицията и под предлог, че някой се опитва да им изтегли парите от банката с фалшиво пълномощно, карат хората да теглят големи суми и да ги предават.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 4 Отговор
    На Черноморието една банда украинчета се опита да ме преджоби и като хванах едното как ми бърка в джоба ми скочиха група дебели украинки и го измъкнаха.

    20:53 18.08.2025

  • 2 Да,бе

    6 3 Отговор
    Помагали са му,че няма време да ги похарчи.

    20:57 18.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Голяма

    4 2 Отговор
    простотия .

    20:58 18.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Цвете

    7 0 Отговор
    Защо Триете, АКО СЕ СЛУЧИ НА ВАШИТЕ ВЪЗРАСТНИ БАБА И ДЯДО?????????

    Коментиран от #9

    21:00 18.08.2025

  • 7 ООрана държава

    9 2 Отговор
    За толкова години как не се научихте да не хвърляте пари през терасата като ви се обадят

    21:02 18.08.2025

  • 8 На тоя

    6 1 Отговор
    огромното му шкембе му служи за масичка .

    21:03 18.08.2025

  • 9 Герп боклуци

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Цвете":

    Свиквай, тука вилнее голямата гумичка и търка наред

    21:03 18.08.2025

  • 10 Асфалтов

    1 1 Отговор
    Тия старци от къде вадят тия пари не знам, 203050к ги нямат за нищо

    21:22 18.08.2025

  • 11 бою и шишо

    1 0 Отговор
    крадат от асфалт, съвест нямат

    21:26 18.08.2025

  • 12 Вятовски

    1 0 Отговор
    аловци.
    Бръмчат из влашко и звънят от там.
    Сутрин влизат и вечер се връщат.
    ПолЮцията знае, но си трае.

    21:30 18.08.2025

  • 13 балък

    0 0 Отговор
    Как държавата да налее акъл на такива,които иначе не изпускат новините,а ходят и да гласуват!

    22:30 18.08.2025