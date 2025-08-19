Убиецът на 44-годишната жена от Първомай разкрит заради странното движение на колата му в деня на трагедията

За убийството на 44-годишната жена от Първомай е задържан и обвинен 21-годишен мъж, бивш приятел на дъщерята на жертвата. Това обявиха от прокуратурата. Според източници на NOVA една от уликите, които отвеждат разследващите, МВР и прокуратурата до евентуалния извършител, е странното движение на колата му на 18 август - тогава, когато става убийството. Автомобилът е бил забелязан да се движи по автомагистрала „Тракия” след 02.00 ч. в посока Бургас, а 3 часа по-късно в обратната посока. Същата кола беше иззета снощи от „Студентски град”, където задържаният живее в общежитие.
"Разбрах, че е имало убийство. Някакво момче е намушкало жена. Друго не знам. Той беше от нашето общежитие", сподели студент от квартала.
До малките часове криминалисти извършваха претърсвания и изземвания в общежитието на Ивелин Цветанов на 7-ия етаж на блок 13. Според информация на NOVA оттам са били иззети дрехи, обувки и ножове. А на входа на блока полицаи допускаха само живеещите там.
Задържаният е родом от Варна. В дома му днес никой не ни отвори. За него обаче разказаха съседите му.
„Изненадах се, че става въпрос за наш комшия. Познавам родителите му. Бащата е капитан, майката счетоводител. Те бдяха на детето си”, сподели съседка.
„От малък има буен характер, а сега е студент в София”, смята друг съсед.
Какъв е мотивът на убийството, се очаква да разкрият от МВР и прокуратурата. Младежът е задържан за 72 часа.
1 Трагедия
Коментиран от #4, #9
20:39 19.08.2025
2 Перо
Коментиран от #14
20:50 19.08.2025
3 Яшар
Коментиран от #6
20:56 19.08.2025
4 Първомайски бръмбар
До коментар #1 от "Трагедия":Някъде казаха, че е дъщерята му е била гадже. Турски сериал на ужасите някакъв.
20:56 19.08.2025
5 Тоя би трябвало
20:58 19.08.2025
6 Яшарчо, тези
До коментар #3 от "Яшар":хора не са отжтвоя квартал, недей да мислиш, че българите са като вас, нискочелите...
Коментиран от #7, #8
21:00 19.08.2025
7 Яшар
До коментар #6 от "Яшарчо, тези":Разсмя ме ...не ми се пише за "тия хора"
21:02 19.08.2025
8 Яшар
До коментар #6 от "Яшарчо, тези":Българи ли каза ..там няма българи .. не прави шоу от трагедията...нискочели...хи хи ...щастлив е Незнаещия !
21:05 19.08.2025
9 Перо
До коментар #1 от "Трагедия":Бащата е разбрал, че приятеля на щерката е боклук и е забранил да поддържа връзка с него, но селтика не е могъл да го преживее и я заплашвал! Имал е късмет, че бащата не си е бил в къщи или разбрал това от щерката! Всичко друго е селски, полицейски сценарии, по турски филми!
21:09 19.08.2025
10 Гост
21:20 19.08.2025
11 Как
21:21 19.08.2025
12 МхтоМхто
21:22 19.08.2025
13 Гост
21:26 19.08.2025
14 Шопо
До коментар #2 от "Перо":МВР е ОПГ а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР.
Ще арестуват човека защото колата му се движела странно ?
Това не е доказателство, своеволията на милиционерите нямат край после се чудят защо ги бият.
21:27 19.08.2025