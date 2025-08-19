Новини
Крими »
Убиецът на 44-годишната жена от Първомай разкрит заради странното движение на колата му в деня на трагедията

19 Август, 2025 20:12

21-годишният мъж е задържан за 72 часа

Убиецът на 44-годишната жена от Първомай разкрит заради странното движение на колата му в деня на трагедията - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За убийството на 44-годишната жена от Първомай е задържан и обвинен 21-годишен мъж, бивш приятел на дъщерята на жертвата. Това обявиха от прокуратурата. Според източници на NOVA една от уликите, които отвеждат разследващите, МВР и прокуратурата до евентуалния извършител, е странното движение на колата му на 18 август - тогава, когато става убийството. Автомобилът е бил забелязан да се движи по автомагистрала „Тракия” след 02.00 ч. в посока Бургас, а 3 часа по-късно в обратната посока. Същата кола беше иззета снощи от „Студентски град”, където задържаният живее в общежитие.
"Разбрах, че е имало убийство. Някакво момче е намушкало жена. Друго не знам. Той беше от нашето общежитие", сподели студент от квартала.
До малките часове криминалисти извършваха претърсвания и изземвания в общежитието на Ивелин Цветанов на 7-ия етаж на блок 13. Според информация на NOVA оттам са били иззети дрехи, обувки и ножове. А на входа на блока полицаи допускаха само живеещите там.

Задържаният е родом от Варна. В дома му днес никой не ни отвори. За него обаче разказаха съседите му.

„Изненадах се, че става въпрос за наш комшия. Познавам родителите му. Бащата е капитан, майката счетоводител. Те бдяха на детето си”, сподели съседка.

„От малък има буен характер, а сега е студент в София”, смята друг съсед.

Какъв е мотивът на убийството, се очаква да разкрият от МВР и прокуратурата. Младежът е задържан за 72 часа.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Трагедия

    6 3 Отговор
    Но за сега никой не може да каже защо се е случила трагедията , подбудите и всичко свързано с деянието .

    Коментиран от #4, #9

    20:39 19.08.2025

  • 2 Перо

    22 1 Отговор
    Стига с тия лъжи на некадърните простаци от МВР. Неговата приятелка и дъщеря на жертвата го е разпознала от записите на камерите и тъпаците са се занимавали с вторични разследвания! Сега си присвояват несъществуващи заслуги, могат да му гледат и установяват движението с години назад! Пълна некадърност!

    Коментиран от #14

    20:50 19.08.2025

  • 3 Яшар

    10 6 Отговор
    Не ми се пишат постове под трагедии ..но мисля, че нещата може да са по сложни ...полицията пази честа на колегата си ..но ..този е възможно да си е поискал от бъдещата тъща ..

    Коментиран от #6

    20:56 19.08.2025

  • 4 Първомайски бръмбар

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Трагедия":

    Някъде казаха, че е дъщерята му е била гадже. Турски сериал на ужасите някакъв.

    20:56 19.08.2025

  • 5 Тоя би трябвало

    5 0 Отговор
    до два месеца да не е между живите...

    20:58 19.08.2025

  • 6 Яшарчо, тези

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Яшар":

    хора не са отжтвоя квартал, недей да мислиш, че българите са като вас, нискочелите...

    Коментиран от #7, #8

    21:00 19.08.2025

  • 7 Яшар

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Яшарчо, тези":

    Разсмя ме ...не ми се пише за "тия хора"

    21:02 19.08.2025

  • 8 Яшар

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Яшарчо, тези":

    Българи ли каза ..там няма българи .. не прави шоу от трагедията...нискочели...хи хи ...щастлив е Незнаещия !

    21:05 19.08.2025

  • 9 Перо

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Трагедия":

    Бащата е разбрал, че приятеля на щерката е боклук и е забранил да поддържа връзка с него, но селтика не е могъл да го преживее и я заплашвал! Имал е късмет, че бащата не си е бил в къщи или разбрал това от щерката! Всичко друго е селски, полицейски сценарии, по турски филми!

    21:09 19.08.2025

  • 10 Гост

    0 0 Отговор
    А какъв е мотива? Отмъщение? Кражба? Любов..

    21:20 19.08.2025

  • 11 Как

    0 0 Отговор
    е влязъл в дома въпросния убиец ? Имал е ключ или жената му е отворила вратата ?

    21:21 19.08.2025

  • 12 МхтоМхто

    1 0 Отговор
    МВР действат по начина на Цв.Цв от години. Също и медиите. Хващат някой и му лепват "убиец", " дилър", " крадец" и тн. Без съд и присъда. Ами ако не е той убиеца? Ами ако информацията за ножове, дрехи и кола е невярна? Изчакайте доказателствата, съд и присъда и тогава обявявайте.

    21:22 19.08.2025

  • 13 Гост

    1 0 Отговор
    И то какво излиза. Човек да го хване страх да иде до Бургас и да се върне после! Абе, само аз.ли мисля че тия яко са оглупяли откак им вдигнаха заплатите и ги качиха на БМВта и Горфове?

    21:26 19.08.2025

  • 14 Шопо

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Перо":

    МВР е ОПГ а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР.
    Ще арестуват човека защото колата му се движела странно ?
    Това не е доказателство, своеволията на милиционерите нямат край после се чудят защо ги бият.

    21:27 19.08.2025