След направена забележка за силен шум: Пребиха до смърт фотограф от Генерал Тошево

След направена забележка за силен шум: Пребиха до смърт фотограф от Генерал Тошево

19 Август, 2025

Днес Районният съд в Генерал Тошево наложи мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемия за убийството

След направена забележка за силен шум: Пребиха до смърт фотограф от Генерал Тошево - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

67-годишният фотограф Динко Иванов Георгиев от град Генерал Тошево е бил убит след забележка за силен шум, съобщават от pronewsdobrich.bg, позовавайки се на информация от роднини на починалия.

На 13 август (сряда) около 22:00 часа възниква свада между съседи, която приключва, след като фотографът е повален на земята и оставен в несвяст, разказва синът му Ивайло Георгиев.

До инцидента се е стигнало, след като майка му помолила съседите, които вдигали шум и пушели наргилета, да престанат, защото нарушават спокойствието им. От тяхна страна жената получила словесни нападки. Прибрала се, а малко по-късно в двора излезли съпругът и синът, за да потърсят обяснение за грубия тон. Тогава срещу тях се насочила група от 7-8 човека. Стигнало се до физическа саморазправа, а след като бил подаден сигнал на тел. 112, на място пристигнали полиция и бърза помощ.

Днес Районният съд в Генерал Тошево наложи мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемия за убийството.

Георгиев е добре познат и уважаван сред своите съграждани. Той е бил фоторепортер в местния вестник – първоначално в „Ленински зов“, а след 1990 г. и до днес в „Добруджански глас“.

В продължение на дълги години той поддържа и собствено фотографско ателие в добруджанския град. Освен с художествена фотография се занимава и с изработка на сувенири и уникати, полиграфия и сито-печат.

През последните 15 години Георгиев е член на Контролния съвет на Кооперация „Демокрация“.

Поклонението и опелото ще се състоят на 20 август. От 09:00 до 11:30 часа във фотографското ателие близки, приятели и познати ще могат да си вземат последно сбогом в поклонение, а погребението ще започне в 12:00 часа в местния гробищния парк, съобщават близките.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    62 1 Отговор
    Ама не е правилно да се правят забележки !!! Или ги изпозастрелваш , или си траеш ! Такива са времената !!!

    Коментиран от #29

    21:55 19.08.2025

  • 2 Пак ли

    64 0 Отговор
    Манг.а
    Л.ли ???

    21:56 19.08.2025

  • 3 Хаджи Папурко

    48 0 Отговор
    Индобългари.

    21:56 19.08.2025

  • 4 Гост

    58 1 Отговор
    Това е тъжната истина в държавата на сем. пеефски

    21:57 19.08.2025

  • 5 Ерик Делко циганина

    57 1 Отговор
    Шумните съседи, които дънат чалгия и пушат наргилета са циг анни! Убили са човека, сега няма да има последствия за тях. 24 часа в ареста и освободени. Свидетелите са повече от тяхна страна, ше кажат че фотографа и синът ги нападнали, те се защитавали.

    Коментиран от #11

    21:59 19.08.2025

  • 6 Пачо

    48 0 Отговор
    Забележките не вървят, изстрел в главата и след това още един контролен, само това ги лекува, до крак...

    21:59 19.08.2025

  • 7 Хора,какво става?!

    51 2 Отговор
    Превърнахме се от една спокойна държава,в мутренско гето,в което юмруците и убийствата се раздават безконтролно...!

    22:00 19.08.2025

  • 8 Рей

    10 7 Отговор
    Вика се полиция, или се правят по-дипломатично забележките. Навремето над нас правиха див купон, силно музика, тропаха, свириха на тръба, а имах малки дечица. Качих се, звъннах, помолих ги да намалят, никой ве ме отрази и безпомощно се примирих, а беше вече 2 часа през нощта. Не исках да викам полиция. Но бабата под нас не й издържаха нервите от шума и тя започва да блъска с нещо още по-силно от тези нод нас...тези над нас спряха, ослушаха се, та 30 минути не спря, блъска, чука, те слязоха на пэрвия етаж и й векат пред пржзореца:" Бабче, кво ти стана, тя блэсща, чука без да спре. Тези отгоре се разотидоха...и тя спря.

    22:03 19.08.2025

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    42 0 Отговор
    ОВЦЕ,
    ДОКОГА ЩЕ ВИ МАЧКАТ ????
    .....
    НЯМА ТОЛКОВА ТЪРПЕЛИВО СТАДО !
    .....
    НЕ СЪМ ВЪЗМУТЕН , ЛУД СЪМ !

    22:04 19.08.2025

  • 10 Радка

    6 0 Отговор
    Толкова си можем

    22:04 19.08.2025

  • 11 И само като си представя...

    35 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ерик Делко циганина":

    ...колко са убедителни циганетата,като ги настъпиш...как блещят очи и се оправдават,лъжейки много изкусно...направо да повярваш,че фотографа сам се пребил...!

    22:05 19.08.2025

  • 12 С.м.ър.т

    29 0 Отговор
    З.а. м.а.н.г.л.и.т.е - или ти или ние

    22:05 19.08.2025

  • 13 нашата полюция ни пази

    17 0 Отговор
    бойче с шопара мога да ви пожелая да пукнете по скоро

    22:06 19.08.2025

  • 14 Ивелин Михайлов

    19 0 Отговор
    Поредният сигански атентат!

    22:07 19.08.2025

  • 15 Бойко Българоубиец

    20 1 Отговор
    Моят мургав електорат бие наред по матриала хехе ГЕРБ ПОБЕДА!

    22:08 19.08.2025

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    21 1 Отговор
    А БАТ БОЙКО ВЧЕРА ОТИШЪЛ НА ЦЪРКВА.
    ....МОЛЕЛ СЕ НА СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ
    ЗА 1 КАРУЦА КЮЛЧЕТА

    22:09 19.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Данаил

    13 0 Отговор
    Пак Мръсни М....и който нямат страх от нищо и някой,така ще е докато всеки се е н....л и се крие и чака някой друг да му свърши работата.Къде сте псевдо Патриоти.Трябва въстание

    22:11 19.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 0 Отговор
    ИНТЕРЕСНО Е ЧЕ В " РУСКАТА ОБЩИНА"
    В РЕПУБЛИКА ТАТАРСТАН ИМА И МНОГО МЮСЮЛМАНИ
    КОИТО БИЯТ
    СЪГРЕШИЛИТЕ АЗИАТЦИ ОТ СРЕДНА АЗИЯ
    .....
    ПРОБЛЕМА ЯВНО НЕ Е ВЪВ РЕЛИГИЯТА А В МОРАЛНИТЕ
    И КУЛТУРНИТЕ ЦЕННОСТИ

    22:11 19.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ужас

    16 0 Отговор
    КАКВА Е ТАЗИ ДЪРЖАВА 80 ГОДИШЕН ЧОВЕК ДА ТРЯБВА ДА СЕ РАЗПРАВЯ С ШЕПА НАДРУСАНИ АМЕБИ ,КОИТО ПРАВЯТ ДАНДАНИИ ? КЪДЕ Е ТАЗИ ДЪРЖАВА ? КЪДЕ

    Коментиран от #28

    22:12 19.08.2025

  • 23 Възмутен

    23 0 Отговор
    Чувстват се неуязвими въпросните и безчинстват над българското население. В наше село е същото - кючеци до два нощес, катонаправиш забележка скачат на бой. И не трийте коментари ако претендирате за демократичност!

    22:13 19.08.2025

  • 24 Кой е луд да тръгне

    11 0 Отговор
    срещу избирателите си. Напротив, пазят ги. Иначе как се печелят избори , вече 20 години.

    22:15 19.08.2025

  • 25 Ъъъъ

    12 1 Отговор
    Чакай да напиша за пореден път - В България Човеци няма, останали са само из ро ди! Територията е хубава, хората не стават.

    22:16 19.08.2025

  • 26 Мдаа

    9 1 Отговор
    В други медии пише, че са шайката са роми.

    22:16 19.08.2025

  • 27 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 0 Отговор
    КОГА ЩЕ ПРОЧЕТА В БЪЛГАРСКИТЕ НОВИНИ
    ....
    " В БАШКИРИЯ ВОЛЖКИ БЪЛГАРИ МЮСЮЛМАНИ
    ПРОВЕДОХА ГРАЖДАНСКИ АРЕСТ
    НА РОМИ НАРКОДИЛЪРИ "
    ....
    РАЗБЕРЕТЕ ЧЕ ПОНЯКОГА ИНТЕГРАЦИЯ СИ ИСКА И БОЙ
    .....

    22:18 19.08.2025

  • 28 8383

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ужас":

    Като за 50 % увеличение, толкова.

    22:19 19.08.2025

  • 29 Пепи

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Нещо такова щях и аз да напиша. Прави се забележка само ако имаш огнева мощ.

    22:23 19.08.2025

  • 30 Мдаа

    6 0 Отговор
    Де да имаше на днешно време някой като Чочоолу. Тази напаст щеше да се кротне за дълги години.

    22:35 19.08.2025

  • 31 Тома

    7 0 Отговор
    Нямаш ли автомат срещу циганите не излизайте

    22:40 19.08.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Къде е държавата

    5 0 Отговор
    Явно е извършено престъпление.
    Група напада и убива възрастен съсед.
    Защо има само един задържан?
    Има ли расови мотиви?
    Колко престъпления са извършени и колко обвинения трябва да се повдингат?
    Защо не се сумират присъдите по всички престъпления ?

    22:45 19.08.2025

  • 34 ВЪСТАНИЕ

    3 0 Отговор
    Вдигай се, народе, срещу престъпниците в парламента и сред нас! Това е то народовластие - да вземеш нещата в свои ръце, когато видиш, че тези над теб не се справят.

    22:45 19.08.2025

  • 35 Данко Харсъзина

    2 4 Отговор
    Една заядлива пенция по малко. Загуба никаква. Само ползи.

    Коментиран от #37, #38

    22:45 19.08.2025

  • 36 Защо

    4 0 Отговор
    само един е обвинен,когато убийците са били осем човека/ако може така да се наричат/!!! Докога ще им се разминава на етноса! Българи,събудете се !!! Гласувайте,защото загиваме! Р@м и те ни убиват,политиците ни убиват,държавата ни убива! Догога ще търпим !!!!!!!

    22:47 19.08.2025

  • 37 Кретен

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Данко Харсъзина":

    дано да си следващият.

    22:48 19.08.2025

  • 38 Учуден

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Данко Харсъзина":

    Що се излагаш и провокираш? Ако наистина го мислиш, значи имаш психически проблеми Данче.

    22:48 19.08.2025

  • 39 Данко Харсъзина

    0 3 Отговор
    Две тапи за уши по 20ст. са 40ст. Да пукнеш като куче е върхът на простията.

    22:48 19.08.2025

  • 40 В В.П.

    0 0 Отговор
    Да си утрепеш съседа е долнопробно деяние.Съд ,присъда и дебела кръвнина..за тия свине.

    22:55 19.08.2025

  • 41 В В.П.

    0 0 Отговор
    Селските бекове се напушили до припадък.И убили съседа си..Уникална гадория

    22:57 19.08.2025