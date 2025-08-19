След направена забележка за силен шум: Пребиха до смърт фотограф от Генерал Тошево

67-годишният фотограф Динко Иванов Георгиев от град Генерал Тошево е бил убит след забележка за силен шум, съобщават от pronewsdobrich.bg, позовавайки се на информация от роднини на починалия.
На 13 август (сряда) около 22:00 часа възниква свада между съседи, която приключва, след като фотографът е повален на земята и оставен в несвяст, разказва синът му Ивайло Георгиев.
До инцидента се е стигнало, след като майка му помолила съседите, които вдигали шум и пушели наргилета, да престанат, защото нарушават спокойствието им. От тяхна страна жената получила словесни нападки. Прибрала се, а малко по-късно в двора излезли съпругът и синът, за да потърсят обяснение за грубия тон. Тогава срещу тях се насочила група от 7-8 човека. Стигнало се до физическа саморазправа, а след като бил подаден сигнал на тел. 112, на място пристигнали полиция и бърза помощ.
Днес Районният съд в Генерал Тошево наложи мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемия за убийството.
Георгиев е добре познат и уважаван сред своите съграждани. Той е бил фоторепортер в местния вестник – първоначално в „Ленински зов“, а след 1990 г. и до днес в „Добруджански глас“.
В продължение на дълги години той поддържа и собствено фотографско ателие в добруджанския град. Освен с художествена фотография се занимава и с изработка на сувенири и уникати, полиграфия и сито-печат.
През последните 15 години Георгиев е член на Контролния съвет на Кооперация „Демокрация“.
Поклонението и опелото ще се състоят на 20 август. От 09:00 до 11:30 часа във фотографското ателие близки, приятели и познати ще могат да си вземат последно сбогом в поклонение, а погребението ще започне в 12:00 часа в местния гробищния парк, съобщават близките.
1 Пич
Коментиран от #29
21:55 19.08.2025
2 Пак ли
Л.ли ???
21:56 19.08.2025
3 Хаджи Папурко
21:56 19.08.2025
4 Гост
21:57 19.08.2025
5 Ерик Делко циганина
Коментиран от #11
21:59 19.08.2025
6 Пачо
21:59 19.08.2025
7 Хора,какво става?!
22:00 19.08.2025
8 Рей
22:03 19.08.2025
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДОКОГА ЩЕ ВИ МАЧКАТ ????
.....
НЯМА ТОЛКОВА ТЪРПЕЛИВО СТАДО !
.....
НЕ СЪМ ВЪЗМУТЕН , ЛУД СЪМ !
22:04 19.08.2025
10 Радка
22:04 19.08.2025
11 И само като си представя...
До коментар #5 от "Ерик Делко циганина":...колко са убедителни циганетата,като ги настъпиш...как блещят очи и се оправдават,лъжейки много изкусно...направо да повярваш,че фотографа сам се пребил...!
22:05 19.08.2025
12 С.м.ър.т
22:05 19.08.2025
13 нашата полюция ни пази
22:06 19.08.2025
14 Ивелин Михайлов
22:07 19.08.2025
15 Бойко Българоубиец
22:08 19.08.2025
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....МОЛЕЛ СЕ НА СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ
ЗА 1 КАРУЦА КЮЛЧЕТА
22:09 19.08.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Данаил
22:11 19.08.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
В РЕПУБЛИКА ТАТАРСТАН ИМА И МНОГО МЮСЮЛМАНИ
КОИТО БИЯТ
СЪГРЕШИЛИТЕ АЗИАТЦИ ОТ СРЕДНА АЗИЯ
.....
ПРОБЛЕМА ЯВНО НЕ Е ВЪВ РЕЛИГИЯТА А В МОРАЛНИТЕ
И КУЛТУРНИТЕ ЦЕННОСТИ
22:11 19.08.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ужас
Коментиран от #28
22:12 19.08.2025
23 Възмутен
22:13 19.08.2025
24 Кой е луд да тръгне
22:15 19.08.2025
25 Ъъъъ
22:16 19.08.2025
26 Мдаа
22:16 19.08.2025
27 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
" В БАШКИРИЯ ВОЛЖКИ БЪЛГАРИ МЮСЮЛМАНИ
ПРОВЕДОХА ГРАЖДАНСКИ АРЕСТ
НА РОМИ НАРКОДИЛЪРИ "
....
РАЗБЕРЕТЕ ЧЕ ПОНЯКОГА ИНТЕГРАЦИЯ СИ ИСКА И БОЙ
.....
22:18 19.08.2025
28 8383
До коментар #22 от "Ужас":Като за 50 % увеличение, толкова.
22:19 19.08.2025
29 Пепи
До коментар #1 от "Пич":Нещо такова щях и аз да напиша. Прави се забележка само ако имаш огнева мощ.
22:23 19.08.2025
30 Мдаа
22:35 19.08.2025
31 Тома
22:40 19.08.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Къде е държавата
Група напада и убива възрастен съсед.
Защо има само един задържан?
Има ли расови мотиви?
Колко престъпления са извършени и колко обвинения трябва да се повдингат?
Защо не се сумират присъдите по всички престъпления ?
22:45 19.08.2025
34 ВЪСТАНИЕ
22:45 19.08.2025
35 Данко Харсъзина
Коментиран от #37, #38
22:45 19.08.2025
36 Защо
22:47 19.08.2025
37 Кретен
До коментар #35 от "Данко Харсъзина":дано да си следващият.
22:48 19.08.2025
38 Учуден
До коментар #35 от "Данко Харсъзина":Що се излагаш и провокираш? Ако наистина го мислиш, значи имаш психически проблеми Данче.
22:48 19.08.2025
39 Данко Харсъзина
22:48 19.08.2025
40 В В.П.
22:55 19.08.2025
41 В В.П.
22:57 19.08.2025