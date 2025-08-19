След направена забележка за силен шум: Пребиха до смърт фотограф от Генерал Тошево

67-годишният фотограф Динко Иванов Георгиев от град Генерал Тошево е бил убит след забележка за силен шум, съобщават от pronewsdobrich.bg, позовавайки се на информация от роднини на починалия.

На 13 август (сряда) около 22:00 часа възниква свада между съседи, която приключва, след като фотографът е повален на земята и оставен в несвяст, разказва синът му Ивайло Георгиев.

До инцидента се е стигнало, след като майка му помолила съседите, които вдигали шум и пушели наргилета, да престанат, защото нарушават спокойствието им. От тяхна страна жената получила словесни нападки. Прибрала се, а малко по-късно в двора излезли съпругът и синът, за да потърсят обяснение за грубия тон. Тогава срещу тях се насочила група от 7-8 човека. Стигнало се до физическа саморазправа, а след като бил подаден сигнал на тел. 112, на място пристигнали полиция и бърза помощ.

Днес Районният съд в Генерал Тошево наложи мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемия за убийството.

Георгиев е добре познат и уважаван сред своите съграждани. Той е бил фоторепортер в местния вестник – първоначално в „Ленински зов“, а след 1990 г. и до днес в „Добруджански глас“.

В продължение на дълги години той поддържа и собствено фотографско ателие в добруджанския град. Освен с художествена фотография се занимава и с изработка на сувенири и уникати, полиграфия и сито-печат.

През последните 15 години Георгиев е член на Контролния съвет на Кооперация „Демокрация“.

Поклонението и опелото ще се състоят на 20 август. От 09:00 до 11:30 часа във фотографското ателие близки, приятели и познати ще могат да си вземат последно сбогом в поклонение, а погребението ще започне в 12:00 часа в местния гробищния парк, съобщават близките.