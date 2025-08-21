Новини
82-годишен мъж е задържан за проявена жестокост над куче

21 Август, 2025 20:10 744 34

Случаят е от Лесидрен

82-годишен мъж е задържан за проявена жестокост над куче - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Мъж на 82 години от угърчинското село Лесидрен, област Ловеч, е задържан за проявена жестокост към куче, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Случаят е установен в четвъртък на обед. Действията на служителите от Районното управление в Угърчин са в резултат от разпространени кадри, на които се вижда как възрастният мъж проявява жестокост към кучето си и му причинява тежко увреждане, предаде кореспондентът на БТА в Ловеч Светломира Анастасова.

На мястото незабавно са изпратени полицейски служители, които са извършили оглед. Към момента кучето е живо и му се осигурява ветеринарна помощ, уточняват властите.

По случая е образувано досъдебно производство. Предвижданото наказание е лишаване от свобода от една до пет години и глоба от 1000 до 5000 лв.


  • 1 Васил

    20 3 Отговор
    За тормоз на куче 5 години а за убийство условна.

    Коментиран от #22

    20:13 21.08.2025

  • 2 Феликс Дж

    18 3 Отговор
    Родната ПОЛИЦИЯ ви пази. Пази кучетата, а не данъкоплатците. И тия смешници публикуват такъв вид простотии. Логично е, че го правят защото нищо друго не са свършили. НЕМОЖАЧИ.

    20:14 21.08.2025

  • 3 Софийски селянин,

    13 6 Отговор
    За кучета и котки може,а за прасета не може!!
    Хайде де де,каза Георги Русев в ролята на Дочо Булгуров.
    При соца по нареждане от горе се правеха хайки от ловджии за избиване на кучета..
    Сериозно,няма майтап!

    20:16 21.08.2025

  • 4 Писна ми от тези кучета

    8 0 Отговор
    И украинци ей

    Коментиран от #18

    20:25 21.08.2025

  • 5 Ама естествено

    13 0 Отговор
    Че "на мястото незабавно са изпратени полицейски служители" .......незабавно.....

    20:27 21.08.2025

  • 6 И как точно

    8 3 Отговор
    Този 82-годишен мъж му е причинил това " тежко увреждане" и колко точно е тежко? И като му се осигурява сега ветеринарна помощ има ли здравна осигуровка това куче а ?

    Коментиран от #21

    20:31 21.08.2025

  • 7 Кучето Саяна ли се казва

    3 4 Отговор
    Кучето Саяна ли се казва

    20:32 21.08.2025

  • 9 Защитник на животни

    5 5 Отговор
    Глобите трябва да се увеличат в доста по-голям размер за да се спрат садистите на животни и на хора.

    Коментиран от #13, #26

    20:33 21.08.2025

  • 10 Кариера

    1 2 Отговор
  • 11 Кариера

    1 2 Отговор
    Като Саяна порасне ще стане пътен експерт.

    20:34 21.08.2025

  • 12 Да им го туря аз

    6 1 Отговор
    И на откачените депутати и на сбърканяците от НПО-тата. Израел избива деца със хиляди няма това да им е мисия, за кучетата мислили ....и претенции за хуманност и разумност имали видиш ли

    20:35 21.08.2025

  • 13 И на кои точно

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Защитник на животни":

    животни си "защитник"?

    20:37 21.08.2025

  • 14 Азззззззз

    11 0 Отговор
    Ама чудесно! Дръжте дядото в ареста заради куче, а пуснахте оня с АТВ-то който изпогази хората на Слънчака. Браво на полЮцаите, заловили са страшен престъпник... Как не ги е срам?!

    20:38 21.08.2025

  • 15 ако песа го е нахапал жестоко

    7 1 Отговор
    какво ще е наказанието на песа

    нищо
    както и за стопанина му
    кучкарска държава

    20:40 21.08.2025

  • 16 Ромите Виетнам

    2 1 Отговор
    Кучето дали е отглеждано за домашен любимец или е за изхранване на семейството

    20:41 21.08.2025

  • 17 Предвижданото наказание

    7 0 Отговор
    било лишаване от свобода от една до пет години и глоба от 1000 до 5000 лв. .... И сега да питам: а за длъжностно лице което прикрива че във водата която пием уран има колко е? А за изроодите които в "коалициии на желаещите" ни вкарват колко е? А за тези които цял Плевен без вода оставиха, колко е?

    20:41 21.08.2025

  • 18 Писна ми от тези кучета

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Писна ми от тези кучета":

    и крадливи некадърни тикви и техни избирачи

    20:42 21.08.2025

  • 21 Без здравна осигуровка за куче може

    8 2 Отговор

    До коментар #6 от "И как точно":

    Но за хора не може. Всяко куче е по ценно за законодателя от българина.

    Коментиран от #24

    20:46 21.08.2025

  • 23 Ама и ченгетата са кретени

    4 0 Отговор
    (Действията на служителите от Районното управление в Угърчин са в резултат от разпространени кадри)..... Просто е абсурдно

    20:49 21.08.2025

  • 25 демократ

    2 2 Отговор
    Комунистически от падък сигурно е служел в гранични войски.

    20:51 21.08.2025

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Защитник на животни":

    И да е бездимно и болно, примерно от бяс ако може. И на цялото ти семейство....

    Коментиран от #31

    20:52 21.08.2025

  • 29 Лелеее

    1 0 Отговор
    Значи някой гледа видео и хоп: На мястото незабавно са изпратени полицейски служители

    20:55 21.08.2025

  • 30 Всеки живот

    0 0 Отговор
    Е ценен .Както на човек тъй и на животно.И никой няма право да посяга на живота и здравето на което и да е живо същество!!!

    20:56 21.08.2025

  • 31 Тебе да нахапе

    0 2 Отговор

    До коментар #26 от "Пожелавам ти да те нахапе куче":

    Щото животните разбират кой ги обича и кой ги мрази.....

    20:58 21.08.2025

  • 32 Алеко

    1 1 Отговор
    На министерски съвет да се разгледа казуса с внос на работници от Виетнам и Лаос докато не е станало късно.Адвокатката от телевизията да бъде с ранг министър.Да се увеличи хонорара и затегне контрола на гледачите на уличните кучета и котки.Има случаи да преподават храна предоставена от НПО.Фалшиви документи за прегледи в В.лечебници за осребряване.Всички искаме да срещаме нахранени и здрави кофермани.Гражданите да проявяват сдържаност при описани и остани входове и детски площадки - предупреждават органите.

    21:03 21.08.2025

  • 33 МАЛИИИИИ

    1 1 Отговор
    КАКЪВ КОШМАР КАКВА ТРАГЕДИЯ ДРАГИ ПИШЕЩ КУЧЕ БИТО ЧАКА ГО 82 ГОДИШНИЯТ 3 ГОД. ЗАТВОР ГЛОБА 5000 ЛЕВА. А ОНЯ СЪС АТВ ДРУГИЯ С БАЛОНИТЕ ТРЕТИЯ С ДЖЕТОВЕТЕ И ЦКГАНЧЕТО ВЛЕТЯЛ В РЕЙСА И ОЩЕ И ОЩЕ АРЕСТЧЕ ПРОТАКАНЕ И ПОСЛЕ ПОД ДОМ. АРЕСТ. И НАКРАЯ НА СВОБОДА. КУПУВАТ ВСЕКИ И ВСИЧКО. А ВЛАСТТА СПИ И КРЕДИТИ РЕДИ.

    21:04 21.08.2025

  • 34 1234

    0 0 Отговор
    Него скоро Дядо Господ, ще го съди!!!
    За другите 5000лв глоба(събрана) е добре....

    21:05 21.08.2025