Новини
Крими »
Габриела и Красимир, обвинени за жестоки убийства на животни, остават в ареста

Габриела и Красимир, обвинени за жестоки убийства на животни, остават в ареста

22 Декември, 2025 13:25 395 7

  • габриела сашова-
  • красимир георгиев-
  • измъчване на животни

Следващото заседание по делото е насрочено за 16 януари

Габриела и Красимир, обвинени за жестоки убийства на животни, остават в ареста - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Софийският градски съд остави в ареста Габриела Сашова и 35-годишния Красимир Георгиев, обвинени за тежки престъпления, свързани с мъчение и умъртвяване на животни. Двамата бяха привлечени като обвиняеми през март тази година.

Днес съдът гледа делото срещу тях.

Те могат да обжалват решението на съда.

Следващото заседание по делото е насрочено за 16 януари.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да де

    1 2 Отговор
    Първо кажете кой уби финансовата независимост на България!
    Кой унищожи българската валута!
    За тези престъпници, които са в затвора има съд!
    А за другите?!

    13:28 22.12.2025

  • 2 Препоръчайте

    0 0 Отговор
    Някоя хубава книга за отглеждане на животни?

    13:28 22.12.2025

  • 3 Надзирател

    1 0 Отговор
    Що така, изчезнаха, плъхове и мишки от килията......

    13:35 22.12.2025

  • 4 Павел Пенев

    1 1 Отговор
    Протестите в защита на животните се подклаждат като алтернатива на протестите против модела Борисов Пеевски. Не се връзвайте на тази измамна схема.

    13:37 22.12.2025

  • 5 Сила

    1 1 Отговор
    Малко извън темата ....Много моля , само вижте аутфита" на Костя Копейкин при клане на прасе в некво село !!! Само го вижте как се е облякъл и кажете на какъв прилича ....за простотията с прасето въобще не коментирам !!!

    13:43 22.12.2025

  • 6 Даааааааа

    1 0 Отговор
    Вчера и аз убих едно прасе. След което се гаврих като късах опърлената добре кожа и лапах с руйно червено винце.

    13:47 22.12.2025

  • 7 Тома

    0 0 Отговор
    А педофилите са на свобода

    13:50 22.12.2025