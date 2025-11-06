Новини
Жена изхвърли кученце от шестия етаж в Несебър

6 Ноември, 2025 12:54 1 478 25

Животното било болно

Образувано е досъдебно производство заради смъртта на куче, изхвърлено от шестия етаж на жилищна сграда в Несебър, съобщиха от полицията в Бургас.

Кучето е открито мъртво в двора на кооперацията. Инцидентът е станал вчера, а сигналът е подаден от живущи в сградата, които съобщили за умряло кученце от породата йоркширски териер.

Установено е, че кучето е било изхвърлено от собственичката му - френска гражданка, която обяснила, че животното било болно и затова го е изхвърлила през терасата.

Тествана е за употреба на алкохол, като дрегерът е отчел 1,54 промила. Жената е задържана за срок до 24 часа.

318 души са предадени на съд за насилие срещу животни, неполагане на грижи и организиране на боеве с животни за периода 2019-2024 г., според данни на Върховната касационна прокуратура.

Въпреки сериозния брой случаи, само 9 души са получили ефективни присъди лишаване от свобода за жестокост към животни и причиняване на тяхната смърт.

От всички внесени прокурорски актове, най-често се касае за случаи на причиняване на смърт и увреждания на гръбначни животни – 235 дела, а за неполагане на грижи – 71.

Само три са случаите на организиране и провеждане на боеве с животни.

Законът предвижда различни наказания за тези престъпления:

До 4 години затвор и глоба до 5000 лв. за жестокост към животни и причиняване на тяхната смърт,

До 6 години затвор и глоба до 10 000 лв. за организиране или участие в боеве с животни,

До 3 години затвор, пробация или глоба до 5000 лв. за неполагане на достатъчно грижи за животни, което води до нараняване на човек.

От прокуратурата посочват, че процеси срещу насилие над животни срещат трудности поради факта, че обект на престъплението често са безстопанствени животни, което затруднява събирането на доказателства, като ветеринарни експертизи и показания на свидетели.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дудов

    14 2 Отговор
    Да я осъдят да предоставя безплатни услуги в затвора

    12:57 06.11.2025

  • 2 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    23 4 Отговор
    Майката Земя много изр оди е наплодила.

    12:57 06.11.2025

  • 3 НЕЩО МИ

    4 4 Отговор
    ПАХНЕТ НА ПРЕД МЕНСТРУАЛЕН СИНДРОМ---НО МОЖЕ И ТРУДЕН КЛИМАКС

    12:59 06.11.2025

  • 4 Цвете

    16 2 Отговор
    ДАЛИ Е ФРАНЦУЗОЙКА ИЛИ ДРУГА НАЦИОНАЛНОСТ, ДА СИ ПОНЕСЕ НАКАЗАНИЕТО ЗА ЖЕСТОКОСТТА КЪМ КУЧЕТО. ИМАЛО И ТАКИВА ИДИОТКИ. СЕГА ДА ПОРАБОТИ ,КАТО ХИГИЕНИСТКА. 🥹👎👎👎🥹

    Коментиран от #20

    13:03 06.11.2025

  • 5 Силиций

    10 1 Отговор
    Не че нещо,ама в рОдината пахньет и на шизофрения.

    Коментиран от #7, #21

    13:04 06.11.2025

  • 6 Бай Данчо

    13 1 Отговор
    Французойка родена в Гана

    13:07 06.11.2025

  • 7 магнезии

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "Силиций":

    И НА джендария

    Коментиран от #17, #22

    13:08 06.11.2025

  • 8 чичково червенотиквенече

    0 2 Отговор
    Във Франкия нямат ли кофи за боклук?
    Защо през терасата?

    13:24 06.11.2025

  • 9 Станахме

    9 1 Отговор
    Пристън на отрепки от цял свят!
    Сега и тя след кучето!

    13:24 06.11.2025

  • 10 Сега и тая пача

    11 0 Отговор
    Да полети от 6- я етаж

    13:25 06.11.2025

  • 11 Безобразие!

    13 1 Отговор
    Щом като кучето е нейно, длъжна е да го лекува. Човек мисли преди да си вземе домашен любимец и преценява дали може да се грижи за него, а същои дали може да го обучи така, че животното да не пречи на околните и да не ги застрашава. Аман от безотговорни егоисти!

    Коментиран от #16

    13:26 06.11.2025

  • 12 ТИР

    1 7 Отговор
    И как кучето ще разкаже за отношението на стопанина към него, или двама- трима съчиняват доносче и право в кауша...

    13:28 06.11.2025

  • 13 Айде бе

    4 1 Отговор
    Ми те затова идват в Несебър, да пият и да се плющят. Няма да я съдят, ясно е.

    13:31 06.11.2025

  • 14 Язък

    5 1 Отговор
    Ако някой я беше метнал и нея, щеше да е двойно самоубийство.

    13:32 06.11.2025

  • 15 Кучкар

    3 1 Отговор
    Жалко за кученцето. Дори и болно не заслужава такава смърт. Ако пияната беше през парапета, съжаление няма.

    13:34 06.11.2025

  • 16 Оооо

    4 5 Отговор

    До коментар #11 от "Безобразие!":

    Заклана кокошка 1 година
    Пуйка 2 , Прасе 5 ... айде стига пренасации , за убииства на хора по малко обръщате внимание,,,

    13:35 06.11.2025

  • 17 Лили Иванова

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "магнезии":

    И мулривитамини. Еййй, омръзна ми да ми гледате в чинията 😀

    13:37 06.11.2025

  • 18 Убийците

    2 1 Отговор
    На прасета по Коледа кога?😂😂😂

    13:38 06.11.2025

  • 19 Време е

    2 1 Отговор
    Нашата раса ще се затрие един ден а другите видове ще продъжат напред. Естествен подбор.

    13:38 06.11.2025

  • 20 Що така

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Цвете":

    Кво му е да си хигиенистка ма утко заспала

    13:41 06.11.2025

  • 21 Вика му се

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Силиций":

    БАР дами. Кво очаквате от чалгаджийки.

    13:41 06.11.2025

  • 22 Вика му се

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "магнезии":

    Тарикат - п у тки. Не че игнорираме гейовете, просто сме по-добри.

    13:43 06.11.2025

  • 23 Въййй

    0 0 Отговор
    Спирам коментарите в медиите. Някой ако се интересува от мнението ми знае къде и как да ме намери. Не приемам контакти от третия вид.

    13:50 06.11.2025

  • 24 Макаронената к

    0 0 Отговор
    от шестия етаж с удоволствие

    13:57 06.11.2025

