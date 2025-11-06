Жена изхвърли кученце от шестия етаж в Несебър

Образувано е досъдебно производство заради смъртта на куче, изхвърлено от шестия етаж на жилищна сграда в Несебър, съобщиха от полицията в Бургас.
Кучето е открито мъртво в двора на кооперацията. Инцидентът е станал вчера, а сигналът е подаден от живущи в сградата, които съобщили за умряло кученце от породата йоркширски териер.
Установено е, че кучето е било изхвърлено от собственичката му - френска гражданка, която обяснила, че животното било болно и затова го е изхвърлила през терасата.
Тествана е за употреба на алкохол, като дрегерът е отчел 1,54 промила. Жената е задържана за срок до 24 часа.
318 души са предадени на съд за насилие срещу животни, неполагане на грижи и организиране на боеве с животни за периода 2019-2024 г., според данни на Върховната касационна прокуратура.
Въпреки сериозния брой случаи, само 9 души са получили ефективни присъди лишаване от свобода за жестокост към животни и причиняване на тяхната смърт.
От всички внесени прокурорски актове, най-често се касае за случаи на причиняване на смърт и увреждания на гръбначни животни – 235 дела, а за неполагане на грижи – 71.
Само три са случаите на организиране и провеждане на боеве с животни.
Законът предвижда различни наказания за тези престъпления:
До 4 години затвор и глоба до 5000 лв. за жестокост към животни и причиняване на тяхната смърт,
До 6 години затвор и глоба до 10 000 лв. за организиране или участие в боеве с животни,
До 3 години затвор, пробация или глоба до 5000 лв. за неполагане на достатъчно грижи за животни, което води до нараняване на човек.
От прокуратурата посочват, че процеси срещу насилие над животни срещат трудности поради факта, че обект на престъплението често са безстопанствени животни, което затруднява събирането на доказателства, като ветеринарни експертизи и показания на свидетели.
1 Дудов
12:57 06.11.2025
2 Др.Тодор Живков 🇧🇬
12:57 06.11.2025
3 НЕЩО МИ
12:59 06.11.2025
4 Цвете
Коментиран от #20
13:03 06.11.2025
5 Силиций
Коментиран от #7, #21
13:04 06.11.2025
6 Бай Данчо
13:07 06.11.2025
7 магнезии
До коментар #5 от "Силиций":И НА джендария
Коментиран от #17, #22
13:08 06.11.2025
8 чичково червенотиквенече
Защо през терасата?
13:24 06.11.2025
9 Станахме
Сега и тя след кучето!
13:24 06.11.2025
10 Сега и тая пача
13:25 06.11.2025
11 Безобразие!
Коментиран от #16
13:26 06.11.2025
12 ТИР
13:28 06.11.2025
13 Айде бе
13:31 06.11.2025
14 Язък
13:32 06.11.2025
15 Кучкар
13:34 06.11.2025
16 Оооо
До коментар #11 от "Безобразие!":Заклана кокошка 1 година
Пуйка 2 , Прасе 5 ... айде стига пренасации , за убииства на хора по малко обръщате внимание,,,
13:35 06.11.2025
17 Лили Иванова
До коментар #7 от "магнезии":И мулривитамини. Еййй, омръзна ми да ми гледате в чинията 😀
13:37 06.11.2025
18 Убийците
13:38 06.11.2025
19 Време е
13:38 06.11.2025
20 Що така
До коментар #4 от "Цвете":Кво му е да си хигиенистка ма утко заспала
13:41 06.11.2025
21 Вика му се
До коментар #5 от "Силиций":БАР дами. Кво очаквате от чалгаджийки.
13:41 06.11.2025
22 Вика му се
До коментар #7 от "магнезии":Тарикат - п у тки. Не че игнорираме гейовете, просто сме по-добри.
13:43 06.11.2025
23 Въййй
13:50 06.11.2025
24 Макаронената к
13:57 06.11.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.