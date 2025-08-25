Новини
Задържаха учител за сексуални контакти със седмокласничка в София

25 Август, 2025 18:37 4 109 71

По неофициална информация 30-годишният учител по физическо възпитание 6-7 пъти посещавал хостел с малолетното момиче

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Задържаха учител за педофилия в София, научи NOVA от свои източници.

Акцията е проведена днес от Първо РУ на СДВР. Твърди се, че той имал продължителни сексуални отношения със своя ученичка.

По неофициална информация 30-годишният учител по физическо възпитание 6-7 пъти посещавал хостел с малолетното момиче. По-късно тя подала жалба в полицията.

Момичето е в 7 клас и е на 13 години.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 че някой следи ли обявите във ало ало?

    66 8 Отговор
    цената е 200лв на сеанс, пълно е по обявите с такива от 7 клас!

    Коментиран от #17

    18:40 25.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Варна

    31 42 Отговор
    Учителя по физическо в 5-та езикова гимназия също тормози момичетата, но никой не смее да се оплаче от посегателства защото е някакъв роднина на корумпираната директорка. Агитира горните класове да гласуват за Костадин Костадинов от Възраждане.

    Коментиран от #14

    18:42 25.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Добре го е изработила

    70 1 Отговор
    Тая, а е само 7клас...

    Коментиран от #53

    18:44 25.08.2025

  • 8 ...........

    38 4 Отговор
    Глу-пак!

    18:45 25.08.2025

  • 9 Архимандрисандрит Бибиян

    40 7 Отговор
    Тоя па, стервите мо малко тръгнал на деца да се качва! Овеличете им заплатите на тея даскали бе,немат пари да си платат на спецеалиски!

    18:45 25.08.2025

  • 10 Архимандрисандрит Бибиян

    23 4 Отговор

    До коментар #4 от "айде маро":

    Ма тя Мара е Милен бе бавен!

    18:46 25.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Освалдо Риос

    44 13 Отговор
    И по време на Социализма повечето даскали мъже по физическа култура бяха педофили, ама нямаха пари за хостели по онова време.

    Коментиран от #43, #49

    18:47 25.08.2025

  • 14 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    15 40 Отговор

    До коментар #5 от "Варна":

    Ние от Възраждане обичаме детска плът

    Коментиран от #56

    18:47 25.08.2025

  • 15 Хипотетично

    22 30 Отговор
    Химическа кастрация и нерезът няма оправдание за незнание на възрастта на девойката. По-реалистично е отнемане на педагогически права за учител доживотно. Обаче с нотариус за адвокат ще си издейства шест месечна условна присъда с осем месечен изпитателен срок , а след него е реабилитиран.

    18:47 25.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Да ти го напиша

    16 20 Отговор

    До коментар #3 от "че някой следи ли обявите във ало ало?":

    В ало,ало обявите са за такива като теб. Льохмани,

    Коментиран от #22

    18:48 25.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Нищо

    29 9 Отговор
    необичайно , но премълчавано ! С даскалици те същата работа !

    18:49 25.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Тя ли

    14 3 Отговор
    му е първата ?

    18:51 25.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Що бе

    12 3 Отговор

    До коментар #20 от "Нека да пиша":

    Ти да не му завиждаш,ах тииии

    Коментиран от #27

    18:52 25.08.2025

  • 26 Нека да пиша

    7 10 Отговор

    До коментар #22 от "град КОЗЛОДУЙ":

    То само платен секс ,понеже си грозен чичак, със виснал инструмент,не може да вдигнеш самолета.

    Коментиран от #63

    18:53 25.08.2025

  • 27 Нека да пиша

    6 5 Отговор

    До коментар #25 от "Що бе":

    Не му завиждам,.

    18:54 25.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Бай Данчо

    28 8 Отговор
    Ми прияло му се е агнешко! Видял в интернет че в Хамерика си е практитика и решил да е модерен а не задръстестен рушняк! Ама и момето го е нагласило здраво! Чакало е 6-7 пъти да си прави кефа и когато е имало засечка е ревнало.....

    Коментиран от #67

    19:17 25.08.2025

  • 31 Ако беше ромка и беше родила

    33 0 Отговор
    Всичко щеше да е ТОЧНО

    Коментиран от #46

    19:21 25.08.2025

  • 32 Мишо

    55 1 Отговор
    Ман-густи-те раждат на 12,ама партньорите им никой не ги съди за педофилия...

    19:21 25.08.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Назад в бъдещето

    26 6 Отговор
    В нашия 8-ми клас нямахме една девственица.17 годишна си е направо зряла,ама владееща ковренски номера.Сега ще го натъжат даскала...

    Коментиран от #37, #42

    19:26 25.08.2025

  • 35 Мунчо

    18 9 Отговор
    Аз навремето -преди повече от 35 години страшно много харесвах учителката ми по география! Надървях се та чак ме болеше докато тя показваше с показалката къдие е Африка или Азия! Ама не посмях да и покажа чувствата си! Такива бяха времената! Ако беше сега - да съм и скочил без да я питам !!!!

    19:33 25.08.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ахахаха, ти не го мисли даскала

    17 16 Отговор

    До коментар #34 от "Назад в бъдещето":

    Нищо му няма на даскала. Даже сами ще му идват от тук нататък. Нищо му няма и на момичето, приятелките и са завистливи и са уведомили майката. Секс на тази възраст не е лошо нещо. Учител по физическо на 30 е много добър избор.

    Коментиран от #39, #50

    19:35 25.08.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 ФАКТ

    17 4 Отговор

    До коментар #37 от "Ахахаха, ти не го мисли даскала":

    Ми физическо - креватна гимнастика! Убав спорт!

    19:37 25.08.2025

  • 40 Остап Бендер

    15 0 Отговор

    До коментар #2 от "даскал по физическо":

    Те от ауспуха започват.

    19:39 25.08.2025

  • 41 Рамбо

    32 2 Отговор
    Те ученичките на тая възраст хич не са такова невинни, очите им вече са почнали да шарят.. Не казвам, че е нещо положително, но в целия ромски квартал на Сливен раждания на 12-13 годишна възраст се брои за нормално. Осъден нямабЗащо за едни може, а за други е престъпление?

    19:40 25.08.2025

  • 42 Махленски драми

    21 1 Отговор

    До коментар #34 от "Назад в бъдещето":

    Каква 17-годишна седмокласничка, бе? По-горе пише, че е на 13 г. Други сайтове съобщават, че тя лично е подала жалба. Ама чак след 6-7 посещения в хостел. Не се разбра само дали даскалът е семеен.

    19:41 25.08.2025

  • 43 Вале-каро

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "Освалдо Риос":

    Глупости на търкалета.Да не са луди?При положение ,че имат колежки с десетина години по възрастни ,по които и ние въздишахме.Просто правите пропаганда.Ако е за днес 2025 година ,да това е друго.

    19:41 25.08.2025

  • 44 Бриджит Макрон

    7 1 Отговор
    Не разбирам защо трият коментарите ми :)

    Коментиран от #48

    19:42 25.08.2025

  • 45 Данко Харсъзина

    9 1 Отговор
    Ходилиа в хотелска стая с даскала по физическо да ритат топка. Но учителят си плащал за уроците по физическо. Загубена работа.

    19:43 25.08.2025

  • 46 Верно, бе!

    9 1 Отговор

    До коментар #31 от "Ако беше ромка и беше родила":

    Ама никъде не пише, че не е ромка.

    19:44 25.08.2025

  • 47 Корнелия

    8 2 Отговор
    Умно момиче. Стига с тоя трибинг.

    19:45 25.08.2025

  • 48 Вярно

    7 2 Отговор

    До коментар #44 от "Бриджит Макрон":

    Я кажи как насили Имануел

    19:46 25.08.2025

  • 49 Данко Харсъзина

    10 7 Отговор

    До коментар #13 от "Освалдо Риос":

    По хотелите се сношаваха ученичките. От дискотеката в мазето, направо в стаята в хотела. С батко, с чичко, как дойде. Особено тези от езиковите гимназии. Там беше пожар. По 2-3лв.беше на легло стаята, а ако тази на рецепция е позната, дава ключа без пари. Славни времена.

    19:50 25.08.2025

  • 50 нтвдг

    8 7 Отговор

    До коментар #37 от "Ахахаха, ти не го мисли даскала":

    И на дъщеря ти да се случи същото извра.те.вяк виснал

    Коментиран от #51

    19:51 25.08.2025

  • 51 ахахах

    5 1 Отговор

    До коментар #50 от "нтвдг":

    така е, секса е лошо нещо, ахахаха

    19:54 25.08.2025

  • 52 Ватманяк

    14 8 Отговор
    69-а, по соца, имах съученичка, която кротко си забременя и си роди детенце и завърши остновно като частна ученичка - гледаше си го. Баба ми е родила първото си дете на 16, когато и се е омъжила, второто на 17 и половина. Оженете даскала и го оставете на мира. Ако е било взаимно.

    19:59 25.08.2025

  • 53 Ем.

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Добре го е изработила":

    Според зависи
    Педофилите по принцип си падат по но момичета до максимум 14 годишни
    Знам от опит 😜 защото познавах такъв

    20:33 25.08.2025

  • 54 Чочко

    6 1 Отговор
    Няма ли ваканция за тази...

    20:36 25.08.2025

  • 55 Минчо Празников

    20 1 Отговор
    БАХАХАХА ходила с него на хотел 6-7 пъти и накрая се сетила даподава жалба...

    20:36 25.08.2025

  • 56 Минчо Празников

    6 2 Отговор

    До коментар #14 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    Божанков ти ли си?

    20:40 25.08.2025

  • 57 Минчо Празников

    10 5 Отговор
    Крайно време е или да се промени закона така че подобни отношения да не са незакоони или да се промени системата и да се приемат закони които да задължават родителите да си възпитават децата. Не 13 годишни, виждал съм и 10-11 годишни натокани като магистрали. Е ли нормално това? Ако ще си го търсят сами не трябва да е незаконно.

    20:43 25.08.2025

  • 58 Знаещ

    21 1 Отговор
    По закон блудство, или полов акт с лице под 14 години дори да е с негово съгласие се наказва с ефективен затвор от 2 до 8 години ! Дори 11 годишни циганки забременяват и раждат ! Колко цигани са вкарани в затвора за полови контакти с лица под 14 години???

    Коментиран от #65

    20:58 25.08.2025

  • 59 Директорът на НПМГ

    2 5 Отговор
    Става въпрос за НПМГ, там е евроатлантически нуолиберно и това е било част от обучунието. Ще се измъкве учителят с помощта на Хелзинския комитет и още 3 НПОта на Сорос. Само гледайте цирка.

    Преди години един директор си пращаше голи снимки на ученичките - даже се оказаха виновни те, че са ги получавали нарочно, а той ги изпратил без да иска.

    Коментиран от #66

    21:30 25.08.2025

  • 60 Анонимен

    6 5 Отговор
    Учители педофили - звучи зловещо. Защо се допуска?

    Коментиран от #61

    21:30 25.08.2025

  • 61 Муци

    6 1 Отговор

    До коментар #60 от "Анонимен":

    Изисква се, за да се покажем на Запада, че сме приели ЛГБТ идеогията, иначе няма да дават повече европари.

    Трайте, за доброто на всички е, ако ни одобрят тези с парите - да раздадат малко и на България. Все по-хубаво ще става, само си трайте.

    21:48 25.08.2025

  • 62 Момата чак

    8 0 Отговор
    След 6-7 път ли се е сетила да се оплаче?

    22:09 25.08.2025

  • 63 Баба Вуна

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Нека да пиша":

    Ти като си с много изправен,100процента не знаеш,как се прави.Когато те сърби ухото и го чешеш с пръст,на кое му е хубаво,на ухото или на пръста?

    22:13 25.08.2025

  • 64 МАЛКАТА

    5 0 Отговор
    Много е вдигнала тарифата, не може да плаща чиляка!

    22:32 25.08.2025

  • 65 Я кажи знаещ

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "Знаещ":

    Какво е това Блудство според закона?

    22:46 25.08.2025

  • 66 Всъщност

    4 0 Отговор

    До коментар #59 от "Директорът на НПМГ":

    Той беше тръгнал да става министър на образованието и скандалът се образува и разгоря за една нощ. Смятай как се действа в тези среди. Отказа се и всичко престана за часове. Още е директор, ако беше осъден нямаше как да остане директор.

    22:51 25.08.2025

  • 67 класика

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Бай Данчо":

    Надула е корема и вече не е било възможно да крие.

    22:53 25.08.2025

  • 68 Първо

    2 0 Отговор
    Ходила на хотел с него и то не един път, после се оплакала.

    06:47 26.08.2025

  • 69 Айде сега

    0 0 Отговор
    Физическо при бай Ставри и той да облажи стегнато учителче

    08:40 26.08.2025

  • 70 Фактите

    1 0 Отговор
    Взима пример от Турските си колеги но там ги ползват и за трафик на плазмени боеприпаси.

    10:29 26.08.2025

  • 71 Титак

    1 0 Отговор
    Натопила го е след седмия път... чак когато престанал да плаща. С учителска заплата...толокз.

    16:59 26.08.2025