Поискаха постоянен арест за учителя, обвинен в сексуално посегателство над 13-годишна

Поискаха постоянен арест за учителя, обвинен в сексуално посегателство над 13-годишна

28 Август, 2025 12:42 1 010 17

Сигналът е подаден от самото дете

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Прокуратурата поиска постоянен арест за учителя, обвинен в сексуално посегателство над 13-годишно момиче в София. Очаква се съдът да гледа мярката му за неотклонение.

31-годишен мъж беше задържан, след като седмокласничката подала жалба в полицията. Той е бивш футболист.

По първоначална информация двамата поддържали отношения от средата на втория учебен срок. Престъплението се наказва с лишаване от свобода от 2 до 8 години.


България
  • 1 Сила

    20 3 Отговор
    Ма покажете го тоя сладур , име , фамилия , месторабота , в кое училище" преподава " ....в САЩ всеки педофил е длъжен при промяна на адреса си да се представи на всички съседи в общността и да разкаже какъв е , обществото трябва да познава лицата на тези типове !!!

    12:46 28.08.2025

  • 2 Мъдър е българският народ

    11 1 Отговор
    Сутрин вечер онанизъм, здрав и мощен организъм. Че и затвора ще избегнеш.

    12:47 28.08.2025

  • 3 Що бееее,

    7 1 Отговор
    оставете го малко да подобри генотипа на сиганьете...

    12:55 28.08.2025

  • 4 Замислен

    18 1 Отговор
    "Двамата поддържали отношение два месеца..." Значи и двамата са ,,посягали" към буркана със сладкото но като в къщи-винаги баткото го отнася.,,Не може да си толкова пр@ст" и да не си платиш"К.Брейка

    Коментиран от #15

    12:56 28.08.2025

  • 6 Изглежда

    5 0 Отговор
    супер , спортист и хубавец , но явно глупец !

    13:02 28.08.2025

  • 7 Сила

    17 1 Отговор
    А , току що му видех фейса .....футболистче !!! Момче футболистче , класика !!! Акъл у футболяга , кой е видел или чул ??! Има един дебелак от Банкя , и той футболистче го раздава ....Сесил Каратанчева , помните ли ??!

    13:03 28.08.2025

  • 8 Този

    16 0 Отговор
    трябва да е много ненормален, за да се впусне в такова приключение! Ако момичето не го е натопило нарочно.

    13:05 28.08.2025

  • 9 Дамата

    1 0 Отговор
    От снимката се е врътнала като за плаж. Добър стил, ама с тоя кантар е като сладоледаджийка.

    13:08 28.08.2025

  • 10 Тракиец 🇺🇦

    13 2 Отговор
    Покажете малкото ку-ве което е подържало връзка с учителя си месеци наред и накрая ку-вето е решило да го рекетира за кинти типично по ганьовца и той като не се е подал малкото ку-ве го дало на властите...аман от ку-ви и тяхните проститутски номерца

    Коментиран от #14

    13:20 28.08.2025

  • 11 Светът ще стане добро място

    1 2 Отговор
    Когато се изчисти от този балкански отпадък

    13:24 28.08.2025

  • 12 Амиии

    12 0 Отговор
    Бас хващам, че тази лолитка го е предизвикала някакси и после е решила да му отмъсти по някаква причина? Иначе няма никакво обяснение, защо месеци е ходила с него по хостели и пр.!? Много се съмнявам да я е принуждавал насила? Истината е някъде там и няма да се учудя, ако този изгори данък "обществено мнение", а тази се хване със следващия балък? Много подценяват днешните деца😉

    Коментиран от #16

    13:27 28.08.2025

  • 13 Питам:

    2 0 Отговор
    А спомняте ли си, че навремето имаше един много поучителен за случая френски филм "РИСКОВЕТЕ НА ПРОФЕСИЯТА" ?

    13:36 28.08.2025

  • 14 Малкото

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тракиец 🇺🇦":

    си има родители, които го възпитават. Те носят отговорност какво има в главата му на тази възраст.

    13:42 28.08.2025

  • 15 Странно

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Замислен":

    Добре де, даскала, че е сгазил лука - повече от ясно. Само да попитам, колко от тия забременили ромка до 14 г. възраст са установени и с повдигнати обвиненения за това, което са правили с тия ромки, та да се стигне до бременност. Или той законът не е дискриминационен, но се прилага дискриминационно, за едни се прилага, за други не. Хайде стига, като сте почнали, карайте наред и в маалата, да видим какво ще излезе там.

    Коментиран от #17

    13:59 28.08.2025

  • 16 Най-вероятно

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Амиии":

    Майката, майката на ученичката го е изпържила от яд, че не е оправял нея, а щерка й.

    14:10 28.08.2025

  • 17 Сила

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Странно":

    Той тоя се оказа помаче , от Гоце Делчев , футболистче бил при другото такова , онова малкото човеченце от Микре ...те такъв им е гена , манталитета и религията на тия същества !!!

    14:19 28.08.2025