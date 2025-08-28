Поискаха постоянен арест за учителя, обвинен в сексуално посегателство над 13-годишна

Прокуратурата поиска постоянен арест за учителя, обвинен в сексуално посегателство над 13-годишно момиче в София. Очаква се съдът да гледа мярката му за неотклонение.

31-годишен мъж беше задържан, след като седмокласничката подала жалба в полицията. Той е бивш футболист.

По първоначална информация двамата поддържали отношения от средата на втория учебен срок. Престъплението се наказва с лишаване от свобода от 2 до 8 години.