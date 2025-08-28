Поискаха постоянен арест за учителя, обвинен в сексуално посегателство над 13-годишна

Прокуратурата поиска постоянен арест за учителя, обвинен в сексуално посегателство над 13-годишно момиче в София. Очаква се съдът да гледа мярката му за неотклонение.
31-годишен мъж беше задържан, след като седмокласничката подала жалба в полицията. Той е бивш футболист.
По първоначална информация двамата поддържали отношения от средата на втория учебен срок. Престъплението се наказва с лишаване от свобода от 2 до 8 години.
До коментар #10 от "Тракиец 🇺🇦":си има родители, които го възпитават. Те носят отговорност какво има в главата му на тази възраст.
До коментар #4 от "Замислен":Добре де, даскала, че е сгазил лука - повече от ясно. Само да попитам, колко от тия забременили ромка до 14 г. възраст са установени и с повдигнати обвиненения за това, което са правили с тия ромки, та да се стигне до бременност. Или той законът не е дискриминационен, но се прилага дискриминационно, за едни се прилага, за други не. Хайде стига, като сте почнали, карайте наред и в маалата, да видим какво ще излезе там.
До коментар #12 от "Амиии":Майката, майката на ученичката го е изпържила от яд, че не е оправял нея, а щерка й.
До коментар #15 от "Странно":Той тоя се оказа помаче , от Гоце Делчев , футболистче бил при другото такова , онова малкото човеченце от Микре ...те такъв им е гена , манталитета и религията на тия същества !!!
