Прокуратурата с първа информация за задържания учител педофил в София

26 Август, 2025 16:38 1 536 38

  • учител-
  • секс-
  • ученичка-
  • софия

С оглед тежестта на престъплението и високата степен на обществена опасност на деянието Софийска районна прокуратура е постановила задържането на обвиняемия за срок до 72 часа

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 31-годишен учител в учебно заведение на територията на гр. София.

Причината за това е, че през месец юни 2025 г. и месец юли 2025 г. в гр. София, в хостел, е извършил сексуално престъпление спрямо лице, ненавършило 14-годишна възраст – дете, учащо в същото училище. Правната квалификация на деянието е чл. 151, ал. 1 от НК, за което законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от две до осем години.

С оглед тежестта на престъплението и високата степен на обществена опасност на деянието Софийска районна прокуратура е постановила задържането на обвиняемия за срок до 72 часа с цел внасяне на искане до Софийски районен съд за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.


  • 1 Последния Софиянец

    14 3 Отговор
    Пазете си децата.

    Коментиран от #6

    16:40 26.08.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    21 3 Отговор
    Учителят е българин , нали❗
    Защото при слабоалкохолните напитки това е нормална практика‼️

    16:40 26.08.2025

  • 3 1000

    21 3 Отговор
    14 г. ромка не е малолетна !

    16:41 26.08.2025

  • 4 само питам

    26 8 Отговор
    каква вина има учителя че няква кифла му се е разкрачила няколко пъти?

    виновно ли е магаарето че къса синджира? че някой му се одуупил?

    Коментиран от #8, #19, #21

    16:41 26.08.2025

  • 9 не се стискате плащайте си

    14 3 Отговор
    14 годишните ако знаете как го поемат целия мале мале... даваш 100 кинта и гледаш наживо филма от хамстера.ком

    16:43 26.08.2025

  • 10 град КОЗЛОДУЙ

    10 1 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    молям моля, господине аз като ви чета по цял ден коментарите си мисля че възрастните като вас са със мозък на врабче!

    16:44 26.08.2025

  • 12 Сила

    16 0 Отговор
    "Учителите " по " физическо " са най интелигентната и ерудирана прослойка преподаватели в БГ училищата ....ВИФ му викаха навремето , само провинциалисти и ЦЪРВУЛАНКОВЦИ бяха контингента , физкултурника Цв.Цв. е класически продукт на това" учебно " заведение , институт .....!!!

    16:45 26.08.2025

  • 14 Един

    9 3 Отговор
    Даскалята са по-зле вече и от политиците!
    Трътлести, прости и нагли! Дават им се безумно много пари за безхаберното им отношение към образованието и единственото, което ги интересува е ваканцията и 20те заплати при пенсионирането!
    Да не говорим, че всеки втори от тях е прекрачил закона, като дава частни уроци и е в сивата икономика!

    16:48 26.08.2025

  • 15 бай Бай

    10 1 Отговор
    Що за общи приказки?!
    Давайте името на педофила и училището което е наело такъв уж учител.
    Без конкретика новината е тип една жена каза....

    16:49 26.08.2025

  • 16 Иван

    12 2 Отговор
    Днешната младеж от рано почва да се ...
    Нищо не се казва имало ли е склоняване от страна на учителя.
    Няма да се учудя малката да е завъртяла главата на учителя.

    Коментиран от #20

    16:49 26.08.2025

  • 17 Директора👨‍✈️

    5 4 Отговор
    Дайте име, дайте училище. Такива изроди трябва да бъдат обявявани публично, за да носи срама цял живот, а не да ми го криете и да ми обяснявате, как му се нарушавали правата. Какви права? На кой? Правата на педофил! Пълен смях. Закона какво обикнвено у нас пази престъпниците, педофилите, наркодилърите, убийците...
    Имена, искаме името и снимката. Има кой да се погрижи за него!

    16:53 26.08.2025

  • 18 Българин

    2 2 Отговор
    В София са най добрите училища 🤡💩🤣🤣🤣🤣🤣

    16:54 26.08.2025

  • 19 Марко

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "само питам":

    Само за сведение: хората поверяват децата си на учителите в училищата, за да бъдат обучавани и възпитавани, а не за да правят секс с тях. Сексуалното посегателство над дете под 14 / не само от учители, а и от всички останали граждани/ е углавно престъпление, подлежащо на наказателно преследване. При учителите нещата са още по-тежки, защото секс с ученик е едно от най-грубите нарушения на законовите норми в образователната система, на всички морални правила, задължаващи ни да пазим здравето на децата около нас. Това деяние на учителя е позор и за него, и за училището, в което преподава.
    Толкова от мен.

    Коментиран от #38

    16:59 26.08.2025

  • 20 Крали Марко

    9 5 Отговор

    До коментар #16 от "Иван":

    Малката мръсница я досърбяло и накиснала учителя .Ако не е той,щял е да бъде някой друг.Тя не знае ли ,че е на 14 години и какво не трябва да вършат 14 годишните момичета,а сама изприпкала в хосписа ..

    17:03 26.08.2025

  • 21 Фактите

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "само питам":

    Не приказвай щуротии. Когато едното лице, участвало в сексуален контакт е малолетно, а другият е пълнолетен, пълнолетният носи отговорност. Освен това, даскалът знае закона. Вътре е и с двата крака, дори ученичката да е бхаратка!

    17:06 26.08.2025

  • 22 педа фил

    3 3 Отговор
    руся фил

    17:06 26.08.2025

  • 25 това не е добре а

    6 1 Отговор
    интересно а
    ако беше беше обратно

    даскалицица прелъстила
    момче ненавършило 14-годишна възраст
    щяха ли да споменат случая и да го заметат

    17:17 26.08.2025

  • 27 Случки отпреди 57 и 52 години

    3 4 Отговор
    Разказани от моя възрастна роднина, интелигентна и почтена жена. Нейното основно училище е в центъра на София. В 8-и клас дошъл нов учител по трудово обучение. Позволявал си да подхвърля двусмислени забележки в час. Осмокласниците вече не са малки, долавяли циничния подтекст. След края на учебната година се разбрало,че същият мъж пресрещнал на ул. "Граф Игнатиев" една от съученичките на моята роднина. Тя се похвалила, че я е видял през витрината на кръчмата, в която бил с приятели и излязъл, за да я пресрещне. Поканил я да седне с тях и тя приела. Била едно от най-простичките момичета в класа им, дъщеря на пощенски раздавач. Не се знае какви отношения е имала впоследствие с този "учител", но се разбрало, че през следващата лятна ваканция тръгнала да обикаля България на автостоп с пълнолетен младеж, а след още 1 година я омъжили, защото забременяла. И тя не била стока, но на даскала прави ли му чест да кани в кръчма момиче, ненавършило 15 г.? Все отнякъде се е започнало, за да кривне тя от правия път.

    17:18 26.08.2025

  • 29 Директора👨‍✈️

    4 1 Отговор
    В коментарите под такива теми, може да се види падението на нацията. В по-голямата си част разбира се. Не обобщавам тотално. Има и свестни хора, но повечето са кре-тени, които или нямат деца или разсъждават с 2-та грама врабчи мозък, който имат. Лесно е да си силен в коментарите, докато това не се случи на твоето дете. Тогава ще обърнат палачинката на момента и ще забравят глупавите си коментари

    17:20 26.08.2025

  • 30 Азззззззз

    8 1 Отговор
    Че то почти всичкото манг.л трябва да са били в затвора между 2 и 8 години.

    17:20 26.08.2025

  • 31 Крали Марко

    5 2 Отговор

    До коментар #23 от "Румен":

    Така е.Гледала е филми за възрастни и си рекла - Това и аз го мога !!!Обаче ако пусне на някой съученик,ще я издрънка на цялото училище каква е мръсница и решила с учителя ,че ще си трае ,щото е нередно и няма да се хвали наляво- надясно ...

    17:23 26.08.2025

  • 33 Другата случка

    1 1 Отговор
    Същата моя роднина, вече студентка, била през лятото на студентска почивна станция близо до Пампорово. През деня правили туристически преходи и почти винаги срещали група средношколци, които пък били на спортен лагер някъде наблизо. Даскалът, който ги придружавал винаги вървял под ръка с две момичета, застанали от двете му страни и всеки път, когато се разминавал със студентите подхвърлял по някоя просташка забележка по адрес на някоя от девойките, като в повечето случаи тези изречения съдържали и неприлични думи. Веднъж дори се стигнало до разправия с момчетата студенти, но не се сбили, а само се блъснали няколко пъти един друг. Издебнали момент, когато този тип не е наблизо и попитали учениците кой е той. Бил учителят по физкултура от техния техникум. Изводът е, че надлъжност учител по някои предмети понякога попадат неподходящи типове. Не знам защо се чувстват недосегаеми.

    17:27 26.08.2025

  • 34 Мъж

    4 4 Отговор
    Изчаках да видят коментарите , и - пълна трагедия! Множество неосъществени педофили се размечтаха за секс с деца. Или са много ощетени откъм размер от природата и мислят че децата няма да забележат , или са дърпащи , секс не видели ! Жалка картинка при всички случаи. Истински мъж има отговорност към това , с коя прави секс. И не се страхува от опитни жени. Това да правиш секс с всяка , цитирам " 14 годишна която ти се огъзи " е помиярщина а не мъжество !

    17:27 26.08.2025

  • 35 Механик

    6 1 Отговор
    Далеч съм от мисълта, че на тоя рябва да му се размине. Знаел е какво прави и си засужава да иде да му се порадва бай Ставри.
    Обаче имам въпроси и те ме глождят много сериозно, а отговри не намирам.
    Тоя, например, това момиче в продължение на ГОДИНА и ЕДИН месец, с белезници ли е водил това момиче в тоя хоспис??? Как така това момиче не каза цяла година, и точно сега се разприказва???
    И второ. Колко момичета на 14 години са забремели миналата година? Заведени ли са дела за педофилия спрямо "забременителите" и какъв е етноса на "младите родители"???

    17:35 26.08.2025

  • 36 Да ви кажа

    4 0 Отговор
    Те от аспуха се почват.

    Коментиран от #37

    17:42 26.08.2025

  • 37 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Да ви кажа":

    Те жените ги плякаме за деца а мъжете ги плякаме за кеф.

    17:52 26.08.2025

  • 38 да ве да

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Марко":

    Бриджит Макарон едва ли, ще е съгласен с теб😉

    18:01 26.08.2025