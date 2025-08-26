Прокуратурата с първа информация за задържания учител педофил в София

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 31-годишен учител в учебно заведение на територията на гр. София.
Причината за това е, че през месец юни 2025 г. и месец юли 2025 г. в гр. София, в хостел, е извършил сексуално престъпление спрямо лице, ненавършило 14-годишна възраст – дете, учащо в същото училище. Правната квалификация на деянието е чл. 151, ал. 1 от НК, за което законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от две до осем години.
С оглед тежестта на престъплението и високата степен на обществена опасност на деянието Софийска районна прокуратура е постановила задържането на обвиняемия за срок до 72 часа с цел внасяне на искане до Софийски районен съд за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6
16:40 26.08.2025
2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Защото при слабоалкохолните напитки това е нормална практика‼️
16:40 26.08.2025
3 1000
16:41 26.08.2025
4 само питам
виновно ли е магаарето че къса синджира? че някой му се одуупил?
Коментиран от #8, #19, #21
16:41 26.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 не се стискате плащайте си
16:43 26.08.2025
10 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #8 от "Последния Софиянец":молям моля, господине аз като ви чета по цял ден коментарите си мисля че възрастните като вас са със мозък на врабче!
16:44 26.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Сила
16:45 26.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Един
Трътлести, прости и нагли! Дават им се безумно много пари за безхаберното им отношение към образованието и единственото, което ги интересува е ваканцията и 20те заплати при пенсионирането!
Да не говорим, че всеки втори от тях е прекрачил закона, като дава частни уроци и е в сивата икономика!
16:48 26.08.2025
15 бай Бай
Давайте името на педофила и училището което е наело такъв уж учител.
Без конкретика новината е тип една жена каза....
16:49 26.08.2025
16 Иван
Нищо не се казва имало ли е склоняване от страна на учителя.
Няма да се учудя малката да е завъртяла главата на учителя.
Коментиран от #20
16:49 26.08.2025
17 Директора👨✈️
Имена, искаме името и снимката. Има кой да се погрижи за него!
16:53 26.08.2025
18 Българин
16:54 26.08.2025
19 Марко
До коментар #4 от "само питам":Само за сведение: хората поверяват децата си на учителите в училищата, за да бъдат обучавани и възпитавани, а не за да правят секс с тях. Сексуалното посегателство над дете под 14 / не само от учители, а и от всички останали граждани/ е углавно престъпление, подлежащо на наказателно преследване. При учителите нещата са още по-тежки, защото секс с ученик е едно от най-грубите нарушения на законовите норми в образователната система, на всички морални правила, задължаващи ни да пазим здравето на децата около нас. Това деяние на учителя е позор и за него, и за училището, в което преподава.
Толкова от мен.
Коментиран от #38
16:59 26.08.2025
20 Крали Марко
До коментар #16 от "Иван":Малката мръсница я досърбяло и накиснала учителя .Ако не е той,щял е да бъде някой друг.Тя не знае ли ,че е на 14 години и какво не трябва да вършат 14 годишните момичета,а сама изприпкала в хосписа ..
17:03 26.08.2025
21 Фактите
До коментар #4 от "само питам":Не приказвай щуротии. Когато едното лице, участвало в сексуален контакт е малолетно, а другият е пълнолетен, пълнолетният носи отговорност. Освен това, даскалът знае закона. Вътре е и с двата крака, дори ученичката да е бхаратка!
17:06 26.08.2025
22 педа фил
17:06 26.08.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 това не е добре а
ако беше беше обратно
даскалицица прелъстила
момче ненавършило 14-годишна възраст
щяха ли да споменат случая и да го заметат
17:17 26.08.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Случки отпреди 57 и 52 години
17:18 26.08.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Директора👨✈️
17:20 26.08.2025
30 Азззззззз
17:20 26.08.2025
31 Крали Марко
До коментар #23 от "Румен":Така е.Гледала е филми за възрастни и си рекла - Това и аз го мога !!!Обаче ако пусне на някой съученик,ще я издрънка на цялото училище каква е мръсница и решила с учителя ,че ще си трае ,щото е нередно и няма да се хвали наляво- надясно ...
17:23 26.08.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Другата случка
17:27 26.08.2025
34 Мъж
17:27 26.08.2025
35 Механик
Обаче имам въпроси и те ме глождят много сериозно, а отговри не намирам.
Тоя, например, това момиче в продължение на ГОДИНА и ЕДИН месец, с белезници ли е водил това момиче в тоя хоспис??? Как така това момиче не каза цяла година, и точно сега се разприказва???
И второ. Колко момичета на 14 години са забремели миналата година? Заведени ли са дела за педофилия спрямо "забременителите" и какъв е етноса на "младите родители"???
17:35 26.08.2025
36 Да ви кажа
Коментиран от #37
17:42 26.08.2025
37 Ами
До коментар #36 от "Да ви кажа":Те жените ги плякаме за деца а мъжете ги плякаме за кеф.
17:52 26.08.2025
38 да ве да
До коментар #19 от "Марко":Бриджит Макарон едва ли, ще е съгласен с теб😉
18:01 26.08.2025