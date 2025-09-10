Неочаквана находка: Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община Горна Оряховица

Ферма за криптовалута беше открита в сградата на общината в Горна Оряховица, съобщават от БНТ. Служители на администрацията са се натъкнали на инсталация от компютри за копаене на криптовалута, разположени в мазе на сградата. Кметът Николай Рашков незабавно е сигнализирал полицията. От общината потвърдиха за случая.
Криминалисти са влезли в помещението, а под наблюдението на Районната прокуратура във Велико Търново е започнало разследване, което трябва да установи кой е стоял зад незаконната дейност. Една от версиите е, че фермата за криптовалута е работила повече от 8 години, като през цялото време е черпила ток от общината. По неофициална информация снощи е бил разпитан и бившият кмет Добромир Добрев. Той е обяснил, че не е посещавал помещенията и няма отношение към криптофермата.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
09:26 10.09.2025
2 Даниел
09:27 10.09.2025
3 хихи
09:27 10.09.2025
4 Жан Клод ( с двата ножа)
Коментиран от #8
09:27 10.09.2025
5 честен ционист
09:27 10.09.2025
6 Общината плаща Тока!! Добре измислено!!
09:30 10.09.2025
7 Дончо
Къв е тоя кмет който даже не знае какво има в сградата в която се намира?
09:31 10.09.2025
8 хихи
До коментар #4 от "Жан Клод ( с двата ножа)":Арестувайте кмета! След третия арест на кмет всички кметове ще знаят всичко!!!
П.С. Кмета на Момково също!!!
09:32 10.09.2025
9 Бай Коста
09:38 10.09.2025
10 Жан Бойко
09:51 10.09.2025
11 Тома
10:06 10.09.2025
12 Бреййй ,
10:11 10.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Столичанин
10:13 10.09.2025
15 Лоудрънър
10:22 10.09.2025
16 Кит
Това е пенсионната сметка на бившия кмет😂😂😂
10:22 10.09.2025
17 Разграден двор
10:31 10.09.2025
18 Лешпер
10:34 10.09.2025