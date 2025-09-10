Новини
Крими »
Неочаквана находка: Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община Горна Оряховица

Неочаквана находка: Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община Горна Оряховица

10 Септември, 2025 09:17 2 016 18

  • ферма-
  • криптовалута-
  • мазе-
  • община горна оряховица

Криминалисти са влезли в помещението, а под наблюдението на Районната прокуратура във Велико Търново е започнало разследване, което трябва да установи кой е стоял зад незаконната дейност. Една от версиите е, че фермата за криптовалута е работила повече от 8 години, като през цялото време е черпила ток от общината.

Неочаквана находка: Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община Горна Оряховица - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Ферма за криптовалута беше открита в сградата на общината в Горна Оряховица, съобщават от БНТ. Служители на администрацията са се натъкнали на инсталация от компютри за копаене на криптовалута, разположени в мазе на сградата. Кметът Николай Рашков незабавно е сигнализирал полицията. От общината потвърдиха за случая.

Криминалисти са влезли в помещението, а под наблюдението на Районната прокуратура във Велико Търново е започнало разследване, което трябва да установи кой е стоял зад незаконната дейност. Една от версиите е, че фермата за криптовалута е работила повече от 8 години, като през цялото време е черпила ток от общината. По неофициална информация снощи е бил разпитан и бившият кмет Добромир Добрев. Той е обяснил, че не е посещавал помещенията и няма отношение към криптофермата.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    25 1 Отговор
    Бедни държавни служители и те искат, като всички българи, рязко да станат милионери. Ако може за една нощ

    09:26 10.09.2025

  • 2 Даниел

    14 2 Отговор
    Който е сигнализирал,негова е!

    09:27 10.09.2025

  • 3 хихи

    16 0 Отговор
    е кво марихуана ли да отглеждат в мазето?!

    09:27 10.09.2025

  • 4 Жан Клод ( с двата ножа)

    25 0 Отговор
    А? Никой не знае,всички повдигат рамене, то от общината ключовете ги раздават хей така.

    Коментиран от #8

    09:27 10.09.2025

  • 5 честен ционист

    20 2 Отговор
    Баце копа криптовалута със суперкомпа, дето го домъкна Мария Габриел.

    09:27 10.09.2025

  • 6 Общината плаща Тока!! Добре измислено!!

    7 1 Отговор
    Някога, в гр Кула, една група пийнали Пътищари, през Ноща свалят Колело на валяк и го пускат по наклонена Улица и се спира в Двора на Общината!! Народа променя Двора с Тавана на Милицията!! И тя сее помещавала в Общината!!

    09:30 10.09.2025

  • 7 Дончо

    17 1 Отговор
    Бившия кмет спря да получящава заплатата и си е организирал вечна заплата.
    Къв е тоя кмет който даже не знае какво има в сградата в която се намира?

    09:31 10.09.2025

  • 8 хихи

    14 0 Отговор

    До коментар #4 от "Жан Клод ( с двата ножа)":

    Арестувайте кмета! След третия арест на кмет всички кметове ще знаят всичко!!!
    П.С. Кмета на Момково също!!!

    09:32 10.09.2025

  • 9 Бай Коста

    12 0 Отговор
    В кой закон пише, че е незаконно да копаеш??? Просто си се е закачил тариката, заключил си е мазата и 8 години на черешата от кеф. Ше си плати сега тока х 2 и кой откъдето. Ма кметчето, старото със сигурност е в играта.

    09:38 10.09.2025

  • 10 Жан Бойко

    6 0 Отговор
    Смях ! Кмета не е виновен .Дайте ми 1 милион награда.Както и на другите службогонци в общината

    09:51 10.09.2025

  • 11 Тома

    5 0 Отговор
    Значи ще търсите човека в общината при кмета

    10:06 10.09.2025

  • 12 Бреййй ,

    5 0 Отговор
    и толкова време никой не разбрал в Общината , ли ? Много "отговорно " отношение !

    10:11 10.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Столичанин

    4 1 Отговор
    Леле Майко....Плаша се! Копачка за криптовалута от 8 г. в Община Г.Оряховица.....а какво ли има под Столична?

    10:13 10.09.2025

  • 15 Лоудрънър

    1 0 Отговор
    В този случай би било логично да се краде ток от БДЖ за копаене на крипто, но явно и в общината може.

    10:22 10.09.2025

  • 16 Кит

    1 0 Отговор
    Поправка - това не е ферма!
    Това е пенсионната сметка на бившия кмет😂😂😂

    10:22 10.09.2025

  • 17 Разграден двор

    0 0 Отговор
    Горна Оряховица. И Лясковец.

    10:31 10.09.2025

  • 18 Лешпер

    0 0 Отговор
    Нашия кмет гледа кокошки.

    10:34 10.09.2025