Мъж насочи пистолет към шофьори на линейки в Бургас

12 Септември, 2025 14:07 775 5

  • линейки-
  • пистолет

Двама са леко пострадали

Мъж насочи пистолет към шофьори на линейки в Бургас - 1
Снимка: БГНЕС
Двама шофьори на линейки са леко пострадали, но силно стресирани от инцидент в Бургас, разиграл се край УМБАЛ–Бургас, съобщи Нова тв. Мъж във видимо нетрезво състояние, на около 55 години, слязъл от лек автомобил и без никакъв повод започнал да псува шофьорите на две паркирани линейки. Той извадил пистолет и го насочил срещу единия от шофьорите. Минути по-късно извадил метална тръба от колата си и агресивно започнал да бие по ламарините на превозните средства.

„Бях паркирал до колегата и разговаряхме, когато този човек се появи. Беше видимо пиян, но след като удря, вилня, бесня и ни псува, се качи зад волана и избяга“, разказва единият от шофьорите.

Инцидентът стана пред очите на десетки минувачи и търговци на съседни павилиони.
МВР е сезирано, нападателят се издирва.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ами

    5 1 Отговор
    Що не му навряхте тръбатавгъза, какви мъже сте?

    14:15 12.09.2025

  • 2 Гост

    5 0 Отговор
    Предозирал. Тоя да не е полицейско шефче? Или по-вероятно да е от истинските шефовете на полицейските шефчета...

    14:22 12.09.2025

  • 3 Читател

    1 0 Отговор
    Пак лъжа от вас,имаше метален ключ за гуми и удряше по линейката, пистолет никой не е виждал даже и бабата която разпитваха колегите ви .

    14:29 12.09.2025

  • 4 Анонимен

    1 0 Отговор
    Всеки ,като се ядоса за нещо търчи, за да налага спешна помощ.Спрете се хора ,държавата отдавна ги е игнорирала.Забравени от всички,оставени на произвола на съдбата.

    14:29 12.09.2025

  • 5 Георги

    0 0 Отговор
    да не е полицейски шеф? Те като посръбнат са много отворени срещу обикновени хора, ама срещу 8-класници не смеят.

    14:34 12.09.2025