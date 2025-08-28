Новини
Крими »
Закана с убийство и стрелба в Софийско

Закана с убийство и стрелба в Софийско

28 Август, 2025 12:08 912 9

  • закана за убийство-
  • стрелба-
  • пистолет-
  • своге

29-годишният извършител от с. Хераково е задържан

Закана с убийство и стрелба в Софийско - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заплашиха с убийство мъж и стреляха по него в село Заселе, община Своге, съобщиха от полицията, пише "Фокус".

Около 17:10 часа вчера жител на с. Заселе съобщил в полицията, че непознат мъж му се е заканил с убийство и е стрелял срещу него с пистолет.

29-годишният извършител от с. Хераково е задържан.

Иззети са газов пистолет, реплика на автомат за еърсофт и въздушен пистолет.

По случая е образувано досъдебно производство.


България
Оценка 3.3 от 7 гласа.
Оценка 3.3 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Делю Хайдутин

    4 0 Отговор
    Българин от Своге.

    12:09 28.08.2025

  • 2 Загрижен

    5 0 Отговор
    Закривай тая Бокова територия.
    Не народ, а м...а!

    12:15 28.08.2025

  • 3 На Боко

    9 0 Отговор
    селски значи !

    Коментиран от #8

    12:19 28.08.2025

  • 4 Програмист

    2 1 Отговор
    Селото се оказа в града

    12:20 28.08.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор
    Кумани. Шопите са кумани, а Северозапада печенеги. Тези племена българските царе са ги ползвали само при война. През другото време са се занимавали с грабежи. И до ден днешен все така.

    12:20 28.08.2025

  • 6 1488

    1 1 Отговор
    аз така веднъж се прострелях в длантта с газовия и само дето оглушах за 2 минути и ми стана рана дето зарастна за две седмици
    тъй че туй сигане освен гаргите не зная ко плаши

    12:28 28.08.2025

  • 7 Факт

    0 0 Отговор
    Явно мутрата владее оръжейната тематика!

    12:30 28.08.2025

  • 8 Биско Чекмеджето

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "На Боко":

    Може и рода да излязат.

    12:36 28.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.