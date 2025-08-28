Закана с убийство и стрелба в Софийско

Заплашиха с убийство мъж и стреляха по него в село Заселе, община Своге, съобщиха от полицията, пише "Фокус".
Около 17:10 часа вчера жител на с. Заселе съобщил в полицията, че непознат мъж му се е заканил с убийство и е стрелял срещу него с пистолет.
29-годишният извършител от с. Хераково е задържан.
Иззети са газов пистолет, реплика на автомат за еърсофт и въздушен пистолет.
По случая е образувано досъдебно производство.
тъй че туй сигане освен гаргите не зная ко плаши
До коментар #3 от "На Боко":Може и рода да излязат.
