Закана с убийство и стрелба в Софийско

Заплашиха с убийство мъж и стреляха по него в село Заселе, община Своге, съобщиха от полицията, пише "Фокус".

Около 17:10 часа вчера жител на с. Заселе съобщил в полицията, че непознат мъж му се е заканил с убийство и е стрелял срещу него с пистолет.

29-годишният извършител от с. Хераково е задържан.

Иззети са газов пистолет, реплика на автомат за еърсофт и въздушен пистолет.

По случая е образувано досъдебно производство.