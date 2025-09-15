Новини
Пиян шофьор нападна водачи на линейки в Бургас, извади и пистолет (ВИДЕО)

15 Септември, 2025 14:52

  • нападение-
  • линейки-
  • бургас

Инцидентът става в непосредствена близост до университетската болница за активно лечение в морския град, а причината - мъжът не успял да мине между двете линейки

Пиян шофьор нападна водачи на линейки в Бургас, извади и пистолет (ВИДЕО) - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поредно нападение над екип на Спешна помощ. В петък в Бургас 51-годишен мъж във видимо нетрезво състояние нападна двама водачи на линейки първо вербално, а после извадил и пистолет, който насочил към единия от шофьорите.

Инцидентът става в непосредствена близост до университетската болница за активно лечение в морския град, а причината - мъжът не успял да мине между двете линейки.

По случая е образувано досъдебно производство.

„Връщахме се от адрес, отивахме към шокова зала на УМБАЛ, за да поемем другия адрес, който ни беше подаден. Излезе ми проблем на бордкомпютъра на линейката. При разминаване с колегата, намалих и почти бях спрял. Попитах го дали това ще ми направи проблем, той каза, че не и да продължа. Аз продължих. Пред мен нямаше никой, зад мен нямаше никой. Спрях, за да попитам колегата. След това видях, че спря един автомобил, а човекът започна да свири и крещи. Попитах го: „Толкова ли не можеш да изчакаш 3 секунди?”. Оттам започнаха псувни и заплахи. Опитах се да сляза, той извади гаечен ключ и започна да блъска по линейката с него”, заяви Клементин Милчев. И добави, че неговата ръка е леко пострадала. Мъжът извадил и пистолет.

„Имаше чантичка, в която той бръкна, извади пистолет, зареди го и го насочи към мен. Направих 2 крачки назад”, разказа Милчев. Той избутал момче, което се опитвало да помогне в ситуацията.

„Момчето му каза да махне пистолета. А той го насочи към него”, разказа Милчев.

Нападателят ударил и другия шофьор на линейка. След това побягнал, като прегазил крака на момчето, което се опитало да помогне.

„Имаше около 15 човека свидетели, които се опитаха да помогнат”, разказа Милчев.

Веднага дошла и полиция.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Майна

    17 1 Отговор
    Сигурно е колега на полицаите или бивш..

    14:54 15.09.2025

  • 2 интересно

    9 1 Отговор
    Това сега новина ли е? Това беше миналата седмица. Ако беше за някой милиционер щяхте веднага да пишете, даже и да до напишете

    14:55 15.09.2025

  • 3 Факт

    5 7 Отговор
    Шефът на синдикалнат организация на линейкаджиите,нагло спрял да си обсъжда нещо с другия хампел и запушили движението.Поне този се отърва не бит.

    14:58 15.09.2025

  • 4 Грамотен

    4 0 Отговор
    Стара новина!

    15:05 15.09.2025

  • 5 Веднага дошла и полиция

    3 1 Отговор
    и как ще завърши баснята

    дали ще го закопчаят и една седмица ще ни сервират таз тиква
    дали ще е пуснат под гаранция

    15:23 15.09.2025

  • 6 да ти кажа

    4 0 Отговор
    сутринта по тв казаха, че пробите за алкохол и наркотици са отрицателни, а тук с големи букви пишете, че бил пиян!?

    15:47 15.09.2025