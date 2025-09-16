Новини
Почина вокалистът на At The Gates Томас Линдберг

16 Септември, 2025 13:29, обновена 16 Септември, 2025 13:36 884 4

  • at the gates-
  • томас линдберг-
  • смърт

52-годишният музикант се бореше с рядка форма на рак

Почина вокалистът на At The Gates Томас Линдберг - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Томас Линдберг, водещ вокалист на шведската група At The Gates, почина на 52-годишна възраст.

Той се бореше с аденоидно-кистичен карцином, рядка форма на рак в устата, поразила и палеца му.

С At The Gates той беше пионер на мелодичния дет метъл или Гьотеборгския звук (тъй като всички членове на бандата произхождат от този град).

Тъжната новина дойде от Дейвид Исберг от Bloodofjupiter.


Швеция
  • 1 EKCXУМАТОPЪТ 🦴💀🦴

    2 1 Отговор
    Вече ще хвърлят в тpana ония пykkнaлия cпаpyжeн поп, oти вече се вмиppисва и нaдyвва! Xxppaннaa за чeppввeитe!

    Коментиран от #4

    14:06 16.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Знаех си

    0 0 Отговор
    ...че ще ме изтриеш бе...мусор...
    ФаТките не обичат...ИСТИНАТА...
    Кълват само на....$$$$$...

    14:10 16.09.2025

  • 4 град КОЗЛОДУЙ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "EKCXУМАТОPЪТ 🦴💀🦴":

    дано скоро да се оправи човека

    14:37 16.09.2025