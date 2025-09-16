Почина вокалистът на At The Gates Томас Линдберг

Томас Линдберг, водещ вокалист на шведската група At The Gates, почина на 52-годишна възраст.
Той се бореше с аденоидно-кистичен карцином, рядка форма на рак в устата, поразила и палеца му.
С At The Gates той беше пионер на мелодичния дет метъл или Гьотеборгския звук (тъй като всички членове на бандата произхождат от този град).
Тъжната новина дойде от Дейвид Исберг от Bloodofjupiter.
1 EKCXУМАТОPЪТ 🦴💀🦴
Коментиран от #4
14:06 16.09.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Знаех си
ФаТките не обичат...ИСТИНАТА...
Кълват само на....$$$$$...
14:10 16.09.2025
4 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #1 от "EKCXУМАТОPЪТ 🦴💀🦴":дано скоро да се оправи човека
14:37 16.09.2025