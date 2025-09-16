Почина вокалистът на At The Gates Томас Линдберг

Томас Линдберг, водещ вокалист на шведската група At The Gates, почина на 52-годишна възраст.

Той се бореше с аденоидно-кистичен карцином, рядка форма на рак в устата, поразила и палеца му.

С At The Gates той беше пионер на мелодичния дет метъл или Гьотеборгския звук (тъй като всички членове на бандата произхождат от този град).

Тъжната новина дойде от Дейвид Исберг от Bloodofjupiter.