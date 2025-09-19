Новини
Теодора Димова на 65 г.: писателка на силните думи и трудните теми

Теодора Димова на 65 г.: писателка на силните думи и трудните теми

19 Септември, 2025

Вижте любопитни подробности от биографията на писателката

Дъщеря на класика Димитър Димов, Теодора Димова е родена на 19 септември 1960 г. в София. Завършва английска филология в Софийския университет и специализира в Royal Court Theatre в Лондон. Дълги години е редактор в радиотеатъра на БНР и автор на пиеси, романи и есеистика. През 2024 г. е избрана за член-кореспондент на БАН — важен жест на институционално признание.

Книги, пиеси, синдромът „труден разговор“

Сред най-четените ѝ романи са „Емине“ (2001), „Майките“ (2006), „Адриана“, „Марма, Мариам“, „Поразените“ (2019) и „Молитва за Украйна“ (2023) — последната улавя нравствения нерв на настоящето. На сцената Димова е автор на над десет пиеси, поставяни у нас и в чужбина.

Отличия

  • Голямата награда за източноевропейска литература (Виена) за „Майките“ — първа носителка на приза.

  • „Роман на годината“ („13 века България“) за „Поразените“ (2020).

  • Поредни национални отличия през 2022–2023 г., вкл. Голямата награда за литература на СУ, „Вазова награда“ и „Хеликон“.

Любопитни подробности

  • Поколенческа приемственост: израства в дом, където книгите са ежедневие. Самата тя неведнъж е казвала, че се връща към романите на баща си като към „дом“ — жест на литературна памет, отразен в многобройни нейни интервюта.

  • Международен диалог: освен на български, творбите ѝ живеят на френски, немски, словенски, полски и др. езици — „Майките“ има 11 издания у нас и преводи на 9 езика.

  • Радио-ДНК: редакторската работа в БНР оставя отпечатък върху прозата ѝ — ритъм, диалогичност, акустика на фразата. (Биографични данни и позиции — СУ/БНР.)

Актуални новости и изяви (2024–2025)

  • Екранизация на „Майките“ и социална кауза: минисериалът „Майките“ стана повод за обща кампания на UNICEF България и NOVA – „Stand by Me“ (31 март 2025), насочена към разговорите между родители и деца и възстановяване на прекъснатите връзки.

  • Екранна премиера: телевизионната адаптация на „Майките“ дебютира през март (6 епизода) — редица разговори с авторката я съпътстваха.

  • Международни срещи с читатели: участия във фестивали и литературни вечери у нас и в чужбина продължават, вкл. участия през 2025 г. (напр. представяне пред български общности в Европа).

  • Обществена позиция и публицистика: след „Молитва за Украйна“ (2023) Димова поддържа активна гражданска реч в медии и събития, а през 2024 г. встъпва в БАН като член-кореспондент.

Теодора Димова настоява да назоваваме травмите си — семейни, исторически, национални — без патос и без страх. Точно затова книгите ѝ често се превръщат едновременно в литературно събитие и обществен разговор: от „Майките“ до „Поразените“ и „Молитва за Украйна“. В свят на шум тя избира ясната, тихата, взискателната фраза — и читателите откликват.


