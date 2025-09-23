Новини
Култура »
На 87 г. почина най-малката дъщеря на писателя Михаил Шолохов

На 87 г. почина най-малката дъщеря на писателя Михаил Шолохов

23 Септември, 2025 12:47 387 1

  • почина-
  • дъщеря-
  • шолохов-
  • мария шолохова

Погребението ще се състои в имението „М. А. Шолохов“ в село Вешенска в Ростовска област днес

На 87 г. почина най-малката дъщеря на писателя Михаил Шолохов - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Най-малката дъщеря на писателя Михаил Шолохов, Мария, почина на 87-годишна възраст, съобщава Държавният музей „Тихият Дон".

„С голяма тъга научихме, че Мария Михайловна Шолохова, най-малката дъщеря на великия писател, почина“, се казва в изявлението.

Погребението ще се състои в имението „М. А. Шолохов“ в село Вешенска в Ростовска област във вторник, 23 септември.

Както обясни Юрий Слюсар, губернатор на Ростовска област, Мария Михайловна е живяла дълъг и достоен живот, посвещавайки се на запазването на паметта на великия си баща и развитието на културата в региона. Той отбеляза особено приноса ѝ към работата на музея-резерват „Тих Дон“.

На 87 г. почина най-малката дъщеря на писателя Михаил Шолохов
Снимкa: Shutterstock

Мария Шолохова е родена на 3 януари 1938 г. в село Вешенская. След завършване на училище се премества в Москва, където завършва филологическия факултет на Московския държавен университет „Ломоносов“ през 1971 г. Работи като редактор в отдела за проза на издателство „Съвременник“, като литературен секретар на управителния съвет на Съюза на писателите на СССР и редактира издания на произведения на баща си (1980, 1985-1986).


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами да, те

    2 0 Отговор
    така правят най-малките дъщери...

    12:51 23.09.2025