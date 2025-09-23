На 87 г. почина най-малката дъщеря на писателя Михаил Шолохов

Най-малката дъщеря на писателя Михаил Шолохов, Мария, почина на 87-годишна възраст, съобщава Държавният музей „Тихият Дон".

„С голяма тъга научихме, че Мария Михайловна Шолохова, най-малката дъщеря на великия писател, почина“, се казва в изявлението.

Погребението ще се състои в имението „М. А. Шолохов“ в село Вешенска в Ростовска област във вторник, 23 септември.

Както обясни Юрий Слюсар, губернатор на Ростовска област, Мария Михайловна е живяла дълъг и достоен живот, посвещавайки се на запазването на паметта на великия си баща и развитието на културата в региона. Той отбеляза особено приноса ѝ към работата на музея-резерват „Тих Дон“.

Снимкa: Shutterstock

Мария Шолохова е родена на 3 януари 1938 г. в село Вешенская. След завършване на училище се премества в Москва, където завършва филологическия факултет на Московския държавен университет „Ломоносов“ през 1971 г. Работи като редактор в отдела за проза на издателство „Съвременник“, като литературен секретар на управителния съвет на Съюза на писателите на СССР и редактира издания на произведения на баща си (1980, 1985-1986).