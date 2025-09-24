Почина италианската актриса Клаудия Кардинале

На 87 години почина известната италианска актриса Клаудия Кардинале. Информацията за кончината бе съобщена от нейния агент.

Клод Жозефин Роз Кардинале, по-известна като Клаудия Кардинале, е родена на 15 април 1938 г. в Тунис. На 17 години печели конкурса за най-красива италианка в Тунис и получава пътуване до Венеция по време на филмовия фестивал. След това тя подписва договор за 7 години с компанията „Vides”, пише marica.bg.

Първият филм, в който изгрява звездата на Клаудия Кардинале, е "I soliti ignoti" - комедията на Марио Моничели от 1958 г. 1960 е годината на Роко и неговите братя на Лукино Висконти, следва "Гепардът" (1963), в който отново партнира на Ален Делон и се среща с "Бърт Ланкастър". Пак тогава Федерико Фелини я кани да се снима в" Осем и половина".

Клаудия Кардинале се превръща в истинска международна звезда, сериозна конкуренция на Джина Лолобриджида и София Лорен. През 1962 г. тя участва в "Розовата пантера" (реж. Блейк Едуардс), където партнира на Питър Селърс. Върхът в холивудската ù „забежка” е свързан с жанра на уестърна – "Професионалистите" (1966, реж. Ричард Брукс), където се среща отново с Бърт Ланкастър. При все това уестърнът ù допада и това ù носи роля в култовия "Имало едно време на запад" на Серджо Леоне.

През над 50 годишната си кариера Клаудия Кардинале заснема 130 филма. Тя получава наградата за най-добра женска роля на фестивала във Венеция през 1984 г. за изпълнението си в "Кларета" на Паскуале Скуитиери. Актрисата има в колекцията си четири награди "Давид на Донатело" (известни като италианските Оскари) и четири "Сребърни ленти" – отличие на Националния синдикат на филмовите журналисти в Италия.

През 1993 г. Кардинале получава във Венеция почетен „Златен лъв”, а през 2002 година получава и почетна „Златна мечка” на Берлинския филмов фестивал.

Извън света на киното, Клаудия Кардинале е социално ангажирана, бори се за правата на жените и през 2000 г. е избрана за Посланик на добра воля на ЮНЕСКО. За нейните изключителни заслуги и принос към света на киното, през 2008 година френското правителство удостоява Клаудия Кардинале с най-високата награда на Франция - Ордена на почетния легион.