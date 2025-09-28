The Telegraph: Олена Зеленска е възмутена, че Лондон допуска руската оперна прима Анна Нетребко до "Ковънт Гардън" ВИДЕО

Съпругата на украинския президент Олена Зеленска изрази възмущение от решението на Кралската опера да предостави разрешение за изпълнение на руската оперна певица Анна Нетребко британския вестник The Telegraph.
„Първата дама на Украйна заяви, че е „неприятно изненадана“ от решението на Кралската опера да подкрепи Нетребко, което на практика слага край на неофициалния културен бойкот на руските артисти по време на тригодишния конфликт“, се казва в статията.
Изданието припомня, че Нетребко, смятана от някои за най-великото сопрано в света, изпълнява главната роля в „Тоска“ и ще се завърне в Ковънт Гардън тази година, за да се изяви в „Турандот“.
„В отговор на коментарите на Зеленска, Кралският балет и опера защитиха решението си да позволят на руската певица да се завърне в Ковънт Гардън“, се подчертава в статията.
На 8 септември Daily Mail съобщи, че посланикът на Украйна във Великобритания Валерий Залужни е нарекъл допускането на руската оперна певица Анна Нетребко да се изяви в Лондон "предателство".
Той нарече концерта в Кралската опера „тест“ за най-близкия съюзник на Киев, Великобритания.
1 Петър
07:50 28.09.2025
2 Чунчо
Коментиран от #46
07:50 28.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Илиян
Толкова ли няма къде да пее във Русия
Явно всички там са на ниво външни Тоалетни
Коментиран от #39, #60, #104
07:51 28.09.2025
5 Pyccкий Карлик 😄
Чистокръвна татарка 😁
Коментиран от #12, #36, #41, #63, #76
07:52 28.09.2025
6 Българин
07:52 28.09.2025
7 Бъдеще
Коментиран от #47
07:52 28.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Аква
07:54 28.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 доктор
До коментар #5 от "Pyccкий Карлик 😄":Руска нация няма.
Коментиран от #17, #23
07:54 28.09.2025
13 Пак ли ве...?!
07:55 28.09.2025
14 Боруна Лом
Коментиран от #29
07:55 28.09.2025
15 Черна станция
07:56 28.09.2025
16 Ти да видиш
Коментиран от #25, #33
07:57 28.09.2025
17 Диагностицик
До коментар #12 от "доктор":Всъщност, Русофобията е атлантическа болест водеща до умствени поражения с непредвидими последици
07:57 28.09.2025
18 Някой
07:57 28.09.2025
19 име
Коментиран от #28
07:57 28.09.2025
20 Коя
07:57 28.09.2025
21 На снимката...
Май се стяга за фронта...?!
07:58 28.09.2025
22 да питам
Коментиран от #32
07:59 28.09.2025
23 Но пък
До коментар #12 от "доктор":има американска нация, нали? И съвсем скоро европейска нация
08:00 28.09.2025
24 Това недоразумение
08:00 28.09.2025
25 Не да...,,иска"...!
До коментар #16 от "Ти да видиш":Те я КАНЯТ...!
Защото е световен талант!
08:00 28.09.2025
26 аz СВО Победа80
🤣🤣🤣
Коментиран от #66, #97
08:00 28.09.2025
27 ООрана държава
08:01 28.09.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Мимч
08:03 28.09.2025
32 Да кажа!
До коментар #22 от "да питам":Требе на световната оперна сцена...!
Щото е доказан оперен Талант...!
Но невежите оригиналничат,упражнявайки едната си мозъчна клетка върху името и...
Коментиран от #34
08:04 28.09.2025
33 Аз мисля
До коментар #16 от "Ти да видиш":че са я поканили.
Ако ти, примерно искаш да пееш там за валюта, няма да стане.
Тъй че си карай на соросови центове!
08:05 28.09.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Хахаха
До коментар #34 от "Само питам":Ти кой си да питаш кой къде ще пее? Има талант жената. И твоята има ама да свири на комшията.
08:09 28.09.2025
36 Тогава
До коментар #5 от "Pyccкий Карлик 😄":какъв им е проблема на Залужни и "първата дама" на Украйна?
08:11 28.09.2025
37 Поговорка
08:12 28.09.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 пешо
До коментар #4 от "Илиян":вашите на село ходят в дерето
08:18 28.09.2025
40 Виждате ли
08:18 28.09.2025
41 Краснодар откъдето е
До коментар #5 от "Pyccкий Карлик 😄":е руски град. С руско население 95% и малко арменци 2%
08:20 28.09.2025
42 Ха хи хо
Коментиран от #70
08:25 28.09.2025
43 НОВИ РЕАЛНОСТИ
08:26 28.09.2025
44 зелената еуглена много си вирна носа
08:27 28.09.2025
45 Хаха
,Еленке, Еленке кой рендосва мъжо ти в бункера?
08:27 28.09.2025
46 Иванов
До коментар #2 от "Чунчо":Наи добрата порно актриса на украина
08:28 28.09.2025
47 Не е
До коментар #7 от "Бъдеще":по глупавата част, а само най глупавата част от света към която за съжаление клоним и ние.
08:32 28.09.2025
48 Мнение
08:32 28.09.2025
49 тези нацита съвсем се излагат
08:32 28.09.2025
50 Чик-чирик
08:36 28.09.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Боа
08:38 28.09.2025
53 Абсолютно
08:40 28.09.2025
54 НойкоНоев
08:40 28.09.2025
55 Мълчи бре
До коментар #28 от "Копеи не философствай!":Фашаго панелен бегай да вееш шарения байряк
08:45 28.09.2025
56 Тя може
До коментар #51 от "Тъпкач":и устата си да отваря, ама не да пее.
Коментиран от #102
08:45 28.09.2025
57 НАИСТИНА ЖАЛКО Е
08:45 28.09.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Нетребко ли?
Коментиран от #75
08:48 28.09.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Минувач
08:51 28.09.2025
62 Непотребко
Коментиран от #65
08:55 28.09.2025
63 Всеки, който живее
До коментар #5 от "Pyccкий Карлик 😄":на руска територия и се при познава, като такъв е руснак, а не като наще попрювкавци отидат в чужбина и забравят българския и се припознават като такива в страната в която са. Нетрепко заедно с мъжа си също оперен певец, дори когато през 2023г. им казаха да избират запада и да плюят по Русия или няма да ги канят на запад, избраха Русия. Това ги прави патриоти и достойни за уважение. Сега западналите видяха, че няма как да им се случат нещата и без такива знаменитости от световна величина и клекна а. А, парцала Зеленски я държат докат куклата Дзиленсщи им върши работа, после ще ги шитнат на бърза ръка и двамата.
Коментиран от #88
08:55 28.09.2025
64 Фашагите
08:56 28.09.2025
65 Милчи бре
До коментар #62 от "Непотребко":Байрактар , смъркача и фашагите около него са бита карта кьорав ли си как мелят по всички точки русите и им взеха най-богатите земи ?
08:59 28.09.2025
66 Да, но не бе Лавров,
До коментар #26 от "аz СВО Победа80":а киека наркоман Зиленски и оня от chi фуtarника. Лавров, те можеше да се отърве от срещи с високопоставени хора от най-различни страни, а и 2 часа беше на среща с Рубио.
09:02 28.09.2025
67 Украинците станаха
09:02 28.09.2025
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 белия негър
Бъдеща Навалная!
Проста и необразована украинска селянка, която живота случайно издигна в света на умните и богатите.
Умствения и багаж е толкова че руската прима няма да я вдеме даже за камериерка.
09:06 28.09.2025
72 Тома
09:10 28.09.2025
73 Македонец
09:17 28.09.2025
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 мушмул
До коментар #5 от "Pyccкий Карлик 😄":Майка и се казва Лариса, баща и Юри! Примата има и австрийско гражданство! Татарски е неврона ти блуждаещ в кухата черепуха на муждоушието ти!
09:29 28.09.2025
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Буха ха
09:31 28.09.2025
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Да си пее у тях
Коментиран от #84, #85, #86, #89, #101
09:31 28.09.2025
81 Анонимен
09:32 28.09.2025
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Пешо от панелката
09:40 28.09.2025
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Факт
До коментар #80 от "Да си пее у тях":Тя не ,,иска сцена",сцената я иска!А ти можеш да казваш кой,къде да пее само у вас.Ама явно там не можеш,та си от сутрин до вечер във форумите.
09:43 28.09.2025
86 Знаеш ти.
До коментар #80 от "Да си пее у тях":Ти нали си пееш на село,защо се бъркаш на международната сцена
09:43 28.09.2025
87 вен серемос
09:44 28.09.2025
88 Тони
До коментар #63 от "Всеки, който живее":Какво значение има, че е велико сопрано, след като не е човек? Обичам опера, но никога няма да слушам поддръжник на терористи и убийци, с кървави ръце. нетрепко е типична руска мамашка, хем подкрепя агресора путин, който иска да унищожи Европа, хем тича да пее за валюта, и драпа да живее в Европа.
Коментиран от #92, #99, #103
09:48 28.09.2025
89 Хи хи
До коментар #80 от "Да си пее у тях":А ти съляндур може да си слушаш 20 годишния таралясник как реве с изгнилите гърнета, тва е музиката за тебе !!
09:49 28.09.2025
90 Хи хи
09:56 28.09.2025
91 Българин
09:57 28.09.2025
92 ТОНИ
До коментар #88 от "Тони":КО МИ ПУКА КО ОБИЧАШ ДА СЛУШАШ
АЗ ПЪК СА КЕФЯ НА РАДКА ПИРАТКА АМА НЕ ТЕ КАРАМ И ТЕБЕ
АЙДЕ СА
САМО ДА ТА ГЕПНА
ДЪНКИТЕ ША ТИ ЦЕПНА
СА ТОНИ СА
10:05 28.09.2025
93 Каунь
10:11 28.09.2025
94 ОТ КУХНЯТА
АМА ПУТИН ДАДЕ КИНТИ ДА ИЗБЕРАТ НЕГОВИЯ ЧОВЕК
И ЗЕЛЕНСКИ ЩЕШЕ ДА ДАДЕ АМА ГИ ИЗШМЪРКА
10:16 28.09.2025
95 Величко
10:22 28.09.2025
96 Баш Балък
10:25 28.09.2025
97 Пред празна
До коментар #26 от "аz СВО Победа80":зала говориха Нетаняху и нашият розовобузест балон... Недей поства небивалици! Лавров го слушаха много хора, за разлика от споменатите двама и зелената еуглена...
10:26 28.09.2025
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 ами
10:34 28.09.2025
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Даааа
До коментар #56 от "Тя може":Колкото да поеме два ромски члена
10:41 28.09.2025
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Атина Палада
До коментар #4 от "Илиян":Има къде да пее и в Русия,но я искат и там..Това е да си желан ! А теб те не искат:) Не те у допускат на територията !
10:46 28.09.2025
105 Тиква
10:50 28.09.2025
106 стоян георгиев
Коментиран от #110
10:53 28.09.2025
107 Мунчо
знае къде е родена Мария Калас и на колко сцени е пяла! Най-важното за нея е руснаци да
нямат достъп до световни сцени, пък било то културни, спортни, даже и... нравствени!!!
Фамилията ще завърши, така, както завършиха
комшиите от Румъния, Чаушеско-до стената!!!
11:05 28.09.2025
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Наглост
Коментиран от #114
11:13 28.09.2025
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 В В.П.
11:14 28.09.2025
112 Шушумиго
11:15 28.09.2025
113 В В.П.
11:15 28.09.2025
114 стоян георгиев
До коментар #109 от "Наглост":Альона е много права.който иска руснаци ей къде е крим.тая певица нееднократно е изразявала подкрепата си за путлер и няма място в страни от нато!да годи да пее в таджикистан!
11:19 28.09.2025
115 хаха
...😂🤣🤣🤣В смисъл на дамата фито,първата дама на украината🤣🤣🤣🤣
11:37 28.09.2025
116 ХиХи
11:42 28.09.2025
117 Чочо
Само дано да може!
11:47 28.09.2025
118 Пич
11:52 28.09.2025