The Telegraph: Олена Зеленска е възмутена, че Лондон допуска руската оперна прима Анна Нетребко до "Ковънт Гардън" ВИДЕО

28 Септември, 2025 07:38, обновена 28 Септември, 2025 11:41 2 964 118

  • олена зеленска-
  • анна нетребко-
  • ковънт гардън-
  • великобритания-
  • русия

Първата дама на Украйна била "неприятно изненадана"

The Telegraph: Олена Зеленска е възмутена, че Лондон допуска руската оперна прима Анна Нетребко до "Ковънт Гардън" ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съпругата на украинския президент Олена Зеленска изрази възмущение от решението на Кралската опера да предостави разрешение за изпълнение на руската оперна певица Анна Нетребко британския вестник The Telegraph.

„Първата дама на Украйна заяви, че е „неприятно изненадана“ от решението на Кралската опера да подкрепи Нетребко, което на практика слага край на неофициалния културен бойкот на руските артисти по време на тригодишния конфликт“, се казва в статията.

Изданието припомня, че Нетребко, смятана от някои за най-великото сопрано в света, изпълнява главната роля в „Тоска“ и ще се завърне в Ковънт Гардън тази година, за да се изяви в „Турандот“.

„В отговор на коментарите на Зеленска, Кралският балет и опера защитиха решението си да позволят на руската певица да се завърне в Ковънт Гардън“, се подчертава в статията.

На 8 септември Daily Mail съобщи, че посланикът на Украйна във Великобритания Валерий Залужни е нарекъл допускането на руската оперна певица Анна Нетребко да се изяви в Лондон "предателство".

Той нарече концерта в Кралската опера „тест“ за най-близкия съюзник на Киев, Великобритания.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 62 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Петър

    190 6 Отговор
    Тоя тюфлек пък кога има време от пазаруване по парижките бутици да се изтропа?

    07:50 28.09.2025

  • 2 Чунчо

    211 5 Отговор
    тази коя е , че да се възмущава !? фактор от глобално значение !? утре ще я забравят , а Нетребко ще остане в музикалната история !

    Коментиран от #46

    07:50 28.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Илиян

    9 181 Отговор
    И аз съм възмутен
    Толкова ли няма къде да пее във Русия
    Явно всички там са на ниво външни Тоалетни

    Коментиран от #39, #60, #104

    07:51 28.09.2025

  • 5 Pyccкий Карлик 😄

    8 132 Отговор
    Тази прима не е рускиня !!!
    Чистокръвна татарка 😁

    Коментиран от #12, #36, #41, #63, #76

    07:52 28.09.2025

  • 6 Българин

    164 7 Отговор
    Тия недоразумения от клана зелески,съвсем се самозабравиха,скоро ще почнат и нощните им изтървания.

    07:52 28.09.2025

  • 7 Бъдеще

    166 5 Отговор
    Тия си мислят, че командват света... Но всъщност командват само по глупавата му част. На останалите им е ясно що за стока са хох....

    Коментиран от #47

    07:52 28.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Аква

    162 7 Отговор
    Някоя си зеленска иска да пее вместо великата Нетребко. Дайте й възможност! Що не си на фронта ма, оленче?

    07:54 28.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 доктор

    10 118 Отговор

    До коментар #5 от "Pyccкий Карлик 😄":

    Руска нация няма.

    Коментиран от #17, #23

    07:54 28.09.2025

  • 13 Пак ли ве...?!

    150 6 Отговор
    Последно бе ,,възмутена" от... Мелания Тръмп,че не пожела среща с нея...!

    07:55 28.09.2025

  • 14 Боруна Лом

    104 7 Отговор
    ТАЗИ ОЛЕНА,ДАНО Я ИЗНЕНАДАТ В ТИЛ! ОТПАДЪЦИ ДОЛНИ!

    Коментиран от #29

    07:55 28.09.2025

  • 15 Черна станция

    131 6 Отговор
    И защо ма, Зелена еуглено? Тя рускинята да няма да агитира публиката си с реч с оперно пеене. Пръскайте се от злоба нацитата, те и онези ви гледат сеира и ви дразнят, щото и те знаят, че не сте стока....

    07:56 28.09.2025

  • 16 Ти да видиш

    9 112 Отговор
    Ватенката иска да пее в Лондон.За западна валюта.

    Коментиран от #25, #33

    07:57 28.09.2025

  • 17 Диагностицик

    130 6 Отговор

    До коментар #12 от "доктор":

    Всъщност, Русофобията е атлантическа болест водеща до умствени поражения с непредвидими последици

    07:57 28.09.2025

  • 18 Някой

    110 6 Отговор
    Аха, но тези микробруранци не са възмутени, че Зеленска има 20 имения по света с крадени пари от помощите на Украйна. Кара изключително скъпи коли и има изключително скъпи бижута. Това 1вноме нормално за ненормалния запад.

    07:57 28.09.2025

  • 19 име

    97 7 Отговор
    Киевската хунта се прави на много изненадана и разстроена, че спонсорите и ще я изтъргуват. Реално не им пука, щото са си накупили поне по 10 имота по света, отделно от банковите сметки.

    Коментиран от #28

    07:57 28.09.2025

  • 20 Коя

    64 5 Отговор
    Е тази ????

    07:57 28.09.2025

  • 21 На снимката...

    85 3 Отговор
    Оленка много се е подстригала,като момченце...!
    Май се стяга за фронта...?!

    07:58 28.09.2025

  • 22 да питам

    7 69 Отговор
    Нетребко , на кого му требе ?

    Коментиран от #32

    07:59 28.09.2025

  • 23 Но пък

    48 9 Отговор

    До коментар #12 от "доктор":

    има американска нация, нали? И съвсем скоро европейска нация

    08:00 28.09.2025

  • 24 Това недоразумение

    86 5 Отговор
    Защо се обажда, че на кого му пука за Олена. Това се е ОО. Никой не ги понася тия наглеци. Колкото и пари да имат, аристокрация не ги приема, нямат произход и те и парите им.

    08:00 28.09.2025

  • 25 Не да...,,иска"...!

    91 6 Отговор

    До коментар #16 от "Ти да видиш":

    Те я КАНЯТ...!
    Защото е световен талант!

    08:00 28.09.2025

  • 26 аz СВО Победа80

    10 86 Отговор
    Конската глава Лавров говори пред празна зала в ООН.Някой щял да напада пропадналата му държава.
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #66, #97

    08:00 28.09.2025

  • 27 ООрана държава

    75 6 Отговор
    Много нагли тия зеленяци

    08:01 28.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Мимч

    72 5 Отговор
    Тая кифла и тя започна,като зеления клоун да се изхожда.кой ли пък ще им цепи вече басма.До тук бяха.

    08:03 28.09.2025

  • 32 Да кажа!

    66 4 Отговор

    До коментар #22 от "да питам":

    Требе на световната оперна сцена...!
    Щото е доказан оперен Талант...!
    Но невежите оригиналничат,упражнявайки едната си мозъчна клетка върху името и...

    Коментиран от #34

    08:04 28.09.2025

  • 33 Аз мисля

    65 3 Отговор

    До коментар #16 от "Ти да видиш":

    че са я поканили.
    Ако ти, примерно искаш да пееш там за валюта, няма да стане.
    Тъй че си карай на соросови центове!

    08:05 28.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Хахаха

    54 1 Отговор

    До коментар #34 от "Само питам":

    Ти кой си да питаш кой къде ще пее? Има талант жената. И твоята има ама да свири на комшията.

    08:09 28.09.2025

  • 36 Тогава

    44 1 Отговор

    До коментар #5 от "Pyccкий Карлик 😄":

    какъв им е проблема на Залужни и "първата дама" на Украйна?

    08:11 28.09.2025

  • 37 Поговорка

    54 1 Отговор
    Когато въшката се наяде винаги излиза на челото.

    08:12 28.09.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 пешо

    25 0 Отговор

    До коментар #4 от "Илиян":

    вашите на село ходят в дерето

    08:18 28.09.2025

  • 40 Виждате ли

    52 1 Отговор
    Ги наглеците - те вече се възмущават, че въобще съществува някой друг, освен тях, на тази земя! Досущ фашистко самочувствие!

    08:18 28.09.2025

  • 41 Краснодар откъдето е

    33 2 Отговор

    До коментар #5 от "Pyccкий Карлик 😄":

    е руски град. С руско население 95% и малко арменци 2%

    08:20 28.09.2025

  • 42 Ха хи хо

    42 1 Отговор
    Ми да ходи Олена да пее в операта!

    Коментиран от #70

    08:25 28.09.2025

  • 43 НОВИ РЕАЛНОСТИ

    53 1 Отговор
    Най-крадливата селяндурка от Кривий Риг се възмущава от най-доброто сопрано в света. И Зеленскита са си повярвали като нашите първенюта.

    08:26 28.09.2025

  • 44 зелената еуглена много си вирна носа

    44 0 Отговор
    И тя император го раздава .

    08:27 28.09.2025

  • 45 Хаха

    41 0 Отговор
    Еленка да си гледа бутиците и търговията с деца и да не се мери с твзи който никога няма да стигне
    ,Еленке, Еленке кой рендосва мъжо ти в бункера?

    08:27 28.09.2025

  • 46 Иванов

    25 3 Отговор

    До коментар #2 от "Чунчо":

    Наи добрата порно актриса на украина

    08:28 28.09.2025

  • 47 Не е

    22 0 Отговор

    До коментар #7 от "Бъдеще":

    по глупавата част, а само най глупавата част от света към която за съжаление клоним и ние.

    08:32 28.09.2025

  • 48 Мнение

    34 1 Отговор
    Завист и проклетия! Точно културата, музиката и литературата могат да обединяват и омиротворяват света.

    08:32 28.09.2025

  • 49 тези нацита съвсем се излагат

    33 3 Отговор
    таьи няма ли кой да и каже че се излага пред целия свят? явно обкръжението на семейство наркомански държи тяхната пълна излагация да е на ниво ! такива началници са им сложили от ми6

    08:32 28.09.2025

  • 50 Чик-чирик

    24 0 Отговор
    А Олейна ще свири на първа линия на фронта

    08:36 28.09.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Боа

    29 0 Отговор
    Жалко,че Украина не может да представи своите кандидатури.Нещо не се намира.Оттам бълва злобата.

    08:38 28.09.2025

  • 53 Абсолютно

    15 0 Отговор
    си прав, но явно болеста е вече в много напреднал стадий и пораженията необратими, защото доктора не осъзнава че вече е пациент, а не доктор.

    08:40 28.09.2025

  • 54 НойкоНоев

    23 1 Отговор
    Ей тая женска завист.... Може жената да пее, ценят я и я канят. Да иде и тя да попее ! Може пък да е по-добра и да скрит мега-талант ! Кой знае....?!

    08:40 28.09.2025

  • 55 Мълчи бре

    18 0 Отговор

    До коментар #28 от "Копеи не философствай!":

    Фашаго панелен бегай да вееш шарения байряк

    08:45 28.09.2025

  • 56 Тя може

    15 0 Отговор

    До коментар #51 от "Тъпкач":

    и устата си да отваря, ама не да пее.

    Коментиран от #102

    08:45 28.09.2025

  • 57 НАИСТИНА ЖАЛКО Е

    27 1 Отговор
    Че Росен Желязков се покланя на такива отпадъци като Зеленските.

    08:45 28.09.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Нетребко ли?

    3 22 Отговор
    Обратно в руската каторга! Да пее там пред каторжниците и военнопрестъпниците. И на алкашкия си руски. Абсолютно ненужна в свободния свят. След като мълчи, като риба. За разлика от Пугачова.

    Коментиран от #75

    08:48 28.09.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Минувач

    19 1 Отговор
    Госпожата е годна само да лае като пудел и нищо повече , бита карта като смъркача !

    08:51 28.09.2025

  • 62 Непотребко

    2 20 Отговор
    МАРШ В РУСЛАТА КОЧИНА!

    Коментиран от #65

    08:55 28.09.2025

  • 63 Всеки, който живее

    21 1 Отговор

    До коментар #5 от "Pyccкий Карлик 😄":

    на руска територия и се при познава, като такъв е руснак, а не като наще попрювкавци отидат в чужбина и забравят българския и се припознават като такива в страната в която са. Нетрепко заедно с мъжа си също оперен певец, дори когато през 2023г. им казаха да избират запада и да плюят по Русия или няма да ги канят на запад, избраха Русия. Това ги прави патриоти и достойни за уважение. Сега западналите видяха, че няма как да им се случат нещата и без такива знаменитости от световна величина и клекна а. А, парцала Зеленски я държат докат куклата Дзиленсщи им върши работа, после ще ги шитнат на бърза ръка и двамата.

    Коментиран от #88

    08:55 28.09.2025

  • 64 Фашагите

    18 1 Отговор
    Щели да казват кой да пее и кой не … пак ще мажат както през ВСВ и този път завинаги !

    08:56 28.09.2025

  • 65 Милчи бре

    13 3 Отговор

    До коментар #62 от "Непотребко":

    Байрактар , смъркача и фашагите около него са бита карта кьорав ли си как мелят по всички точки русите и им взеха най-богатите земи ?

    08:59 28.09.2025

  • 66 Да, но не бе Лавров,

    15 1 Отговор

    До коментар #26 от "аz СВО Победа80":

    а киека наркоман Зиленски и оня от chi фуtarника. Лавров, те можеше да се отърве от срещи с високопоставени хора от най-различни страни, а и 2 часа беше на среща с Рубио.

    09:02 28.09.2025

  • 67 Украинците станаха

    15 0 Отговор
    Еничари и вюват против Русия

    09:02 28.09.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 белия негър

    22 0 Отговор
    първата дама на украйна е едно плиткоумно пуйче и бъдеща весела вдовица.
    Бъдеща Навалная!
    Проста и необразована украинска селянка, която живота случайно издигна в света на умните и богатите.
    Умствения и багаж е толкова че руската прима няма да я вдеме даже за камериерка.

    09:06 28.09.2025

  • 72 Тома

    14 0 Отговор
    Олена да яде на всички сигани л.......

    09:10 28.09.2025

  • 73 Македонец

    17 1 Отговор
    Поставяме на кантара тези две дами,едната извоювала си мястото на оперният Олимп,другата по стечение на обстоятелствата съпруга на актьора наркоман поставен от Запада(нали нямате съмнение) премиер да му е още по- гадно на ченгето Путин.Е кой си е на мястото?Пък и защо политиката ще се меси в културата?

    09:17 28.09.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 мушмул

    17 0 Отговор

    До коментар #5 от "Pyccкий Карлик 😄":

    Майка и се казва Лариса, баща и Юри! Примата има и австрийско гражданство! Татарски е неврона ти блуждаещ в кухата черепуха на муждоушието ти!

    09:29 28.09.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Буха ха

    17 1 Отговор
    Тогава ще поканят Кая ккравата и Мрьсула оовцата да пеят

    09:31 28.09.2025

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Да си пее у тях

    2 24 Отговор
    Тази оперна врескалница не е просто рускиня, а путинистка доколкото виждам. Това автоматично в превръща в престъпник и няма място в английската опера. Ако беше изказала човешка позиция, нормална позиция, да осъди Путлер и руската държава, която води престъпна война- тогава да, тя би имало място. Такива не трябва да се допускат до Европа по никакъв начин. Да си седи в кочината и да се изявява там. Откъде накъде ще иска сцена европейска, при положение че хвальоти Путлер, който вкарва хора в затвора за един коментар социална мрежа. Европа не е място за такива престъпници.

    Коментиран от #84, #85, #86, #89, #101

    09:31 28.09.2025

  • 81 Анонимен

    13 0 Отговор
    Явно нещата на фронта вървят зле!

    09:32 28.09.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Пешо от панелката

    12 1 Отговор
    Олена заслужава един здрав Ихтимански гь30брьк

    09:40 28.09.2025

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Факт

    14 2 Отговор

    До коментар #80 от "Да си пее у тях":

    Тя не ,,иска сцена",сцената я иска!А ти можеш да казваш кой,къде да пее само у вас.Ама явно там не можеш,та си от сутрин до вечер във форумите.

    09:43 28.09.2025

  • 86 Знаеш ти.

    15 0 Отговор

    До коментар #80 от "Да си пее у тях":

    Ти нали си пееш на село,защо се бъркаш на международната сцена

    09:43 28.09.2025

  • 87 вен серемос

    17 1 Отговор
    Олена е шантонерка!!!Нетребко и съпрута й са световни оперни певци!! Зелената е,углена-Олена /шантонерката/ и наркомана Зелена еуглена ги чака смърт и премахване на ОКРАИНА.Дори гейчалмаАнглия ги кани в оп ерни престайвления.ТАНАТОС на ОКРАИНА и Окраинците!!! За Правослвна Русия!!!За Вл. Вл. П утин! КРИМ е РУСКИ от 1783 г. с Указ на Екатерина Велика за ВЕЧНИ ВРЕМЕНА!!!

    09:44 28.09.2025

  • 88 Тони

    1 18 Отговор

    До коментар #63 от "Всеки, който живее":

    Какво значение има, че е велико сопрано, след като не е човек? Обичам опера, но никога няма да слушам поддръжник на терористи и убийци, с кървави ръце. нетрепко е типична руска мамашка, хем подкрепя агресора путин, който иска да унищожи Европа, хем тича да пее за валюта, и драпа да живее в Европа.

    Коментиран от #92, #99, #103

    09:48 28.09.2025

  • 89 Хи хи

    9 0 Отговор

    До коментар #80 от "Да си пее у тях":

    А ти съляндур може да си слушаш 20 годишния таралясник как реве с изгнилите гърнета, тва е музиката за тебе !!

    09:49 28.09.2025

  • 90 Хи хи

    16 0 Отговор
    Нека да сравним виртуозния глас на Анна Нетребко с кравешкото мучене на оглена зелена, ХАХАХА, виждате ли жендъри разликата между Цивилизация и селяндурка !!

    09:56 28.09.2025

  • 91 Българин

    9 0 Отговор
    Няма да се изненадан след като приключат със зеленият, някой патриот да приключи и оленка

    09:57 28.09.2025

  • 92 ТОНИ

    1 2 Отговор

    До коментар #88 от "Тони":

    КО МИ ПУКА КО ОБИЧАШ ДА СЛУШАШ
    АЗ ПЪК СА КЕФЯ НА РАДКА ПИРАТКА АМА НЕ ТЕ КАРАМ И ТЕБЕ
    АЙДЕ СА
    САМО ДА ТА ГЕПНА
    ДЪНКИТЕ ША ТИ ЦЕПНА
    СА ТОНИ СА

    10:05 28.09.2025

  • 93 Каунь

    8 0 Отговор
    Тия ако не бяха ревали толкоз, никой нямаше и да разбере ама ся сами си го нахакаха да им се смее цял свят

    10:11 28.09.2025

  • 94 ОТ КУХНЯТА

    9 0 Отговор
    НА ОЛЕНА И БЯХА ОБЕЩАЛИ ДА Е ПРИМАДОНА НА СЪБИТИЕТО
    АМА ПУТИН ДАДЕ КИНТИ ДА ИЗБЕРАТ НЕГОВИЯ ЧОВЕК
    И ЗЕЛЕНСКИ ЩЕШЕ ДА ДАДЕ АМА ГИ ИЗШМЪРКА

    10:16 28.09.2025

  • 95 Величко

    9 0 Отговор
    Оффф ... , се си мисля , че не е работа на кучката Олена кой ще допуска Лондон и кой не ... !

    10:22 28.09.2025

  • 96 Баш Балък

    13 0 Отговор
    Покраина е временно недоразумение, изкуството е вечно и велико

    10:25 28.09.2025

  • 97 Пред празна

    9 0 Отговор

    До коментар #26 от "аz СВО Победа80":

    зала говориха Нетаняху и нашият розовобузест балон... Недей поства небивалици! Лавров го слушаха много хора, за разлика от споменатите двама и зелената еуглена...

    10:26 28.09.2025

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 ами

    8 0 Отговор
    ами да отидат великите украински оперни певци да пеят в лондон ако има такива

    10:34 28.09.2025

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Даааа

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "Тя може":

    Колкото да поеме два ромски члена

    10:41 28.09.2025

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Атина Палада

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Илиян":

    Има къде да пее и в Русия,но я искат и там..Това е да си желан ! А теб те не искат:) Не те у допускат на територията !

    10:46 28.09.2025

  • 105 Тиква

    8 0 Отговор
    Много хора по света в недоумение,какво прави крадливата окраинка в Лондон?,

    10:50 28.09.2025

  • 106 стоян георгиев

    0 7 Отговор
    Ме трябва да се допускат фенове и глашатаи на путлер в страни членки на ес и нато.

    Коментиран от #110

    10:53 28.09.2025

  • 107 Мунчо

    7 0 Отговор
    Съпругата на шмъркалника Зельо, трудно ше
    знае къде е родена Мария Калас и на колко сцени е пяла! Най-важното за нея е руснаци да
    нямат достъп до световни сцени, пък било то културни, спортни, даже и... нравствени!!!
    Фамилията ще завърши, така, както завършиха
    комшиите от Румъния, Чаушеско-до стената!!!

    11:05 28.09.2025

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Наглост

    6 0 Отговор
    Альона също като мъжа си се изживява,като президент на света.

    Коментиран от #114

    11:13 28.09.2025

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 В В.П.

    5 0 Отговор
    Зеленика, може да духа супата .

    11:14 28.09.2025

  • 112 Шушумиго

    3 0 Отговор
    Не може да си толкова вдлъбнат!Праиш се.

    11:15 28.09.2025

  • 113 В В.П.

    5 0 Отговор
    Сега стана и владетел на Британия .тая нагла окраинска крава ..

    11:15 28.09.2025

  • 114 стоян георгиев

    0 6 Отговор

    До коментар #109 от "Наглост":

    Альона е много права.който иска руснаци ей къде е крим.тая певица нееднократно е изразявала подкрепата си за путлер и няма място в страни от нато!да годи да пее в таджикистан!

    11:19 28.09.2025

  • 115 хаха

    4 0 Отговор
    Първата дама на украина може да бъде неприятно изненадана само отзат🤣🤣🤣И то не от Зеленски,там фито е по-голямо
    ...😂🤣🤣🤣В смисъл на дамата фито,първата дама на украината🤣🤣🤣🤣

    11:37 28.09.2025

  • 116 ХиХи

    2 0 Отговор
    ПръдленаГовненска

    11:42 28.09.2025

  • 117 Чочо

    2 0 Отговор
    Пуснете и Зеленскаяна сцената....да попее.И тя е човек.
    Само дано да може!

    11:47 28.09.2025

  • 118 Пич

    0 0 Отговор
    Мале мале...... малоумни пропагандатори !!!??? Нали съм ви казвал че са много праззз ти !!! Истинският въпрос по който хората се замислят от този пасквил е - Какво прави украинската жаба в Лондон на опера и по пазари , и с чии пари ???!!! И това ли е подходящото поведение на президентша докато сънародниците и умират !!!

    11:52 28.09.2025