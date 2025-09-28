Съпругата на украинския президент Олена Зеленска изрази възмущение от решението на Кралската опера да предостави разрешение за изпълнение на руската оперна певица Анна Нетребко британския вестник The Telegraph.

„Първата дама на Украйна заяви, че е „неприятно изненадана“ от решението на Кралската опера да подкрепи Нетребко, което на практика слага край на неофициалния културен бойкот на руските артисти по време на тригодишния конфликт“, се казва в статията.

Изданието припомня, че Нетребко, смятана от някои за най-великото сопрано в света, изпълнява главната роля в „Тоска“ и ще се завърне в Ковънт Гардън тази година, за да се изяви в „Турандот“.

„В отговор на коментарите на Зеленска, Кралският балет и опера защитиха решението си да позволят на руската певица да се завърне в Ковънт Гардън“, се подчертава в статията.

На 8 септември Daily Mail съобщи, че посланикът на Украйна във Великобритания Валерий Залужни е нарекъл допускането на руската оперна певица Анна Нетребко да се изяви в Лондон "предателство".

Той нарече концерта в Кралската опера „тест“ за най-близкия съюзник на Киев, Великобритания.