Събират средства за ремонт на фасадата на "Къща-музей Ваня Петкова"

Снимка: Къща-музей на Ваня Петкова

От началото на тази седмица къща музей "Ваня Петкова" в първомайското село Езерово не може да бъде посещавана, защото започнаха ремонтните дейности по фасадата.

"Както винаги всичко се извършва с лични средства и дарения на почитателите на голямата българска поетеса. Държавата и държавните културни институции участват с 0 лв./ 0 € !", написа дъщерята на Ваня Петкова - журналистката Оля Ал-Ахмед.

Фасадата трябва да е готова до края на октомври за връчването на голямата Национална награда за поезия на името на Ваня Петкова.

Събитието ще се отбележи и в дома ѝ в Езерово.

"Който има желание и възможност за дарение с благодарност и признателност ще приемем", пише още Оля Ал-Ахмед.

Даренията могат да се правят на следната банкова сметка:

