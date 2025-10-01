Новини
Събират средства за ремонт на фасадата на "Къща-музей Ваня Петкова"

1 Октомври, 2025 20:15 570

  • ваня петкова-
  • къща-музей-
  • къща-музей ваня петкова-
  • село езерово-
  • източните родопи-
  • ремонт-
  • фасада

От началото на тази седмица къщата музей в първомайското село Езерово не може да бъде посещавана, защото започнаха ремонтните дейности по фасадата.

Факти Факти
От началото на тази седмица къща музей "Ваня Петкова" в първомайското село Езерово не може да бъде посещавана, защото започнаха ремонтните дейности по фасадата.

"Както винаги всичко се извършва с лични средства и дарения на почитателите на голямата българска поетеса. Държавата и държавните културни институции участват с 0 лв./ 0 € !", написа дъщерята на Ваня Петкова - журналистката Оля Ал-Ахмед.

Фасадата трябва да е готова до края на октомври за връчването на голямата Национална награда за поезия на името на Ваня Петкова.

Събитието ще се отбележи и в дома ѝ в Езерово.

"Който има желание и възможност за дарение с благодарност и признателност ще приемем", пише още Оля Ал-Ахмед.

Даренията могат да се правят на следната банкова сметка:

