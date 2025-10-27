За Деня на будителите: Христо Панев рисува дома на поетесата Ваня Петкова

За Деня на Будителите големият български художник-монументалист акад. Христо Панев изрисува една от стените на дома на поетесата Ваня Петкова

Снимка: Къща-музей Ваня Петкова

Академик Христо Панев е един вечно търсещ, неспокоен дух в съвременното българско изкуство, който непрекъснато търси нови предизвикателства. Дразнят го празните стени „без душа“. Но едва ли го вдъхновява самата празнота, по-скоро вдъхновението си черпи от искрите на изкуството, които забелязва около себе си. Една такава несъмнено ярка искра запали неговата страст към нов стенопис и тази искра е голямата поетеса Ваня Петкова.

Снимка: Къща-музей Ваня Петкова

След броени дни, в деня на Будителите ще се връчи първата Национална литературна награда за поезия „Ваня Петкова“ , учредена от Съюза на българските писатели. По този повод акад. Христо Панев в съвместна инициатива със семейството на поетесата създадоха една идея, която художникът превърна в проект. Майсторът на българския монументализъм изрисува една от стените на дома на поетесата в родопското село Езерово, където след връчването на наградата в София, в „Къща-музей Ваня Петкова“ ще бъде отбелязано това историческо събитие.

Снимка: Къща-музей Ваня Петкова

„Когато рисувам усещането ми е божествено. Аз летя и изпитвам истинско удоволствие от творческия процес. Не случайно в ателието ми когато рисувам много често и пея! За мен рисуването е празник за душата, храм на моите изповеди! Домът на Ваня Петкова заслужава моето присъствие!",

сподели големият български художник Христо Панев.

Снимка: Къща-музей Ваня Петкова

Вдъхновен от ярката поезия и космополитната личност на Ваня Петкова художникът вдъхна живот с магията на четката и багрите на една от стените на къщата на поетесата. Проектът е изцяло на академик Панев – лира и пауни, символика, която винаги е присъствала в поезията на Ваня Петкова. Музиката бе неизменна част от живота ѝ. Самата тя дълги години свири на цигулка, а в по-късните години и на пиано. Винаги е обичала птиците, за нея те са били символите на свободата. Да не забравяме, че именно полетът на едно врабче я вдъхновява да напише първото си в живота стихотворение „Мечта“ едва на 12-годишна възраст, което печели конкурс в „Средношколско знаме“ и бива забелязано от самата Дора Габе, сред други нейни откриватели! А лирната арфа, от своя страна, се счита за „Райския инструмент“.

Снимка: Къща-музей Ваня Петкова

Христо Панев има над 80 стенописа в цялата страна. Само в родното му село Крепост стенописите са 54. В село Езерово това е първият и единствен стенопис на художника-монументалист.

Христо Панев е роден през 1942 г. в село Крепост, Хасковска област. Работи в областта на живописта, графиката, илюстрацията на книги и монументалните изкуства. Член на Международната академия за изкуство към UNESCO „Нова ера“. Почетен член на Руската държавна академия по изкуства. Носител на орден „Св. Св. Кирил и Методий“ I степен.

Източник: Марица