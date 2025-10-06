Спектакълът на Народния театър „Медея“ спечели голямата награда фестивала „Скупи“ в Северна Македония

Спектакълът „Медея“ по Еврипид, създаден за Народния театър „Иван Вазов“ от световноизвестното дуо Деклан Донелан и Ник Ормерод, спечели голямата награда „Гран При“ на Международния театрален фестивал „Скупи“. Това е 19-ото издание на фестивала, който събира театралите в Скопие, Северна Македония

Фестивалното жури отличи постановката като: „Въздействащо и завършено театрално произведение, отличаващо се с изключителното изпълнение на главната актриса Радина Кърджилова, която оживява темата за Медея по съвременен и емоционално завладяващ начин.“

"Благодарим за десетките топли отзиви и сърдечни думи в социалните мрежи от зрителите и гостите на фестивала. Щастливи сме, че „Медея“ успява да докосне не само българската, но и македонската публика. Вярваме, че скоро спектакълът ще развълнува и международната сцена, на която има покани за гостуване.", казват от Народния театър за отличието.

Фестивалът донесе още едно признание за българското театрално изкуство – режисьорът Васил Василев бе отличен с Наградата за режисьорска креативност за спектакъла „Дон Жуан“ от Молиер, продукция на Народния театър в Ниш. Българската публика вече имаше възможност да гледа постановката, която гостува на първата ни сцена през юни като част от фестивала „Сцена без граници“. Акцент на селекцията беше работата на български режисьори, създадена зад граница в други държави от региона.