На 96 г. почина Джон Удвайн, известен с ролите си в „Доктор Кой“ и „Короната“

6 Октомври, 2025 20:25 360 0

  • джон удвайн-
  • почина-
  • доктор кой

Удвайн е починал в апартамента си в понеделник сутринта, 6 октомври, „мирно и спокойно“

На 96 г. почина Джон Удвайн, известен с ролите си в „Доктор Кой“ и „Короната“ - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Английският актьор Джон Удвайн, известен с ролите си в „Доктор Кой“ и „Короната“, почина на 96-годишна възраст, съобщава „Метро“.

Вестникът, позовавайки се на агента на известния актьор, съобщава, че Удвайн е починал в апартамента си в понеделник сутринта, 6 октомври, „мирно и спокойно“. Джон участва в нашумелите проекти „Американски върколак в Лондон“ и „Короната“ по Netflix. Той също така играе инспектор Уити в полицейската драма от 60-те години „Колите Z“, която също е популярна сред публиката.

Удвайн участва още в „Хамлет“, „Доктор Кой“, „Убийства в Мидсъмър“, „Безсрамни“, „Ромео и Жулиета“, „Брулени хълмове“, „Мистериите на Агата Кристи“ и много други.


