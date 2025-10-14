Народният театър "Иван Вазов" бе отличен с три награди на престижен международен фестивал в Ниш

Поредно признание за творчеството си получи Народният театър „Иван Вазов“.

Спектакълът „Куклен дом, втора част“ бе отличен с три награди на престижния Международен театрален фестивал „Театър на кръстопът“ в Ниш, Сърбия. Постановката на режисьора Ясен Пеянков е по завладяващата пиеса на Лукас Нейт – продължение на изследването на Хенрик Ибсен върху семейството и традиционните роли на мъжа и жената в него.

Наградата за най-добра мъжка роля получи Цветан Алексиев за ролята на Торвалд – за силното и опитно актьорско присъствие, с което постига дълбочина и автентичност на персонажа.

Анета Иванова бе отличена като най-добра млада актриса за ролята на Еми – за фината, естествена и въздействаща игра, с която създава правдоподобен и емоционален образ.

А награда за сценично движение бе присъдена на целия актьорски ансамбъл – за дисциплинираното, единно и прецизно изградено сценично присъствие, което подчертава силата на колективната актьорска работа.

На тържествената церемония в Ниш отличията получи директорът на Народния театър Васил Василев. "Това е поредното признание от международен фестивал, което театърът ни получава за високата художествена стойност на спектаклите си в разнообразния си репертоар", казва Василев.

„Куклен дом, втора част“ е спектакъл със съвременен поглед върху сблъсъците, присъщи на всички човешки взаимоотношения през различните епохи. На сцената на Народния театър зрителите могат да видят постановката на 1 ноември, а билети се продават на касите на театъра, както и онлайн.