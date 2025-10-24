Силви Вартан пристигна в България за премиерата на биографичния ѝ филм и "Синелибри"

Силви Вартан, грандамата на френската музика, пристигна в България с думите „Толкова е хубаво да бъда отново тук". Една от иконите на френската музика и най-ярката световна звезда с български корени е специален гост на кино-литературния фестивал „Синелибри“.

Зрителите ще имат възможност за две срещи със Силви Вартан – на 25 октомври, на премиерата на „Силви Вартан. От любов“, и на 26 октомври – на премиерата на „Мама и чудото на живота“. И двете събития са в кино „Люмиер“.

"За мен България е страна, за която плача, винаги когато се сещам за нея. Това е споменът ми от детството, към който съм много привързана. Спомням си живота ми тук, планината, хората, храната. България това съм аз. Това е страната на моите родители и аз я пазя дълбоко в сърцето си“, каза Силви Вартан пред bTV.

Днес, на 24 октомври, тя ще присъства на закриващата церемония на „Синелибри“ и лично ще връчи почетната награда за цялостно творчество и принос към изкуството на кинематографията на друга голяма международна звезда – Агнешка Холанд. Събитието ще се проведе в зала 1 на НДК.