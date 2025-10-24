Новини
Силви Вартан пристигна в България за премиерата на биографичния ѝ филм и "Синелибри"

24 Октомври, 2025 12:31

„Толкова е хубаво да бъда отново тук", заяви звездата при пристигането си в България

Силви Вартан пристигна в България за премиерата на биографичния ѝ филм и "Синелибри" - 1
Снимки: БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Силви Вартан, грандамата на френската музика, пристигна в България с думите „Толкова е хубаво да бъда отново тук". Една от иконите на френската музика и най-ярката световна звезда с български корени е специален гост на кино-литературния фестивал „Синелибри“.

Зрителите ще имат възможност за две срещи със Силви Вартан – на 25 октомври, на премиерата на „Силви Вартан. От любов“, и на 26 октомври – на премиерата на „Мама и чудото на живота“. И двете събития са в кино „Люмиер“.

"За мен България е страна, за която плача, винаги когато се сещам за нея. Това е споменът ми от детството, към който съм много привързана. Спомням си живота ми тук, планината, хората, храната. България това съм аз. Това е страната на моите родители и аз я пазя дълбоко в сърцето си“, каза Силви Вартан пред bTV.

Днес, на 24 октомври, тя ще присъства на закриващата церемония на „Синелибри“ и лично ще връчи почетната награда за цялостно творчество и принос към изкуството на кинематографията на друга голяма международна звезда – Агнешка Холанд. Събитието ще се проведе в зала 1 на НДК.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ООрана държава

    7 1 Отговор
    Айде няма нужда, ще минем и без теб

    12:53 24.10.2025

  • 2 ЕЛА СИЛВИ ТУК

    5 0 Отговор
    И РАЗДАЙ ПРАВОСЪДИЕ НА ГРАБИТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ ЗА КОЯТО ПЛАЧЕМ ВСИЧКИ КОИТО Я ОБИЧАМЕ.

    12:55 24.10.2025

  • 3 Ако

    3 1 Отговор
    Можех да се пренеса назад във времето преди половин век, щях да и възпаля прасковата от преупотреба!

    12:57 24.10.2025

  • 4 Аман

    4 1 Отговор
    То, всичко много хубаво, ама аман от тия префъцурености. Каква точно българка е тази Вартан? За певица айде, да не питаме. А, и каква точно българка е тежката снобка от синелибри Вагенщайн. Отвратителни претенции, отблъскващи измишльотини, дори измислици: и за животите им, и за изкуството им.

    13:14 24.10.2025

  • 5 Присмехулник

    3 0 Отговор
    Голяма "българка", няма що! Само дето трудно се оправя с българския. Нямам нищо против нея като певица, но не искам да я слушам като пее за облачето бяло.

    13:14 24.10.2025

  • 6 Пилотът Гошу

    2 0 Отговор
    Кой го интересува въобще... отдавна забравихме, че я има...

    13:37 24.10.2025