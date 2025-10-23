Научното чудо под вълните: филмът „Потопът и вкаменената гора“ с премиера на Киномания (ВИДЕО)

Документалният филм „Потопът и вкаменената гора“ ще направи своята премиера в рамките на Киномания 2025 с прожекция на 17 ноември 2025 г. в кино Люмиер от 18.30 ч.

Преди това на 8 ноември 2025 г. филмът ще има и своята морска прожекция в НХК Културен дом – Бургас от 16.00 ч., както и прожекции във Варна, Стара Загора и Русе. Продукцията на Доли Медиа Студио, създадена с подкрепата на Националния филмов център, носи авторския почерк на режисьора и оператор Еленко Касалийски и сценариста Маргарита Бойчева.

Филмът отвежда зрителя под водата – в акваторията край Созопол и остров Св. Иван – за да разкаже историята на една изключителна природна загадка, която може да се окаже единствена по рода си в света. Подводната „вкаменена гора“, разположена между древния град и морските острови, съхранява свидетелства за геоложки и биологични процеси, протичали преди милиони години. Според най-новите хипотези на учените, дърветата в нея са били погребани под морски утайки след катаклизъм, вероятно свързан с нахлуването на средиземноморските води през Босфора – събитие, което може да се приеме за реалния исторически прототип на библейския Потоп.

Но това не е филм просто за феномена. Това е филм за хората на науката – за екипа от ентусиазирани изследователи, които, въоръжени с знания, търпение и страст, се гмуркат все по-дълбоко, за да изучат това чудо, да го съхранят и да го направят достояние на света. Сред тях са специалисти от Софийския университет, БАН и Центъра за подводна археология в Созопол – учени по геология, палеонтология, морска биология, ихтиология, археология и геофизика.

Ръководител на експедицията е доц. Любомир Кендеров от Биологическия факултет на Софийския университет, а в екипа влизат още, доц. Михаил Илиев, гл. ас. Стефан Велев, гл. ас. Илия Гьонов, проф. Нешо Чипев, проф. Албена Александрова, проф. Калин Порожанов, доц. Ямандей Станила, проф. Христо Пимпирев, доц. Владимир Бозуков, Мариан Кендеров, доц. Ралица Събева, доц. Димитър Димитров, д-р Калин Димитров, д-р Найден Прахов, Кирил Велковски, и други изследователи. Създаването на научния колектив и самият проект са одобрени и финансирани от Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката.

Филмът представя по кинематографичен начин съвременната наука в действие – от подводните изследвания с мултибим сонари и GPS позициониране до лабораторните анализи и опитите за точно датиране на вкаменените дървета. Именно това датиране може да превърне откритието в уникално в световен мащаб, тъй като други подобни гори по света – като тази в Мексиканския залив – са значително по-млади и не са вкаменени.

„Потопът и вкаменената гора“ не просто открива подводно чудо, а поставя въпроси за ролята на човека в опазването на природата, за границата между море и суша, между минало и бъдеще. Това е филм за любопитството и постоянството, за онзи тип изследователски дух, който превръща България в място на научни открития с глобално значение“, споделя режисьорът на филма Еленко Касалийски

След премиерата на Киномания, филмът ще бъде показан и в Созопол на 7 декември, по време на Празника на солената риба, където се планира специална прожекция, посветена на създателите и научния екип.

„С тази продукция продължава мисията си да разказваме истории, които обединяват култура, наука и човешки стремеж. „Потопът и вкаменената гора“ е филм за надеждата – че дълбоко под вълните на Черно море се крият не само следи от древни дървета, но и от човешкия дух, който не спира да търси, изследва и разбира света“, споделя сценаристът.