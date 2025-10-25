Силви Вартан отново развълнува българската публика (ВИДЕО)

За 11-ти пореден път литературният фестивал „Синелибри“ отличи най-големите имена в областта на европейското кино. Силви Вартан, отново развълнува гостите в зала 1 на НДК с думите: „България завинаги ще остане в моето сърце!“, връчвайки наградата на цялостно творчество и принос към изкуството на кинематографията на полската режисьорка Агнешка Холанд. „Нейният глас е гласът на съвестта, на свободата, на човечността. Тя ни напомня, че киното може да бъде не само изкуство, но и акт на смелост“, каза Вартан преди да връчи наградата.

Вартан призна, че е много развълнувана да бъде отново в Блъгария – нейната родна земя. „Всеки път, когато стъпя тук, сърцето ми се събужда. Спомени от детството ми, от първите ми мечти, от хората и местата, които са ме научили да обичам. Тук всичко ми е по-мило – въздухът, светлината, думите, усмивките. Днес да бъда тук, в тази зала, където съм плакала от носталгия и любов, е истинско вълшебство. Всяко връщане тук е като среща със самата себе си“, призна Вартан.

Филмът “Изчезването“ на режисьора Кирил Серебренников, посветен на живота на нацисткия лекар Йозеф Менгеле, спечели наградата за най-успешна литературна адаптация на тазгодишното издание на фестивала.

За изключителен принос беше награден италианския актьор Тони Сервило, чийто филм „Помилване“ беше излъчен веднага след официалната церемония по награждаването.

„Днес имах изключителното удоволствие да пея на една сцена с изключителната Силви Вартан – изпяхме една песен на италиански“, каза Сервило. Той е много развълнуван, че българската е една от първите публики, които ще видят този филм. Той току що беше представен във Венеция и на други фестивали по света“, каза италианският актьор.

Голямата звезда на френската музика с български корени Вартан получи приз “Завоевания на духа“ за постижения в различни области на изкуството.