Копола продава колекция от часовници след провала на „Мегалополис“

Филмовият режисьор и сценарист Франсис Форд Копола, известен с работата си по трилогията „Кръстникът“, ще продаде няколко ценни предмета от личната си колекция след провала на „Мегалополис“, съобщи списание People.

Според изданието, режисьорът е решил да продаде на търг ценностите, включително седем скъпи часовника, защото е инвестирал приблизително 120 милиона долара в провала, който донесъл приблизително едва 14,3 милиона долара приходи по целия свят.

Копола се отказа от сътрудничество със студиата напусна и продаде голям дял във винарската си компания Inglenook, за да финансира снимките на своя „мечтан проект“, съобщи списанието. Както самият режисьор заяви на филмовия фестивал в Кан през 2024 г., „парите абсолютно не са били проблем“.

Сред луксозните предмети, които Копола възнамерява да продаде на търг, е часовник F.P. Journe на стойност приблизително 1 милион долара. Той го е носил на премиерата на „Мегалополис“.