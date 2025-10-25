Новини
Копола продава колекция от часовници след провала на „Мегалополис“

25 Октомври, 2025 12:50, обновена 25 Октомври, 2025 12:57 800 1

  • копола-
  • режисьор-
  • часовници-
  • филм

"Мечтаният" му проект донесе една 14,3 милиона долара приходи в целия свят

Копола продава колекция от часовници след провала на „Мегалополис“ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Филмовият режисьор и сценарист Франсис Форд Копола, известен с работата си по трилогията „Кръстникът“, ще продаде няколко ценни предмета от личната си колекция след провала на „Мегалополис“, съобщи списание People.

Според изданието, режисьорът е решил да продаде на търг ценностите, включително седем скъпи часовника, защото е инвестирал приблизително 120 милиона долара в провала, който донесъл приблизително едва 14,3 милиона долара приходи по целия свят.

Копола се отказа от сътрудничество със студиата напусна и продаде голям дял във винарската си компания Inglenook, за да финансира снимките на своя „мечтан проект“, съобщи списанието. Както самият режисьор заяви на филмовия фестивал в Кан през 2024 г., „парите абсолютно не са били проблем“.

Сред луксозните предмети, които Копола възнамерява да продаде на търг, е часовник F.P. Journe на стойност приблизително 1 милион долара. Той го е носил на премиерата на „Мегалополис“.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Копола

    3 0 Отговор
    Как ще има приходи като юдо-олигархията го забрани и не го дават.

    13:09 25.10.2025