Испанската полиция откри изчезналата картина на Пикасо "Натюрморт с китара"

Националната полиция откри изчезнала в Мадрид картина на Пабло Пикасо, предаде БНР. Творбата "Натюрморт с китара" беше обявена за изчезнала на 3 октомври.



Според разследващите картината е изгубена по време на транспортирането ѝ от Мадрид до Гранада, където трябваше да бъде показана в изложба. Творбата се оценява на около 600 000 евро.



След няколко седмици работа полицаите са установили, че картината така и не е стигнала до транспортния камион. Всъщност тя дори не е напуснала сградата, от която е трябвало да бъде натоварена за изложбата в Гранада.



Според източници, близки до разследването, служителите на транспортната компания е трябвало да я вземат заедно с други произведения, но са я забравили във входа, а жена, която живее в сградата, я е запазила в дома си, вярвайки, че е доставка за някого.



Няколко дни по-късно съпругът ѝ ѝ разказал за изчезването на творбата и двамата решили да уведомят полицията. Служителите я отворили и потвърдили, че кутията, оставена в ъгъла, съдържа липсващата картина. Изображенията показват, че печатът, в който е била опакована, е все още непокътнат.



Картината, с приблизителни размери 13 на 10 сантиметра е нарисувана от Пабло Пикасо през 1919 година.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4 Оценка 4 от 1 гласа.