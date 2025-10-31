„Спаси София“ отново връща книгите на площад „Славейков“ в Деня на народните будители

На 1 ноември, Деня на народните будители, площад „Славейков“ отново ще се превърне в сцена на любовта към четенето и живия дух на знанието. За шести пореден път екипът на „Спаси София“ организира традиционната си инициатива „Книга за книга“ - културно събитие, което събира столичани, за да разменят своите любими книги и да споделят вдъхновение помежду си.

Всеки, който има книги, които вече е прочел, може да ги донесе и да ги размени с други почитатели на литературата. Така десетки нови заглавия ще намерят своите следващи читатели, а старите книги ще живеят втори живот.

„Да бъдеш будител днес означава да не си безразличен - към града, към хората, към истината. Всяка разменена книга е знак, че София има будни граждани, които вярват в знанието и в силата на общността. Събития като ‘Книга за книга’ ни напомнят, че активните хора са тези, които променят средата си - с идеи, действия и постоянство.” коментира Борис Бонев, лидер на „Спаси София“.

„‘Книга за книга‘ вече е традиция за Спаси София - правим я за осми път и винаги на специални дати като Деня на будителите и 24 май“, допълва адв. Христо Копаранов, общински съветник от „Спаси София“. „И тази година искаме да вдъхнем нов живот на книгите, които събират прах в домашните библиотеки на софиянци.“

Организаторите приканват всички любители на книгите да се включат в размяната на 1 ноември на площад „Славейков“ и да станат част от традицията, която съчетава духа на будителството с радостта от споделеното четене.