15 години Лига на българските писатели в САЩ

В Чикаго отбелязаха 15 години от създаването на Лигата на българските писатели в САЩ и по света — едно духовно семейство, което превръща думите в мостове между България и света. Лигата е привилегирована да носи със себе си българското слово — онзи жив източник, който изгражда дом на българщината във всяка точка на света. Това пише в профила си в социалните мрежи консулът ни в Чикаго Светослав Станков.



„С таланта и творчеството си българските автори оставят незаличима следа от интелект, сила на духа, въображение и знание, към която ще се връщат идните поколения. Над 200 автори, участвали в тазгодишния международен конкурс на Лигата, са най-ясното доказателство за нейния растящ авторитет и за това, че българското слово продължава да живее силно, смело и достойно — дори далеч от Отечеството“, споделя още консулът.



Сърдечна благодарност към д-р Людмила Калоянова за вдъхновяващата вечер и за думите за езика, паметта и наследството — трите стълба, които крепят емоционалния свят на българите зад граница.



Благодаря и на Ангел Колев, президент на Лигата, за неговото лидерство, което обединява творците и поддържа висок факела на българското самосъзнание по света.

Поздравления за всички наградени творци и носители на статуетката Нике! Вашият успех е успех и за нашата общност.

Станков отбелязва още, че алманахът „Любослов“ отново доказа, че българската литература в чужбина има своя ярък, устойчив и растящ дом.