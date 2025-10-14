Българските кинопродукции в програмата на Синелибри 2025

Единайсетият кино-литературен фестивал предлага пъстра филмова програма, традиционно разпределена в три международни конкурса и няколко паралелни модула. И тази година в нея присъстват отбрани български игрални и документални кинопродукции, обвързани с литературата.

На 17 октомври в кино „Люмиер“ режисьорът Тодор „Тош“ Личев ще представи филма „Ахав беше тук: Размисли за Моби Дик“. На преден план са театралната трупа, режисьорката Диана Добрева и писателят Александър Секулов, автор на драматизацията по класическия роман на Херман Мелвил. Спектакълът е оценен от критиката като явление, визуално пиршество от най-висок клас, смайващ театрален епос, чието въздействие е сравнимо единствено с други постижения на същия творчески екип като спектаклите „Одисей“, „Коприна“ и „Без кръв“. По думите на Ирина Гигова в случая с Мелвил „повече от всякога забележителната режисьорка е работила като художник, създаващ композиция, единна в настроения, цветове, конфигурации от човешки образи. Или като ювелир, прецизно шлифовал черен диамант, който излъчва сурова, мрачна светлина.“ Филмът на Тодор „Тош“ Личев разкрива творческия път – от съмнение до прозрение – и чрез интимни портрети изследва наследството, жертвите и мимолетната магия на театъра.

В основния конкурс на фестивала, за най-добър игрален филм по книга, е селектирано само едно българско заглавие - драмата „Диви ягоди“, дебют в игралното кино на Татяна Пандурска. Освен че е в конкурса на Синелибри, „Диви ягоди“ е единственото българско участие и в селекцията на 41-вия МФФ във Варшава тази година. Вдъхновен от документални разкази от сборника „Забравени от небето“ на Екатерина Томова, филмът разказва историята на нюйоркска архитектка с български корени, която пристига в село в Родопите, за да наследи запустялата къща на своята баба. Завладяна от спомените на местните жители и от драматичната история на бащиния ѝ род, Дафни ще получи шанс да преоткрие себе си. Родопите са не само импозантен фон, но и самостоятелен герой в тази на пръв поглед меланхолична, а всъщност дълбоко емоционална и въздействаща история за родовата памет, идентичността и чистата човешка близост, която променя траекторията на живота ни, когато най-малко очакваме. „Диви ягоди“ вече има няколко значими национални отличия в актива си, в т.ч. две награди на СБФД „Васил Гендов“ и специалната награда на журито на МФФ „Любовта е лудост“. Предстои да видим дали ще се пребори за наградата за най-добра литературна адаптация в конкурса на Синелибри. Зрителите в София ще имат възможност да се срещнат и разговарят с екипа на филма непосредствено след прожекцията в кино „Люмиер“ на 20 октомври.

С прожекцията на късометражния филм „Пътят на охлюва“ отдаваме почит към творчеството на непрежалимия Алек Попов, което няма аналог в съвременната българска литература. Достатъчно е да споменем само „Черната кутия“, екранизирания роман „Мисия Лондон“ и „Сестри Палавееви. По пътя към новия свят“, който има успешна драматизация. „Пътят на охлюва“ е умела адаптация по разказ на писателя и ще бъде представен лично от режисьорката Деляна Манева, а специалните гости ще ни поведат на любопитно кино-литературно пътешествие из света на твореца. В главните роли ще видим Михаил Билалов, Касиел Ноа Ашер, Дона Вълова и Мартина Апостолова. Билети за събитието на 26 октомври в РЦСИ „Топлоцентрала“ може да си набавите оттук.

На 28 октомври в кино „Люмиер“ ще се състои премиера на документалния филм „Завръщането на царя“ на творческия тандем Лъчезар Аврамов и Димитър Стоянович. Филмът проследява сагата около връщането в България на тленните останки на Цар Фердинанд I, най-дълго управлявалия владетел на Третото българско царство. Освен че е цар на българите, той е интригуваща личност с многостранни интереси - ботаник и естественик, енциклопедист, влюбен както в себе си, така и в модерното и различното на този свят. Отива си в Кобург през 1948 г., след като е надживял двете си съпруги и двамата си сина. Оцелял е в няколко заговора, в две балкански и две световни войни. По изрична негова воля тялото му е положено във временен ковчег, тъй като последното му желание е да бъде погребан в България, държавата, на чието съзидание е посветил живота си и която завинаги се е превърнала в негово второ Аз.

Програмата включва и документалния филм на Ема Константинова „Подир сенките на думите“, който търси отговор на въпроса дали образът на един от най-нежните български лирици е митологизиран. Филмът се вглежда в интимния свят на поета, за да се опита да разбере пламенната крайност на любовта му, патоса му на революционер и родолюбец, психологическата дълбочина и екзистенциалната проблематичност на поетичните му текстове. В това проникновено и вълнуващо колективно изследване участие ще вземат проф. Владимир Анастасов, Теодора Духовникова, Георги Господинов, Георги Тошев, Иван Ланджев, Ивайло Крачолов и председателят на фондация „Яворов” Тодор Иванов. Тъй като билетите за събитието на 20 октомври вече са изчерпани, организаторите обявяват две допълнителни прожекции на филма в Casa Libri - на 27 октомври от 18:30 ч. и на 1 ноември от 19:30 ч.

Билетите за всички предстоящи прожекции и събития са в продажба на касите на съответните киносалони и онлайн. Повече информация за програмата на фестивала в София ще намерите на официалния уебсайт. Вече е обявена програмата и на паралелните издания в градовете Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Габрово и Стара Загора.