Връчиха наградите в литературния конкурс „140 години след Съединението – пътят на България днес“

Наградите от литературния конкурс „140 години след Съединението – пътят на България днес“ бяха връчени на тържествена церемония в пресклуба на БТА, във Велико Търново. Събитието се проведе под патронажа на българския евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин и се организира от младежките обединения на БСП във Велико Търново, Плевен, Габрово и Ловеч.

Наградите бяха връчени на победителите от областния председател на социалистите във Велико Търново Михаил Михалев, областните председатели на Младежкото обединение на БСП в старата столица и Габрово Жулиета Войнова и Николай Данков, а на церемонията присъства и зам.-председателят на младежката структура в старата столица Марио Иванов.

Първото място спечели 17-годишната Дениса Иванова от Троян, на второ място е 16-годишната Велина Ганева от Дряново, а трети се класира Виктор Стоянов от Карлово. Първоначално голямата награда - пътуване до Европейския парламент в Брюксел, беше предвидена само за първото място, но възпрепятстваният да присъства на церемонията заради блокираната от падналия сняг АМ Хемус Кристиан Вигенин реши да покани и другите двама наградени в европейската столица, защото беше силно впечатлен от есетата и на тримата.

„Моят ръководител е г-жа Лина Борчева, за което и благодаря много. Темата е много интересна и е важно да имаме мнение и да се изкажем по нея. Наградата е много голяма за мен, аз обичам да пътувам. И искам след всяко пътуване да взема най-доброто и да направя така, че в България да стане по-добре“, каза победителката в конкурса Дениса Иванова.

С поощрителни награди бяха отличени трима души- Десислава Пенчева, Валентина Стефанова и Михаела Илиева. Те и останалите участници впечатлиха журито. Есетата бяха оценявани от дългогодишната учителка по български език и литература Роза Мишева, Михаил Михалев и Камен Тодоров.

Всеки участник имаше възможност да представи есето си и получи комплимент за участието от платформата CRISIMO, която предостави и специален подарък за включилите се в конкурса - 3-месечен достъп до отстъпки за социални придобивки.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/