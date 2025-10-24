Наградата „Букър“ вече има нова категория - за детска литература

Фондацията, стояща зад престижната награда „Букър“, обяви в петък, че учредява нова категория. Тя ще бъде посветена на детската литература.

Подобно на останалите отличия от семейството на „Букър“, наградата ще бъде на стойност 50 000 британски паунда.

Кандидатстването ще бъде възможно от началото на следващата година, а първият приз ще бъде връчен през 2027 г., информира БТА.

Победителят ще бъде избран от жури, съставено от деца и възрастни, начело с писателя Франк Котрел-Бойс — настоящият лауреат на Британската награда за детска литература.

Новата награда се финансира от благотворителната организация за изкуства, околна среда и образование AKO Foundation. Тя ще бъде отворена за художествени произведения от цял свят, насочени към деца на възраст между 8 и 12 години, написани на английски или преведени, и публикувани във Великобритания или Ирландия.