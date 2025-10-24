Новини
Култура »
Наградата „Букър“ вече има нова категория - за детска литература

Наградата „Букър“ вече има нова категория - за детска литература

24 Октомври, 2025 13:58 404 3

  • букър-
  • награда-
  • литература-
  • приз-
  • категория-
  • детска литература-
  • детски книги

Наградата ще бъде на стойност 50 000 британски паунда

Наградата „Букър“ вече има нова категория - за детска литература - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Фондацията, стояща зад престижната награда „Букър“, обяви в петък, че учредява нова категория. Тя ще бъде посветена на детската литература.

Подобно на останалите отличия от семейството на „Букър“, наградата ще бъде на стойност 50 000 британски паунда.

Кандидатстването ще бъде възможно от началото на следващата година, а първият приз ще бъде връчен през 2027 г., информира БТА.

Победителят ще бъде избран от жури, съставено от деца и възрастни, начело с писателя Франк Котрел-Бойс — настоящият лауреат на Британската награда за детска литература.

Новата награда се финансира от благотворителната организация за изкуства, околна среда и образование AKO Foundation. Тя ще бъде отворена за художествени произведения от цял свят, насочени към деца на възраст между 8 и 12 години, написани на английски или преведени, и публикувани във Великобритания или Ирландия.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Буден

    1 0 Отговор
    Детска пропаганда, както и новините на детски език по БНР.

    14:12 24.10.2025

  • 2 Гориил

    2 0 Отговор
    Няма повече детска литература по света. Само комикси и Хари Потър.

    14:15 24.10.2025

  • 3 Родина

    0 0 Отговор
    Най гледаният анимационен филм в цял свят .
    Маша и Мечокът . Това говори , какво искат децата .

    14:19 24.10.2025